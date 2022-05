Volver al inicio 5 Por detrás, Celestino Vietti apenas ha conseguido reaccionar, aunque ha conseguido mejorar una posición y ahora mismo es 8º tras superar a Jorge Navarro. 5 Vuelve Pedro Acosta al primer puesto !!! Vaya batalla con Arón Canet por esa primera plaza en una carrera de dominio español hasta el momento en Mugello. 4 Parecía por momentos que Arón Canet y Pedro Acosta podrían romper la carrera, pero reaccionar ahora sus perseguidores y Tony Arbolino encabeza ahora el grupo de los que marchan por detrás. 3 Arón Canet vuelve al liderato de la carrera !!! Ha superado tanto a Sam Lowes como a Pedro Acosta, además de marcar vuelta rápida en el último giro a Mugello. 2 Celestino Vietti no ha tenido una buena salida y ha caído a la 9ª posición. Se prevé de nuevo una carrera complicada para el italiano, que sigue sin encontrar el ritmo de inicio de temporada. 2 Pedro Acosta consigue completar la primera vuelta de la carrera como líder y comienza a coger horas de vuelo el murciano de nuevo liderando carreras también en la categoría intermedia. 1 También supera Sam Lowes a un Arón Canet que ha caído hasta la tercera posición después de salir desde la pole. 1 PEDRO ACOSTA SE HACE CON LA PRIMERA POSICIÓN !!! Ojo que se podría convertir hoy en el piloto más joven en conseguir una victoria en Moto2. Por su parte, esta es la cuarta carrera en la que Sam Lowes comienza desde la primera línea y habrá que ver si el piloto británico consigue por fin marcar un resultado competitivo en un domingo tras un inicio de temporada en el que las cosas no le están saliendo como se esperaba. Por su parte, esta es la cuarta carrera en la que Sam Lowes comienza desde la primera línea y habrá que ver si el piloto británico consigue por fin marcar un resultado competitivo en un domingo tras un inicio de temporada en el que las cosas no le están saliendo como se esperaba. Acompañan a Canet en la primera línea Pedro Acosta y Sam Lowes. El murciano ha dado un paso al frente y esta es la segunda carrera consecutiva en la que comienza en primera línea en un año de adaptación a una nueva categoría después de ganar el año pasado el título en Moto3 en su primera temporada en el Campeonato. Hoy Celestino comienza la carrera desde la cuarta plaza. La pole fue para Arón Canet, la segunda que consigue esta temporada y la tercera en la categoría intermedia. Tras cuatro podios en la presente campaña, el piloto de Corbera busca su primer triunfo en Moto2. Vietti está obligado a firmar un buen resultado después de que haya rendido en las últimas carreras por debajo del nivel ofrecido en el tramo inicial de la temporada. Y es que, tras conseguir dos victorias y un segundo puesto en las tres primeras carreras, solo ha logrado un podio en las cuatro últimas y este fue en el Gran Premio de Portugal en una carrera que se tuvo que reanudar tras una bandera roja y en el que el resto de rivales quedaron fuera de combate. En Moto2 parte como líder Celestino Vietti con 108 puntos, 16 más que Ai Ogura y 19 sobre Arón Canet. Después de la victoria de Sergio García en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la categoría intermedia. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Italia de motociclismo desde el circuito de Mugello. ¿Preparados? Comenzamos…