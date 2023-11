Volver al inicio 16 ¡Tremenda carrera de Valtteri Bottas! Ya ha remontado ocho posiciones el finlandés y ha entrado en zona de puntos. 15 Verstappen, Norris y Alonso siguen delante sin mucho peligro por detrás. 14 ¡PÉREZ PASA A RUSSELL! ¡George le devuelve el ataque en la segunda recta, pero el mexicano consigue imponerse en la salida de la curva cinco! 13 Estamos en un momento de carrera donde la gestión de neumáticos es la tónica dominante. No hay mucha presión ofensiva, salvo en la caravana provocada por Hamilton. 11 Checo está pasándolo mal intentando pasar a los dos Mercedes. Se impacienta el mexicano e intenta atacar a Russell. 10 Hamilton es ahora la cabeza de un tren de monoplazas. Muchos detrás de los dos Mercedes con Russell haciendo de escudero. 9 ¡Verstappen se aleja ahora y Alonso se acerca a Norris! 8 ¡TREMENDO ATAQUE Y DEFENSA ENTRE NORRIS Y VERSTAPPEN! ¡Juegan con fuego! 8 Es importante la gestión de los blandos en estas primeras vueltas. La estrategia en paradas, puede ser vital para conseguir puntos, podio o, incluso, la victoria. 7 ¡Norris se acerca a Verstappen! Intenta atacar al Red Bull con Alonso separándose del McLaren, pero también de Mercedes. 6 ¡Los dos Mercedes están juntos y pueden aliarse para atacar a Fernando! 6 ¡SE ACTIVA EL DRS! 5 ¡Todos en fila, momentos de ataques con rebufos y DRS! 4 ¡GRAN SALIDA DE FERNANDO! ¡Se pone tercero pasando a Hamilton! ¡Peor lo tuvo Stroll, que perdió posiciones! 4 ¡ARRANCAN DE NUEVO LOS PILOTOS! ¡SE REANUDA LA CARRERA! 4 ¡TODOS LISTOS PARA LA RE-SALIDA! 3 ¡Arrancan los pilotos! ¡Pequeña vuelta de formación para volver a colocarse en la parrilla de salida! ¡Veremos si ahora Aston Martin y Sainz no se quedan parados en la salida! 3 Piastri y Ricciardo reanudarán la carrera desde el pitlane. 3 ¡Se reanudará en 10 minutos! A las 14:31 en hora local, las 18:31 en España, 17:31 en las Islas Canarias. 3 ¡VA A HABER RE-SALIDA EN PARRILLA! ¡Queda ver si Piastri y Ricciardo terminarán por unirse al resto de sus compañeros! 3 ¡Todos a boxes a esperar la reanudación de la carrera! 2 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Se suspende momentáneamente la carrera! Mucho que limpiar y arreglar en los muros. 2 Se ve en la repetición lo que pasa en el accidente. Albon adelanta a Hulkenberg, tiene un toque con el Haas, y se lleva por delante a Magnussen cuando ya pierde el control. 1 ¡Salieron muy mal los Aston Martin, y Hamilton y Norris adelantaron a ambos pilotos! Peor Stroll, que también fue adelantado por Alonso. 1 ¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡Vaya comienzo! ¡Albon y Magnussen tuvieron un accidente feo y se para la carrera detrás del coche de seguridad! 1 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Perdió el control del coche, trompeó y se fue al muro! ¡CUIDADO! ¡BANDERA AMARILLA! ¡Leclerc está en el muro en la curva siete! ¡Vuelta de formación! ¡Todo listo en Interlagos! ¡Nos acercamos a la hora de inicio de la carrera! ¡Hay problemas en el coche de Hamilton y los mecánicos trabajan a contrarreloj! Fernando Alonso ha abandonado en cada una de las dos últimas carreras disputadas. De verse obligado a retirarse también en Brasil, lo hará en tres carreras seguidas por primera vez desde 2018 (Mónaco, Canadá y Francia). Sería el 15º piloto con más abandonos en la historia de la Fórmula 1 (78, como Graham Hill y Johnny Herbert). Lando Norris ha finalizado cada uno de los últimos 20 grandes premios que ha disputado, siendo su mejor racha personal y la mejor de cualquier piloto de McLaren en la historia de la Fórmula 1. Lando Norris (McLaren) ha conseguido 12 podios en Fórmula 1, todos ellos sin ganar una sola vez. Se trata del segundo registro más alto en la historia de la Fórmula 1 (12 también de Stefan Johansson) y, de repetir en Brasil sin victoria, igualará a Nick Heidfeld en el primer puesto (13). George Russell vuelve al circuito donde más puntos ha conseguido en su carrera en la Fórmula 1 (34), aunque todos ellos los logró en tan solo una participación: la de 2022, con victoria (25), vuelta rápida (1) y victoria en el sprint (8) y no sumar ninguno en sus dos compromisos anteriores. Carlos Sainz ha logrado 16 podios con Ferrari en la Fórmula 1. De lograrlo en Brasil, el piloto español igualará a Alberto Ascari como el 13er piloto de la Scuderia con más podios en la historia de la competición (serían 17, superando a Phil Hill, Mike Hawthorn, Jean Alesi y Jacky Icks). Red Bull ha conseguido vencer en 18 carreras en 2023. Se trata del segundo registro histórico más alto en un año en toda la historia de la Fórmula 1 y solo está a una más de igualar las 19 de Mercedes en 2016. De hecho, con un 94.7% de triunfos en las carreras disputadas (18/19) es el porcentaje más alto en un año en toda la historia de la competición superando a McLaren en 1988 (93.8 – 15/16). De conseguir el triunfo en Brasil, Max Verstappen se convertirá en el cuarto piloto en solitario con más triunfos en toda la historia de la Fórmula 1 superando a Alain Prost (serían 52 por las 51 del francés) y estará a solo una de igualar el tercer puesto: 53 de Sebastian Vettel. Max Verstappen (Red Bull), puede lograr el máximo registro histórico de podios en un año en la Fórmula 1. Serían 19 de lograrlo en Brasil, superando el récord que él mismo consiguió en 2021. Ha subido al cajón en 18 de las 19 carreras de esta temporada (94.7%) y solo Michael Schumacher en 2002 tiene un porcentaje superior en la historia de la competición (el 100% - 17/17). Con la sesión de hoy, se disputará la 40ª carrera en el circuito del autódromo José Carlos Pace, siendo el séptimo circuito que logra albergar 40 carreras en la historia de la Fórmula 1. 16 de los últimos 18 ganadores del Gran Premio de Brasil han partido desde la primera línea de la parrilla de salida (nueve de ellos desde la pole position). Los dos últimos en hacerlo fuera de esas posiciones fueron Lewis Hamilton en la edición de 2021 (10º) y Kimi Raikkonen cuando salió tercero en 2007 en la carrera donde se proclamó campeón de F1. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos al gran día del fin de semana de Fórmula 1! ¡Hoy es día de carrera en Interlagos! ¡Se espera mucha emoción durante la prueba como ocurrió en el sprint!

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.