Volver al inicio 16 ¡RUSSELL POR DELANTE DE NORRIS! ¡Pelea entre Mercedes y McLaren! ¡Stroll por medio! 16 ¡ENTRAN NORRIS Y LECLERC! ¡A ver en qué posición sale el de Ferrari! 15 ¡ENTRAN PIASTRI Y RUSSELL! ¡Lando Noris es, por ahora, el nuevo líder de la carrera! Solo quedan él y Leclerc por parar de los de arriba. 14 ¡ENTRAN HAMILTON Y VERSTAPPEN! Se mueve todo el mundo. No hay mucho más margen sin empezar a perder tiempo. 13 ¡Entran Hadjar y Antonelli! ¡Siguen pasando los pilotos que han tenido que forzar más los neumáticos! El próximo debería ser Verstappen para defenderse del Mercedes. 12 ¡Tsunoda entra! Es el primero del top 10 que entra a cambiar neumáticos. La mayor preocupación entre los equipos de arriba son los de Ferrari al tener que cambiar el alerón delantero a Leclerc. Perderá más tiempo. 11 Pierre Gasly es el primero en entrar en boxes. Desde atrás empiezan a cambiar neumáticos. Verstappen, por delante, se mete en tierra de nadie con Antonelli pendiente de algún posible error del neerlandés. 10 McLaren sigue al frente y empiezan a abrir hueco. Russell empieza a quedarse atrás y los Ferrari vienen con hambre. 9 Fernando Alonso ha abandonado en dos grandes premios consecutivos por segunda vez con Aston Martin tras hacerlo también en Estados Unidos y México en 2023. De hecho, es la segunda vez que abandona en los dos primeros GPs de una temporada tras hacerlo también en 2017 con McLaren. 8 La gestión de neumáticos se nota en los pilotos. Las agresividades brillan por su ausencia en este inicio de carrera. 7 Parece que debe haber piezas sueltas por la pista. De vez en cuando, alguna bandera amarilla aparece durante unos segundos. 6 Oscar Piastri y Lando Norris se mantiene al frente, pero Russell no se despega de su compatriota. Hamilton y Leclerc van por detrás ante un Max Verstappen que no les da alcance. Antonelli presiona al Red Bull. 4 ¡NO TIENE FRENOS! ¡Lo informa por radio! Va a tener que retirarse. Qué inicio de temporada para Fernando Alonso. 4 ¡ALONSO CON PROBLEMAS! ¡ESTÁ BAJANDO MUCHAS POSICIONES! 4 Informan por radio a Leclerc de la pérdida aerodinámica por el alerón delantero dañado. El monegasco dice que puede sobrevivir y esperarán a la primera parada para cambiarlo. 3 ¡Bortoleto tiene problemas! ¡Rueda lento después de entrar en boxes! Sigue en marcha el piloto brasileño. 2 ¡EL TOQUE DE LECLERC FUE CON HAMILTON! 2 ¡Los McLaren al frente y pueden abrir hueco! ¡Russell no pudo defenderse de Norris ni un instante! 2 ¡Leclerc parece haber tenido un toque con otro piloto y tiene el alerón roto! 1 ¡NORRIS SE PONE SEGUNDO! ¡Verstappen pierde posición con los dos Ferrari! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡Arrancan los monoplazas y comienza la vuelta de formación! ¡Ya tenemos información de neumáticos! ¡La amplia mayoría opta por los medios a excepción de Lance Stroll, Oliver Bearman y Liam Lawson, que lo hacen con compuesto duro! Liam Lawson empieza desde el pit lane por romper las normas del parque cerrado. Sigue siendo difícil el comienzo del neozelandés en Red Bull. ¡Poco más de cinco minutos para que tenga lugar el comienzo del procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo listo para la pelea de gladiadores! ¡No se lo quieran perder! Hoy es el cumpleaños de Alexander Albon. El piloto tailandés cumple 29 años, y solo seis pilotos en la historia de la Fórmula 1 subieron al podio el día de su cumpleaños: Chris Amon en Gran Bretaña 1968, Carlos Pace en Estados Unidos 1974, James Hunt en Países Bajos 1976, Carlos Reutemann en Argentina 1981, Jean Alesi en Canadá 1995 y Rubens Barrichello en Mónaco 2004. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 en el pasado Gran Premio de Australia. Con 12 puntos, se convirtió en el tercer piloto que logra al menos 12 puntos en su estreno de puntuación en la historia de la competición tras Kevin Magnussen (18 en Australia 2014) y Pierre Gasly (12 en Baréin 2018). En el pasado gran premio de Australia, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió en el segundo piloto más joven (18 años, 6 meses y 19 días) en puntuar en la historia de la Fórmula 1, solo superado por el registro de Max Verstappen en Malasia 2015 (17a, 5m y 29d). McLaren se encuentra a tan solo 16 puntos de alcanzar los 7000 en su historia en la Fórmula 1. Sería el cuarto equipo que consigue superar esta barrera en la competición tras Ferrari (10329), Red Bull (7855) y Mercedes (7715.5). Oscar Piastri (McLaren) ha finalizado cada uno de los últimos 29 grandes premios que ha disputado en la Fórmula 1. De finalizar en China, igualará la séptima mejor racha en la historia de la competición: 30 de Kimi Raikkonen entre Australia 2012 y Hungría 2013. Con la victoria de Lando Norris (McLaren) en el pasado GP de Australia, el británico se convierte en el primer líder del campeonato de Fórmula 1 diferente a Max Verstappen desde que el neerlandés fuera líder cada uno de los últimos 63 grandes premios desde España en 2022, finalizando la mayor racha de la historia de la competición. Lando Norris (McLaren) tiene la oportunidad de conseguir tres victorias seguidas por primera vez en su carrera en la Fórmula 1. De lograrlo, igualará a John Surtees y Tony Brooks con el 11º mejor registro de triunfos entre los pilotos de Reino Unido en la historia de la competición (serían 6). Ningún piloto ha conseguido más victorias (6), más poles position (6), más vueltas rápidas (4) y más podios (9) en el Gran Premio de China que Lewis Hamilton, liderando también las estadísticas de vueltas en cabeza (306) y puntos (213) en el gigante asiático. El ganador en el circuito de Shanghái ha salido desde la pole position en 10 de las 17 ocasiones anteriores, un 58,8% del total. Entre los circuitos en disputar al menos 15 carreras en toda la historia de la Fórmula 1, solo cuatro tiene un porcentaje superior de victorias desde la pole: Le Castellet (61.1%), Singapur (66.7%), Yas Marina (68.8%) y Barcelona (70.6%). El ganador del Gran Premio de China ha comenzado en la primera línea de salida en 12 de las 17 ocasiones anteriores, con Daniel Ricciardo siendo el último que lo consiguió fuera de las dos primeras posiciones en 2018 (6º). ¡Buenos días a todos y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Todo preparado en Shanghái para vivir un día de carrera espectacular y cerrar un fin de semana largo de competición!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por unas horas! ¡Decimos adiós al sprint y miramos a la sesión de clasificación, que comenzará en algo más de 3 horas! ¡Les esperamos! Final Así las cosas, los primeros ocho puestos y que consiguen puntos son: Lewis Hamilton, Oscar Piastri y Max Verstappen en el podio, con Russell, Leclerc, Tsunoda, Antonelli y Norris completando esa zona de puntuación. Final Charles Leclerc ha finalizado en quinta posición sumando cuatro puntos, lo que le coloca como el segundo piloto con más puntos en las sprints (71) superando a su ex compañero Carlos Sainz, que se queda 3º con 69. Russell pasó en esta clasificación a Pérez (53) para ponerse 5º con 55 puntos. Final Oscar Piastri ha subido al podio de una sprint por sexta vez, las mismas que Pérez, Leclerc y Norris. Por delante solo está un incombustible Max Verstappen en esta materia, con 16 contando el de hoy. Final Esta ha sido la primera victoria de Lewis Hamilton al sprint. Y también la primera victoria que consigue para Ferrari, que ya están frotándose las manos con lo que pueda hacer el británico durante la temporada. Final ¡Sprint con pocas emociones! Tras un arranque frenético, los adelantamientos brillaron por su ausencia. Lewis Hamilton consiguió vencer y sobrevivir en un desgaste de neumáticos que afectó a todos. Mal día para McLaren, a pesar de que Piastri acabara segundo, pero las sensaciones no han sido buenas de cara a mañana. Tendrán que hacer una grandísima qualy. 19 ¡FINAL DE LA CARRERA AL SPRINT! ¡VICTORIA DE LEWIS HAMILTON! ¡Piastri y Verstappen subirán al podio con el británico! 19 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Lewis Hamilton va a ganar la sprint con mucha solvencia! ¡Leclerc trata de adelantar a Russell por la cuarta plaza, pero el de Mercedes se defiende! ¡Antonelli no puede con Tsunoda por la sexta! 18 ¡NORRIS PASA A STROLL! ¡Entra en la zona de puntos! ¡Leclerc se pega a Russell! 17 ¡3 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Los neumáticos están para el arrastre! Hay más degradación de la esperada y la sprint se ha convertido en un sobreviva quien pueda. 16 ¡PIASTRI PASA A VERSTAPPEN! ¡Lo hace en la salida de la curva 14 antes de entrar en la recta de meta! 15 La gran prueba del graining es Carlos Sainz. Ahora mismo rueda al menos 2 segundos más rápido que cualquier otro coche en pista. 15 ¡Verstappen dice que sus dos ruedas delanteras están muertas! ¡Mucho graining! ¡Se sigue defendiendo como puede del McLaren de Piastri, pero parece cuestión de tiempo que pierda la posición! 14 ¡AGUANTA VERSTAPPEN! ¡Le tiró Piastri en la recta de meta, pero se defendió con todo y pudo evitar el ataque del australiano! 13 ¡Verstappen sigue cayendo, pero Piastri no termina de atacar al Red Bull! Todos tienen problemas con los neumáticos. El más beneficiado, Hamillton, que se aleja poco a poco en la cabeza. 12 ¡Los neumáticos empiezan a sufrir y parece que vamos a tener ley de la jungla en las últimas vueltas! Sainz también sufre y entra en boxes. Tiene que cambiar los neumáticos. 11 ¡Ahora es Verstappen quien pierde fuelle! ¡El de Red Bull pierde velocidad en cada vuelta y ahora es Piastri quien amenaza al neerlandés! 10 Llegamos al ecuador de esta carrera al sprint. Ahora mismo, Hamilton, Verstappen, Piastri, Russell, Leclerc, Tsunoda, Antonelli y Stroll se llevan los puntos. Norris está 9º y se queda detrás de Stroll y cada vez más lejos, aunque Alonso no alcanza al McLaren en la 10ª plaza. 9 ¡La degradación de los neumáticos se empieza a notar! Hamilton empieza a caer y Verstappen se pega. Norris se queja por radio de sus neumáticos delanteros. Empiezan las hostilidades. 7 Las posiciones empiezan a asentarse cuando las diferencias nunca se abren más de segundo y medio. Solo Antonelli está en zona de DRS con Tsunoda en los 10 primeros puestos. 6 Se ha anotado una posible investigación para Lawson por forzar una colisión con Doohan en la curva 14. No está siendo el arranque soñado de temporada para el neozelandés. 5 ¡Verstappen se mantiene cerca de Hamilton, pero no termina de encontrar el hueco de ataque! En las curvas, el Ferrari es mucho mejor. Norris sufre y se queda atrás de Stroll, que sigue 8º. 3 ¡Verstappen se queda sin DRS! ¡Aprieta Hamilton, que quiere ganar esta sprint! ¡Russell hace un pequeño tren en los puestos de puntos! 2 ¡Hamilton sigue primero con Verstappen pegado!! ¡Piastri se queda fuera de DRS! ¡Tendrá que apretar cuando se active! ¡Norris se queda detrás de Stroll para buscar el adelantamiento! 1 ¡Buena salida! ¡Problemas para Norris, que pierde posiciones en la salida de la curva 7! ¡Sin mayores cambios en los demás! ¡Hamilton y Verstappen se quieren escapar! ¡Alonso llega a la 10ª posición por detrás de Norris! ¡Stroll marca el límite de puntos! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA SPRINT! ¡Todos con neumáticos medios! ¡Las expectativas siempre son que no haya ninguna parada! ¡Veremos cómo se desarrolla el sprint! ¡VUELTA DE FORMACIÓN! ¡10 minutos para que comience esta carrera al sprint! ¡Por delante, 19 vueltas que servirán de aperitivo para lo que nos espera mañana en la carrera! ¡No se la quieran perder! Nico Hulkenberg será el único piloto que hoy salga desde el pit lane. Los de Kick Sauber rompieron las normas del parque cerrado para solucionar algunos problemas del monoplaza. Stroll saldrá 10º por delante de Alonso, 11º, que cayó en la SQ2. Sainz parte 13º, algo distancia de Albon, que lo hace 9º. Mercedes continúa con su affaire siendo el tercer o cuarto coche de la temporada, aunque siempre con buenos resultados y queriendo estar en la lucha. Antonelli sigue dando la talla y sale dos posiciones por detrás de su compañero Russell en la 5ª y 7ª posición. Quienes sí sorprendieron fueron los dos Ferrari. Lewis Hamilton consiguió una grandísima pole position para esta sprint con el hasta ahora mejor tiempo del fin de semana. Leclerc parte 4º. McLaren tuvo ciertos problemas durante la qualy al sprint y no dieron los resultados deseados. Siendo con diferencia el mejor coche de la parrilla, Piastri saldrá 3º y Norris lo hará desde la sexta posición. Les tocará remontar. Prueba de ello es lo desastroso que ha comenzado Liam Lawson en el segundo coche de Red Bull. El neozelandés no está dando las expectativas deseadas en este inicio de temporada, y tendrá que ponerse las pilas si no quiere ser relevado. Sería raro que tuvieran tanta paciencia con él como tuvieron con Checo Pérez. Max Verstappen es el dueño total de las carreras al sprint desde su introducción hace unos años, y es que el neerlandés ha ganado 11 de ellas. Hoy parte desde el segundo puesto, aunque con un coche que él hace mejor de lo que es. El Gran Premio de China se va a celebrar por 18ª vez en la Fórmula 1. El último podio en el gigante asiático lo formaron Max Verstappen, Lando Norris y Checo Pérez en 2024, en la que ha sido la última vez que hemos visto al mexicano en el cajón. Sin embargo, hoy tenemos sprint. ¡Buenos días a todos, de madrugada en España, y sean bienvenidos al segundo gran premio de Fórmula 1 de este 2025! ¡Es el turno del gigante asiático! ¡Todo listo en Shanghái para vivir una carrera al sprint emocionante!