Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta sensacional jornada de motociclismo en Portugal, en este Gran Premio del Algarve. Ha sido un placer. Les esperamos el próximo domingo. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Así pues, solo quedará por resolver el campeonato de Moto2 de cara a la carrera final en Valencia del próximo domingo. Fabio Quartararo ya consiguió el título de MotoGP hace dos semanas y hoy ha sido Pedro Acosta el que ha conseguido llevarse la corona de Moto3, convirtiéndose en el piloto español más joven en adjudicarse un campeonato en cualquier categoría. Final Sam Lowes, por su parte, concluye la carrera en la tercera posición y firma su quinto podio de la temporada, el segundo consecutivo después de llevarse la victoria en el Gran Premio de la Emilia Romaña. Final Raúl Fernández suma, por su parte, su undécimo podio de la temporada y ha conseguido llevar el título vivo a Valencia. Todo eso en el año de su debut en la categoría intermedia en un año de ensueño y que le ha permitido ganarse una plaza en MotoGP de cara al próximo ejercicio. Final Esta es, como decíamos, la quinta victoria de la temporada para Remy Gardner y ha finalizado por 12ª ocasión en el podio. Acumula ya 305 puntos en la presente campaña y son, desde luego, números de campeón. 23 Solo el segundo puesto que ha firmado Raúl Fernández ha evitado que Gardner sentencie hoy el título. Aún así, al australiano le vale con ser 13º en la última carrera y eso suponiendo que sea el piloto español el que se lleve la victoria. 23 VICTORIA DE REMY GARDNER !!! El piloto australiano logra su quinta victoria de la temporada y da un paso de gigante de cara a proclamarse campeón del Mundo de Moto2 en el próximo Gran Premio de Valencia en la última carrera del curso. 23 Arón Canet ha superado a Cameron Beaubier y está en disposición de finalizar la carrera en la cuarta posición !!! 23 ÚLTIMA VUELTA !!! Remy Gardner no va a ser hoy campeón, pero con esta victoria, la quinta de la temporada, tiene el camino hacia el título totalmente despejado de cara a la carrera final en Valencia el próximo domingo. 22 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se da por vencido ya Raúl Fernández. Una pena porque salió con mucha fortaleza desde la pole y lideró la prueba durante la primera mitad de la carrera, aunque posteriormente se ha visto superado por un Remy Gardner imperial en esta pista. 21 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se va ya Remy Gardner a más de un segundo de Raúl Fernández y tiene la victoria prácticamente en el bolsillo. 20 Marco Bezzecchi ha caído hasta la sexta plaza. Parece que debe tener algún problema con los neumáticos porque en la última vuelta le han superado tanto Cameron Beaubier como Arón Canet. 19 Amplía ahora ligeramente la ventaja Gardner con respecto a Raúl Fernández. Camino el australiano de conseguir su quinta victoria de la temporada y, lo que es más importante, dejar el campeonato prácticamente sentenciado. 18 Muy sólido de momento el pilotaje de Remy Gardner. Lo cierto es que no está concediendo oportunidad alguna a Raúl Fernández y sigue sufriendo el piloto de San Martín de la Vega por permanecer agarrado a las escasas opciones que tiene ya de poder adjudicarse el título en la categoría intermedia. 17 Sam Lowes supera a Marco Bezzecchi y se hace de momento con la tercera posición. Carrera claramente de más a menos del italiano que llegó a situarse en la segunda posición. 15 La diferencia en estos momentos entre Remy Gardner y Raúl Fernández es de apenas tres décimas, aunque da la sensación de que al español le falta un punto de potencia para poder coger el rebufo de su compañero de equipo. 15 Con este resultado, Remy Gardner no sería campeón, pero lo cierto es que dejaría el título prácticamente sentenciado. De cara a la última carrera, le bastaría con ser 13º siempre que fuera Raúl Fernández el que se llevara la victoria. 14 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Fuerte tirón de Gardner ahora en cabeza de carrera y lo tiene muy complicado Raúl fernández para poder seguir el ritmo del piloto océanico. 13 PRIMERO REMY GARDNER !!! Adelanta a Raúl Fernández y habrá que ver si el piloto madirleño puede responder al sensacional ritmo que ha impuesto el australiano en este último tramo de la carrera. 12 Parecía que Marco Bezzecchi podría presentar batalla y presentar sus credenciales a la victoria, pero esta carrera es solo cosa de dos, como en otras tantas citas en la categoría intermedia esta temporada. 11 Gardner se coloca ya a solo cuatro décimas de Raúl Fernández y podría haber pelea entre los dos pilotos aspirantes al título de Moto2. 11 CAÍDA DE XAVI VIERGE !!! 10 Remy Gardner se está acercando mucho ahora a la cabeza de carrera. Va desatado el australiano en estos instantes y podría alcanzar en breve a su compañero en el Red Bull KTM Ajo. 9 SEGUNDO REMY GARDNER !!! Acaba de superar a Marco Bezzecchi y vuelve a poner el campeonato al rojo vivo. 8 Raúl Fernández se sitúa ya con algo más de un segundo de diferencia con respecto a Marco Bezzecchi. El piloto español está cumpliendo con su parte del trabajo y no puede hacer más que ganar la carrera para tratar de alargar la resolución del campeonato hasta Valencia. 8 Ha auemntado significativamente el ritmo Remy Gardner y podría tratar de recuperar la segunda posición en breves instantes. 7 Mientras tanto, Raúl Fernández mantiene la ventaja de ocho décimas con respecto a Marco Bezzecchi y llevan ya varias vueltas rodando prácticamente en el mismo tiempo. 6 DESCALIFICADO SOMKIAT CHANTRA !!! No sabemos exactamente que ha sucedido pero Dirección de Carrera le ha mostrado bandera negra y tendrá que abandonar la carrera. 6 Con estas posiciones, Raúl Fernández reduciría a la mitad la desventaja con la que comenzó en este Gran Premio del Algarve. Pasaría de 18 a solo nueve puntos de cara a la última carrera. 5 Remy Gardner se ha enganchado a la rueda de Marco Bezzecchi y el australiano sigue en cabeza de carrera, aunque lo cierto es que parece que Raúl Fernández se haya podido escapar ya de forma casi definitiva. 4 La ventaja de Raúl Fernández con respecto a Marco Bezzecchi es de unas ocho décimas y habrá que ver si el piloto de San Martín de la Vega puede superar ese segundo de renta que le dé aún más tranquilidad para gestionar la carrera. 4 Gran carrera de momento de Cameron Beaubier !!! El estadounidense ya se destapó en el pasado Gran Premio de Las Américas y hoy marcha en la cuarta posición con opciones de dar caza también a Remy Gardner. 3 AL SUELO ALBERT ARENAS !!! El campeón de Moto3 el año pasado no ha tenido una adaptación demasiado sencilla a la categoría intermedia. 3 Marco Bezzecchi adelanta a Remy Gardner !!! El australiano cae hasta la segunda posición, por lo que de momento la carrera se le pone muy de cara a Raúl Fernández. 2 En estos momentos, la diferencia entre Remy Gardner y Raúl Fernández es de 13 puntos de cara a la carrera final en Valencia el próximo domingo. 2 Ojo porque Marco Bezzecchi está ahora muy cerca de Remy Gardner y podría tratar de adelantar al actual líder en la categoría intermedia. 1 Raúl Fernandez ha salido como un tiro y amplía la renta a las primeras de cambio. De momento solo Remy Gardner parece ser capaz de ponerle coto al dominio del piloto madrileño. Augusto Fernández completa la primera línea y comienza la carrera en la tercera posición. Remy Gardner, por su parte, comienza la carrera en la segunda posición, por lo que se prevé una dura batalla desde el comienzo entre los pilotos que aspiran a conseguir el título. Hay que comentar, no obstante, que fue Raúl Fernández, que hoy sale desde la pole position, fue el piloto que se llevó la victoria en el Gran Premio de Portugal disputado en el pasado mes de abril en el mismo circuito en el que se disputa esta carrera, en el Circuito Internacional de Portimao. Se trata de la séptima pole de la temporada para el piloto madrileño y la tercera de las cuatro últimas carreras. Entre otras muchas variables, Remy Gardner podría ser campeón si gana la carrera y Raúl Fernández es peor que tercero. Gardner podría ser el primer australiano que conquista el título de 250cc/Moto2 desde Kel Carruthers en 1969 y el primero en todas las categorías desde Casey Stoner en MotoGP en 2011. Y Remy podría recoger el testigo de su padre, Wayne Gardner, que se impuso en 500cc en 1987. Remy Gardner tiene hoy su primera bola de partido para dejar el título de Moto2 visto para sentencia. Despejó sensiblemente sus opciones espués de que Raúl Fernández tuviera que abandonar debido a una caída cuando rodaba en primera posición en el pasado Gran Premio de la Emilia Romaña. El australiano fue 7º en la recta de meta y eso le sirvió para aumentar la renta hasta los 18 puntos de diferencia con respecto a su compañero en el equipo Red Bull KTM Ajo. Remy Gardner tiene hoy su primera bola de partido para dejar el título de Moto2 visto para sentencia. Despejó sensiblemente sus opciones espués de que Raúl Fernández tuviera que abandonar debido a una caída cuando rodaba en primera posición en el pasado Gran Premio de la Emilia Romaña. El australiano fue 7º en la recta de meta y eso le sirvió para aumentar la renta hasta los 18 puntos de diferencia con respecto a su compañero en el equipo Red Bull KTM Ajo. Después de las victorias de Pedro Acosta en Moto3 y de Francesco Bagnaia en MotoGP nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto2, que hoy pasa a ser la última de la jornada en este Gran Premio del Algarve. Buenos tardes !! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de Moto2, penúltima prueba de la temporada 2021. ¿Preparados? Comenzamos…