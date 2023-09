Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Que tengan buena tarde de domingo y les esperamos en dos semanas en el próximo gran premio en Qatar! Final El resto de la zona de puntos queda formada por Leclerc, Hamilton, Sainz, Russell, Alonso, Ocon y Gasly. 53 Con Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri en el podio, es el cuarto con la edad media más joven en la historia de la Fórmula 1. 53 McLaren no subía a sus dos pilotos al podio desde Italia en 2021, con Lando Norris y Daniel Ricciardo. 53 Es el primer podio de Oscar Piastri en la Fórmula 1. 53 ¡Norris y Piastri completan el podio! 53 ¡RED BULL ES CAMPEÓN DE CONSTRUCTORES! 53 ¡Se lleva la vuelta rápida y suma 26 puntos! 53 ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN! 53 ¡ÚLTIMA VUELTA! 52 ¡NOS ACERCAMOS AL FINAL! ¡Sainz presiona a Hamilton y está en zona de DRS! 51 ¡ÚLTIMAS TRES VUELTAS! 49 ¡ORDEN DE EQUIPO! ¡Hamilton pasa a Russell! ¡Ahora debe Sainz pasar al de Mercedes y no separarse de Hamilton! 49 ¡Batalla por la quinta posición! ¡Sainz aprieta a Hamilton y Russell! 47 Confirmación oficial de la Fórmula 1 de que Sergio Pérez ha entrado a pista de nuevo para cumplir la sanción de cinco segundos. 46 Con las diferencias que hay, las únicas posibilidades de cambio de posiciones son entre el 4º y el 7º, copadas las cuatro por Ferrari y Mercedes. 45 ¡NUEVE VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Entramos en la recta final de la carrera! 43 Checo Pérez vuelve a retirarse. 43 Parece que el podio va a ser Verstappen, Norris y Piastri. Ritmo sobresaliente de los tres pilotos, muy por delante de los demás. Veremos qué queda en la batalla entre Mercedes y Ferrari. 41 ¡SALE PÉREZ DE NUEVO! Veremos el propósito... 40 ¡Vuela Verstappen con neumático nuevo! 39 ¡Llaman a Sainz! Va a entrar en boxes. Será un undercut de Hamilton a Carlos. 38 ¡Entra Max Verstappen! Pero el de Red Bull está en otra liga. Tiene parada gratis. 37 ¡ENTRA NORRIS! ¡Sainz sigue en pista! ¡Mala decisión para Ferrari! Hamilton viene volando. 36 Leclerc sigue detrás de Piastri. No le ha salido el undercut a Ferrari. 36 ¡Entra Piastri! 35 ¡ENTRAN LECLERC Y HAMILTON! ¡Buena parada de ambos! ¡Ponen duros nuevos! 34 ¡20 vueltas para el final! ¡Se espera que, yendo las cosas como van, las últimas vueltas sean frenéticas! 32 La degradación de los neumáticos es muy alta. La pérdida de velocidad es clara en cada vuelta. 31 Es probable que Sergio Pérez vuelva a pista en vistas a cumplir con la sanción puesta sobre el choque con Magnussen y que no se arrastre dicha sanción al próximo gran premio. 30 ¡Se acercan los dos Ferrari a Piastri en la pelea por el podio! 29 El francés sale 12º. Alonso entra en puntos en 10ª posición. 29 ¡Entra Esteban Ocon! 28 ¡SE RETIRA ALBON TAMBIÉN! ¡Ya hay cinco abandonos! 27 ¡Pelea entre los dos McLaren por la segunda posición! Mucha pelea entre compañeros de equipo... 26 ¡ENTRA FERNANDO DE NUEVO! ¡Cambio total de estrategia! 26 ¡Se retira Sargeant! Malísimo fin de semana para el de Williams... 25 ¡Buena parada del de Mercedes! ¡Sale detrás de Alonso y Ocon, pero no debería tardar en pasarles! 25 ¡ENTRA RUSSELL! 24 ¡30 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Russell sigue en pista y su estrategia será a una sola parada! 22 ¡SE RETIRA STROLL! Parece tener problemas mecánicos. 21 ¡Sainz pasa a Fernando! Con los medios, claro está, va más rápido. Ocon es un hueso para Alonso ahora mismo, pero presiona al francés. 20 ¡Vuelta 20 de la carrera! Muy emocionante con las estrategias de los equipos. Aston Martin parece estar por delante de muchos con posibilidad hasta de podio... Veremos cómo acaba. 19 ¡Leclerc le gana la posición a Fernando Alonso! Sainz sale detrás del asturiano. Los dos Ferrari, con medios. 19 ¡ENTRA SAINZ! ¡Russell lidera ahora la carrera con Verstappen a su rebufo! 18 ¡BUENA PARADA DE AMBOS! ¡Alonso se pone entre los dos con el de McLaren por delante! 18 ¡ENTRAN NORRIS Y LECLERC! 17 ¡No han sido buenas paradas! ¡Verstappen sale quinto y Hamilton lo hace décimo, por detrás de Alonso! 17 ¡ENTRAN VERSTAPPEN Y HAMILTON! 16 ¡RUSSELL PASA A HAMILTON! ¡Parece que Lewis tiene problemas de degradación de neumáticos! 15 ¡SE RETIRA PÉREZ! ¡No puede continuar con el vehículo con daños! ¡Terrible fin de semana para el mexicano! 14 Ya no quedan trazos del choque entre Pérez y Magnussen. 14 ¡PISTA LIMPIA! ¡Se acaba el virtual! 14 ¡VIRTUAL SAFETY CAR EN PISTA! 14 ¡ENTRA PIASTRI! 13 ¡Se pasó el Red Bull por el interior y golpeó al Haas por detrás! Tienen que entrar los dos en boxes. Puede acarrear otra sanción al mexicano. 13 ¡PÉREZ TOCA A MAGNUSSEN! 12 ¡Buena parada de Aston Martin! Sale con neumático duro por delante de Tsunoda. 12 ¡ENTRA ALONSO A BOXES! 11 Los que empezaron con neumático blando empiezan a sufrir. Muchos han optado por entrar ya a boxes y cambiarlo. Alonso empieza a rodar algo más lento. 10 ¡CINCO SEGUNDOS PARA PÉREZ! ¡El mexicano tiene sanción por infringir las normas bajo el Safety Car! Adelantó pasado el pit lane. 9 ¡Cinco segundos de sanción para Sargeant! Ha provocado que Bottas tenga que abandonar la carrera. 9 Verstappen sigue liderando la carrera, con casi tres segundos ya respecto a Norris. Piastri se aleja de su compañero y Leclerc y Sainz están pendientes de acercarse a los McLaren. Alonso también se queda cerca de su compatriota ante la presión de los Mercedes por detrás. Todo muy apretado... 8 No habrá investigación por lo ocurrido en la salida. Situación normal de carrera según la dirección. 7 ¡Sargeant tocó por detrás a Bottas y el Alfa Romeo acabó fuera de la pista! Sin duda, será investigado. 6 ¡ATACA RUSSELL A HAMILTON! ¡Muy agresivos entre compañeros! ¡Doble adelantamiento para que el ex campeón del mundo siga delante! 5 ¡TIRA VERSTAPPEN Y SE REANUDA LA CARRERA! 4 ¡SE ACABA EL SAFETY CAR! ¡Se va a reanudar la carrera! 3 ¡PÉREZ APROVECHA EL SAFETY CAR Y ENTRA EN BOXES! ¡Cambia el alerón delantero ante posibles daños! 2 Ha habido muchísima agresividad en al salida en general. Los cuatro perjudicados entraron en boxes para hacer los arreglos pertinentes y seguir en carrera. Ocon ha optado por poner duros ahora. 2 ¡Fernando Alonso firmó un arranque espectacular, donde avanzó hasta cuatro posiciones! ¡Hubo también ciertos toques por delante, pero sin que los monoplazas acaben perjudicados! Destaca un toque de Pérez con Hamilton que acaba con el británico pisando grava. 1 ¡MUCHA ACCIÓN EN LA SALIDA! ¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡Ocon y Bottas tuvieron un enganche en la primera curva! ¡Se vieron perjudicados Albon y Zhou! ¡Muchos restos de vehículos en el trazado! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO EN SUZUKA! ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Ya hay información de los neumáticos! ¡Los ocho primeros parten con medios, mientras que Tsunoda, Alonso y Lawson lo hacen con blandos por detrás! Del 12º al 15º, de nuevo con medios y de ahí hasta el 19º, con blandos. Sargeant, desde el pit lane, parte con medios. ¡ESCASOS MINUTOS PARA QUE COMIENCE ESTE GRAN PREMIO! ¡No se lo quieran perder! Tal día como hoy, hace 51 años, tenía lugar el Gran Premio de Canadá. En dicha prueba, McLaren, gracias a Peter Revson, empezaba una carrera desde la pole position por primera vez en su historia. Fernando Alonso (Aston Martin) viene de sufrir en Singapur la cuarta peor pérdida de posiciones desde su posición en salida hasta la meta sin contar abandonos (8 – del 7º al 15º). Solo en una ocasión en su carrera en la Fórmula 1 ha terminado 15º o peor en dos carreras seguidas sin contar abandonos: Brasil y Abu Dabi en 2015 con McLaren. Esteban Ocon (Alpine), que ya ha abandonado en seis ocasiones esta temporada, puede ser el primer piloto de la parrilla actual que abandone en siete carreras en un año desde Kevin Magnussen en 2020 (7). Lando Norris, de subir al podio en Japón y hacerlo en 2ª o 3ª posición, igualará a Romain Grosejan como el cuarto piloto que más podios ha logrado en la historia de la Fórmula 1 sin una sola victoria (serían 10). Lewis Hamilton (Mercedes) está a una vuelta rápida de igualar a Michael Schumacher (53) como el piloto que más ha conseguido en la historia de la Fórmula 1 para un mismo equipo (actualmente, 52 con la escudería alemana). Ferrari puede ver a uno de sus pilotos -Carlos Sainz- vencer en dos carreras consecutivas de Fórmula 1 por primera vez desde 2019, con Charles Leclerc saboreando el triunfo en Bélgica e Italia. Max Verstappen (Red Bull) ha conseguido 27 vueltas rápidas en su carrera en la Fórmula 1 y puede igualar en el Gran Premio de Japón a Jim Clark como el séptimo piloto que más ha conseguido en la historia de este deporte (28). Max Verstappen ha subido al podio en cuatro de sus siete participaciones en el Gran Premio de Japón y puede ser el tercer gran premio en el que participa con más podios en su carrera junto a Abu Dabi y Bélgica (5), y solo superado por los 6 de Austria y los 7 de España. Ferrari tiene la oportunidad de igualar o superar (en el caso de que tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz subieran al podio) de convertirse en la escudería que más veces ha subido a sus pilotos al cajón en el Gran Premio de Japón (24 actualmente) superando a McLaren (25) si ni Lando Norris ni Oscar Piastri acaban entre los tres primeros. Cuatro de los últimos cinco ganadores del Gran Premio de Japón partieron desde la pole position, con la única excepción de Valtteri Bottas (3º en 2019). Solo cuatro poleman lograron la victoria en el país nipón en las 11 ediciones anteriores (cuatro desde la 2ª, uno desde la 4ª, uno desde la 5ª y una desde la 17ª). Japón es el Gran Premio de Asia con más carreras en la historia de la Fórmula 1 (36 carreras): Suzuka (32) & Fuji (cuatro). Este circuito tiene 18 curvas, muchas de ellas muy rápidas. Solo ha habido tres pilotos con al menos una victoria en 2023. Hay que remontarse a 2015 para ver a tan solo tres pilotos acabar el Mundial con al menos un triunfo: 10 de Lewis Hamilton, 6 de Nico Rosberg y 3 de Sebastian Vettel. Ningún piloto de Reino Unido ha logrado la victoria en las 15 primeras carreras del año. Pasando también en 2022, es la primera vez desde los años 2004 y 2005 que ningún piloto de esta nacionalidad vence en las 15 primeras carreras del año en dos campañas consecutivas de Fórmula 1. ¡Buenos días y sean bienvenidos a otro gran día de Fórmula 1! ¡Día de carrera, hoy toca el turno al Gran Premio de Japón en el emblemático Suzuka!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Les esperamos mañana con el gran día! ¡Nos espera una apasionante carrera en el Gran Premio de Japón! ¡Que tengan buen sábado! Final Oscar Piastri, con 22 años, 5 meses y 18 días de edad, se convierte en el décimo piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en partir desde la primera ínea de salida, el más joven desde Charles Leclerc en Baréin en 2019. Final Oscar Piastri partirá desde la primera línea de salida por primera vez en su carrera en la Fórmula 1. Final Ya son 11 las poles de Red Bull este año, su mejor registro en un año desde las 11 de 2013. Q3 Solo en una ocasión Max Verstappen consiguió más poles en un año: 10 en 2021. Q3 Ya son 29 poles de Max Verstappen, la 10ª que consigue este año. Q3 ¡POLE PARA MAX VERSTAPPEN! Q3 ¡Salen los dos Ferrari a falta de 3 minutos! Parece que van a un único intento o, como mucho, dos seguidos... Difícil. Q3 Verstappen pone el crono en 1:29.0. Tremendo tiempo del neerlandés. 4 décimas más rápido que sus perseguidores, por ahora. Q3 ¡Vuelta lanzada para algunos de los pilotos! Por ahora, solo los dos Ferrari, Russell y Alonso no salen a pista. Q2 ¡Leclerc se puso en primera posición con 2 centésimas por delante de Verstappen! Pérez, tercero. Sainz terminó 5º por detrás de Hamilton. Piastri, Tsunoda, Russell, Norris y Alonso, respectivamente, ocuparon el resto de posiciones en su paso a la Q3... Q2 ¡ALONSO ENTRA POR LOS PELOS! ¡Estará en la Q3 en décima posición! Q2 ¡Salen todos con neumático nuevo! ¡Llega el momento de la verdad para llegar a Q3! Q2 Todos a boxes en busca de la preparación del último tiempo... Dominio de Verstappen seguido de los dos McLaren, con Piastri por delante de Norris esta vez. Mal los Ferrari, con los dos AlphaTauri en Q3 temporalmente. Alonso, 11º. Q2 Comienzan las vueltas lanzadas para algunos pilotos... Q2 ¡COMIENZA LA Q2! Q1 Alonso no lo hizo muy bien y pasó a la Q2 con un 14º puesto. Q1 Max Verstappen ha sido el más rápido, con Norris y Leclerc por detrás. Un motivado Lawson aparece cuarto, con Piastri y Sainz en su estela. Q1 ¡DOS MINUTOS PARA EL FINAL DE LA Q1! Q1 ¡SE REANUDA LA Q! Q1 Con 9 minutos por delante, los pilotos ya están preparados para salir del pitlane... Q1 ¡Todo en orden en la pista! Enseguida se reanudará la Q1. Q1 Carlos Sainz puede convertirse en el 34º piloto en lograr 3 poles position seguidas, y en el 2º español en conseguirlo tras Fernando Alonso entre el Gran Premio de Europa y el de Canadá en 2006 (5 seguidas). Q1 Sargeant perdió el control de su monoplaza en la última curva y se fue directo al muro. El coche, totalmente destrozado. Q1 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Sargeant se va al muro con un accidente muy feo! El piloto sale por su propio pie del monoplaza. Q1 ¡Está muy rápido McLaren! Norris y Piastri se colocan en segunda y tercera posición. Q1 ¡VUELTA LANZADA! ¡En unos instantes conoceremos los nuevos tiempos de una pista plagada de monoplazas! Q1 ¡Todos los pilotos en pista! Q1 ¡Buena primera vuelta de Lawson! Pone el primer tiempo en 1:31. Salen varios pilotos más a pista. Q1 ¡Vuelta lanzada para Lawson y Stroll! Los únicos en pista por ahora. Q1 ¡Buenos días y sean bienvenidos a otro fin de semana más de Fórmula 1! ¡Comienza la prueba de calificación para conocer al poleman de Suzuka!

El evento aún no ha comenzado.