58 La carrera está totalmente terinada. Se completará bajo safety car. Se hará dentro de 10 minutos. 58 ¡SE VUELVE A POSICIONES ANTERIORES! ¡Max Verstappen, Lewis Hamilton y Fernando Alonso vuelven a ser los tres primeros! 58 La agresividad fue total en la re-salida y las consecuencias fueron claras. Toca ver qué decide dirección de carrera. 58 Gasly y Ocon se tocaron a la salida de la curva 3 y se quedaron fuera. Sainz lo hizo con Alonso en la salida de la curva dos. Se arriesgaron todos y se veía venir. Era morir matando. De Vries y Sargeant también se quedaron fuera. 57 ¡VUELVE LA BANDERA ROJA Y SE ACABÓ! ¡Muchos coches se quedan fuera! 57 ¡SAINZ ECHÓ A ALONSO! ¡LOS DOS ALPINE FUERA! ¡Salida terrible para todos! 57 ¡TODOS EN SUS PUESTOS! 56 ¡SALEN LOS COCHES DESDE EL PIT LANE EN DIRECCIÓN A LA LÍNEA DE META! ¡Aguanten la tensión! ¡Todos con blandos para las últimas dos vueltas con re-salida! 56 ¡DOS MINUTOS PARA LA RE-SALIDA! ¡Serán dos vueltas! 56 ¡A Y 56 SE REANUDA LA CARRERA! ¡Nueve minutos! 56 ¡BANDERA ROJA! ¡UN POCO EXAGERADO, PERO SALIDA EN PARADO! ¡Todos a boxes a poner blandos! ¡Mini carrera a tres vueltas donde todo puede cambiar! 55 ¡SAFETY CAR EN PISTA! Muy arriesgado entrar a boxes. 54 ¡MAGNUSSEN SE QUEDA FUERA! ¡Pierde la rueda trasera derecha! ¡Se queda el neumático en pista! ¡Habrá Safety Car! 54 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Llega el momento de la verdad! O se intenta pasar ahora, o todo va a terminar así. 53 Seis vueltas para el final. Mejor tiempo de carrera para Alonso y Sainz, pero sigue sin cambiar nada en la parte alta de la cabeza. 52 Sainz comienza a apretar, pero los más de 3 segundos respecto a Alonso parece que van a dejar a Ferrari sin podio salvo que Verstappen, Hamilton o Fernando se salgan del trazado. 51 Ocho vueltas para el final. Se acerca el momento de apretar o todo se mantendrá igual. Va a ser ahora o nunca. 49 ¡10 ÚLTIMAS VUELTAS! Alonso vuelve a quedarse algo atrás de Hamilton, pero a más de 3 segundos de Sainz. 48 ¡SE SALIÓ LIGERAMENTE VERSTAPPEN! ¡Tuvo bloqueo de frenos delanteros y se fue a la hierba! Pero tiene diferencia de sobra para que no pierda posición. 47 ¡PARECE QUE APRIETA ALONSO! Vuelta rápida y se acerca a Hamilton... 44 Surgen los mejores tiempos personales en la parte de arriba. Aprietan todos y se mantienen en el modo conservador entre unos y otros. 43 Da la sensación de que, a pesar de que todo está estable, puede pasar de todo de aquí al final. 42 Max Verstappen sigue volando y ya son más de 10 segundos de diferencia respecto a Hamilton. 40 Se vuelven a mantener las diferencias en torno al segundo y medio. Vuelve la tensión de la pelea. 39 ¡20 vueltas para el final! Gasly sigue en la pelea contra todo pronóstico. 38 ¡Incertidumbre total en Albert Park! Hamilton tendrá que sufrir con Aston Martin y Ferrari detrás con mejor ritmo. 37 ¡Se acerca Alonso a zona de DRS con Hamilton! La presión de Sainz por detrás obliga al de Aston Martin a meterse en el rebufo del Mercedes. 36 ¡Aprieta algo más Sainz! Veremos si Alonso decide hacer lo mismo con Hamilton. Parece que no quiere pillar un rebufo peligroso aún con el de Mercedes. 33 Siempre que Sainz se acerca, Alonso aprieta. Los problemas realmente serán para Hamilton. Gasly y Stroll siguen la estela del Ferrari aún. 32 Mucha gestión de neumáticos. El miedo a un pinchazo en las últimas vueltas puede pesar en los pilotos. Mientras tanto, Alonso se va acercando a Hamilton poco a poco. 31 Queda mucho por delante, y a pesar de que no está pasando nada, la tensión es muy palpable. Queda ver cuándo van a apretar en cabeza. 30 Sigue tiñendo de morado los tiempos Max Verstappen en la cabeza de carrera. Por ahora, todo estabilizado con Stroll y Gasly en la pelea por la 4ª posición. 29 Pérez sigue noveno sin recortar apenas distancia con Norris por el 8º puesto. Verstappen se aleja poco a poco mientras Alonso se mantiene fuera de DRS con Hamilton por delante y Sainz por detrás. 28 Está la carrera en un estado de tensión constante con mucha incertidumbre. 27 Sainz empieza a recortar diferencias con Alonso, pero el Aston Martin parece estar en una estrategia conservadora. Stroll y Gasly presionan al Ferrari. 26 ¡APRIETA VERSTAPPEN! ¡Hamilton, por radio, diciendo que los neumáticos no llegarán al final! 25 ¡SAINZ PASA A GASLY! ¡Lo hace en la curva 3 de forma muy agresiva! ¡Presión ahora para Alonso, que tendrá que apretar para que el Ferrari no le coja el rebufo! 24 Vuelta 24. Los de arriba parecen estar gestionando neumáticos. Solo Gasly provoca algo de tráfico con Sainz y Stroll pegaditos por detrás. Verstappen no se aleja más de Hamilton y Alonso mantiene distancia prudencial con el Mercedes. 22 Checo Pérez sigue con su batalla particular y ya está detrás de Piastri por la 10ª posición. 21 ¡Sainz presiona a Gasly por la 4ª plaza con Stroll también por detrás! Verstappen sigue líder con diferencia. Alonso elige, de nuevo, una estrategia algo conservadora y se queda algo alejado de Hamilton. 20 ¡BANDERA VERDE! ¡Todo sigue igual en pista! 18 Russell ha parado el coche en la salida del pit lane, por lo que queda cerrado y nadie puede entrar. 18 ¡RUSSELL SE QUEDA FUERA! ¡Fuego por el tubo de escape! ¡Virtual Safety Car en pista por ahora! ¡ABANDONA EL DE MERCEDES! 16 Alonso se mantiene a una distancia prudencial entre Russell y Hamilton. Sainz presiona a Gasly en la pelea por el 5º puesto. 15 Se ve mucha agresividad en las conducciones. Sainz se pone 6º y adelanta a Stroll. El único que parece gestionar neumáticos y sin arriesgarse es Alonso. 14 ¡Movimientos de adelantamientos en la segunda mitad del top 10! Sainz ya va 7º y Russell pasa a Gasly para ser 4º recortando distancia con Alonso. 13 ¡VUELA VERSTAPPEN! ¡Pilló zona de DRS en el adelantamiento, dejó a Hamilton fuera de esa posibilidad, y está a casi tres segundos ya! IMPRESIONANTE. 12 ¡QUÉ ADELANTAMIENTO DE MAX VERSTAPPEN! ¡No tuvo opciones de defensa Hamilton! 12 La habilidad del piloto es la que decidirá la carrera. ¡No hay estrategia posible de equipo! ¡DRS ACTIVADO! 11 ¡Noveno Sainz! ¡Toca ganar posiciones antes de sacar el DRS! ¡Todos con duros en vistas de ir hasta el final! 10 ¡Hamilton, Verstappen y Alonso mantienen las tres primeras posiciones! Stroll pierde dos plazas y Gasly y Russell se ponen por delante. Sainz está décimo. 10 ¡RE-SALIDA LIMPIA! ¡De Vries se sale un poco en la curva cuatro, pero sigue en el trazado! 10 ¡TODOS EN SU POSICIÓN! 9 ¡SALEN LOS PILOTOS DEL PIT LANE! ¡Habrá re-salida desde las posiciones de parrilla! 9 La carrera se va a volver a poner en marcha a las 15:33 hora local, más o menos cuatro minutos. 9 Curiosamente, la última vez que hubo dos safety car en carrera en las primeras 10 vueltas fue hace 17 años, en 2006, también un 2 de abril, y también en Australia. Fernando Alonso acabó ganando esa carrera. ¿33? 9 Habrá que esperar a que retiren el monoplaza de Albon y todas las piezas del trazado antes de reanudar la carrera. Todos se bajan de los vehículos y toca tener paciencia. Hora de la estrategia. ¿Pondrán todos duros? 8 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Mala suerte para Russell y Sainz! ¡Pararon para nada! Pierden posiciones importantes y ahora todos tienen parada gratis para cambiar neumáticos. 8 ¡Se le fue la parte trasera del Williams a Albon hasta pegar en el muro en la curva 8! A punto estuvieron de darle los de atrás, pero todo quedó en susto para el tailandés. 8 ¡Aprovechan Carlos y Russell para entrar a boxes! Ponen duros para intentar llegar ya hasta el final. 7 ¡NUEVO SAFETY CAR! ¡Albon tuvo un accidente y se queda con el coche en mitad del trazado! 7 ¡ATACA HAMILTON A RUSSEL! ¡VERSTAPPEN POR DETRÁS ATENTO A LA PELEA! ¡Se está empezando a caldear el ambiente! ¡Alonso presiona a Sainz! 6 Los pilotos de arriba se mantienen a una distancia prudencial. ¡DRS ACTIVADO! ¡Será difícil adelantar, pero es hora de controlar la tensión y los nervios! 5 ¡Qué problemón para Mercedes tener a Verstappen detrás! ¡En cuanto se active el DRS, veremos cómo gestiona la escudería alemana la presión del holandés! 4 ¡SE REANUDA LA CARRERA! 3 Fernando Alonso optó por una salida moderada. Perdió la posición con Sainz, pero se asegura la quinta posición para la re-lanzada. 2 ¡Fue Stroll! El piloto de Aston Martin fue quien acabó golpeando ligeramente con el neumático delantero izquierdo a Leclerc, pero tampoco tenía espacio. El monegasco intentó una entrada a la curva demasiado arriesgada. No habrá investigación por parte de dirección de la carrera. 2 Verstappen se queda tercero. Los pilotos aprovechan y están poniendo casi todos neumático medio para aprovechar la re-lanzada. 2 ¡Tremendas salidas las de Mercedes, con Russell y Hamilton ganando la posición a Verstappen! 1 ¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡En la curva tres, Leclerc fue golpeado por otro monoplaza y se fue a la grava, donde ya no pudo sacar el coche! ¡Malas noticias para Ferrari! 1 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡VUELTA DE FORMACIÓN EN AUSTRALIA! ¡Esto está a punto de empezar! ¡Al final, los pilotos se colocarán en sus puestos para esperar a que el semáforo se apague! ¡Menos de 20 minutos para que los monoplazas salgan a correr! ¡Todos en la parrilla de salida para afrontar los últimos preparativos antes de la salida! Tal día como hoy, en 2006, se celebraba también el Gran Premio de Australia en la tercera prueba del año. Ese día, Fernando Alonso subió al podio como ganador, sumando su 10ª victoria en su carrera en la Fórmula 1. Lance Stroll abandonó en el Gran Premio de Arabia, y puede abandonar por primera vez en dos carreras seguidas desde 2020 entre las de la Toscana y Portugal con Racing Point (tres seguidas). Sería, también, la primera vez que un monoplaza de Aston Martin abandona en dos grandes premios seguidos. Con las tres vueltas lideradas en Arabia Saudí, Fernando Alonso se ha convertido en el piloto que ha liderado alguna vuelta con más escuderías en la historia de la Fórmula 1 (cinco: Aston Martin, Alpine, McLaren, Ferrari y Renault), igualando a Stirling Moss, Dan Gurney y Rubens Barrichello. De conseguir el triunfo en Australia, Fernando Alonso (Aston Martin) firmaría el intervalo más largo entre la primera victoria y la última en toda la historia de la Fórmula 1 (serían 19 años y 222 días), superando los 15 años y 212 días de Kimi Raikkonen entre Malasia 2003 y Estados Unidos 2018. Fernando Alonso (Aston Martin) logró su segundo podio consecutivo tras lograrlo en Baréin y Arabia Saudí. Si lo consigue en Australia, será su mejor racha subiendo al cajón desde 2013 (tres entre Bélgica y Singapur, los tres en segunda posición). Podría ser la tercera vez que lo logra en las tres primeras carreras del año tras 2005 y 2006, en los cuales ganó el Mundial a final de temporada. Mercedes ha comenzado una temporada de Fórmula 1 sin subir al podio en las dos primeras carreras del año por primera vez en la era híbrida, siendo la primera vez que le ocurre en la historia de la competición desde 2012 (también 2). Hay que retroceder hasta 2011 para ver a la escudería británica no hacerlo en los primeros tres grandes premios del año (ninguno en toda la temporada). George Russell ha terminado en el Top 5 en 21 de las 24 carreras disputadas con Mercedes desde el inicio de la temporada 2022, cuatro veces más que su compañero, Lewis Hamilton (17 de 24). Desde que comenzó la era híbrida en la Fórmula 1 (2014), en ningún otro Gran Premio ha conseguido Ferrari más victorias que en Australia (tres, como en Baréin): 2017 y 2018 con Sebastian Vettel y 2022 con Charles Leclerc. Red Bull tiene la oportunidad en Australia de sumar su tercer doblete seguido (1º y 2º en carrera). No solo sería la primera vez que lo consigue en su historia en la Fórmula 1, sino que sería la sexta escudería en lograrlo en toda la historia de la competición. Además, Red Bull ha ganado en las dos primeras carreras del año y podría conseguirlo en tres ocasiones por primera vez en su historia en la Fórmula 1. Sería la octava escudería en ganar las tres primeras carreras de un año, la primera diferente desde Mercedes en 2014. Por otra parte, Max Verstappen (Red Bull) puede superar en Australia su mejor racha de grandes premios finalizados de forma consecutiva (serían 22, superando los 21 entre Bélgica 2018 y Hungría 2019). Sergio Pérez (Red Bull) ha subido al podio en cada uno de los últimos tres Grandes Premios que ha disputado, teniendo la opción en Australia de hacerlo por primera vez en cuatro seguidos en su carrera en la Fórmula 1. Sin embargo, tras un accidentado día en la clasificación, Sergio Pérez comenzará desde el pit lane, por lo que el mexicano tendrá que dar todo de sí mismo para escalar posiciones hasta la parte alta de la carrera. Con Max Verstappen, Sergio Pérez y Fernando Alonso repitiendo podio en las dos primeras carreras del año, podría ser la primera vez desde 2015 que tres pilotos repiten en el podio en las primeras tres carreras del calendario de la Fórmula 1 (Nico Rosberg, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel por aquel entonces). Ningún australiano ha logrado la victoria, ni alcanzado el podio ni obtenido la pole position en Australia en la historia de la Fórmula 1. Lo máximo han sido tres vueltas rápidas: Mark Webber en 2010 y Daniel Ricciardo en 2016 y 2018. ¡Muy buenos días y sean bienvenidos, un domingo más, al día principal de un fin de semana de gran premio! ¡Albert Park ya está más que preparado para atender la cita de la gran fiesta de la Fórmula 1! ¡DÍA DE CARRERA!

Q3 ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Que tengan buen día en este sábado y les esperamos mañana con el día final de Australia! ¡Que descansen! Q3 ¡Queda todo muy apretado para la salida de mañana! ¡Veremos qué nos depara la carrera! Q3 Solo dos de los nueve últimos ganadores en Australia consiguieron la victoria saliendo desde la pole, con Leclerc en 2022 y Hamilton en 2015. Q3 Nueva pole position para Max Verstappen. Firma el mejor tiempo histórico en pole position para Albert Park. Ya suma 22 poles en su carrera y es la primera que consigue Australia. Q3 ¡Mercedes se pone con el segundo y tercer mejor tiempo con Russell por delante de Hamilton! ¡Tremenda sorpresa! ¡Alonso se queda cuarto y Sainz quinto! Q3 ¡POLE PARA MAX VERSTAPPEN! Q3 ¡Calientan neumáticos todos! ¡Se va a decidir a una vuelta antes de la lluvia! Q3 ¡TODOS EN PISTA! Verstappen se quejaba de que tenía problemas bajando de marcha... Q3 ¡VIENE LA LLUVIA! ¡Solo va a dar tiempo a dar una o dos vueltas más como mucho en seco! Q3 MENOS DE 3 DÉCIMAS DEL PRIMERO AL SEXTO. ¡Tremenda igualdad! Q3 ¡SE PONE PRIMERO VERSTAPPEN! ¡No quiere sustos el de Red Bull! Q3 ¡POLE PROVISIONAL PARA HAMILTON! ¡Ha venido volando el Mercedes! ¡Alonso segundo con Russell tercero! ¡Sainz y Leclerc firman el 4º y 5º mejor tiempo! Q3 ¡1:17.5 para Max! ¡Tiempo discreto con lo que hemos estado viendo! El resto de pilotos han calentado neumáticos y comienzan a buscar tiempo en esta tercera vuelta. Q3 ¡CUIDADO! ¡Los ingenieros avisan de que puede que llueva en los últimos minutos de la prueba! Q3 Solo Stroll se ha quedado en el box. Q3 ¡COMIENZA LA Q3! Q2 Da la sensación de que aún está por verse lo mejor de esta sesión de clasificación. ¿Bajará Max al 1:16? ¿Conseguirá vencerle Alonso? Ferrari ha apretado. Stroll se quedó a punto de estar eliminado (9º). Q2 ¡PERO MAX! ¡1:17.0! Está destrozando el crono el holandés. Q2 ¡ÚLTIMA VUELTA PARA LOS PILOTOS EN PELIGRO! Q2 ¡Poco más de tres minutos para el final! Sale Max para seguir testeando neumáticos. Ni Alonso ni él parecen haber mostrado todas las armas... Q2 ¡Sainz firma su mejor tiempo personal, pero se queda sexto! No le vale para escalar posiciones. Alonso seguirá una vueltamás para seguir probando los blandos de cara a la Q3. Q2 ¡Poco más de siete minutos para el final! ¡Parece que la Q3 está garantizada para Max y Fernando! ¿Volverán a pista? Q2 ¡TREMENDA VUELTA DE VERSTAPPEN Y ALONSO! ¡Dejan el crono en 1.17.2! Q2 ¡LECLERC FIRMA EL MEJOR TIEMPO! Pero Verstappen viene tiñendo de morado el primer sector. Stroll está segundo con Hulkenberg tercero y Alonso cuarto. Q2 ¡VUELTA LANZADA! Solo Alpine queda por salir al trazado. Q2 ¡TODOS LOS PILOTOS EN PISTA! ¡Quedan en el box solo Mercedes y Alpine! Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q2! Q1 Mucha igualdad en esta primera prueba, con menos de un segundo de diferencia entre el primero y el 13º. Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡Nos deja la sorpresa del abandono de Pérez tras salirse del trazado! ¡Verstappen firma el mejor tiempo seguido de los dos Mercedes con Russell por delante de Hamilton! Ocon firma el cuarto mejor tiempo y después llegan los Aston Martin. Malos resultados para Ferrari con Sainz 7º y Leclerc 11º. Q1 ¡ÚLTIMA VUELTA PARA LOS PILOTOS EN LA Q1! Q1 ¡DOS MINUTOS PARA EL FINAL! Q1 ¡INCONTESTABLE EL RITMO DE VERSTAPPEN! ¡Alonso bajó el crono de 1:18 y se puso primero, pero Max vino por detrás para arrebatarle el mejor tiempo de la prueba en segundos! Q1 Sainz firma el tercer mejor tiempo y Leclerc el octavo. Quedan tres pilotos por saber el tiempo y, por ahora, solo Pérez está fuera. Q1 Hamilton 4º y Russell 6º. Hulkenberg está segundo y Albon 5º. Queda mucho por decidir en este primer turno de la clasificación. Q1 ¡Verstappen tiñe de morado los sectores dos y tres y firma el mejor tiempo hasta ahora de la prueba! ¡Stroll tercero y Alonso cuarto! Mal tiempo para Aston Martin. Q1 ¡VUELTA LANZADA PARA LOS FAVORITOS! Q1 ¡SE REANUDA LA PRUEBA! ¡Ya hay caravana de monoplazas para lograr un tiempo! ¡Poco menos de 12 minutos para el final de la Q1! Q1 Por ahora, la prueba se mantiene en suspensión hasta que retiren el monoplaza de Red Bull del todo. Q1 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Sergio Pérez se queda clavado en la tierra y no puede salir! ¡Va a quedarse fuera el mexicano! Q1 ¡VUELTA LANZADA PARA LOS FAVORITOS! Q1 ¡Trompo de Sargeant a la entrada del pit lane! Quedó en un susto. Q1 ¡Arranca la vuelta lanzada para los 10 pilotos que hay en pista! Están los Williams, Haas, McLaren, Alfa Romeo y AlphaTauri! Q1 ¡Mucho tráfico para empezar! ¡Con la amenaza de lluvia, deciden salir muchos de los pilotos para hacer tiempos rápido con blandos aprovechando que la pista está seca! Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Calientan los motores ya en el box! ¡Quedan pocos minutos para que tenga lugar el inicio de la clasificación! ¡No se vayan muy lejos que todo está a punto de comenzar! ¡15 minutos para que comience la clasificación! Comienza a caer algo de agua sobre Albert Park. No había mucha probabilidad de lluvia, pero aquí está definitivamente el agua. La duda del fin de semana, como viene siendo habitual, es la de Ferrari, un coche que no funciona mal en clasificación, pero que acaba viniéndose abajo en carrera. Hoy no se espera que llueva sobre Albert Park. Las probabilidades de que ocurra son más bien bajas. Fin de semana interesante de cara a los Red Bull y Aston Martin. Max Verstappen (1 y 3) y Alonso (2) lideraron los entrenamientos previos a la clasificación, alguna de ellas pasada por agua. Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) es el piloto que ha logrado más poles position en Australia (ocho). De obtenerla en esta edición se convertirá en el piloto con más poles en un solo circuito en toda la historia de la Fórmula 1 superando la marca de Michael Schumacher en Japón, de Ayrton Senna en San Marino y del propio Lewis Hamilton en Hungría (ocho cada uno). Un Mundial ha comenzado lejos de Australia por cuarto año consecutivo después de abrir el calendario en las nueve temporadas anteriores. Tras su regreso a la Fórmula 1 el año pasado, Australia vio a Charles Leclerc lograr su, hasta ahora, primer y único Grand Chelem en la competición. ¡Buenos días y sean bienvenidos, de nuevo, a otro fin de semana de Fórmula 1! ¡Es el día de un trazado mítico en las últimas décadas! ¡Rugen los motores en Albert Park para la sesion de clasificación del GP de Australia!

