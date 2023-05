Volver al inicio 15 ¡PASA VERSTAPPEN A ALONSO Y YA SE PONE SEGUNDO! 14 ¡PASA VERSTAPPEN A SAINZ! ¡Cómo va el holandés! ¡Ahora está detrás de Alonso! No le va a costar pasar al Aston Martin. 14 ¡YA ESTÁ VERSTAPPEN DETRÁS DE SAINZ! ¡Aprieta el holandés! ¡Leclerc no puede con Magnussen en la pelea por la séptima posición! Ferrari, en apuros. 13 Funcionan muy bien los neumáticos duros en el circuito, al menos es lo que Verstappen está demostrando con creces. Ya está en zona de DRS con Sainz. 12 ¡Verstappen está que arrasa! Ya está a casi un segundo de Sainz. No hay color entre Red Bull y el resto de los pilotos. Sainz sigue cerca de Alonso. 11 Mal ritmo de Hamilton. El británico sigue 13º y no es capaz de adelantar a Albon. 10 ¡Y PASA TAMBIÉN A GASLY! ¡Lo hace en la recta de meta y se pone cuarto! ¡Ahora toca recortar con Sainz en la pelea por el podio! 9 ¡SE METE VERSTAPPEN AL INTERIOR! ¡Pasa a Russell y lo hace sin esfuerzo! ¡Ahora va a por Gasly! 7 Mala planificación de McLaren, que salió con blandos y ya han entrado ambos pilotos para poner duros. 7 ¡Se supera Verstappen en cada vuelta! Ya está en zona de DRS respecto a Russell. Sainz intenta lo propio con Alonso. 6 Nueva vuelta con Verstappen recortando diferencias con Russell por la quinta posición. El holandés va en busca de la cabeza con mucha seriedad, y eso que está con duros... Hamilton se mantiene 13º. 5 ¡Vuelan los Red Bull! Tiñó de morado Pérez los tres sectores, pero Max vino fuerte y bate a su compañero. 4 ¡VERSTAPPEN SE PONE SEXTO! ¡Pasa a Leclerc y a Magnussen a la vez! 3 Pérez se aleja, poco a poco, de Alonso en la pelea por el liderato. Sainz, lo mismo con el asturiano. 3 ¡Entra Sargeant a boxes! Alerón delantero tocado. Se lo cambian entero. 2 ¡Buena primera vuelta con todo limpio! De Vries tuvo un ligero toque en la primera curva y perdió posiciones. Los tres primeros salieron fuerte y se mantienen en liza. Verstappen gana una posición a la vez que Magnussen ya está séptimo tras ser adelantado por Gasly, Russell y Leclerc. Muchísimo viento sobre la pista. Ha llovido a lo largo de la noche y mañana en Miami, pero los pronósticos de lluvia han ido bajando con el paso de las horas. Parece difícil que veamos caer agua durante la carrera. ¡Cuarto de hora para que los pilotos arranquen motores en la vuelta de formación! ¡Cada vez menos para que tenga lugar una carrera de las más emocionantes del calendario! Tal día como hoy, en 2006, tenía lugar el Gran Premio de Europa. En dicha edición, Fernando Alonso firmó la 10ª de sus 22 poles positions en la Fórmula 1 el mismo día que McLaren celebraba su 600ª participación en la competición (929 contando la presente edición en Miami). Tras el abandono de Guanyu Zhou en el pasado Gran Premio de Miami en 2022, Alfa Romeo puede ver a uno de sus pilotos abandonar en un mismo gran premio en dos ocasiones por segunda vez desde su regreso a la Fórmula 1 en 2019 (también Antonio Giovinazzi, en Bélgica en 2019 y 2020). De subir al podio en Miami, Fernando Alonso (Aston Martin) habrá conseguido subir al cajón en 26 grandes premios diferentes en su carrera en la Fórmula 1, e igualaría a Kimi Raikkonen como el cuarto piloto que más veces lo ha conseguido. De acabar en segunda o tercera posición en Miami, Fernando Alonso habrá subido al podio sin vencer por 70ª vez, superando las 69 veces que hizo Sebastian Vettel. Será el tercer piloto en solitario en este ranking con Lewis Hamilton (89) y Kimi Raikkonen (82) por delante. Alpine ha tenido a sus dos pilotos sin superar la 13ª posición en los dos últimos Grandes Premios (con Pierre Gasly y Esteban Ocon finalizando 13 y 14 en Australia y 14 y 15 en Azerbaiyán), siendo la primera vez que le ocurre a la escudería francesa desde su llegada a la F1 en 2021. Contando a Renault como la misma escudería, hay que remontarse a 2016, en las últimas tres carreras del año, para ver una racha similar del equipo francés. Si Carlos Sainz y/o Charles Leclerc suben al podio en Miami, Ferrari habrá logrado su podio 800 en la historia de la Fórmula 1, siendo la primera escudería que alcanza esta cifra en la competición. Carlos Sainz ha terminado entre los cinco primeros puestos en 18 de sus últimas 21 carreras finalizadas en la Fórmula 1, después de lograrlo solo en cinco de las 21 primeras carreras disputadas con Ferrari. Desde el inicio de la temporada pasada de la Fórmula 1, George Russell (Mercedes) ha logrado cinco vueltas rápidas tras la conseguida en Azerbaiyán. Solo Max Verstappen (6) ha conseguido más en este periodo. Lewis Hamilton (Mercedes) acumula una racha de 27 grandes premios sin triunfo en la Fórmula 1, su peor racha sin victoria en su carrera en la competición. Red Bull ha conseguido vencer en las cuatro primeras carreras del año por primera vez en su historia en la Fórmula 1. De conseguir la quinta en Miami, será la séptima ocasión en toda la historia de la competición que una escudería gane las cinco primeras del año, siendo el segundo equipo en la era híbrida en conseguirlo tras Mercedes (6 en 2014 y 8 en 2019). Sergio Pérez (Red Bull) ha ganado dos de las últimas tres carreras disputadas en Fórmula 1, tantos triunfos del mexicano como en los 39 compromisos anteriores en la competición. El mexicano sale hoy desde la pole position. De puntuar en Miami, Max Verstappen (Red Bull) enlazará 24 grandes premios consecutivos en zona de puntos. Para el holandés supondría igualar la cuarta racha histórica más larga puntuando establecida por Michael Schumacher entre Hungría 2001 y Malasia 2003 (24). La parrilla de salida fue sorprendente después de que Charles Leclerc se fuera contra las barreras de protección en el último intento de la Q3, dejando todo como estaba saliendo la bandera roja. Es la segunda vez que se va a disputar el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1 tras la edición del año pasado, con Max Verstappen llevándose el triunfo y la vuelta rápida y con Charles Leclerc partiendo desde la pole position. El holandés sale noveno hoy y el monegasco lo hará séptimo. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos al gran día del fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera en el Gran Premio de Miami! ¡El crcuito del Hard Rock Stadium está más que preparado para vivir la gran fiesta del automovilismo!

Q3 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Clasificación emocionante llena de sorpresas que harán que la carrera de mañana sea aún más imperdible! ¡Les esperamos! ¡Que tengan buena noche! Q3 Fernando Alonso va a salir 2º por primera vez desde Hungría en 2014. Q3 Es la tercera pole position de Sergio Pérez, las dos anteriores solo las había conseguido en Arabia Saudí (el año pasado y el actual). Q3 Max Verstappen se queda noveno sin tiempo, igual que Bottas, que partirá décimo. Q3 POLE PARA SERGIO PÉREZ, SEGUIDO DE FERNANDO ALONSO Y TERCERO SAINZ. Alma hispana en las tres primeras posiciones de la parrilla de mañana. Q3 ¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS! ¡ESTA BANDERA ROJA FULMINA LA CLASIFICACIÓN! Q3 TROMPEA LECLERC Y SE VA A LAS PROTECCIONES! ¡BANDERA ROJA EN PISTA! Q3 ¡VUETA LANZADA PARA LOS 10 MONOPLAZAS! ¡AHORA SÍ, TODOS EN PISTA! Q3 ¡SALEN LOS MONOPLAZAS A BUSCAR LA ÚLTIMA VUELTA! Q3 ¡Pérez se pone primero con Alonso por detrás! Verstappen anula vuelta. Leclerc, se pone sexto y Sainz, tercero. Q3 ¡VUELTA LANZADA PARA LOS NUEVE PILOTOS EN PISTA! ¡Solo Bottas sigue en el box! Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡COMIENZA LA BATALLA POR LA POLE! ¡Verstappen lidera el carrusel de monoplazas! Q2 ¡TREMENDA CLASIFICACIÓN! ¡Mejoría notable de Alonso con un juego nuevo de neumáticos! ¡Hamilton se quedó fuera y Russell pasó por los pelos! Verstappen lidera la sesión seguido de Leclerc. Carlos, cuarto. Q2 ¡ÚLTIMOS 2 MINUTOS! ¡Mercedes tiene a los dos pilotos fuera de la Q3 en estos momentos! Sorprende el ritmo de Alpine, Albon y Haas. Q2 ¡Se queda segundo Sainz! Tras teñir de morado los dos primeros sectores, perdió tiempo en el tercero y le deja en segunda posición. Alonso, cuarto. Q2 ¡Vuela Verstappen en la pista y pone el crono en 1:27.1! Q2 ¡VUELTA LANZADA! Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q2 en Miami! Red Bull lidera los monoplazas que salen a pista. También sale Mercedes. Q1 Sainz hizo una grandísima última vuelta y se coloca por detrás de Verstappen. Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡Sorpresa en Aston Martin! ¡Stroll no pasa el corte de la primera sesión y se queda fuera! Alonso, con un 12º tiempo, tampoco ha estado muy fino en pista. Q1 ¡Salen todos los pilotos a una última vuelta! No se fían de la evolución de los tiempos y la pista... Veremos qué nos depara esta última oportunidad. Solo Verstappen se queda en el box. Q1 ¡QUÉ VUELTA DE VERSTAPPEN! ¡Barre el tiempo de Leclerc! Pérez fue sobrepasado, pero consiguió volver a la segunda posición detrás de su compañero. Q1 ¡Alonso se pone con el cuarto mejor tiempo! Stroll está 12º. Q1 ¡Se va a investigar un incidente entre Hamilton y Magnussen! Puede costarle una penalización al piloto de Haas. Q1 ¡Vuelta lanzada para los Aston Martin! Red Bull y Ferrari lideran la sesión con Pérez siendo el más rápido. Q1 ¡Comienzan las primeras vueltas lanzadas de la sesión de clasificación! Q1 A excepción de Ferrari y Aston Martin, todos los pilotos en pista. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! Poco más de 10 minutos para que comience la clasificación del Gran Premio de Miami. Momentos finales de preparación para salir al trazado y empezar a firmar tiempos para la parrilla de salida de mañana. A poco menos de media hora para empezar, la actividad del paddock es frenética con la vista puesta en el inicio de la clasificación. La probabilidad de las banderas rojas es real y hay que asegurar tiempos rápido para tratar de estar en la Q3. La "normalidad" llegó con la segunda y tercera sesión de libres, con Red Bull y Ferrari estando en las primeras posiciones. La clasificación es la mejor prueba del fin de semana para la escudería italiana sin lugar a dudas. Mejor le fue a Mercedes, al menos en los primeros entrenamientos del fin de semana con Russell y Hamilton liderando los tiempos. Sin embargo, en la segunda y tercera sesión, los dos británicos no fueron capaces de superar la séptima posición. No ha estado muy fino Aston Martin en los libres de ayer y hoy. Tanto Fernando como Lance han ido de más a menos y no ha habido buenos resultados en los Libres 3. Charles Leclerc acumula una racha de ocho poles position sin victoria seguidas en la Fórmula 1, siendo el primero que registra una racha de estas características desde Nelson Piquet (10 seguidas entre Gran Bretaña 1984 y Austria 1987). Ha superado una racha de siete de Michael Schumacher entre Luxemburgo 1998 y Mónaco 2000. Max Verstappen (Red Bull) puede lograr su 18ª pole position con victoria de lograr ambas en Miami, lo que le convertiría en el quinto piloto que más veces lo ha hecho en la historia de la Fórmula 1 igualando a Alain Prost. Desde que logró la primera en Brasil 2019, igualaría las que ha hecho el resto de la parrilla en ese periodo juntos (12 de Lewis Hamilton, 2 de Valtteri Bottas y Charles Leclerc, y 1 de Carlos Sainz y Sergio Pérez). Estados Unidos es el país que ha contado con más trazados en la historia de este deporte (serán 12 con el de Las Vegas de la presente edición), siendo la primera temporada con tres carreras en EEUU desde 1982 (Long Beach, Detroit y Caesar Palace). ¡Muy buenas noches! ¡Buenas tardes en Miami! ¡Nuevo fin de semana de Fórmula 1! ¡Tras el último en Azerbaiyán la semana pasada, le toca el turno a uno de los más nuevos trazados del calendario en la competición!

