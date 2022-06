Volver al inicio 26 Adelantamientos entre Lowes y Acosta !!! Y esto está beneficiando tanto a Marcel Schrotter, que corre en casa, y a Fermín Aldeguer. Ambos se unen ya a la fiesta, a la batalla por la segunda posición. 26 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Recupera Pedro Acosta el segundo puesto !!! Impresionante el duelo que está manteniendo con Sam Lowes. 25 SEGUNDO SAM LOWES !!! El británico ha superado al español por el interior y habrá que ver si le devuelve el ataque Acosta. 25 La pelea entre Lowes y Acosta puede beneficiar a los perseguidores y es que, por detrás, pueden llegar tanto Marcel Schrotter como Fermín Aldeguer. 24 Augusto Fernández tiene ocho segundos de ventaja. Tiene la victoria en el bolsillo y la emoción se traslada a la lucha entre Lowes y Acosta por el segundo puesto. 23 Intenta Sam Lowes superar a Pedro Acosta. No se ha venido abajo el británico y muy bonito el duelo ahora entre uno de los grandes veteranos de la categoría contra el rookie y vigente campeón de Moto3 por la segunda posición. 23 En estos momentos, Ai Ogura se situaría a solo siete puntos de Vietti. Augusto Fernández a 12 puntos y confirmaría la tercera posición, superando en el ranking a Arón Canet. 22 CAÍDA DE CELESTINO VIETTI !!! El líder de Moto2 se ha ido al suelo. Ya era complicada para él, pero se confirma que saldrá sin puntos de Alemania tras registrar su segundo abandono en las dos últimas carreras. 21 Caída de Keminth Kubo !!! Se ha ido al suelo y no podrá continuar en carrera. 21 Tanto Alonso López como Ai Ogura han superado a un Arón Canet que sigue perdiendo fuelle a medida que avanza la carrera. 21 Está volando Augusto Fernández en Sachsenring !!! Tal y como sucediera en la carrera de Moto3, el primero cuenta con mucha ventaja y podría imponerse con gran diferencia con respecto a sus perseguidores. 20 Por detrás, Fermín Aldeguer está muy cerca de enlazar con el grupo de los perseguidores, por lo que podría entrar en la batalla por la tercera posición, toda vez que las dos primeras parecen tener dueño: Augusto Fernandez y Pedro Acosta. 19 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Augusto Fernández mantiene la ventaja con respecto a Pedro Acosta. Cinco segundos ya entre el madrileño y el murciano. Si no comete errores, tiene la victoria en el bolsillo. 18 En estos momentos, Celestino Vietti no perdería el liderato de Moto2 y mantendría 11 puntos de diferencia con respecto a un Ai Ogura que tampoco está terminando de aprovechar el pinchazo del italiano y no pasa de la 9ª posición en estos instantes. 16 También con ciertas dificultades Arón Canet. No termina de estar en plenitud física el valenciano y ha visto como le supera en estos momentos Fermín Aldeguer. 15 De momento, la diferencia entre Augusto Fernández y Pedro Acosta, los dos pilotos del equipo Red Bull KTM Racing, es de cuatro segundos, por lo que, en principio, el madrileño lo tiene todo a favor para conseguir la victoria en esta carrera. 14 SEGUNDO PEDRO ACOSTA !!! Ha aprovechado un error de Sam Lowes para arrebatarle la segunda posición y habrá que ver si tiene ritmo suficiente como para poder reducir la desventaja que mantiene con respecto a Augusto Fernández. 14 Ha perdido dos puestos Celestino Vietti y el italiano se encuentra con problemas para poder puntuar en esta carrera. 14º en estos momentos y habrá que ver si consigue puntos en esta 10ª carrera de la temporada. 14 Con este resultado, Augusto Fernández saltaría a la tercera posición de la clasificación de pilotos en Moto2, superando a Arón Canet, pero todavía podría mejorar alguna posición el valenciano. Veremos... 13 Por detrás, está mejorando posiciones Alonso López. Ya es 8º, justo por detrás de su compañero de equipo Fermín Aldeguer. 12 Amplia la ventaja Augusto Fernández y cuenta ya con más de tres segundos de ventaja con respecto a un Sam Lowes que mantiene de momento la segunda plaza. 11 Abandona Lorenzo Dalla Porta. Se une a Jorge Navarro, que se fue al suelo hace unos instantes y a Simone Corsi. 11 Sigue con problemas Celestino Vietti. Lidera un grupo secundario, pero tiene pegados a varios pilotos y ojo porque se podría quedar fuera de la zona de puntos. 12º en estos momentos el piloto italiano. 11 Augusto Fernández ya tiene más de un segundo de diferencia con respecto a Sam Lowes. No puede el británico seguir el ritmo del español y se tiene que comenzar a concentrar en tratar de mantener el segundo puesto porque Pedro Acosta marcha con un ritmo sensacional y podría terminar por darle caza. 10 Augusto Fernández ya ganó en el pasado Gran Premio de Francia y hoy aspira a conseguir su quinta vitoria en la categoría intermedia. 9 Se está escapando en solitario Augusto Fernández !!! Cuenta con casi un segundo de ventaja en estos momentos con respecto a Sam Lowes y Pedro Acosta. 8 Pedro Acosta tercero !!! Tras superar a Marcel Schrotter. Buena carrera del piloto murciano que podría lograr hoy su segundo podio en la categoría intermedia después de su sensacional victoria victoria en el pasado Gran Premio de Italia. 7 Arón Canet ha mejorado una posición y ya es 6º, mientras que Celestino Vietti sigue con muchos problemas y el actual líder de Moto2 se está hundiendo y no pasa de la 13ª posición. 7 Pedro Acosta ha conseguido superar a Albert Arenas y es 4º. De momento el murciano ha ganado este duelo entre los dos últimos campeones de Moto3. 6 PRIMERO AUGUSTO FERNÁNDEZ !!! Tremento el inicio de carrera del piloto del equipo Red Bull KTM Racing. Ha superado a Sam Lowes y habrá que ver que ritmo es capaz de poner sin tener a nadie por delante. 6 Va encendido Augusto Fernández y sigue ya la estela de un Sam Lowes que trató de romper la carrera al inicio, pero sin poder finalmente escaparse en solitario. 5 Marcel Schrotter intenta superar a Sam Lowes !!! No ha podido, pero Augusto Fernández aprovecha la situación y se hace con el segundo puesto. 5 Pedro Acosta acaba de marcar la vuelta rápida y trata ya de poder superar a Albert Arenas para hacerse con la cuarta posición. 4 Augusto Fernández ha superado a Albert Arenas y consigue escalar hasta el tercer puesto. 3 Está remontando muchos puestos Arón Canet después de sus problemas en la salida y ya es 9º, por delante de un Celestino Vietti que no pasa de la 11ª plaza y le está costando mucho coger ritmo en este inicio de carrera. 2 Atención porque Pedro Acosta se encuentra en el grupo de cabeza. Ya es 6º el murciano y hoy podría optar a pelear por el podio. Veremos... 2 Marcel Schrotter se hace de momento con la segunda posición y trata de seguir el ritmo de un Sam Lowes muy fuerte en este inicio de carrera. 1 Ha perdido muchas posiciones Arón Canet !!! Hasta la 19ª plaza ha caído el valenciano. También con algunos problemas en la salida Vietti. 1 Sam Lowes mantiene la primera posición !!! Acompañan a Sam Lowes en la primera línea Albert Arenas y Augusto Fernández. Esta es la mejor posición de salida de Arenas en Moto2 y no salía en un puesto tan avanzado de la parrilla de salida desde el Gran Premio de Francia de 2020, cuando militaba en Moto3. Por su parte, esta es la cuarta ocasión en la que Augusto Fernández comienza desde la primera línea en la presente campaña. Sam Lowes no comenzaba una carrera desde la pole position desde el Gran Premio de la Emilia Romagna de 2021 y en esa ocasión logró imponerse en la carrera en la que es su última victoria hasta el momento. No está siendo la mejor temporada para Lowes, con muchos problemas físicos derivado de sus caídas. De hecho, acumula cinco abandonos consecutivos, demasiada pérdida para uno de los pilotos llamados a pelear por el título. Hoy comienza desde la pole Sam Lowes, la primera de la temporada, aunque es la 18ª en su dilatada trayectoria en la categoría intermedia, de hecho, ningún piloto ha logrado más hasta el momento en la categoría intermedia. Así las cosas, Vietti llega al ecuador de la temporada con 133 puntos, 16 más que Ai Ogura y 24 sobre Arón Canet. El transalpino arranca hoy desde la 8ª posición, mientras que Arón Canet lo hace en la 6ª. Por su parte, Ogura iniciará la carrera en la 14ª plaza. Celestino Vietti se reencontró con la victoria en la última carrera disputada en el circuito de Barcelona-Catalunya y puso fin a una racha de cinco pruebas consecutivas en las que solo logró un podio (2º en Portugal) y sufrió dos abandonos. En ese periodo, aunque no llegó a perder el liderato, vio como sus más directos perseguidores le iban recortando la gran ventaja que adquirió en las tres primeras carreras del curso. Después de la victoria de Izan Guevara en Moto3, ponemos el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de la categoría intermedia. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Alemania de motociclismo, la décima prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…