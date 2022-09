Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta sensacional carrera. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Así pues, a falta de cinco carreras para la conclusión de la temporada Augusto Fernández tiene siete puntos de ventaja con respecto a Ai Ogura y 37 sobre Arón Canet. 21 Augusto Fernández se tiene que conformar con la tercera plaza. Es su séptima presencia en el podio esta temporada y se trata de un buen resultado pensando en el título y amplía ligeramente la ventaja con respecto a un Ai Ogura que ha cruzado la bandera de cuadros en la cuarta posición. 21 Arón Canet termina en la segunda plaza. Consigue su séptimo podio del año y esta es la sexta vez que termina en la segunda posición. Se le sigue resistiendo al de Corvera su primera victoria en Moto2. 21 VICTORIA DE PEDRO ACOSTA !!! Logra la segunda victoria de la temporada, su tercer podio. Los tres en las seis últimas carreras. 21 CAÍDA DE JAKE DIXON !!! Estaba persiguiendo a Tony Arbolino... 21 ÚLTIMA VUELTA !!! Ventaja inmensa para Pedro Acosta. Apura los últimos instantes antes de conseguir su segunda carrera de la temporada. 20 CUARTO AI OGURA !!! Muy sólido a lo lago de todo el año el piloto japonés. No le estaban marchando demasiado bien las cosas durante todo el fin de semana, pero ha salvado bastante bien la situación en este Gran Premio antes de correr el próximo domingo en casa, en Motegi. 20 Habrá que ver, no obstante, si Ai Ogura puede terminar por superar a Tony Arbolino porque está cada vez ma´s cerca del italiano. 20 En estos momentos, la diferencia entre Augusto Fernández y Ai Ogura en la clasificación de pilotos sería solo de nueve puntos, por lo que la situación seguirá siendo tremendamente ajustada en la categoría intermedia. 19 AHORA ASÍ !!! Canet supera a Augusto Fernández por el interior y accede a la segunda plaza. Habrá que ver si logra consolidar esa posición. 19 Sigue Canet estudiando los movimientos de Augusto Fernández, pero de momento el valenciano no se decide a tratar de adelantar. 19 Caída de Keminth Kubo y Taiga Hada !!! Ambos se han ido al suelo. 19 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Pedro Acosta tiene más de dos segundos de ventaja y, si no comete errores, tiene la victoria en el bolsillo. 18 Arón Canet se encuentra cada vez más cerca de Augusto Fernández. Parece que los neumáticos le han caído bastante al actual líder de Moto2 y el piloto valenciano está comenzando a oler sangre, aspirando a terminar en la segunda posición y reenganchándose de nuevo a la lucha por el título. 17 De conseguir la victoria, Pedro Acosta daría también un salto de gigante para convertirse en el mejor rookie este año en la categoría intermedia. 16 Augusto Fernández se tiene que centrar en estos momentos en defender la segunda posición porque Arón Canet se encuentra cada vez más cerca de su posición. 15 Otro fuerte tirón de Pedro Acosta !!! Ya cuenta con un segundo de ventaja con respecto a Augusto Fernández y lo tiene todo a favor para conseguir la que sería su segunda victoria de la temporada, la segunda en Moto2. 14 Ojo porque Ogura ataca ya a Jake Dixon y el piloto japonés escala hasta la 5ª plaza, minimizando daños y manteniendo intactas sus opciones de seguir batallando por el título en la categoría intermedia. 14 Mantiene la diferencia de cinco décimas Pedro Acosta sobre Augusto Fernández. No se desengancha Arón Canet y el que parece que ha perdido algo de fuelle ahora es Tony Arbolino. 13 Por detrás, no hay muchas variaciones, Jake Dixon continúa en el 5º puesto, aunque tiene muy cerca a un Ai Ogura que pierde algo de terreno en la pelea por el Mundial de momento, pero nada definitivo en cualquier caso. 13 Pedro Acosta cuenta con unas cuatro décimas de diferencia sobre Augusto Fernández. Y ambos tienen ya casi un segundo de ventaja sobre Arón Canet. 12 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sigue la pelea entre Canet y Arbolino. La pelea entre ambos está favoreciendo a Pedro Acosta y Augusto Fernández. Los dos pilotos del equipo Red Bull KTM Ajo logran abrir hueco en cabeza de carrera. 11 Fuerte ritmo de Pedro Acosta ahora en cabeza de carrera y Arón Canet le devuelve ahora el adelantamiento a Arbolino. Regresa el español a la tercera posición. 10 Por su parte, Tony Arbolino supera, a su vez, a Arón Canet y el valenciano cae de momento hasta el cuarto puesto. 10 PRIMERO PEDRO ACOSTA !!! Se hace con el primer puesto y ahora el murciano tratará de imponer su ritmo en cabeza de carrera. 10 Tony Arbolino está consiguiendo llegar también hasta el grupo de cabeza. Y los cuatro primeros cuentan ahora con algo más de un segundo y medio sobre el grupo de Jake Dixon y Ai Ogura. 9 Pedro Acosta se la devuelve a Canet y ojo porque ha dado caza ya a Augusto Fernández !!! 9 Ai Ogura no puede pasar de momento de la 6ª posición. En estos momentos, la diferencia de Augusto Fernández sobre el japonés en la clasificación general sería de 13 puntos. 8 Pasa Arón Canet a la segunda posición. Se ha equivocado el murciano y se ha ido ligeramente largo en una curva. Lo paga perdiendo momentáneamente la segunda plaza. 8 Está tratando Arón Canet de no desengancharse de Pedro Acosta, pero lo cierto es que el ritmo del murciano en estos momentos está siendo muy complicado de seguir. 8 Acaba de marcar vuelta rápida Pedro Acosta y como siga así va a terminar de cazar a Augusto Fernández, su compañero en el equipo Red Bull KTM Ajo. 7 De momento Pedro Acosta ha conseguido detener el golpe y está comenzado a reducir la desventaja que mantiene con respecto a Augusto Fernández. 6 Ai Ogura ocupa en estos momentos la 6ª posición y trata de minimizar daños teniendo en cuenta que Augusto Fernández lidera la carrera y estaría en disposición de poder reforzar su posición al frente de la clasificación de pilotos de Moto2. 5 Las tres posiciones de podio están ocupadas por pilotos españoles. Domina Augusto Fernández, mientras que Pedro Acosta es segundo y Arón Canet, tercero. 4 Sigue escalando posiciones Pedro Acosta !!! El 'Tiburón' ya es segundo tras deshacerse de Jake Dixon y habrá que ver si tiene ritmo para tratar de cazar a un Augusto Fernández que sigue destacado en cabeza de carrera. 4 Vaya duelo estamos viviendo ahora entre Pedro Acosta y Arón Canet por la tercera posición. De momento, el murciano ha conseguido rebasar a Canet y se consolida de momento en la tercera posición. 3 Al suelo también Manuel González y Jeremy Alcoba. Muy accidentado este inicio de carrera. 3 CAÍDA DE ALBERT ARENAS !!! Se ve obligado a abandonar también el piloto de Girona por quinta ocasión en la presente temporada. 3 Va como un tiro Augusto Fernández y está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera, con nueve décimas tya sobre Jake Dixon. 2 Pedro Acosta accede a la cuarta posición y se sitúa por delante de Albert Arenas. Habrá que ver si puede aspirar al podio el piloto de Mazarrón en esta carrera. 1 Augusto Fernández mantiene la primera plaza y le siguen Jake Dixon y Arón Canet. Albert Arenas cae de momento a la cuarta posición. 1 Ha habido más caídas, entre ellos Marcel Schrotter, que también se queda fuera de carrera. 1 AL SUELO ALONSO LÓPEZ !!! Una lástima. A las primeras de cambio, el ganador de hace dos semanas en San Marino se queda fuera de combate. Pedro Acosta, por su parte, comienza la prueba en la 6ª posición y habrá que ver si hoy puede sumarse a la lucha por el podio. Recordemos que se recordó la tibia en el pasado mes de junio y se encuentra todavía en periodo de recuperación. Alonso López sigue al alza y hoy comienza la carrera desde la cuarta posición. Esto, después de conseguir hace dos semanas en San Marino su primer triunfo en Moto2. Y es que el piloto de Los Molinos ha irrumpido con inusitada fuerza en la categoría intermedia, llegando a mitad de temporada en sustitución de Romano Fenati. Desde entonces, ha conseguido dos podios, los dos en las tres últimas carreras. Albert Arenas y Jake Dixon acompañan a Augusto Fernández en la primera línea, mientras que Ai Ogura comienza en la octava posición y Arón Canet lo hace desde la quinta. Hoy comienza precisamente desde la pole Augusto Fernández. Se trata de la segunda del año para el piloto madrileño y ya fue capaz de ganar la carrera en la anterior ocasión en la que comenzó desde la primera plaza, en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña. Tras un inicio de año bastante irregular, Augusto Fernández se encuentra en estado de gracia, con seis presencias en el podio en las ocho últimas carreras, incluyendo cuatro victorias. Aún así, estos espectaculares números no le han permitido despegarse de un Ai Ogura que solo ha conseguido una victoria, pero lo cierto es que la consistencia de sus resultados a lo largo de toda la temporada le están permitiendo pelear por el título. Y lo cierto es que la cosa está que arde en la categoría intermedia con solo cuatro puntos de diferencia entre el primer clasificado, Augusto Fernández, y el segundo, Ai Ogura. También tienen opciones de aspirar a la corona pilotos como Arón Canet y Celestino Vietti, a 41 y 42 puntos del líder respectivamente. Después de la victoria de Izan Guevara en Moto3, nos centramos en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Aragón de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…