Volver al inicio 28 ¡Otra investigación a Ocon! Ahora por superar los límites de velocidad en el pit lane. No está siendo el día de Esteban... 26 ¡PASA PÉREZ A LECLERC! No pudo hacer nada el monegasco por mantener la segunda posición. 26 Alonso se aleja de Russell y se acerca cada vez más a Hamilton. Mucha más degradación en Mercedes que en Aston Martin. Quiere presionar el español. 25 ¡DIEZ SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA OCON! No parece que le vayan bien las cosas a Alpine... Primero por no estar bien posicionado en salida y después por no cumplir con los cinco segundos de sanción en boxes. 24 Sigue recortando tiempo Pérez, tanto sobre Leclerc como en pista, registrando la vuelta rápida en cada paso por meta. El monegasco está a punto de estar en distancia de DRS... 23 Algo más detrás de la cabeza, en la pelea por la quinta posición, Alonso sigue recortando diferencia con Hamilton, aunque aún tiene al británico algo lejos. Por detrás, Russell se mantiene cerca del asturiano, pero sin poder presionarle. 22 Los neumáticos duros funcionan muy bien y la estrategia de Red Bull puede ser demasiado arriesgada. Si Leclerc aguanta la posición, puede optar a ganar la carrera. 21 Pérez ahora es quien vuela sobre la pista y se va acercando a Leclerc, lo que son malas noticias para Ferrari. A nueve segundos ya, Sainz se queda sin podio. 20 Verstappen, también con blandos como Pérez, se aleja y ya está a más de 10 segundos de Leclerc. Buscará tener ventaja para tener otra parada sin presión. 19 Todo sigue igual en cabeza con Red Bull dominando y Leclerc queriendo sacar ventaja respecto a Pérez en la segunda posición. No parece que Sainz pueda rascar podio hoy. 18 Russell pasa a Bottas y ahora se tiene que dirigir de nuevo hacia Fernando, que está recortando tiempo con Hamilton en la quinta posición. 18 ¡Entra Pérez a boxes! Sorprendente decisión al poner juego de neumáticos blandos otra vez. Irá a otra parada para poner duros hasta el final pasadas otras tantas vuetlas. 16 ¡Se retira Oscar Piastri! Tuvo un problema con el volante, se lo cambiaron, pero no terminó de salir de boxes y meten el coche en el garaje. Mal debut para el de McLaren. 15 ¡Parada un poco regular de Alonso! Sale octavo por detrás de Hamilton (6º) y Bottas (7º), pero por delante de Russell. Veremos cómo gestionan los neumáticos duros. 15 ¡Entra Verstappen! Parada espectacular la de Red Bull. Sale segundo por detrás de Pérez, que entrará en las próximas vueltas. 14 ¡También lo hace Russell! Alonso se pone tercero con Stroll cuarto. Aston Martin podría aprovechar la tesitura de que tienen bien los neumáticos para intentar sacar algo de ventaja a Ferrari y Mercedes. 14 ¡ENTRAN LECLERC Y SAINZ A BOXES! 13 ¡LE PASA FERNANDO! ¡Consigue pasar a Russell por el interior de las primeras curvas tras el paso por meta y se coloca de nuevo en la quinta posición! 13 ¡ENTRA HAMILTON A BOXES! ¡Alonso sigue en la pelea con Russell! 11 ¡ATACA FERNANDO! ¡Russell se defiende y no puede pasarle el asturiano! Sigue intentándolo el español para conseguir el sexto puesto. 10 ¡Primera parada del día! Lo hace Pierre Gasly. Parece muy pronto para cambiar neumático. Pone duros y sale a pista. 10 ¡SE ACERCA ALONSO A RUSSELL! ¡Entra en zona de DRS! 9 ¡Russell comunica por radio que lleva más ritmo que Hamilton! En breves instantes podríamos tener la primera orden de equipo para que le deje pasar. 9 Ahora mismo, la zona de puntos la componen Verstappen, Leclerc, Pérez, Sainz, Hamilton, Russell, Alonso, Stroll, Bottas y Ocon. 8 Los pilotos activan el DRS para ganar alguna posición, pero no hay ninguna pelea llamativa con Leclerc dejando a Pérez sin poder activarlo. 6 Mucha agrupación entre el resto de monoplazas. Las diferencias no superan los dos segundos y parecen ir en fila india. Solo Verstappen aventaja en más tiempo a su perseguidor. 6 Nada parece cambiar en cuanto al dominio de Max Verstappen en la Fórmula 1. El neerlandés ya aventaja en casi cuatro segundos a Leclerc, que sigue peleando con Pérez para defender la segunda posición ante la mirada de Sainz. 4 Alonso no termina de encajar con el ritmo de Mercedes, que con Russel por delante en sexta posición se aleja y le deja fuera de la zona de DRS. Bottas aprieta al asturiano. 3 La caravana de monoplazas se mantiene sobre la pista con Verstappen siendo el líder indiscutible alejándose en cabeza. 2 Stroll se pasó de frenada y tocó ligeramente a Alonso a la salida de una curva. No parece que ninguno de los dos monoplazas tengan algún problema. 2 ¡No fue buena la salida de Alonso! Los dos Mercedes superan al asturiano. Verstappen se marchó en solitario con Leclerc adelantando a Pérez y poniéndose segundo. Sainz se mantiene cuarto. ¡PILOTOS EN SUS PUESTOS! ¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡RUGEN LOS MOTORES EN BARÉIN! ¡Diez minutos para que sean las 16:00 en España, las 15:00 en Canarias! ¡Diez minutos para que el semáforo se ponga en verde y tenga lugar el inicio de la primera carrera de Fórmula 1 del año! ¡No se vayan demasiado lejos, que esto está a punto de comenzar! Logan Sargeant (Williams) es el tercer piloto estadounidense que va a disputar un Mundial de Fórmula 1 desde 1994 tras Scott Speed (28 carreras entre 2006 y 2007) y Alexander Rossi (5 carreras en 2015). Estados Unidos es la tercera nación no europea con más grandes premios disputados en la historia de la competición (459) solo por detrás de Brasil (793) y Australia (701). Logan Sargeant (Williams) y Oscar Piastri (McLaren) se van a estrenar en un Gran Premio de Fórmula 1 en Baréin. El piloto de Aston Martin, Fernando Alonso, tiene la oportunidad en Baréin de convertirse en el séptimo piloto de más edad en sumar una victoria en la historia de la Fórmula 1 (serían 41 años y 219 días) superando a Nigel Mansell (41 años y 97 días en Australia 1994). Baréin es uno de los cuatro grandes premios donde más victorias ha cosechado Fernando Alonso (Aston Martin), pudiendo convertir esta prueba en la que más triunfos ha cosechado durante el día de hoy (actualmente 3, como en el GP de Malasia, el GP de Europa y el GP de Alemania). En el caso de que tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz suban al cajón en el Gran Premio de Baréin, Ferrari logrará 800 podios en la Fórmula 1, siendo la primera escudería en alcanzar esta cifra en la historia de la competición. Red Bull solo ha ganado en la primera carrera del año en una ocasión en su historia en la Fórmula 1, fue en 2011, único año en el que, además, ganó las dos primeras carreras del calendario. Baréin es el Gran Premio (cuatro) y Sakhir el circuito (cinco) donde más veces ha abandonado el piloto de Red Bull, Max Verstappen. En caso de no ganar, Baréin se convertiría en la carrera que más veces ha disputado sin cosechar victoria en su trayectoria en la F1 (serían nueve). Max Verstappen, que ayer consiguió su 21ª pole position en su carrera, acumula 19 grandes premios consecutivos en zona de puntos. De puntuar en Baréin, será, con 20, la novena mejor racha histórica en la historia de la Fórmula 1, pudiendo lograr esta temporada la segunda mejor cifra en la competición (33 de Lewis Hamilton entre Japón 2016 y Francia 2018). De hecho, el ganador de la primera carrera del año en el Mundial de Fórmula 1 ha salido de la primera línea de salida en siete de las últimas ocho ocasiones, siendo Sebastian Vettel la única excepción en este periodo (3º en parrilla en Australia 2018). Sin embargo, solo tres de ellos han salido de la pole position: Lewis Hamilton en Australia 2015, Valtteri Bottas en Baréin 2020 y Charles Leclerc en Baréin 2022. Con los dos Red Bull y los dos Ferrari en las cuatro primeras posiciones, no ha habido ningún ganador en los 18 Grandes Premios que se han celebrado en Baréin más allá de la segunda línea de la parrilla de salida, y ocho de ellos han logrado la victoria desde la pole position (44.4%). ¡Tras una batalla espectacular durante la clasificación de ayer para definir la parrilla de salida, todo parece indicar que vamos a ver una batalla en la pista de hasta cuatro equipos! Esperemos que así sea. ¡Muy buenas tardes a todos, amantes de la Fórmula 1, y sean bienvenidos a la narración de la primera carrera del año! ¡Baréin abre el calendario de la gran fiesta del automovilismo y lo hace de una manera brillante! Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera del Gran Premio de Bahrain de Fórmula 1.

Volver al inicio Final La clasificación ha transcurrido con una igualdad y una rivalidad feroz. ¡Y es tan solo la primera del año! ¿Qué nos va a deparar la carrera de mañana? ¡Sin duda, mucha emoción! ¡No se la quieran perder! ¡Les esperamos! Que tengan buena tarde. Final Es la segunda pole position de Max Verstappen en Baréin tras lograrla también en 2021. Es el cuarto gran premio diferente donde ha conseguido al menos dos poles position. Final 21ª pole position para Max Verstappen, que ya es el 14º piloto con más poles position en la historia de la Fórmula 1, y tiene a Fernando Alonso (22) por delante. Q3 ¡Alonso se pone quinto por delante de los dos Mercedes, con Stroll saliendo octavo por detrás de Hamilton! ¡Ocon saldrá noveno por delante de Hulkenberg! Q3 ¡POLE POSITION PARA MAX VERSTAPPEN! ¡Primera línea para Red Bull! ¡Pérez se pone segundo! ¡Les siguen los dos Ferrari con Leclerc por delante de Sainz! Q3 ¡ALONSO AL BOX! ¡Se queda con el cuarto mejor tiempo! ¡Se quedan los dos Red Bull, Sainz, Stroll y Ocon buscando mejorar el tiempo! Q3 ¡TODOS EN PISTA PARA DAR LA ÚLTIMA VUELTA! ¡Solo se queda Leclerc en el box, que ya no va a salir! Q3 ¡Russell se coloca quinto y Hamilton séptimo! Q3 ¡SE PONE CUARTO! Delante de Sainz. Q3 ¡VUELTA LANZADA PARA FERNANDO! Q3 ¡SALE ALONSO A PISTA! ¡Le sigue Hulkenberg y los dos Mercedes! Ocon sigue en el box. Q3 ¡MAX FIRMA EL MEJOR TIEMPO DE LA PRUEBA! ¡Por ahora es el poleman de mañana! Leclerc y Pérez siguen al holandés, con Sainz cuarto. Stroll se queda el quinto lugar. Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Últimos 12 minutos del día! ¡Estamos a 12 minutos de saber el poleman de Baréin! Q2 ¡Qué apretado que está todo! ¡Solo cuatro décimas entre el primero y el séptimo! ¡Vamos a tener una Q3 de infarto! Q2 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡Leclerc firma el tiempo más rápido por delante de Verstappen! Russell, Hamilton, Sainz, Alonso, Pérez, Hulkenberg, Ocon y Stroll completan los contendientes de la Q3. Q2 ¡Vuelven a salir a pista los pilotos! ¡Última oportunidad para entrar en la Q3 y en la pelea por la pole! Q2 ¡QUÉ FESTIVAL! ¡Tremenda vuelta de Max Verstappen! ¡Pinta de morado todos los sectores y se pone primero! ¡Pérez, segundo! ¡Mercedes dio lo mejor para ocupar el tercer y cuarto puesto, con Alonso muy cerca por detrás! Ferrari, sexta posición para Sainz y séptima para Leclerc. Q2 ¡VUELTA LANZADA! Q2 ¡SALE TODON LOS PILOTOS! ¡Veremos qué tienen guardado en su manga! ¡Todos con neumático blando! Algunos usados, otros nuevos. Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Por ahora, ninguno sale a pista! Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡Sargeant, Gasly, Magnussen, Piastri y De Vries se quedan fuera de la Q2! Tremendo nivel y pelea vemos por la parte de arriba. Sorprende que los McLaren apenas tengan velocidad y a punto han tenido a sus dos pilotos eliminados. Sainz, Russell y Leclerc forman el trío más rápido seguido por los dos Aston Martin. Q1 ¡CRONÓMETRO A CERO! Q1 ¡ÚLTIMA VUELTA LANZADA! ¡20 segundos para el final de la Q1! Q1 ¡SALEN TODOS LOS COCHES A EXCEPCIÓN DE SAINZ! ¡Momento para lograr una última vuelta en esta Q1! Q1 ¡Qué locura de sesión! ¡Hasta cuatro equipos peleándose por los mejores tiempos! Anularon la vuelta de Stroll y no tiene tiempo válido por ahora. Q1 ¡SAINZ SE PONE PRIMERO! ¡Qué carrusel de velocidad y superación de los tiempos! ¡Comenzó Verstappen, le siguió Alonso, después Leclerc, Russel y acaba con el madrileño firmando la mejor crono de la sesión por ahora! Q1 ¡Comienzan las vueltas lanzadas de los pilotos! Q1 ¡LOS 20 PILOTOS EN PISTA! ¡Mucho tráfico en busca del mejor tiempo de la Q1 y para no quedarse fuera! Q1 ¡SALEN LOS ASTON MARTIN A PISTA! Q1 ¡SE REINICIA LA SESIÓN! ¡Salen varios monoplazas a buscar su primer tiempo! Q1 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Hay alguna pieza en pista! Parece una medida demasiado exagerada... Se paraliza la prueba a falta de 13 minutos y 23 segundos. Q1 ¡SALE RED BULL A PISTA! Q1 ¡Leclerc tiene que abortar vuelta! Ha perdido alguna pieza en la recta. Tiene que entrar en boxes a ver qué ha pasado. Q1 Los dos Ferrari salen con medios. Hulkenberg y los AlphaTauri lo hacen con blandos. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Salen los primeros pilotos! ¡Son los dos AlphaTauri y los dos Ferrari! ¡Menos de 10 minutos para que todo arranque en Baréin! ¡La expectación y la incertidumbre están en alza para ver qué pasa en Sakhir al término de la clasificación! Veremos, también, qué tienen que decir los Mercedes y los Ferrari en todo esto, aunque los pilotos de ambas escuderías han tenido visibles problemas a la hora de competir con Aston Martin y Red Bull durante los entrenamientos. Sainz no ha pasado del octavo mejor tiempo en estas tres sesiones. El rendimiento de Aston Martin, y su notable mejoría, se ven también en la conducción de Stroll, quien a pesar de tener secuelas de su accidente durante los entrenamientos, se ha mantenido en los primeros siete puestos. Sin embargo, a pesar de los grandes tiempos de Alonso, la fiabilidad de Red Bull sigue latente con una regularidad al nivel del asturiano. Nos espera una clasificación bastante reñida. Tal día como hoy, hace 22 años en Australia 2001, un jovencísimo Fernando Alonso debutaba en la Fórmula 1. Han pasado 356 Grandes Premios del asturiano desde entonces. La sorpresa de esta jornada, sin duda, ha sido la fiabilidad de Aston Martin, demostrándose como uno de los coches más rápidos durante la sesión de libres con Fernando Alonso segundo en Libres 1 y primero en las dos sesiones restantes. Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) tiene la oportunidad de convertirse en el piloto en solitario con más poles position en el Gran Premio de Baréin (actualmente 3, como Sebastian Vettel). Sin embargo, tras conseguir dos seguidas en 2015 y 2016, el piloto británico solo ha logrado una en las últimas seis ediciones (2020). Las últimas seis poles position en el Gran Premio de Baréin han sido de cinco pilotos diferentes, siendo Charles Leclerc el único que ha repetido en este periodo (2019 y 2022). De hecho, el piloto monegasco puede ser el primer piloto lograr dos poles position seguidas en este gran premio con Ferrari. Baréin va a albergar un gran premio de la Fórmula 1 por 19ª vez, y solo una vez se quedó fuera del calendario del Mundial desde 2004 (en 2011). Es la quinta vez que va a iniciar la temporada de este deporte, las últimas tres de forma consecutiva. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos, amantes de la Fórmula 1, al comienzo de la nueva temporada del deporte que más nos gusta! ¡Vuelve a ser Baréin el país que abre el calendario de la gran fiesta del automovilismo!

