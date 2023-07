Volver al inicio 4 Max Verstappen se mantiene en primera posición, ya fuera de la zona de DRS con los dos Mclaren, que copan el podio por delante de un Hamilton que no les da alcance. Los dos Ferrari se ponen en quinta y sexta posición por delante de Alonso, quien ya ve a Pérez por el retrovisor. 3 ¡Pues otra carrera más con los dos Alpine abandonando! 2 ¡Zhou se quedó clavado en salida y perdió 11 posiciones! El piloto chino empujó a Ricciardo, quien chocó con Ocon y éste se ha comido a Gasly. 2 ¡Hubo un toque múltiple entre varios monoplazas, que se salieron en la primera curva! Ha involucrado a los dos Alpine, que van a tener que abandonar la carrera. 1 ¡TREMENDA SALIDA! ¡Hamilton no salió bien y Verstappen se puso primero en la primera curva, donde los dos McLaren aprovecharon para pasar al de Mercedes! 1 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡PILOTOS EN SUS PUESTOS! ¡TODO PREPARADO PARA EL INICIO DE LA CARRERA! ¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Ya hay información de neumáticos! ¡Prácticamente todos con medios salvo Pérez y Russell, que van con duros, y cuatro con blandos: Sainz, Stroll, Gasly y Tsunoda! ¡Pocos minutos para que empiece la carrera en Hungría! ¡No se la quieran perder! ¡Les esperamos! El piloto de Aston Martin, Lance Stroll, consiguió en Hungría 2020 su cuarto mejor registro de puntos en un Gran Premio de Fórmula 1 (12, como en Alemania 2019, España 2020 y Australia 2023) por detrás de los 15 en Azerbaiyán 2017 e Italia y Sakhir en 2020. Esteban Ocon (Alpine) puede encadenar dos grandes premios consecutivos con abandono por segunda vez en su carrera en la Fórmula 1 tras sufrirlo en 2018 en Azerbaiyán y España. Su compañero, Pierre Gasly, puede pasar por esta situación por primera vez en su carrera en la competición. Con el regreso de Daniel Ricciardo a la parrilla, Australia volverá a tener a dos pilotos en una temporada de Fórmula 1 por primera vez desde 2013 (el propio Daniel Ricciardo y Mark Webber). Puede convertirse en el 28º piloto que puntúe para 5 equipos diferentes en la competición tras hacerlo con McLaren, Red Bull, Renault y Toro Rosso. Fernando Alonso, que consiguió en Hungría la primera de sus 32 victorias en Fórmula 1 en el año 2003, ha sumado más puntos en el circuito magiar que en cualquier otro en la Fórmula 1 (141 en Hungaroring). Mercedes promedia 20.3 puntos por gran premio esta temporada de Fórmula 1, su media más baja en un mismo año en la era híbrida y su registro más bajo en la competición desde 2013 (18.95 con Nico Rosberg y Lewis Hamilton). De terminar al menos en 4ª posición, Carlos Sainz dejará Hungría como el gran premio en el que más puntos ha conseguido en su carrera en la Fórmula 1 (serían mínimo 63, superando los 62 de España y Mónaco, a los que igualaría de acabar 5º con vuelta rápida). Charles Leclerc (Ferrari) se ha quedado fuera del top 5 en 7 de las 11 carreras disputadas en 2023 (contando abandonos). Son tantas veces como en toda la temporada anterior (7 en 22 carreras). En ningún otro Gran Premio ha corrido más veces Sergio Pérez (Red Bull) logrando menos puntos que en Hungría, sumando solo 22 puntos en 12 participaciones en el circuito magiar. Es, de hecho, el único gran premio donde ha disputado al menos 10 carreras sin lograr un solo podio. Red Bull ha ganado las últimas 11 carreras en Fórmula 1. De conseguir la victoria en Hungría, no solo será la mejor racha histórica en solitario en la competición (serían 12, superando las 11 de McLaren entre Brasil y Bélgica en 1988), sino que igualará la mejor racha al inicio de un año (serían 11, como la ya mencionada de McLaren en 1988). Red Bull ha estado líder en el 95.1% (580) de las vueltas en lo que llevamos de año. Solo McLaren en 1988 (97.3% - 1003 vueltas del total) ha tenido un porcentaje más alto en un año en la historia de la Fórmula 1. De hecho, Max Verstappen ha estado líder en el 76.6% de las vueltas (467), el registro más alto de un piloto en un año en la competición. Max Verstappen ha subido al podio en cada una de las últimas 11 carreras que ha disputado en Fórmula 1. De lograrlo en Hungría, será la cuarta mejor racha histórica en solitario subiendo al cajón en la competición superando las 11 de Sebastian Vettel en dos ocasiones (entre Alemania y Brasil en 2013 y entre Brasil 2010 y Gran Bretaña 2011). Max Verstappen ha ganado cada una de las últimas seis carreras. Se trata de su mejor racha de triunfos consecutivos en la Fórmula 1 tras superar una de cinco entre Francia e Italia en 2022. De lograr ganar en Hungría, igualará la segunda mejor racha histórica de victorias en la competición: 7 de Alberto Ascari (entre Bélgica 1952 y Argentina 1953), 7 de Michael Schumacher (entre Europa y Hungría en 2004) y 7 de Nico Rosberg (entre México 2015 y Rusia 2016). Tras 14 ediciones seguidas con el ganador del Gran Premio de Hungría saliendo desde las dos primeras líneas de salida (6 desde la pole, 3 desde la 2ª posición, 3 desde la 3ª y 2 desde la 4ª), los dos últimos ganadores en el circuito magiar han salido desde al menos la 8ª posición (8º Esteban Ocon en 2021 y 10º Max Verstappen el año pasado). ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos al gran día del fin de semana de Fórmula 1! ¡Hungaroring se viste de gala para asistir al día de carrera de la gran fiesta del automovilismo! ¡Vamos con ello!

Volver al inicio Q3 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Les esperamos mañana con el gran día! ¡No quieran perderse la carrera! ¡Que tengan buena tarde de sábado! Q3 Tremenda clasificación hemos visto en Hungría. ¡Y queda el plato fuerte! ¡Una carrera llena de estrategia y donde adelantar será harto complicado! Q3 Con esta pole position, Lewis Hamilton se convierte, en solitario, en el piloto que más poles position ha logrado en un mismo gran premio, con 9, superando las 8 de él mismo en Australia, las 8 de Michael Schumacher en Japón y las 8 de Ayrton Senna en San Marino. Q3 ¡Primera pole position de Lewis Hamilton desde Arabia Saudí en 2021! Lo ha logrado por tres milésimas. Tremenda Q3. Q3 Piastri, Zhou, Leclerc y Bottas completan el Top 10 desde la cuarta a la séptima posición. Q3 ¡Max Verstappen consigue el segundo mejor tiempo por delante de Norris! ¡Alonso queda relegado a la octava posición por delante de Pérez y Hulkenberg! Q3 ¡POLE POSITION PARA LEWIS HAMILTON! ¡Se acaba la racha de poles seguidas de Max Verstappen! ¡Los tres primeros en la misma décima! Q3 ¡ARRANCA LA ÚLTIMA VUELTA! Q3 ¡Vuelven a salir a pista los 10 protagonistas! ¡Última posibilidad en la pelea por la pole position! Q3 Todos a boxes antes de encarar el último intento... ¿Se mejorarán los tiempos? Q3 ¡Verstappen se pone primero! ¡Tremendo cómo vuela el Red Bull! ¡Hamilton se pone segundo! Norris completa el podio de la clasificación. Q3 ¡VUELTA LANZADA! ¡Ya ruedan los pilotos buscando el primer tiempo en busca de la pole! Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡Todos con blandos! Q2 ¡TREMENDA Q2! ¡Sainz se ha quedado fuera por dos milésimas, con Alonso siendo el que completaba el corte! ¡Se caen también Ocon, Ricciardo, Stroll y Gasly! Tremendo lo de Alfa Romeo, que ha metido a los dos pilotos en Q3. Q2 ¡Le han borrado la vuelta a Verstappen y Stroll! ¡Los dos McLaren se quedan en primera posición en esta Q2! Q2 ¡Verstappen pulveriza el crono y lo baja a 1:17.2! Q2 ¡TODOS EN PISTA! Q2 Pérez baja el tiempo a 1.17.6 Son unas 6 décimas más rapido que en la Q1. Q2 Ahora todos los pilotos con medios. Los tiempos serán incluso mejores. Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q2! Q1 Tremenda Q1. Hubo tráfico en el final del sector 3 por querer formar una estrategia y varios pilotos arrancaron demasiado tarde. A Russell se le colaron varios rivales y no pudo acelerar a tiempo para coger velocidad. Q1 ¡Sorpresón en Mercedes! Cabreo estratosférico de Toto Wolf. Se queda fuera también Albon, Tsunoda, Magnussen y Sargeant. Q1 ¡RUSSELL SE QUEDA FUERA! Q1 ¡Dos minutos para el final de la Q1! Q1 ¡Los tiempos siguen mejorando! ¡Zhou se pone primero! ¡Pérez va segundo por delante de Leclerc! Q1 ¡Comienzan a salir los pilotos para dar las últimas vueltas! Alonso, por ejemplo, sale con un juego nuevo. Parece que todos optarán por hacerlo con neumático duro nuevo. Q1 Empieza el carrusel de tiempos eliminados por superar los límites de pista... Los pilotos deben tener cuidado o un error así les puede dejar fuera de la próxima sesión. Q1 Con el paso de las vueltas, todos los pilotos mejoran sus tiempos, incluyendo el propio Bottas. La última vuelta que sentencie la Q1 será de infarto. Q1 Parece que los pilotos están mimando los neumáticos para ver cómo se comportan antes de apretar. Veremos en las próximas vueltas cómo mejoran los tiempos. Q1 ¡Primeros tiempos nada aclaratorios! Muy lejos de lo que han sido los libres, a pesar de que se corrieron los mejores tiempos con blandos. Bottas es el más rápido por ahora. Q1 ¡Comienzan las vueltas lanzadas de los primeros pilotos que salieron a pista! Q1 ¡COMIENZA LA Q1! ¡Todos, con la nueva normativa de calificación, con duros! ¡Salen a pista todos los pilotos salvo Mercedes y Williams! 10 minutos para que la Q1 comience en Hungaroring. ¡Todo preparado para una clasificación muy emocionante! 20 minutos para que tenga uno de las clasificaciones más esperadas del año. Puede que sea el Gran Premio donde "más fácil" sea batir a Red Bull del calendario. Veremos qué nos depara en Hungría. Se espera que pueda haber alguna sorpresa tras los resultados del pasado Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Volverá Norris a amenazar la superioridad de Red Bull? ¿Lo hará Mercedes? No se espera más lluvia en Hungaroring durante el fin de semana. Bastante cayó ayer durante los libres... Fruto de ello fue la bandera roja de los Libres 1 y que fue tan accidentada. Tal día como hoy, en el Gran Premio de Alemania de 2012, tenía lugar una carrera en Hockenheim en la que Fernando Alonso logró su 30ª victoria en Fórmula 1. Tal día como hoy, en el Gran Premio de Alemania de 2012, tenía lugar una carrera en Hockenheim en la que Fernando Alonso logró su 30ª victoria en Fórmula 1. Fue el mismo día que Lewis Hamilton celebraba su 100º Gran Premio, Kamui Kobayashi su 50º y Michael Schumacher lograba la última de sus vueltas rápidas en la competición. En el día de hoy, además, se va a estrenar un nuevo formato de clasificación de forma experimental. El funcionamiento es prácticamente el mismo (Q1, Q2 y Q3) con los mismos tiempos de duración. Solo cambia la obligatoriedad de los neumáticos: duros en la primera sesion, medios en la segunda y blandos en la tercera. De hecho, el de Mercedes ha sido el piloto más rápido durante los libres 3 de hace unas horas por delante de Max Verstappen. Lewis Hamilton (Mercedes) tiene la oportunidad de convertirse en el piloto que más poles position consiga en un mismo gran premio si es el poleman en Hungría (serían 9, actualmente empatado con 8 con él mismo en Australia y 8 de Michael Schumacher en Japón y 8 de Ayrton Senna en San Marino). Mientras que McLaren es la escudería con más victorias en la historia del Gran Premio de Hungría (11), Ferrari o Mercedes podrían convertirse, junto a la mencionada escudería británica, en el equipo en solitario con más poles position logradas en el gran premio húngaro (serían 9, actualmente las tres con 8). Hungaroring verá su 38º Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, todos de manera ininterrumpida desde 1986. Solo Brasil (47 entre 1973 y 2019), Italia (74 entre 1950 y 2023) y Gran Bretaña (74 entre 1950 y 2023) han celebrado más sin faltar durante un solo año en la competición (del primero disputado al último). ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos a un fin de semana más de Gran Premio de Fórmula 1! ¡La gran fiesta del automovilisimo llega a uno de los circuitos más clásicos de las últimas décadas: Hungaroring!

