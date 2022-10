Volver al inicio 37 ¡Superamos el ecuador de la carrera! ¡LLEGA PÉREZ A ZONA DE DRS CON HAMILTON! 36 El ejemplo de que el neumático puede aguantar lo tienen Alonso Bottas, Ricciardo, Zhou, Vettel, Albon y Magnussen, que siguen sin parar con los medios del inicio. 35 Poniendo duros, entiende Mercedes que Red Bull va a parar otra vez a sus pilotos. Veremos si Verstappen es capaz de aguantar los medios hasta el final. 35 ¡PONE DUROS! ¡Buena aprada de Mercedes! ¡Saldrá detrás de Pérez en cuarta posición! 35 ¡ENTRA RUSSELL! 34 Verstappen gestiona gomas a la vez que recorta diferencias con Russell. Hamilton tiene que que despegarse de Pérez, que sigue detrás. Como el mexicano pase al de Mercedes, tendrá problemas. 33 ¡Alonso va quinto! Aguanta con los medios desde el inicio. ¿Se arriesgará a alcanzar las 40 vueltas para salir con blandos a un solo stint? 32 ¡Incertidumbre total con los neumáticos de aquí hasta el final! ¡Pérez recorta respecto a Hamilton. Poco más de un segundo por detrás. 31 Russell se mantiene en pista con Verstappen recortando diferencia. Se nota bien con los neumáticos medios el británico. 30 ¡PONE DUROS! ¡El primer piloto que hoy pone duros! ¡Desconocido el ritmo de este neumático! ¡Veremos qué tal le va al de Mercedes! ¡Entra Sainz para poner medios! 30 ¡ENTRA LEWIS HAMILTON! 29 ¡CUIDADO! ¡Verstappen se queja del acelerador y Hamilton lo hace del motor! ¡Entra Leclerc a boxes! ¡Sainz seguirá en pista una vuelta más! 28 ¡AGUANTA CARLOS! ¡SIGUE EN PISTA CON PÉREZ ACERCÁNDOSE! ¡Verstappen sigue recortando diferencias con Mercedes! 27 ¡Empieza a recortar diferencias Verstappen! ¡Pérez hace lo propio con Ferrari y pasa a Leclerc sin problema! 26 ¡Gran parada ahora de Red Bull! ¡Sale tercero Verstappen por delante de Sainz! ¡Les ha salido la mejor parada posible con medios! ¡Despega el holandés! ¡Turno para el movimiento de Mercedes! 26 ¡ENTRA MAX VERSTAPPEN! 25 ¡UNA VUELTA MÁS PARA VERSTAPPEN! ¡Hamilton sigue recortando! Será la última, a priori, que de el holandés con blandos. Russell sigue empujando. 24 ¡ENTRA PÉREZ! ¡Buscarán hacer undercut a Hamilton! Pero debería seguir en pista el de Mercedes. Malísima parada para el mexicano. Cinco segundos exactos. 23 Una de las cosas que podría salvar a Red Bull es un safety car. Sin embargo, tal como está la carrera, parece complicado que eso pueda ocurrir. 22 ¡Comienza a quejarse de los neumáticos Verstappen! Sufren en las curvas lentas. Veremos cuánto aguanta el holandés y si le da para poner medios hasta el final. 21 ¡OTRA VUELTA MÁS! ¡Cuidado con los que van con blandos! ¡Si aguantan 10 vueltas más, pueden arriesgarse a acabar con medios! 20 Los blandos siguen en pista con un gran funcionamiento, pero no termina de ser lo suficientemente bueno como para alejarse de los medios. Más de dos segundos ahora de Verstappen sobre Hamilton. Russell se acerca a Pérez. 19 Sainz y Leclerc siguen fuera de la pelea por el podio en estos momentos. La estrategia con blandos apunta a que se entre antes de la vuelta 22... 18 ¡STROLL ES EL PRIMERO EN ENTRAR! 18 ¡Cinco segundos de sanción para Pierre Gasly! No hay devolución de posición, pero si penalización. 16 ¡EXPRIME VERSTAPPEN! ¡Vuelta rápida! ¡Órdenes de equipo para apretar! ¡Sainz también hace récord personal! Tratan de abrir hueco en vistas a la parada... 15 15 vueltas y en las próximas vueltas comenzaremos a ver a los pilotos entrar a boxes para cambiar los neumáticos. Max no se aleja de Hamilton. 14 Gasly echó a Stroll de la pista y ganó posición. Seguramente tenga que devolver la posición. 13 ¡VUELTA RÁPIDA DE HAMILTON! ¡Solo casi tres centésimas más rápido que Verstappen! Pérez se descuelga de Hamilton y Russell se acerca al mexicano. Empieza a notar la degradación de los neumáticos. 12 Hamilton sigue presionando a Verstappen. Nunca alcanza la diferencia a dos segundos. Nos seguimos acercando al espacio de tiempo del primer stint de paradas para los blandos. Parece que el holandés quiere apurar al máximo para hacer solo una parada... 11 ¡Se quedan atrás los Ferrari! Sainz y Leclerc pierden distancia con los Mercedes y Red Bull. No son capaces de seguir la cabeza de carrera. 10 Muy complicado adelantar en este circuito. La estrategia se va a tornar vital para conseguir la victoria. 9 Pasan las vueltas y nos vamos acercando al primer stint de paradas para los que llevan neumáticos blandos. Hamilton cometió un pequeño error en el segundo sector y perdió unas pocas décimas respecto a Verstappen. 8 Checo Pérez comienza a dejar algo atrás a Russell, que a su vez deja atrás a los dos Ferrari, a tres y cinco segundos de Sainz y Leclerc, respectivamente. 7 Caravana total desde la séptima posición hasta la última, ocupada por Latifi. Bottas trata de adelantar a Alonso, que sigue aguantando en la séptima plaza. 6 ¡No abre hueco Verstappen! O no puede despegarse de Hamilton con los blandos o está gestionando la goma para evitar el adelantamiento en boxes. Puede ser una carrera larga para el holandés... 5 ¡SE QUEDA ATRÁS ALONSO! ¡Imposible seguir el ritmo de los mejores coches! ¡Sigue siendo el primero de los mortales! Bottas está agresivo tratando de adelantarle. 4 ¡DRS ACTIVADO! 4 Los pilotos del Top 7 se mantienen en una diferencia entre uno y dos segundos. Alonso empieza a hacer un poco de caravana con Bottas, Ocon y Norris por detrás. 3 ¡Veremos cómo sale la estrategia a dos paradas de Red Bull y Ferrari! Con balndos usados, tienen que sacar la mayor ventaja posible, sobre todo para Verstappen. Los Mercedes irán a solo una parada. 2 ¡GRAN SALIDA! ¡Sin toques! ¡Tremendo arranque de Max Verstappen! ¡Hamilton y Russell aguantaron el tirón, pero Pérez acabó por arrebatar la tercera posición! ¡Gran salida de Alonso, que gana dos posiciones y está detrás de Ferrari! 0 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡SE COLOCAN EN SUS PUESTOS DE PARRILLA! ¡EL SEMÁFORO SE APAGA EN UNOS INSTANTES! ¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Los medios y blandos poblan la parrilla! ¡Mucha diferencia en la zona alta! ¡Red Bull va con blandos y Mercedes con Medios! ¡Ferrari copia la estrategia de la escudería austriaca! ¡POCO MÁS DE CINCO MINUTOS PARA QUE COMIENCE LA CARRERA! ¡No se vayan muy lejos! Con la pole de Max Verstappen, tiene la oportunidad de firmar un grand chelem en el Gran Premio de México. Veremos, también, la reacción de Mercedes desde la segunda y tercera posición. Ojo con Ferrari, que sale por detrás con ganas de romper la normalidad. Tal día como hoy, en 1988 tras el Gran Premio de Japón, Ayrton Senna lograba el primero de sus tres títulos mundiales en su carrera en la Fórmula 1 tras ganar en el país nipón. De los 20 pilotos principales de la parrilla de la temporada 2022, Lando Norris (McLaren) es el que más vueltas ha recorrido en la Fórmula 1 (1075 – el 98.3%) y Carlos Sainz (Ferrari) es el que menos vueltas ha completado esta temporada en la competición (833 – 76.1%). La escudería Mercedes AMG F1 no ha ganado en ninguna de las 19 carreras disputadas en 2022. Se trata de su peor racha en la Fórmula 1 en la era híbrida, siendo su peor registro sin victoria desde los 22 grandes premios enlazados entre Baréin 2012 y España 2013. Lewis Hamilton no ha sumado ninguna victoria ni pole en el Mundial 2022 de Fórmula 1, pudiendo terminar una temporada sin triunfo ni pole position por primera vez en su carrera en la competición. El piloto de Ferrari, Carlos Sainz, ha abandonado en seis de las últimas 17 carreras disputadas en la Formula 1, tantas veces como en los 72 grandes premios anteriores. Charles Leclerc (Ferrari) ha subido al podio en cada uno de los últimos cinco grandes premios de Fórmula 1, su mejor racha subiendo al cajón durante su carrera en la competición. Sergio ‘Checo’ Pérez consiguió en la última carrera disputada en el Circuito Hermanos Rodríguez en ser el primer mexicano en subir al podio en su país en la historia de la Fórmula 1. Se trata del último piloto en subir al cajón en un gran premio nacional por primera vez en la competición. Tiene la oportunidad de ser el 35º piloto en la historia de la Fórmula 1 en ganar en su gran premio nacional. Red Bull ha ganado las últimas ocho carreras de manera consecutiva. Solo en una ocasión logró más en la Fórmula 1: nueve entre Bélgica y Brasil en 2013 en la que hasta ahora es la sexta mejor racha en la historia de la competición. Max Verstappen (Red Bull) igualó a Sebastian Vettel y a Michael Schumacher como el piloto con más victorias en un año en la Fórmula 1 (13: el káiser lo logró en 2004 con Ferrari, mientras que el piloto de Aston Martin lo consiguió en 2013 también con Red Bull). De lograrlo también en México, será el primero en solitario en la historia de la competición. Max Verstappen (Red Bull) es el piloto que más veces ha conseguido el triunfo en el Mexico City, dos correspondientes al Gran Premio de México (2017 y 2018) y otro en el Gran Premio de Ciudad de México tras el cambio de nomenclatura (2021). El circuito Hermanos Rodríguez es el tercer que más carreras ha visto en todo el continente americano (serán 22 durante este Gran Premio), solo superado por el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal (41) e Interlagos en Brasil (38). ¡Muy buenas noches, tardes en México! ¡Bienvenidos al gran día en México! ¡En el finde previo de Halloween, toca vivir una carrera con mucha emoción! ¡El autódromo Hermanos Rodríguez ya está listo para atender a la gran fiesta del automovilismo!

¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Les esperamos mañana con el gran día! ¡La carrera en México será espectacular! ¡Que pasen buena noche y hasta mañana! Final Es, además, la 80ª pole position de Red Bull en la historia de la Fórmula 1. Final Es la sexta pole position que suma Max Verstappen esta temporada. Final Max Verstappen ha sumado su 19ª pole position y supera a Leclerc, Raikkonen, René Arnoux y Mario Andretti (todos con 18) para situarse como el 16º piloto en la historia con más poles positions. Final También mal resultado en la Q3 para Alpine, con Alonso noveno y Ocon décimo, pero buenísimo para Alfa Romeo con Bottas en sexta posición. Norris culmina el top 10 en el octavo lugar. Final ¡Qué gran lucha por la pole hemos visto! ¡Hamilton lideró las dos primeras sesiones de clasificación, pero Súper Max volvió a sacar la artillería para ser poleman! ¡Mal resultado para Ferrari! Quinto Sainz y sexto Leclerc. Q3 ¡Mercedes certificó, casi al 100%, su gran fin de semana de entrenamientos para la pole! ¡2º para Russell y 3º para Hamilton! Q3 ¡POLE POSITION PARA MAX VERSTAPPEN! ¡Qué vueltón del holandés! Q3 ¡COMIENZAN LAS VUELTAS LANZADAS! ¡DRS ABIERTO! Q3 ¡Llega el momento de la verdad! ¡Últimos cuatro minutos de la sesión! ¡Salen para dar la última vuelta con tiempo! Q3 ¡Fernando está solo en la pista! Mejora tiempos en el primer y segundo sector... Q3 ¡VUELTA ANULADA A HAMILTON! Pasó límites de pista en la curva 3. Q3 ¡VERSTAPPEN VUELA POR DELANTE DE LOS DOS MERCEDES! Q3 ¡VUELTA LANZADA EN MÉXICO! Q3 ¡SALEN LOS 10 PILOTOS A PISTA! Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡COMIENZA LA PELEA POR LA POLE! Q2 ¡Solo hay 14 milésimas entre Hamilton y Verstappen con Sainz y Russell por medio! Cualquier cosa puede ocurrir. Pérez, a 63. ¡Se vislumbra una Q3 impresionante! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! Q2 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡Últimos tiempos! Q2 ¡TODOS EN PISTA! Q2 ¡VUELVEN LOS PILOTOS A PISTA! ¡Toca hacer el último tiempo para buscar la Q3! Q2 Pérez, el único en pista con juego nuevo para mejorar tiempo. 4 minutos para el final de la sesión. Q2 ¡Leclerc sexto y Sainz octavo! Ocon firma la quinta mejor marca y Alonso la novena. Q2 ¡Vuelta lanzada de Sainz y Alpine! Q2 ¡BOTTAS VUELVE A PONERSE TERCERO! ¡Por delante de Verstappen! Q2 ¡RUSSELL LIDERA EL SEGUNDO Y TERCER SECTOR! ¡Pero no le llega para superar a su compañero! ¡13 CENTÉSIMAS del '44' sobre su compañero! Q2 Todos, menos Sainz y Alpine, en pista. ¡Comienzan sus vueltas lanzadas! Q2 Comienzan a salir los monoplazas. El primero fue Hamilton. Todos, salvo Pérez, lo hacen con juego de neumáticos blandos nuevos. Q2 Ningún piloto sale por ahora a pista. ¿Quién será el primero? Q2 ¡COMIENZA LA Q2! ¡Semáforo en verde! Q1 Parece que hay incomodidades con la conducción sobre el trazado. Los pilotos tienen muchos errores y pierden el control del monoplaza. Veremos qué tal en la Q2. Q1 ¡Buena clasificación en esta primera sesión! Hamilton fue el más rápido a cinco centésimas de Verstappen. Gran sesión para Bottas, que acaba con el cuarto mejor tiempo. Alpine acaba en décima y undécima posición. Cuidado. Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡Hamilton completó la mejor vuelta en este último stint de la Q1! ¡Se quedan fuera Schumacher, Vettel, Stroll, Albon y Latifi! Q1 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡Última oportunidad para ver quien se queda fuera en la Q1! Q1 ¡Comienza el carrusel de vuelta al trazado! ¡Salen casi todos los pilotos en busca de mejorar el tiempo de cara a llegar a la Q2! Q1 Sergio Pérez, que se da un baño de masas constante allá por donde pasa, es el único en pista junto a los Haas. Pronto saldrán más para mejorar sus tiempos. Q1 ¡BOTTAS SE PONE TERCERO! Impresionante. Ocon firma el séptimo mejor tiempo justo por delante de Alonso a pocas milésimas. Q1 ¡VUELVE A SER VERSTAPPEN EL MÁS RÁPIDO! ¡Reduce el tiempo de Leclerc casi tres décimas! ¡Hamilton se pone tercero por delante de Sainz! Russell, quinto. Q1 ¡Todos los pilotos en pista! Q1 ¡VUELTÓN DE LECLERC! ¡Lejos de ser el mejor tiempo del fin de semana, pero suficiente para ser hasta un segundo más rápido que Pérez! Q1 ¡VUELTA LANZADA PARA LOS PRINCIPALES VALEDORES! Q1 Alfa Romeo y Alpine son los únicos que todavía no han salido a pista. Q1 ¡SALEN FERRARI Y RED BULL A PISTA! Q1 Comienzan las primeras vueltas lanzadas de esta Q1. Q1 Pilotos con sanciones: Kevin Magnussen y Lance Stroll. El de Haas por cambiar el motor. El de Aston Martin, por el accidente con Alonso en Austin. Cinco y tres posiciones respectivamente- Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la clasificación del Gran Premio de Ciudad de México! ¡TODO A PUNTO PARA COMENZAR! ¡Los pilotos ya están en sus monoplazas en vistas a salir en la Q1! ¡Cinco minutos! ¡Cuarto de hora para que comience la sesión de clasificación en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez! ¡No quieran perdérsela! Los entrenamientos han sido poco variados a lo largo de las sesiones. Sainz lideró los primeros entrenamientos, pero Russell lo hizo en la segunda y tercera sesión. Lewis Hamilton no ha sumado ninguna victoria ni pole en el Mundial 2022 de Fórmula 1, pudiendo terminar una temporada sin triunfo ni pole position por primera vez en su carrera en la competición. Ferrari logró en Estados Unidos, gracias a Carlos Sainz, su 12ª pole position en 2022, igualando su mejor registro en un mismo año en la Fórmula 1 (12 en 2004). Charles Leclerc suma siete poles position sin victoria en 2022, pudiendo igualar el máximo registro histórico en una misma temporada que ostentan Mika Hakkinen en 1999 y Nico Rosberg en 2014, ambos con 8. ¿La logrará hoy el de Ferrari? El Gran Premio de México ha visto a nueve poleman diferentes en las últimas nueve 10 ediciones de esta prueba, siendo Ayrton Senna en 1988 y 1989 el último en revalidar la pole position. Valtteri Bottas fue el poleman en la última edición (2021). Nueve de los últimos 12 ganadores del Gran Premio de México han partido desde la primera línea de la parrilla (6 desde la pole y 3 desde la segunda posición), aunque el poleman no ha ganado en las últimas cuatro ediciones de este gran premio: Max Verstappen (2º en 2017 y 2018; 3º en 2021) y Lewis Hamilton (3º en 2019). ¿Quién formará la primera línea hoy? ¡Muy buenas noches en España, tardes en México! ¡Nos acercamos al final de la temporada de Fórmula 1 en 2022! ¡Hora de disfrutar en el país centroamericano de la gran fiesta del automovilismo!

