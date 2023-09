Volver al inicio 41 Los pilotos van a hacer parada, la excepción serán los Red Bull y Bottas que acaban de hacer su parada. 40 Verstappen ha vuelto a pista en 15ª posición, Sergio Pérez es 17º. 40 Completadas ya 40 vueltas, Verstappen hace también su parada, al igual que Valtteri Bottas. 38 Se mantienen posiciones tras 40 vueltas, Sainz primero, Russell segundo y Norris tercero. Los Red Bull ahora mismo en sexta posición, Verstappen, mientras su compañero Sergio Pérez para ahora en boxes. 35 Pelea entre Sergio Pérez, Fernando Alonso y Esteban Ocon por la séptima posición. 34 Carlos Sainz sigue dominando en cabeza de carrera sin oposición, no hay movimientos y los Red Bull siguen sin hacer parada. 32 Superado ya el ecuador de la carrera en Marina Bay, de momento sin incidentes importantes, completadas ya 32 vueltas, con otras 31 por delante. 31 George Russell mantiene a segunda posición aunque recorta distancias con respecto a Carlos Sainz. 28 Esteban Ocon trata de pasar a Fernando Alonso que está obligado a intentar subir posiciones porque se va a ver afectado por la sanción. 26 Ahora mismo todos los pilotos con neumáticos duros salvo Guanyu Zhou que rueda con medios. 25 Verstappen cae a la cuarta posición, Lando Norris se pone tercero. 24 Progresa Lewis Hamilton que adelanta a Sergio Pérez y ya es quinto. El británico es, junto a Fernando Alonso y Max Verstappen, uno de los únicos tres pilotos que ha puntuado en todos los Grandes Premios de 2023. 24 Alonso tiene una penalización de cinco segundos, veremos cómo queda su tiempo a final de carrera. 24 Pierden ritmo los Red Bull que mantienen los mismos neumáticos, Russell consigue pasar a Verstappen y Norris a Sergio Pérez. 23 Russell se ha encontrado con que tiene ahora un tapón llamado Max Verstappen que le impide poder atacar a Carlos Sainz, va a intentar adelantarle. 22 Fernando Alonso está en octava posición por detrás de Hamilton y por delante de Esteban Ocon. 22 Todos han parado salvo los Red Bull y el otro piloto que ha salido con duros, Valteri Bottas, mientras que Guanyu Zhou ya ha hecho dos paradas. 22 El coche de seguridad se marcha de pista, hay previsiones de que pudiera llover antes de concluir la carrera. 21 Max Verstappen sube a la segunda posición, ahora Russell es tercero. Se ha ralentizado la parada de Charles Leclerc que baja hasta la sexta plaza. 18 Verstappen y Sergio Pérez no han parado. Carlos Sainz sale y mantiene la primera plaza. 18 Safety car en pista, todos para dentro y lo más probable es que casi todos los pilotos opten por neumáticos duros. 18 Trozos de fibra de carbono en pista por el incidente de Sargeant, los pilotos aguantan para hacer la parada en boxes. 18 Bandera amarilla por problemas de Logan Sargeant, ha chocado y tiene el monoplaza dañado en la parte delantera pero de momento continua en carrera. 18 Cambio de ritmo en las primeras posiciones, la carrera se ha vuelto más rápida, unas cinco vueltas de margen para los neumáticos blandos y algo más para los medios. 16 Carlos Sainz amplia su ventaja sobre Leclerc que también lo hace con respecto al tercero, Russell. 15 Lewis Hamilton rueda en quinta posición por delante de Fernando Alonso, ambos se disputan la tercera posición del Mundial de pilotos 2023, ahora mismo el asturiano tiene 170 puntos frente a los 164 del británico. 14 Bien posicionado también George Russell que busca su segundo podio de la temporada tras ser tercero en el Gran Premio de España. 14 De mantener la segunda plaza, Leclerc igualaría su mejor resultado en una carrera en la actual temporada, ya fue segundo en Austria. 12 Se mantiene la calma en carrera en el circuito de Marina Bay, de momento nadie intenta el adelantamiento. 11 Aprieta Carlos Sainz y tiene un poco más lejos a Charles Leclerc. De momento el único que ha parado es Zhou, aún tienen margen por delante para el cambio de neumáticos. 10 Carrera ya en la décima vuelta, estabilizada por el momento y a un ritmo que no es muy alto. 9 No hay pelea de momento entre los dos Ferrari por la primera posición, Charles Leclerc no ha buscado el adelantamiento en estas primeras vueltas. 8 Lando Norris rodando ahora en buenos tiempos, está en cuarta posición por detrás de Russell. 6 Verstappen se coloca octavo y el siguiente rival a batir es Esteban Ocon, séptimo, que rueda justo detrás de Fernando Alonso. 6 Magnussen se aferra a la octava posición a pesar de los intentos de Verstappen de pasarle. 4 Verstappen rueda en novena posición pero el otro Red Bull, el de Sergio Pérez, no consigue mejorar y sigue 13º. 3 Mano a mano entre Verstappen y Magnussen que han estado cerca de tocarse, el neerlandés intenta seguir ganando posiciones. 2 Problemas para Yuki Tsunoda que se ha apartado con su monoplaza y se baja de él. 1 Max Verstappen ha conseguido ganar una posición en la salida, es décimo. 1 Los dos Ferrari liderando la prueba, Charles Leclerc ha subido a la segunda posición, Lewis Hamilton es tercero. 0 Buena salida de Carlos Sainz, Lewis Hamilton se ha ido por fuera. Vuelta de formación, a punto de comenzar la carrera en Marina Bay. Casi todos los pilotos van a salir con neumáticos medios salvo los Red Bull que van con duros al igual que Valtteri Bottas. Tsunoda, Piastri, Leclerc y Zhou con blandos. No hubo cambios en la parrilla de ayer a pesar de varias investigaciones en torno a Max Verstappen que saldrá desde la undécima posición. Lance Stroll no va a participar en este Gran Premio de Singapur. Desde Aston Villa han comunicado que el canadiense no se encontraba del todo bien esta mañana, que está dolorido tras el accidente que sufrió ayer en la Q1. Además, el neerlandés ha ganado los últimos 10 Grandes Premios de forma consecutiva, solo ha cedido la victoria en dos carreras esta campaña, en la segunda, Arabia, y la cuarta, Azerbaiyán, ambas se las llevó Sergio Pérez. Carlos Sainz quiere romper la hegemonía de Verstappen esta temporada, el neerlandés ha ganado 12 de las 14 carreras disputadas y está cerca de igualar el segundo mejor registro histórico en una misma campaña: 13 triunfos de Michael Schumacher en 2004 y 13 de Sebastian Vettel en 2013. Singapur es una de las asignaturas pendientes para Verstappen y es que solo en Rusia (7) ha disputado más Grandes Premios el neerlandés sin conseguir ninguna victoria, ninguna pole y ninguna vuelta rápida que en Singapur (6), su mejor puesto en Marina Bay fue una segunda posición en 2018 (también segundo en parrilla). En las dos anteriores ediciones en Singapur, el piloto que consiguió la pole position no logró ganar la carrera, el último en conseguirlo fue Lewis Hamilton en 2018. Sainz quiere buscar hoy la segunda victoria de su carrera, tras la lograda en Gran Bretaña 2022, aprovechando que Red Bull no está teniendo su mejor fin de semana. Ayer mal día para los Red Bull que se quedaron fuera de la Q3 en parrilla, algo que no sucedía desde Rusia 2018. La pole position, segunda consecutiva tras la lograda en Monza, fue para Carlos Sainz. Buenas tardes y bienvenidos a la carrera del Gran Premio de Singapur, 15ª prueba de la temporada.

Q3 Nosotros ponemos punto y final por hoy tras haberles contado todo lo acontecido en la parrilla de este Gran Premio de Singapur, gracias por habernos acompañado, regresaremos mañana para contarles lo que suceda en la carrera. Hasta mañana. Q3 Carlos Sainz ha dominado la sesión en el día de hoy y mañana buscará la segunda victoria de su carrera tras haber ganado en Gran Bretaña en 2022. Buena ocasión si consigue aprovechar que los Red Bull no tienen su mejor fin de semana. Q3 Emocionante clasificación la que hemos vivido en este Gran Premio de Singapur, primero con el accidente de Stroll, afortunamente sin gravedad, que retrasó el comienzo de la Q2, y después con la noticia de que los dos Red Bull se quedaban fuera de la Q3. Q3 Lando Norris saldrá mañana desde la cuarta plaza, seguido de Lewis Hamilton y Kevin Magnussen. Q3 Carlos Sainz logra su segunda pole position consecutiva, segunda posición para George Russell y tercera para Charles Leclerc. Q3 Lewis Hamilton sube a la quinta posición, Fernando Alonso va a salir mañana desde la séptima plaza. Q3 ¡Gran tiempo de Carlos Sainz! 1:30.984 para el piloto de Ferrari. Leclerc se coloca segundo y Norris tercero. Q3 Fernando Alonso sube a la quinta posición. Q3 Carlos Sainz marcando el mejor tiempo en el primer sector, Norris y Leclerc también con buenas referencias en él. Q3 Restan dos minutos para que finalice esta sesión de clasificación, recordemos que la noticia es que los dos Red Bull se han quedado fuera de la Q3, algo que no sucedía desde Rusia 2018. Q3 Los monoplazas vuelven a salir a pista para hacer una segunda vuelta. Q3 Charles Leclerc segundo mientras Lewis Hamilton se coloca quinto por delante de Fernando Alonso. Q3 Carlos Sainz se pone primero, seguido de Lando Norris y Fernando Alonso. Q3 Kevin Magnussen es el primero en marcar tiempo, 1:32.396. Q3 Comienza a correr el reloj en la Q3. Q2 Carlos Sainz, George Russell, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Lando Norris, Nico Hulkenberg, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Esteban Ocon y Liam Lawson son los pilotos que se meten en la Q3. Q2 Entran Esteban Ocon y Liam Lawson en la Q3 y se confirma que s quedan fuera Verstappen y Sergio Pérez, junto con Gasly, Albon y Tsunoda. Q2 Sergio Pérez se va a quedar también fuera de la Q3, problemas para los Red Bull en Singapur. Q2 Ojo que Verstappen va 10º y puede quedarse fuera de la Q3. Q2 Carlos Sainz hace récord en el primer sector. Q2 Ahora mismo Russell es primeros, Alonso segundo y Carlos Sainz tercero. Salen los Mercedes con tres minutos por delante en esta Q2. Q2 Los pilotos van a buscar hacer una nueva vuelta, el que aún no ha marcado tiempo es Yuki Tsunoda. Q2 Ahora mismo Max Verstappen es décimo, todavía seis minutos por delante en esta Q2. Q2 George Russell se pone primero, 1:31.743 mientras que Hamilton se coloca quinto por delante de Charles Leclerc. Q2 Tsunoda, Russell y Hamilton son los únicos que aún no han completado vuelta en esta Q2. Q2 ¡Fernando Alonso primero! El asturiano marca un tiempo de 1:31.835. Q2 Carlos Sainz y Lando Norris primero y segundo, consiguen bajar del 1:32. Q2 Kevin Magnussen mejora el tiempo de Verstappen, no lo consigue Sergio Pérez que se pone tercero. Q2 Max Verstappen es el primero en hacer tiempo, 1:32.307. Q2 Buena referencia de Lando Norris en el primer sector. Q2 Da comienzo ya la Q2. Q1 Siguen las tareas para limpiar la pista, como decíamos se va a retrasar el inicio de la Q2. Q1 Lance Stroll está bien y se ha bajado del coche por su propio pie. Ahora tendremos un parón porque los operarios tendrán que retirar el coche y limpiar la pista. Q1 ¡Accidente de Lance Stroll! Se le ha ido el coche y ha chocado con el muro. Q1 Tsunoda se pone primero, baja del 1:32 con un tiempo de 1:31.991. Q1 Ahora mismo Stroll, Sargeant, Albon, Bottas y Zhou estarían fuera de la Q2. Q1 Menos de tres minutos ya de esta Q1 y no se mueven las primeras posiciones. Q1 Carlos Sainz se alza a la primera posición, seguido de Verstappen y Charles Leclerc, ajustadísimos los tres primeros puestos. Q1 Primera posición para Max Verstappen, la referencia ahora es 1:32.398. Q1 Buenas referencias ahora en los sectores de Fernando Alonso que se coloca quinto. Norris mejora el tiempo de Leclerc. Q1 Todos los pilotos ahora mismo en pista, Tsunoda, Ocón, Gasly y Albon son los únicos que aún no han marcado tiempo. Q1 George Russell se pone ahora primero, quinta posición provisional para Lewis Hamilton, muy apretados los tiempos en las primeras posiciones. Q1 Max Verstappen marca el cuarto mejor tiempo, por delante de Oscra Piastri y Carlos Sainz. Q1 Mejor tiempo ahora para Charles Leclerc, 1:32.523 cuando Fernando Alonso ya ha salido a pista. Q1 Carlos Sainz, que viene de conseguir en Italia su primera pole position de la temporada, va a intentar repetir en el día de hoy. Q1 Cuarto mejor tiempo para Carlos Sainz en su primra vuelta. Q1 Sergio Pérez mejora el tiempo de Magnussen pero Norris se pone primero por delante del mexicano. Q1 Kevin Magnussen marca por el momento el mejor tiempo, 1:33.200. Q1 Fenando Alonso es uno de los pilotos que aún no ha tomado salida a pista, también lo ha hecho Lewis Hamilton. Q1 Los pilotos van saliendo a pista, han optado por neumáticos blandos. Q1 Comienza a correr el tiempo en la Q1, a la espera de que los pilotos comiencen a salir a pista. A punto de arrancar la parrilla en un día marcado en el calendario de Ferrari ya que hoy se cumplen 16 años desde que Kimi Raikkonen, en el Gran Premio de Bélgica, ganara el penúltimo Campeonato del Mundo de pilotos logrado por la escudería italiana. Aquí en Singapur, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel son los pilotos que han conseguidos más pole positions (cuatro cada uno). El único otro piloto que lo ha logrado en más de una ocasión es Charles Leclerc (2). En cuanto a la carrera, solo Lewis Hamilton ha conseguido repetir victoria en Singapur en las últimas ediciones, ganando en 2017 y 2018. En las dos últimas, el triunfo fue para Sebastian Vettel (2019) y Sergio Pérez (2022). Las pole position en las dos últimas ediciones en Singapur han sido para Charles Leclerc, convirtiéndose así en el primer piloto en lograr la pole de forma consecutiva en este Gran Premio. Aunque bien es cierto que Singapur es una de las asignaturas pendientes para Verstappen y es que solo en Rusia (7) ha disputado más Grandes Premios el neerlandés sin conseguir ninguna victoria, ninguna pole y ninguna vuelta rápida que en Singapur (6), - el mejor puesto del neerlandés en Marina Bay fue su segunda posición en 2018 (también segundo en parrilla). Además, el neerlandés ha ganado 12 de las 14 carreras disputadas en 2023 y puede igualar el segundo mejor registro histórico en una misma campaña: 13 triunfos de Michael Schumacher en 2004 y 13 de Sebastian Vettel en 2013. Max Vertappen tratará de continuar con su racha y ampliar su ventaja al frente del Mundial de pilotos: se ha impuesto de forma consecutiva los últimos 10 Grandes Premios. Buenas tardes y bienvenidos a la carrera del Gran Premio de Singapur, 15ª prueba de la temporada.

