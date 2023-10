Volver al inicio 35 ¡Entra Verstappen y lo hace solísimo! Líder indiscutible y no va a perder el liderato ni el triunfo de la carrera. 34 Esto ha truncado del todo las opciones por acabar en los cinco primeros puestos de Fernando Alonso. 33 ¡SE SALE ALONSO DE LA PISTA! ¡Perdió varias posiciones! 33 ¡ENTRA RUSSELL A BOXES! 32 ¡Entra Checo! Cumplirá la sanción de cinco segundos. 31 Nos acercamos de nuevo al momento donde los de arriba se van a ver obligados a pasar por boxes. 30 Grandísimo ritmo de McLaren y Russell. El podio de Fernando Alonso peligra cada vez más por momentos. 28 ¡1.8 LA PARADA DE NORRIS! ¡Tremendo trabajo de McLaren! 28 ¡ENTRA NORRIS! 27 ¡Cinco segundos de sanción a Pérez por límites de pista! 27 ¡GRANDÍSIMA PARADA DE ALONSO! ¡Pone duros! 27 ¡ENTRA ALONSO! 26 ¡Norris está a punto de DRS con Alonso! 25 ¡LLAMAN A PIASTRI! ¡Obligado a cambiar neumáticos! ¡También deben parar Leclerc y Ocon! 24 ¡ADVIERTEN A PÉREZ POR LÍMITES DE PISTA! ¡Una más y serán cinco segundos de sanción! 24 ¡APRIETA NORRIS! ¡Se va acercando a Alonso! 22 ¡Entran varios pilotos a boxes por límite de vueltas de neumáticos! 21 Norris viene muy fuerte y es el gran rival de Fernando Alonso por el podio. 19 ¡ENTRAN ALBON Y ZHOU! ¡Verstappen recupera el liderato y se coloca más o menos el podio virtual! Piastri está segundo con Bottas tercero, pero con muchas vueltas y parará. Alonso, cuarto a rebufo del Alfa Romeo. 18 ¡ENTRA PÉREZ TAMBIÉN! ¡Verstappen sale detrás de Albon! 17 ¡MAX TIENE QUE ENTRAR! ¡Está obligado! 16 ¡Alonso ya está detrás de Piastri! 15 ¡Ahora mismo, los cuatro primeros son los únicos que no han parado: Verstappen, Albon, Pérez y Zhou! 15 ¡ENTRA RUSSELL! ¡Verstappen sigue en pista! 14 ¡Norris sale detrás de Leclerc! 14 ¡ENTRA NORRIS! ¡Russell va volando! 13 ¡PASA ALONSO A LECLERC! 13 ¡ALONSO SE QUEDA DETRÁS DE PIASTRI Y LECLERC! 12 ¡ENTRAN PIASTRI Y LECLERC! ¡Norris sigue en pista y ahora está segundo! 12 ¡Grandísima parada de Aston Martin! 12 ¡ENTRA FERNANDO ALONSO A BOXES! ¡Se protege de undercut de Leclerc! 11 ¡Para Ocon! El primero de hacerlo de los de arriba. 10 Nos vamos acercando al límite del primer stint de muchos de los neumáticos de los monoplazas... 9 Russell sigue progresando pasando a rivales. Ya está undécimo rodando muy rápido. 8 Russell está tercero ahora mismo tras pasar a Pérez y el mexicano se mantiene detrás del Mercedes con neumático duro. 7 ¡Se le fue un poco el coche a Alonso! Se queda algo descolgado de Piastri cuando se va a habilitar el DRS... 6 ¡10 segundos de sanción a Hulkenberg por posición incorrecta en la parrilla! 6 ¡Hulkenberg pasa a Tsunoda y se pone octavo! ¡Gasly se mantiene detrás de Norris! ¡Alonso está cerca de Piastri y Leclerc se queda fuera de zona de drs! 5 ¡SE RELANZA LA CARRERA! 4 ¡SE RETIRA EL SAFETY CAR A FINAL DE VUELTA! 4 El safety car sigue en pista esperando a tener permiso para retirarse. Otros pilotos aprovechan para entrar a boxes y cambiar neumáticos. 3 Repasamos las posiciones de puntos: Max Verstappen en cabeza seguido por Oscar Piastri y Fernando Alonso. Leclerc, Ocon, Norris, Gasly, Tsunoda, Bottas y Hulkenberg copan el top 10. 2 ¡Hamilton se metió de lleno en la trazada de Russell! La culpa es del ex-campeón del mundo. 2 ¡Russell cambió piezas del monoplaza y sigue en pista! Veremos si es definitivo o acabará abandonando. 1 ¡Grandísima salida de Piastri, que se coloca segundo! ¡Alonso tuvo que frenar para no comerse a los dos Mercedes en el golpe! Russell sigue en carrera, pero no sabemos si podrá continuar toda la carrera. 1 ¡SAFETY CAR EN PISTA! 1 ¡SE CHOCAN RUSSELL Y HAMILTON EN LA PRIMERA CURVA! ¡Pelea entre los dos compañeros y se van a la grava con daños severos! 1 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡VUELTA DE FORMACIÓN EN QATAR! Por último, Checo Pérez saldrá desde el pit lane por no cumplir con la normativa del parque cerrado tras el accidente de ayer con Esteban Ocon. Otra de las noticias de hoy es que Sainz no va a participar en la carrera. Una fuga de combustible ha impedido que el coche del madrileño pueda salir a competir hoy. ¡Partiremos en esta carrera con la nueva normativa de que los neumáticos SOLO pueden circular un máximo de 18 vueltas! Veremos cómo depara esto la estrategia en carrera... Mínimo 3 paradas para cada piloto. Tal día como hoy, hace 23 años, Michael Schumacher conseguía el tercero de sus Mundiales en Fórmula 1, el primero con Ferrari y el primero de un piloto de la Scudería tras una sequía de 21 años desde que ganara el anterior Jody Scheckter en 1979. Kevin Magnussen (Haas) puede convertirse en Qatar en el piloto que más Grandes Premios dispute en la Fórmula 1 sin haber estado líder en ninguna vuelta (serían 158, igualando a Martin Brundle). Mercedes ha conseguido estar en zona de puntos en cada una de las últimas 54 carreras de Fórmula 1. De lograrlo también en Qatar, será la cuarta racha compartida más larga en la historia de la competición (55 de Ferrari entre Malasia 1999 y Malasia 2003; 55 de la propia Mercedes entre Gran Bretaña 2018 y Mónaco 2021). El piloto de McLaren, Lando Norris, ha subido al podio en cuatro de las últimas siete carreras disputadas de Fórmula 1 (cuatro 2º puestos), tantas veces como en sus 51 carreras anteriores en la competición. De conseguirlo en Qatar sin triunfo, igualará a Chris Amon como el tercer piloto con más podios sin triunfo en la Fórmula 1 (serían 11). De subir al menos a uno de sus pilotos al podio, McLaren logrará llegar a los 500 podios en la historia de la Fórmula 1 (499 actualmente), siendo la segunda escudería que alcanza esta cifra en la competición tras Ferrari (803). Sergio Pérez sufrió su 32º abandono en el pasado Gran Premio de Japón. Solo en tres ocasiones ha encadenado dos abandonos seguidos en un mismo año durante su carrera en la Fórmula 1: Bélgica e Italia en 2011, en Mónaco y Canadá en 2014, y en Arabia Saudí y Abu Dabi en 2021. Max Verstappen (Red Bull) tiene la oportunidad en Qatar de ser el piloto que más hat-tricks ha conseguido en un año (victoria + pole position + vuelta rápida), igualando a Alberto Ascari en 1952 y Michael Schumacher en 2004 (ambos con 5). Max Verstappen (Red Bull) ha finalizado cada una de las últimas 35 carreras en la Fórmula 1. Se trata de la segunda mejor racha histórica en la competición (desde Emilia-Romaña 2022), solo por detrás de una de 48 de Lewis Hamilton entre Gran Bretaña 2018 y Baréin 2020. ¡Buenas tardes y sean bienvenidos a la narración de la carrera del Gran Premio de Qatar! ¡Una sesión que viene marcada por la ya sabida victoria de Max Verstappen como campeón del mundo!

