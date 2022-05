Volver al inicio 6 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON ESTÁ DEMOSTRANDO QUE SE PUEDE ADELANTAR !!! Se ha acercado en la contrarrecta de meta, ha traccionado bien en la curva 17, le ha amagado al paso por la línea de meta y ya es sexto en busca de Valtteri Bottas. 4 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ AMENAZA EL PODIO DE CARLOS SAINZ !!! El español no ha comenzado bien el Gran Premio. Ya se le escapan el duo formado por Charles Leclerc y Max Verstappen, y tiene al mexicano en los retrovisores. Por detrás, Fernando Alonso y Lewis Hamilton se echan encima de Pierre Gasly sexto. 3 TERCERA VUELTA Y DRS EN MARCHA. Lewis Hamilton estaba agobiando a Fernando Alonso y ha acabado por adelantarle en la "recta" del segundo sector. Justo por detrás se encuentra Lando Norris taponando a Yuki Tsunoda y a los HAAS que juegan en casa y que han empezado muy bien luchando ahora por los puntos. 1 Horrorosa salida de los Mercedes AMG F1. Lewis Hamilton ha perdido dos puestos, mientras que George Russell tres. Por detrás, Esteban Ocon ya es 17º tras salir por delante de los Aston Martin y sobrepasar a Nicholas Latifi. 1 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN EN SEGUNDA POSICIÓN TRAS ADELANTAR EN LA ENTRELAZADA 2-3 A CARLOS SAINZ DE FORMA LIMPIA !!! ¡¡¡ CUATRO POSICIONES PARA FERNANDO ALONSO QUE ES SÉPTIMO POR DELANTE DE LEWIS HAMILTON !!! VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Todos los pilotos con medios exceptuando los tres pilotos que esperan en el Pit Lane que comenzarán con duros, aparte de Nicholas Latifi y George Russell que se la juega desde el 13º lugar. Todo preparado en una parrilla donde no caben más famosos. Lugar donde no están los Aston Martin que empezarán en el Pit Lane por un problema de temperatura de combustibles. Nos esperan 57 vueltas apasionantes, en el que la probabilidad de lluvia es baja. Los co-equipiers ya esperan a ambos lados del asfalto para salir corriendo hacia sus puestos. La Fórmula 1 le da la bienvenida a Miami. Carlos Sainz es quinto con 38 puntos y se querrá resarcir de sus dos últimos Grandes Premios donde terminó abandonando. Mientras que, por su parte, Fernando Alonso solo contabiliza dos puntos, los que cosechó en la primera carrera en Bahrein; después han sido todo penurias, incluyendo los abandonos en Arabia Saudí y en Emilia Romagna. En cuanto a la clasificación de pilotos, y a pesar de la exhibición de Red Bull en Imola, el Mundial de pilotos sigue gobernado por Charles Leclerc con 86 puntos, 27 de ventaja sobre Max Verstappen (59 puntos), 32 sobre Sergio Pérez (54). En constructores, la diferencia es más ajustada entre Ferrari (124) y Red Bull (113) reduciéndose la distancia a 11 puntos. En cuanto al resto de la clasificación, destacar aparte de la mejoría de Mercedes AMG F1, la vuelta a las andadas de McLaren: Lando Norris (8º) sufrió lo indecible para estar en Q3 mientras que Daniel Ricciardo saldrá 14º. Un poquito por delante, Fernando Alonso (11º) se quejó amargamente de que Carlos Sainz le fastidiara en la última vuelta lanzada de la Q2 quedándose finalmente a 32 milésimas de estar en el turno final. El monegasco tiene además una espinita clavada con Norteamérica porque mientras Máx Verstappen, Red Bull, fue el último ganador en una carrera celebrada en Estados Unidos (Austin 2021), Charles Leclerc, Ferrari, solo ha subido una vez al podio de los ocho Grandes Premios celebrados en Norteamérica (EEUU, Canadá y México): tercero en Canadá 2019. Pero cuidado. Las cuatro victorias que ha logrado Charles Leclerc en la Fórmula 1 han llegado desde la pole position. El monegasco ha logrado 11 poles en total y se trata del piloto de toda la historia de Ferrari, con al menos dos triunfos cosechados, con la peor media de victorias en relación al número de poles (0.36). Se quedó a tan solo 190 milésimas de la pole position que fue para un Charles Leclerc que consiguió su tercera pole position de la temporada (superando las dos de Red Bull, Max Verstappen en Emilia Romagna y Sergio Pérez en Arabia Saudí). Se trata de la 12ª vez que tenga la oportunidad de salir de esa zona privilegiada. Y lo consiguieron por un error cometido por Max Verstappen (3º) en el inicio de su última vuelta lanzada. El neerlandés defendía la pole position provisional; pero la pista mejoraba de forma constante por lo que la mejora era factible. Carlos Sainz, de hecho, progresó desde el discreto quinto lugar de su primer giro al segundo del segundo En el día de ayer, Ferrari pegó un golpe encima de la mesa respondiendo al Grand Chelem de Max Verstappen en su casa de la Emilia-Romagna de hace dos semanas. Tanto el viernes en los entrenos libres como ayer en fase de clasificación se mostraron superiores y lograron su primer doblete en sábado desde México 2019. Pero ni una cosa ni otra parecen factibles a día de hoy, porque la historia va por otro sitio. Y eso que en este Gran Premio, los Mercedes AMG F1 han mostrado una franca mejoría con respecto a las últimas carreras: Lewis Hamilton ayer se le vio con los mejores (6º), aunque sí es verdad que George Russell no pudo acceder a la Q2 (12º). Por su parte, Fernando Alonso ha puntuado en todos y cada uno de los 35 Grandes Premios y circuitos que ha competido en toda su carrera deportiva, menos en el de Arabia Saudí donde ha competidos dos veces. Por cierto, el asturiano alcanzaría los 2000 puntos en la Fórmula 1 en el caso de terminar entre los dos primeros en Miami Lewis Hamilton debuta, como todos, en el circuito de Miami. Se trata de su 37º trazado diferente donde compite siendo el piloto de toda la historia de la Fórmula 1 con más victorias (31 de 36). Su escudería, Mercedes AMG F1, ha logrado la victoria con el mismo piloto en los últimos seis circuitos que se han estrenado en la Fórmula 1 (cinco el propio Lewis Hamilton y uno Nico Rosberg). Será la contrarrecta de meta que termina en la zona con el asfalto más perjudicado (la 17), justo antes de encarar la tercera recta, la de meta. Tres zonas de DRS, tres zonas de adelantamiento donde hoy veremos si será suficiente para que el cara a cara entre los pilotos sea más predominante que la configuración del circuito. Una zona rapidísima que nos conducirá al tramo más lento del trazado, la combinación de curvas lentísimas, chicane incluída, hasta la 16, donde, a su salida y al traccionar, los monoplazas rozan con sus dos ruedas derechas los muros de Miami. Todo para afrontar la recta, ésta sí, más larga del día. El Hard Rock Stadium Circuit e trata de un diseño muy rápido con un primer sector muy aerodinámico con siete curvas entrelazadas consecutivas. A patri del octavo giro, una semi-herradura da lugar a la primera recta del día. No es una recta como total, hay dos giros que se atraviesan a fondo y donde el marsopeo será la tónica habitual en los monoplazas. NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: No saldrán los Aston Martin desde parrilla de salida. Lance Stroll salía desde el 10º lugar mientras que Sebastian Vettel estaba situado 13º. Veremos si al final forman parte de la carrera y lo hacen desde el Pit Lane, junto a Esteban Ocon. No sucedió nada en fase de clasificación; pero para hoy se barrunta mucha actividad por parte del coche de seguridad. El trazado es nuevo; y la parte vieja esta parcheada y muy bacheada (como por ejemplo se puede ver en la curva 17) y, sobre todo, es muy abrasivo por el calor y humedad que hace en Miami. Y su "Premiere" ha sido con un trazado muy peculiar. Típico urbano con los muros muy cercanos, y con un asfalto deslizante que fue un auténtico quebradero de cabeza en los entrenamientos libres. Que se lo digan si no a Esteban Ocon que, por culpa de un accidente, no pudo competir en la clasificación, y hoy saldrá desde el Pit Lane con chasis nuevo (20º). Será la segunda carrera de Fórmula 1 que se dispute en Florida, la primera fue en el circuito de Sebring en 1959. Por aquel entonces, Bruce McLaren consiguió la primera de sus cuatro victorias, a la vez que el tricampeón Jack Brabham se proclamó campeón por primera vez con Cooper, la primera escudería británica de la historia en ganar un Mundial de pilotos. Hola muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del motor y sean bienvenidos al primer Gran Premio de Miami de la historia de la Fórmula 1 que se disputa en el circuito urbano del Hard Rock Stadium. A continuación, ofreceremos en directo la quinta prueba de la temporada 2022.

Volver al inicio Final Recordemos que Esteban Ocon no ha competido en clasfiicación por su accidente en los FP3. No llueve de momento en Miami, el asfalto abrasa y calienta los neumáticos a toda velocidad. Espero que hayan disfrutado del espectáculo. Mañana les citamos a que sigan con nosotros el primer Gran Premio de Miami de la historia de Fórmula 1. Final Fase de clasificación que no se ha parecido en nada a los entrenamientos libres que fueron tan accidentados. No ha habido ni una sola bandera roja y en el que los Mercedes AMG F1 han subido sus prestaciones (Lewis Hamilton sexto) mientras que los McLaren han bajado 8Lando Norris octavo y Daniel Ricciardo 14º), con Fernando Alonso que se ha quedado a 32 milésimas de estar en Q3. Final PRIMER DOBLETE DE FERRARI DESDE MÉXICO 2019. Es el 81º del Cavallino Rampante que se queda a tan solo uno de Mercedes AMG F1 como la escudería de toda la historia con más dobletes en clasificación. Duodécima pole position para Charles Leclerc y Carlos Sainz ha igualado su mejor resultado en sábado (segundo como en Rusia 2021). Q3 ¡¡¡ CARLOS SAINZ HA ESTADO A 190 MILÉSIMAS DE LA POLE POSITION !!! ¡¡¡ POR TAN SOLO 190 MILÉSIMAS !!! Tercera pole position para Charles Leclerc de la temporada. Carlos Sainz ha ganado por 5 milésimas a Max Verstappen que no ha competido en la segunda lanzada. Sergio Pérez, cuarto, se ha acercado a 2 décimas del monegasco. Q3 ¡¡¡ MAL PRIMER SECTOR DE MAX VERSTAPPEN QUE PERDERÁ LA POLE POSITION !!! Sergio Pérez viene mejorando pero no será suficiente para doblegar a unos Ferrari que vienen peleándose entre sí igualadísimos. Q3 ¡¡¡ DOS DÉCIMAS MEJOR CARLOS SAINZ QUE CHARLES LECLERC EN EL PRIMER SECTOR !!! ¡¡¡ EMPIEZAN LA VUELTA LANZADA LOS DOS RED BULL Y LEWIS HAMILTON !!! Q3 LANCE STROLL SERÁ EL PRIMERO EN REGISTRAR VUELTA. Los Ferrari, con Charles Leclerc primero y Carlos Sainz después le siguen a continuación. Los Red Bull en la cola del pelotón aunque el hombre que cerrará esta primera fase de clasificación de Miami será Lewis Hamilton. Q3 ¡¡¡ POR 16 MILÉSIMAS !!! ¡¡¡ POR 16 MILÉSIMAS !!! ¡¡¡ POR 16 MILÉSIMAS !!! ¡¡¡ CHARLES LECLERC BATE A CARLOS SAINZ POR TAN SOLO 16 MILÉSIMAS !!! Ambos han sido superado por Max Verstappen que les ha superado por media décima. A medio segundo Sergio Pérez cuarto.Y Lewis Hamilton es sexto más allá del segundo pero por delante de Lando Norris séptimo. Q3 LOS FERRARI ABRIRÁN LA VEDA. Estarán seguidos por Valtteri Bottas, Lance Stroll y Lando Norris que son los pilotos que les separan de los Red Bull que están justo por delante de Lewis Hamilton. Q3 ¡¡¡ LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD !!! ¡¡¡ 12 MINUTOS POR DELANTE PARA SABER QUIEN SERÁ LA PRIMERA POLE POSITION DE MIAMI !!! Nuevos para los Red Bull y los Ferrari que tendrán dos opciones de vuelta rápida, el resto tan solo contará con una. Q2 Pelearán, por tanto, por la pole position los dos Red Bull, los dos Ferrari, los dos Alpha Tauri, Lando Norris, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Lewis Hamilton. Vuelve "Hammertime" a intentar competir por una pole position que se rifan sobre todo Charles Leclerc y Max Verstappen. Q2 FERNANDO ALONSO NO PELEARÁ POR LA POLE POSITION. El asturinao se ha quedado a 32 milésimas de Pierre Gasly, George Russell a 45 y Sebastian Vettel a 86. Un circuito largo pero con todos los pilotos muy ajustados en tiempo. No es buen fin de semana para Alpine. Q2 Los Aston Martin superan a Fernando Alonso que está obligado a mejorar, lo ha hecho en el primero pero no en el segundo. Lando Norris ha ascendido también ahasta la tercera posiciónn, problemas también para George Russell. Q2 UN MINUTO PARA EL FINAL. Fernando Alonso se lo jugará con los Alpha Tauri, los McLaren y los Aston Martin. Todos estos monoplazas están recargando baterías para intentar a la desesperada un último giro lanzado. Q2 TRES MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y GEORGE RUSSELL SE COLOCA SÉPTIMO. Pierre Gasly se ha intercalado entre los dos Mercedes AMG F1 en sexto lugar, Fernando Alonso baja al noveno y Lando Norris ahora mismo está eliminado, al igual que su compañero Daniel Ricciardo. Q2 Mientras George Russell busca esa vuelta que le introduzca al Top Ten, el resto de la parrilla se mete en el Pit Lane a la espera de la batalla final quienes lo necesiten. Lando Norris pendiente de su compatriota porque puede caer a zona comprometida. Q2 SEIS MINUTOS PARA EL FINAL Y GEORGE RUSSELL HA ABORTADO POR UN TRALLAZO EN SU MONOPLAZA EN EL PRIMER SECTOR. Necesita una vuelta el británico. Charles Leclerc ha superado por 72 milésimas a Max Verstappen, mientras que Carlos Sainz ha tenido un problema en el segundo sector. Q2 A falta aún de Sebastian Vettel y George Russell, FERNANDO ALONSO SE HA COLOCADO OCTAVO. Justo por detrás de su rival directo en los Grandes Premios esta temporada: Valtteri Bottas. Lando Norris sufriendo, décimo, a una décima de los puestos de eliminación. Q2 SE REPITE LA MISMA HISTORIA QUE EN LA Q1. Los dos Red Bull al frente a la primera, y ahora ha sido con el mismo timing que Ferrari a los que el campeón neerlandés les ha aventajado en medio segundos, igual que un Lewis Hamilton que se ha colocado quinto. Ojo a los Mercedes AMG F1 que han venido a Miami a competir. Q2 TODOS EN PISTA MENOS LOS ASTON MARTIN, YUKI TSUNODA Y FERNANDO ALONSO. Todos han apostado por el blando usado exceptuando los Red Bull y Valtteri Bottas. Se está reservando goma pensando en la carrera. Q2 ¡¡¡ COMIENZA EL SEGUNDO TURNO DE CLASIFICACIÓN !!! ¡¡¡ CUARTO DE HORA POR DELANTE !!! Y los Ferrari no se han hecho esperar al salir justo cuando el semáforo se ha puesto en verde. Tampoco se ha hecho de rogar Max Verstappen. Vuelve a haber prisa, bien para degradar neumáticos, bien para no pillar tráfico, bien para evitar banderas rojas inoportunas. Q1 Los dos Williams han caído eliminados, junto a Guanyu Zhou y Kevin Magnussen, aparte del consabido Esteban Ocon que no participa. Los Alfa Romeo vuelven a las andadas. Yuki Tsunoda sigue mejor que Pierre Gasly. Y ojo Lando Norris que se ha quedado muy cerca de los puestos peligrosos. Q1 FERNANDO ALONSO SEXTO A LA ALTURA DE LEWIS HAMILTON. Valtteri Bottas a boxes pero salvado, no como su compañero Guanyu Zhou. Y en el Pit también Kevin Magnussen. El danés, después de una gran temporada, hace que el HAAS caiga en la Q1. Q1 QUINTO LEWIS HAMILTON. George Russell a boxes. Todos los ojos puestos en Fernando Alonso que ha comenzado su vuelta lanzada para poner en un brete a Valtteri Bottas, Kevin Magnussen o Sebastian Vettel.. Ojo que hay tráfico. Q1 DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y TODOS A PISTA PORQUE LA PISTA MEJORA PELIGROSAMENTE. Lewis Hamilton supera su propio tiempo en el primer sector. Pierre Gasly acaba de saltar hasta la undécima posición. Alarmas para Fernando Alonso, a 12 milésimas de la eliminación. Q1 CINCO MINUTOS PARA EL FINAL Y LEWIS HAMILTON EN APUROS. Necesita una vuelta porque ahora mismo está a 17 milésimas de Yuki Tsunoda que es el piloto que tiene el puesto de salvación.También problemas para Pierre Gasly que suma dos Grandes Premios consecutivos por detrás del japonés, cuando tan solo había sido derrotado una vez en los 23 anteriores. Q1 Fernando Alonso estancado en la zona media de la clasificación, y más después de rozar con su neumático el muro del exterior de la curva 16. Por arriba, Carlos Sainz se encuentra a seis décimas de su compañero que ha batido a Max Verstappen por tres décimas. Los dos primeros del Mundial, los dos favoritos Q1 La pista mejora porque los tiempos no paran de superarse tanto a nivel global como particular de cada piloto. Charles Leclerc viene teñiendo los sectores de morado. Por lo que la fase de clasificación se decidirá a favor de quien maneje mejor el timing. Q1 FERNANDO ALONSO OCTAVO. Por su parte, los Mercedes AMG F1 son la noche y el día. George Russell es tercero peleando contra los mejores mientras que Lewis Hamilton es 12º a medio segundo de otro abismo, el que sufrió en Arabia Saudí. Q1 LOS RED BULL DESTROZAN EL TIEMPO DE CARLOS SAINZ. Golpe encima de la mesa po parte de los Red Bull, en concreto de un Max Verstappen que aventajan en medio segundo a su compañero y a George Russell, que sorprende a propios y extraños. Q1 CARLOS SAINZ ES EL PRIMER TIEMPO DE REFERENCIA.. Le endosa cuatro décimas a Daniel Ricciardo y Charles Leclerc, y seis décimas a Lando Norris. Fernando Alonso acaba de aparecer en el asfalto; el último que falta por aparecer es Valtteri Bottas. Q1 ¡¡¡ COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE MIAMI !!! Muchos monoplazas en liza, incluyendo los Ferrari. Se guardan de momento los Red Bull, los Mercedes AMG F1, Fernando Alonso y Valtteri Bottas. Todo preparado para la celebración de la fase de clasificación. Mucha humedad, mucha alta temperatura, mucha probabilidad de lluvia pero no cae ni una gota. Recuerden: dos poles para Red Bull (Sergio Pérez y Max Verstappen) y dos para Ferrari (Charles Leclerc); veremos quien de los dos desequilibran la balanza. Quienes están fuera de las quinielas son los Mercedes AMG F1, que hasta hace no mucho se encargaba de estrenar cada uno de estos trazados nuevos. Tanto es así que Lewis Hamilton es el piloto de toda la historia de la Fórmula 1 con más pole positions (32 de 36) en circuitos distintos. Mientras que la escudería alemana F1 ha cosechado la pole y la victoria con el mismo piloto en los últimos seis circuitos que debutaron en este deporte. Ese punto es el más peculiar de este circuito que, por lo demás, es bastante rápido gracias a las tres rectas que también protagonizan este diseño: la recta de meta, la del segundo sector antes de la zona lenta; y la contrarrecta de meta justo después de ese punto lento. Un diseño que Red Bull le ha tomado la medida pero que, a una vuelta, Ferrari ha sido el mejor en estos días. Es ratonero, muy complicado y peculiar como eas curvas entrelazadas entre la 11 y la 16, que tanto se le ha atragantado a Max Verstappen, y en los que Esteban Ocon se ha estampado nada más salir en los FP3. Un incidente que le privará de competir en esta fase de clasificación. Es decir, Fernando Alonso correrá solo para Alpine en el día de hoy. Estamos hablando de un trazado urbano, con los muros muy cerca de un asfalto tan nuevo como bacheado, y deslizante debido a los 50 grados de temperatura. Es decir, no hay agarre, y por eso hemos vislumbrado multitud de problemas mecánicos y de accidentes en los entrenamientos libres. Se trata del circuito número 77, del 11º donde se celebre un Gran Premio de Fórmula 1 en Estados Unidos, el segundo en Florida tras Sebring 1959. Se trata del país que ha contado con más trazados en la historia de este deporte, aunque no hay dos carreras en EEUU en una misma temporada desde 1984 (Detroit y Dallas). Hola muy buenas noches a todos los aficionados de la Fórmula 1 en España, muy buenas tardes en Miami (Estados Unidos), lugar nuevo donde aterriza este deporte como consecuencia del quinto Gran Premio de la temporada 2022. A continuación, ofreceremos en directo la fase de clasificación.

