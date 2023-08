Volver al inicio 52 ¡VUELVE A PONERSE ALONSO EN PODIO! 49 ¡NO FUNCIONA UNA DE LAS PISTOLAS! ¡Mala parada del asturiano! ¡Sale por detrás de Sainz! 49 ¡ENTRA ALONSO A BOXES! 48 ¡Verstappen sigue en pista! ¡Alonso, a 13 segundos del holandés y a 14 de Pérez por detrás! 46 ¡Para Hamilton también! 46 ¡PÉREZ A BOXES! ¡Buena parada de Red Bull! 44 Fernando sigue en pista, como ambos Red Bull. Sainz está noveno. Hamilton está séptimo. 43 Alonso sigue en pista y no se defiende, por ahora, del undercut de Sainz. 42 ¡SE RETIRA LECLERC! ¡Entra en boxes y no saldrá! 42 ¡ENTRA SAINZ! ¡Sale con blandos y por delante de Russell, que en principio va hasta el final! 41 El coche de Leclerc no está en condiciones de seguir circulando. Sufre el Ferrari, Le adelanta Lawson con facilidad. 40 Quedan poco más de 30 vueltas y los blandos aguantan muy bien. 38 Se espera lluvia ligera de 5 a 6 minutos, informan por radio a Verstappen. 37 Alonso se mantiene a una distancia de 3-4 segundos de Pérez. Verstappen se aleja poco a poco, pero no en demasía. 36 ¡Los tiempos siguen disminuyendo mientras los monoplazas comienzan a ir más rápido! Alonso es rapidísimo en el primer sector, pero Red Bull domina en los otros dos. 35 ¡Aprieta Alonso de nuevo! Veremos si se están preparando para un undercut a los Red Bull.. 34 Tremenda carrera de Alexander Albon por ahora. Es el único que no ha parado. 32 ¡PUEDE VOLVER A LLOVER EN UNOS MINUTOS! 30 ¡Se queda Alonso algo descolgado de cabeza! Empieza a ser conservador esperando a la próxima parada... 29 Verstappen domina y se escapa. Por detrás, Gasly y Sainz quedan algo despegados y no hay DRS activo entre los ocho primeros. 27 ¡Mientras Verstappen sigue volando, Alonso se acerca a Checo y entra en zona de DRS! 26 ¡Pasa Hamilton a Leclerc! Pelea por el 12º puesto... ¡Piastri también pasa al Ferrari! 24 ¡DRS ACTIVADO! 22 ¡SE RELANZA LA CARRERA! 21 ¡SE MARCHA EL SC AL FINAL DE LA VUELTA! 20 Se mantiene el SC en pista. 19 Será interesante ver la relanzada con Max mandando y Alonso presionando a Pérez. 18 Los pilotos empiezan a reunirse en caravana tras el SC. 17 ¡Para Russell! Se queda penúltimo por delante de Stroll.El británico pone duros... No aspira a parar más. 17 ¡Los que no han parado aprovecharán para cambiar neumáticos! ¡Los que llevan neumático joven, siguen en pista! 16 SAFETY CAR EN PISTA. 16 ¡SE VA SARGEANT AL MURO ENTRE LA CURVA OCHO Y NUEVE! 15 ¡VUELVE A LLOVER LIGERAMENTE EN LA RECTA PRINCIPAL! 14 Se pone emocionante la carrera. La pista tiene algo de agua aún y hay partes en las que los coches aún patinan un poco. 13 ¡Ahora mismo, la cabeza de carrera está formada por Verstappen, Pérez y Alonso, en ese orden! Gasly empieza a quedarse atrás. Puede atacar Fernando a Checo... 12 ¡DRS ACTIVADO! 11 ¡Buena parada de Alonso! ¡Empiezan a poner neumáticos de seco! ¡Veremos si llueve! 11 ¡ENTRA FERNANDO! 10 ¡Avisan de que, tras parar la lluvia, puede volver a llover en unos minutos! El intermedio empieza a degradarse... 9 ¡Parece que el coche de Leclerc tiene daños! Sainz pasará a su compañero. 8 ¡Tremendo ritmo de Alonso! Recorta diferencias respecto a Gasly y, después, Zhou. Verstappen se acerca a Pérez. 7 ¡PASA FERNANDO A LECLERC! ¡Lo hace en las curvas 11 y 12 pasándole por el interior! 6 ¡ALONSO SE PELEA CON LECLERC! ¡Intenta pasar al de Ferrari! 5 ¡Pérez lidera y está muy lejos de la segunda posición! 4 ¡PARÓ NORRIS! ¡Pero saldrá último! ¡Ventaja para los que pararon en la primera vuelta! 3 ¡Pérez se pone primero! ¡Los que no han parado están rodando muy lentos! 3 ¡ENTRAN FERNANDO Y VERSTAPPEN! ¡Russell y Norris se quedan en pista! 2 ¡QUÉ DESASTRE DE FERRARI! ¡Entró Leclerc y no estaban preparados para cambiarle los neumáticos! 2 ¡ALONSO SE PONE SEGUNDO! ¡Está empezando a llover fuerte, pero Fernando se pone 2º tras un inicio estratosférico! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Ya hay neumáticos confirmados! ¡Todos salen con blandos a excepción de Lewis Hamilton, que lo hace con medios! ¡10 minutos para que tenga lugar el inicio de la carrera en Países Bajos! Hay nubes que amenazan lluvia cerca del circuito... Veremos si alcanzan el trazado o pasan de largo. Aston Martin disputará su quinto Gran Premio de los Países Bajos, más que en cualquier otro compromiso en la Fórmula 1 (también 5 en Gran Bretaña), y solo en Rusia (0 puntos en 1GP) y en Portugal (0 puntos en 2GP) han logrado menos puntos que en el trazado neerlandés (1, como en Sao Paulo). Solo en Bélgica (0 puntos en 14 grandes premios) ha conseguido menos puntos Alfa Romeo con más participaciones que en Países Bajos (2 puntos en 8 ediciones). El piloto de McLaren, Lando Norris, ha terminado entre los cuatro primeros en tres de las últimas cuatro carreras, tantas como en sus 43 carreras anteriores en Fórmula 1. Lewis Hamilton viene de lograr en Bélgica la vuelta rápida. Se convirtió en el tercer piloto de más edad en conseguirlo en el siglo XXI (Michael Schumacher en 2012 con 43 años, 6 meses y 19 días en Alemania, y Kimi Raikkonen en 2018 en Austria con 38 años, 8 meses y 14 días). Puede lograr la vuelta rápida en dos grandes premios seguidos por primera vez desde las dos logradas en Portugal y Emilia-Romagna en 2020. El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, ha dado solo cinco vueltas en cabeza en la Fórmula 1 en 2023 (12 grandes premios), siendo su registro histórico más bajo en un año en la competición superando las 46 del año pasado (22 grandes premios). Red Bull suma 5 dobletes en carrera en 2023. De lograr una más, será el mejor registro en un año de la escudería austriaca y el mejor de un equipo en la Fórmula 1 desde las 9 que logró Mercedes en 2019. Ya son 45 victorias de Max Verstappen en la Fórmula 1, incluyendo cada una de las últimas ocho. De lograrla en Zandvoort, igualará la mejor racha de triunfos seguidos en la historia de la competición: nueve de Sebastian Vettel entre Bélgica y Brasil de 2013. Ferrari es la escudería con más victorias (ocho), más vueltas rápidas (diez) y más podios (25) en la historia de Zandvoort, siendo René Arnoux el último en ganar cada una de ellas para la Scudería (el francés ganó en 1983 y consiguió la última vuelta rápida en 1984). Max Verstappen (Red Bull) ha logrado la pole position y victoria en las dos últimas carreras en Zandvoort. Esr el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 que logra tres poles seguidas aquí y puede ser el segundo que consiga tres triunfos seguidos en este circuito tras Jim Clark entre 1963 y 1965. El ganador de la carrera en el Gran Premio de los Países Bajos salió de la primera línea de la parrilla en 24 de las 32 ocasiones en las que se disputó la carrera en Zandvoort, 14 desde la pole position y 10 desde la segunda posición. Max Verstappen ha estado en cabeza en 11 de los 12 grandes premios disputados en 2023. Con un 91.7%, es el cuarto mejor porcentaje en un año de grandes premios liderados tras Jackie Stewart (100% - 11/11 en 1969), Sebastian Vettel (94.7% - 18/19 en 2013) y Alain Prost (93.4% - 15/16 en 1993). ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos al día de carrera! ¡Llega el momento clave del fin de semana de Fórmula 1! ¡Zandvoort ya está preparado para acoger una carrera más del calendario!

Volver al inicio Q3 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Les esperamos mañana con una carrera que aspira a ser tremendamente emocionante! ¡Que tengan buena tarde de sábado! Q3 28ª pole position de Max Verstappen, la octava que logra en 2023. Solo en 2021 logró más (10). Q3 ¡Norris acompañará al holandés en primera línea! ¡Russell y Albon conforman la segunda! ¡Alonso y Sainz saldrán 5º y 6º! ¡Pérez lo hará séptimo por delante de Piastri! Leclerc queda relegado al noveno lugar con Sargeant por detrás. Q3 ¡POLE POSITION PARA MAX VERSTAPPEN! Q3 ¡SE REANUDA LA SESIÓN! Q3 Va a quedar tiempo para una vuelta más... Q3 ¡OTRA VEZ BANDERA ROJA! ¡AHORA ES LECLERC! ¡Se salió en la curva nueve directo al muro con el lateral! Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Se reanuda la sesión! Q3 ¡La prueba se reanuda a las 16:11! Q3 Sigue la bandera roja en pista. Hay un retraso en la reparación de las barreras de protección. Q3 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Sargeant se va al muro en la curva dos y se suspende la sesión por ahora! Quedán 8 minutos aún. Q3 ¡Todos con blandos! Los intermedios quedan destrozados. Q3 ¡SALEN LOS PRIMEROS PILOTOS! ¡Empezamos a ver blandos en pista! Piastri, Leclerc y Perez siguen con intermedios! Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! Q2 ¡La pista sigue secándose y es probable que empecemos a ver a algún valiente con neumático liso de cara a los últimos minutos de la Q3! Q2 ¡Verstappen dominó! Piastri, Albon y Alonso siguen al neerlandés. Leclerc está quinto por delante de Rusell. Sainz pasó 9º por los pelos por detrás de Pérez. Sargeant pasó 10º. Q2 ¡CAE HAMILTON! ¡TAMBIÉN STROLL! Q2 ¡ÚLTIMO MINUTO! ¡Sainz y Leclerc están fuera por ahora! Q2 ¡Últimos 5 minutos! Los intermedios pueden empezar a sufrir... Momentos clave de la Q2. Q2 Se empieza a vislumbrar un trazado medio seco en pista... Quizá no en esta Q2, pero es posible que en la Q3 ya empecemos a ver neumático liso si la lluvia lo permite. Q2 ¡Piastri escala a la segunda posición! Q2 ¡Verstappen sigue líder! Sargeant y Leclerc completan los tres primeros puestos. Stroll está cuarto. Q2 ¡Verstappen primero! Russell, Albon y Sargeant siguen al holandés. Q2 ¡Vuelta lanzada para los pilotos! Q2 ¡SALEN LOS PILOTOS! ¡Se abre el pit lane! Q1 ¡Veremos qué nos depara la Q2! ¡La lluvia puede hacer acto de presencia en cualquier momento! Q1 ¡Albon primero en la Q1! ¡Verstappen y Piastri siguen al tailandés! ¡Sainz pasó 5º con Russell por detrás. Alonso fue 10º y Hamilton, 12º. Cuidado con Pérez, que acabó 13º. Q1 ¡SE SALVA LECLERC POR LOS PELOS! Q1 ¡Último minuto! ¡Última oportunidad de hacer un buen tiempo! Q1 ¡No se descarta que empiece a caer agua en los próximos minutos! Q1 ¡Verstappen primero! De no tener agarre, a ser el más rápido. Alonso se mantiene quinto. Q1 ¡Los tiempos van mejorando con cada vuelta! La pista se va secando poco a poco... Veremos qué pasa. Q1 ¡VERSTAPPEN SEGUNDO! ¡Norris sigue primero! Q1 ¡Norris y Piastri dominan la Q1! ¡Verstappen no está cómodo! Por ahora, está último... Veremos qué tal esta vuelta. Alonso está sexto. Q1 ¡PROTESTA VERSTAPPEN! ¡No tiene agarre! Q1 ¡Los 20 pilotos en pista! ¡Veremos cómo tenemos los primeros tiempos! Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡10 minutos para que empiece la sesión! ¡No se la quieran perder! La emoción con los nuevos cambios de los monoplazas podríamos tener más sorpresas... ¡Menos de cuarto de hora para que comience la clasificación! No llueve, pero comenzará con una pista mojada. Veremos qué tal el tiempo con el paso de los minutos... El neerlandés también dominó durante los libres 1 de ayer, mientras que Norris fue quien lideró los libres 2. Unos libres 2 en los que Daniel Ricciardo tuvo un accidente y se rompió la mano. Liam Lawson suplirá al australiano. Max Verstappen, local en este circuito, ha sido el más rápido durante los entrenamientos de los libres 3 de esta mañana. Tal día como hoy, en 1984 y también en Zandvoort, McLaren lograba el segundo de sus ocho títulos de constructores en la Fórmula 1. Alain Prost y Niki Lauda subieron, respectivamente, en los dos puestos más altos del podio. Charles Leclerc llega a Países Bajos tras conseguir ser el poleman en Bélgica. No logra dos poles seguidas desde las dos de Italia y Singapur de 2022. Es el séptimo piloto en la historia de la Fórmula 1 con más poles position sin victoria (16, las mismas que René Arnoux y Mika Hakkinen). Max Verstappen (Red Bull) ha logrado la pole position y victoria en las dos últimas carreras en Zandvoort. Puede ser el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 que logre tres poles seguidas y tan solo el segundo que consiga tres triunfos seguidos en este circuito tras Jim Clark entre 1963 y 1965. ¡Buenas tardes y sean bienvenidos, de nuevo, a un fin de semana de Fórmula 1! ¡Fin del descanso y del verano para este deporte y volvemos a escuchar a los motores! ¡Toca Países Bajos! ¡Toca Zandvoort!

