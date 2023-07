Volver al inicio 40 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! Parece que, salvo sorpresa, ya tenemos top 10 confirmado. Queda ver si alguien le arrebata la vuelta rápida a Max Verstappen. 37 Es probable que Lewis Hamilton vuelva a parar en la penúltima vuelta teniendo prácticamente una parada gratis con Alonso y así poder quedarse con la vuelta rápida. 35 ¡10 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Todo parece firmado de aquí hasta el final! Si no hay ningún safety, solo la batalla por el noveno puesto tendrá algo de disputa, con Ocon cerca de Tsunoda. 34 ¡ACELERA FERNANDO! ¡Se acercaba Russell y Alonso aumentó el ritmo para volver a poner la diferencia a más de dos segundos! 33 ¡VUELA VERSTAPPEN! ¡Consigue la vuelta rápida momentánea! 31 ¡ENTRA VERSTAPPEN! ¡Gran parada con blandos para finalizar también la carrera! El neerlandés ahora irá a por la vuelta rápida... 30 ¡ENTRA FERNANDO! Pone blandos y sale por delante de Russell. 30 ¡15 vueltas para el final! ¡Pérez a boxes! También entra para cubrirse y prácticamente sentenciar el doblete! 29 ¡ENTRA LECLERC! ¡Se protege del undercut de Hamilton! Sale Hamilton por detrás del monegasco a la vez que adelanta a Alonso en la primera curva. 28 ¡ENTRA HAMILTON! ¡Pone blandos! Buena parada y saldrá por detrás de Alonso. 26 No parece que vaya a cambiar ya mucho más la cosa salvo que haya un safety car o la lluvia haga acto de presencia, que no parece que vaya a pasar en corto plazo. 24 Es el 34º abandono de Carlos Sainz en Fórmula1, el primero desde el GP de Estados Unidos del año pasado y el cuarto que tiene en Bélgica, más que en cualquier otro gran premio (también 4 en Baréin). 24 ¡SE RETIRA SAINZ! ¡Mucho han tardado! Se acabó la carrera para el madrileño. 24 ¡ENTRA GASLY! ¡No podía aguantar más el Alpine! 24 Verstappen sigue abriendo hueco y, salvo sorpresa, volverá a ganar otra carrera. Alonso está en tierra de nadie entre Hamilton (4º) y Tsunoda (6º). 23 ¡Ecuador de la carrera! ¡ENTRÓ RUSSELL! Pone blandos cuando la lluvia sigue cayendo... Se resisten los equipos a jugársela. 21 ¡ENTRÓ STROLL! ¡Malísima parada de Aston Martin! Sale con blandos de nuevo. No llueve lo suficiente para intermedios... 21 ¡Sigue dominando Verstappen! Pérez se queda cada vez más atrás de su compañero y Leclerc se mantiene tercero. Hamilton no se acerca al Ferrari y Alonso sigue quinto. 20 ¡LLUEVE EN LA RECTA PRINCIPAL! ¡Todavía no ha alcanzado a la totalidad del circuito! ¡Veremos qué pasa en los próximos minutos! 19 Russell, Stroll y Gasly están aguantando con los neumáticos esperando a la lluvia. Podrían ser los grandes beneficiados... 18 ¡Algunas gotas empiezan a caer en el circuito! La lluvia llega, aunque no se espera que dure demasiado... 17 No puede ser que Ferrari siga con Sainz en pista. El madrileño va último ahora mismo y no tiene ritmo de carrera. 17 ¡CAMBIO DE LÍDER! ¡VERSTAPPEN PASA A CHECO SIN PROBLEMA! 16 ¡YA ESTÁ VERSTAPPEN DETRÁS DE CHECO! 15 ¡Sale segundo Verstappen! Más cerca de su compañero. ¿Tendremos batalla de equipo? 15 ¡ENTRA VERSTAPPEN! 14 ¡MALA PARADA DE PÉREZ! ¡Saldrá por delante de Hamilton a pesar de ello! Queda ver si eso no le sirve para queVerstappen le gane la posición. 13 ¡ENTRA HAMILTON! ¡Buena parada de Mercedes! Sale con medios el británico y por delante de un grupo de tráfico. 11 ¡HA ENTRADO FERNANDO! ¡Albon venía muy fuerte por detrás! ¡Pone neumático medio nuevo una vez más y tendrá que parar otra vez! 10 Verstappen se aleja de Leclerc poco a poco y toca ver si tendremos pelea por el liderato entre los dos pilotos de Red Bull. 9 ¡VERSTAPPEN PASA A LECLERC! ¡Ya están los dos Red Bull al frente, con Checo por delante del neerlandés! 8 No tiene velocidad Norris, sorprendentemente. Está siendo adelantado por bastantes pilotos y está 15º. 7 Sainz va décimo y deberían empezar a plantearse retirar al Ferrari de pista. No puede Carlos competir con tanto daño en ese monoplaza. 6 ¡ENTRÓ NORRIS A BOXES! ¡No tiene buen ritmo Lando, que venía de subir al podio en las dos últimas carreras! No parece que vaya a conseguirlo en esta. 5 ¡Pérez domina la carrera con Leclerc haciendo de tapón respecto a Hamilton y Verstappen! Tsunoda pasa a Sainz. 4 ¡SE PONE ALONSO QUINTO! ¡No pudo Sainz defenderse del asturiano y abre mucho hueco! Se ve daños en el coche de Carlos. 3 ¡Bandera verde! No hizo falta ningún tipo de safety car. Alonso se pone sexto y está muy cerca de Sainz, que circula lento. 2 ¡Bandera amarilla en pista! ¡Veremos si se hace un virtual safety car o sale el coche de seguridad! 1 ¡TREMENDA SALIDA! ¡En la primera curva hubo un ligero toque entre Piastri y Sainz que han provocado fallos en los dos pilotos, sobre todo en el de Mclaren! ¡Oscar Piastri se queda parado antes de la curva 14! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡TODOS EN SUS PUESTOS! ¡SEMÁFORO EN ROJO! ¡VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Todo a punto de comenzar! ¡Hulkenberg sale desde el pit lane! ¡Muchísimos pilotos con blandos! Estrategia a dos paradas casi al 100% para todos los equipos. Difícil hacerlo a una. Con medios: Piastri, Norris, Russell, Alonso, Stroll, Tsunoda y Hulkenberg. ¡10 minutos para que comience la carrera! ¡Últimos momentos antes del inicio de la última carrera antes del parón! ¡Vamos con ello! Tal día como hoy, hace 23 años en el Gran Premio de Alemania, Rubens Barrichello lograba la primera de sus 11 victorias el mismo día que David Coulthard salía de la pole position por 10ª vez (12 totales). Bélgica es el Gran Premio donde más veces ha participado la escudería Alfa Romeo en la Fórmula 1 (serán 14), y donde ha logrado más victorias (2, como en Suiza y Francia), más poles position (2, como en Italia, Francia y Suiza) y más vueltas rápidas (3). El piloto de Aston Martin, Lance Stroll, ha sumado 45 puntos en 2023. Se trata de su segundo mejor registro de puntuación en un año en la competición, solo superado por los 75 del año 2020 con Racing Point. Bélgica es el Gran Premio donde más veces ha participado Fernando Alonso (17) sin lograr ni victoria, ni pole position ni vuelta rápida y donde más veces ha corrido con la menor cantidad de podios (3) y puntos ganados (71). Charles Leclerc (Ferrari) se ha quedado fuera del top 5 en 8 de las 11 carreras disputadas en 2023 (contando abandonos). Es su peor registro tras 11 carreras desde 2020 (también 8) y solo en 2018, su primer año en la competición, lo hizo peor (11/11). McLaren ha sumado 58 puntos en las dos últimas carreras de Fórmula 1, tantos puntos como en las 13 anteriores juntas en la competición. Lando Norris ha subido al podio en dos carreras seguidas por primera vez en Fórmula 1 (2º en Gran Bretaña y Hungría). De lograrlo en Spa, se convertirá en el primer piloto de McLaren que sube al podio en tres carreras consecutivas desde Lewis Hamilton entre Australia y China en 2012 (tres 3ºs puestos). Red Bull ha ganado las últimas 12 carreras disputadas en Fórmula 1, récord absoluto de un equipo en la historia de la competición. De lograr la 13ª, conseguirá vencer en las 12 primeras carreras del calendario, lo que supondría también el récord desde el inicio de la temporada superando las 11 de McLaren en 1988. Max Verstappen (Red Bull) ha logrado la vuelta rápida en las últimas tres carreras disputadas en la Fórmula 1, siendo el 22º piloto que logra encadenar tres grandes premios con la vuelta rápida en la historia de la competición. Solo en siete ocasiones se han visto rachas de 4 o más carreras seguidas con vuelta rápida. Max Verstappen (Red Bull) ha ganado cada una de las últimas siete carreras, pudiendo lograr en Bélgica la segunda mejor racha histórica de victorias en solitario en la competición superando las 7 de Alberto Ascari (entre Bélgica 1952 y Argentina 1953), 7 de Michael Schumacher (entre Europa y Hungría en 2004) y 7 de Nico Rosberg (entre México 2015 y Rusia 2016). Solo Sebastian Vettel (9 entre Bélgica y Brasil en 2013) ha logrado más. Max Verstappen (Red Bull) ha logrado nueve victorias tras 11 carreras en 2023. Solo Michael Schumacher en 2004 (10/11) ha tenido un inicio mejor a estas alturas de una temporada en la historia de la Fórmula 1. Max Verstappen (Red Bull) ha ganado cada una de las dos últimas carreras del Gran Premio de Bélgica. Puede convertirse en el primer piloto que consiga el triunfo en tres ediciones consecutivas desde Kimi Raikkonen en 2004, 2005 y 2007 (no se disputó en 2006). Siete de los últimos ocho ganadores del Gran Premio de Bélgica han salido de la primera línea de la parrilla, seis de ellos desde la pole position, y con la única excepción de Max Verstappen en la edición de 2022, que salió 14º. Solo Michael Schumacher (16º en 1995 con Benetton) salió de una posición más alejada para ganar en este gran premio. El circuito de Spa es el cuarto que más grandes premios de Fórmula 1 ha visto en la historia de la competición (este será el 56º) tras Silverstone (58), Mónaco (69) y Monza (72). Spa-Francorchamps es el circuito más largo del calendario actual de la Fórmula 1 con 7004 metros de longitud. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos, una vez más, al gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Última carrera del año antes del parón de agosto! ¡Spa, que sigue con un clima rebelde, está preparado para vivir esta prueba!

