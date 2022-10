Volver al inicio 27 Vettel se mantiene cerca de Russell en busca de la quinta posición, pero Gasly se acerca por detrás a la vez que hace tráfico de hasta el final de la parrilla. 27 ¡Firma la vuelta rápida Verstappen en cabeza de carrera mientras se aleja, poco a poco, de Hamilton! 26 ¡SE REANUDA LA CARRERA! ¡Arranca de nuevo Max en cabeza con Hamilton y Pérez detrás! ¡Leclerc aguarda su oportunidad! 25 ¡Apaga luces el safety car y vuelve a mandar Verstappen! 24 Toca otra hilera de monoplazas detrás del Safety Car mientras terminan de limpiar la pista. Ahora se espera que tarden un poco más. 23 ¡Alonso seguía el rebufo de Stroll y buscaba adelantar al Aston Martin, pero el canadiense se fue un poco a la izquierda cuando el español se fue a la izquierda y ocurrió un terrible accidente que, por suerte, acabó en un susto! 23 ¡Entra Alonso a boxes! No parece que vaya a haber bandera roja por ahora... El Aston Martin sigue en mitad de la pista. Stroll parece estar bien. 22 ¡CHOQUE ENTRE ALONSO Y STROLL! ¡POR AHORA SALE EL SAFETY CAR! ¡Puede que haya bandera roja! 22 ¡Gran arrancada de Verstappen! ¡Hamilton aguanta el tiró como puede! ¡Pérez aguanta la presión de Leclerc y Alonso adelanta a Gasly para presionar a su futuro equipo! 22 ¡SE REANUDA LA CARRERA! 21 ¡SE VA A RETIRAR EL COCHE DE SEGURIDAD! 21 En estas circunstancias, con Max Verstappen y Sergio Pérez en primera y tercera posición, Red Bull ganaría el Mundial de Constructores en 2022. 20 ¡Todos los pilotos en fila por detrás del Safety Car! ¡Va a comenzar otra carrera a partir de ahora! 19 ¡Entran los dos Alpine, Vettel y Leclerc! Importancia en la lucha por los puntos. Alonso sale noveno y el monegasco cuarto. 18 ¡SALE SAFETY CAR! ¡Se salió Bottas del trazado y se quedó clavado en una mala zona de la gravilla! ¡Toca carrusel de entrada de boxes para aprovechar! ¡Buena noticia para Leclerc y Alpine, entre otros! 18 ¡Bandera amarilla en el sector 3! Parece que Bottas se ha salido de la trazada y ha tenido un accidente. 17 Verstappen lidera con ventaja. Ya son casi seis segundos y medio por delante de Hamilton. Leclerc va segundo, pero tiene que parar. Alonso se mantiene en séptima posición por detrás de Russell. 16 ¡Entra Stroll a boxes! Hamilton, mientras tanto, no se siente cómodo con los neumáticos duros, tal como ha dicho por radio. Adelanta a Vettel y se sitúa tercero. 15 ¡Entra Sergio Pérez a boxes! ¡El liderato vuelve a Max Verstappen! Leclerc, que aún tiene que parar, se encuentra en segundo lugar por delante de los dos Aston Martin, que también tienen que ir a boxes. El mexicano sale sexto por detrás de Hamilton. 14 ¡ENTRAN VERSTAPPEN Y RUSSELL! ¡Gran parada del holandés, que va a salir por delante de Stroll! ¡Sale en segundo lugar solo por detrás de Pérez! ¡El de Mercedes, por detrás de Alonso, que está 8º! 13 ¡HAMILTON A BOXES! ¡Pone duros y saldrá en séptima posición! Veremos qué decide hacer Red Bull... Verstappen tiene ventaja. 12 ¡Entra Gasly a boxes! Nueva posición ganada para los dos Alpine. 11 Alonso ya se encuentra en décima posición por delante de Ocon, ambos con neumáticos duros. Veremos cómo seguirá la estrategia para que ambos entren en zonas de puntos. 11 Con muchísima carrera por delante, no parece que Red Bull vuelva a tener rival un día más. Mercedes no tiene el coche para alcanzarlo. Solo les queda la posibilidad de la estrategia en las paradas. Pérez se acerca al podio. 10 Empieza a aparecer la degradación en los neumáticos medios. Ya hay pilotos que entran en boxes y otros, como Hamilton, lo comentan por radio. 9 Los dos Mercedes se quedan atrás. A Russell le ha caído solamente cinco segundos de sanción por echar al poleman de la carrera. Muy barato ha salido. 8 Gasly sigue provocando tráfico por delante de Norris y Bottas. Eso ayudará a que Alonso pueda acercarse a la caravana. Leclerc lo salvó y busca a los dos Aston Martin. 7 Alonso ha terminado por adelantar a Alexander Albon y ya busca alcanzar a Bottas por la zona de puntos. 6 Las rachas de viento son peligrosas. Latifi ha tenido que entrar a boxes para arreglar alguna pieza móvil mecánica. Verstappen se queja también del viento. 6 Van a sacar bandera negra y naranja a Checo Pérez, que tiene una pieza de la parte delantera a punto de descolgarse. 5 Charles Leclerc se encuentra noveno tras adelantar tres posiciones. Está detrás de Norris en busca de la octaba posición. Gasly está generando tráfico. 4 Verstappen sigue ganando diferencia respecto a Hamilton. Parece que va a ser otro agradable paseo para el holandés salvo sorpresa. 3 Max Verstappen está primero por delante de Hamilton. El británico rueda rápido, pero no termina de recortar diferencias con el Red Bull. Stroll, tercero, se mantiene por delante de Russell. Vettel, con una gran salida, está quinto. Pérez, sexto y Alonso, 12º. 2 ¡ABANDONA SAINZ! ¡Todo fue más grave que un pinchazo! Se queda fuera Carlos. Mala suerte para él y Ferrari. 2 Fue George Russell quien golpeó por detrás a Carlos Sainz. Lo más probable es que le caiga sanción al británico. 1 ¡MALA SUERTE PARA SAINZ! ¡Parece que fue uno de los Mercedes quien golpeó a Sainz en la primera curva y le obligó a quedarse último! El madrileño entrará a boxes por un pinchazo en consecuencia del golpe. 0 ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Arrancan los monoplazas en el Circuito de las Américas! ¡Poco más de 10 minutos para que esto comience! ¡Ya se preparan los pilotos en el grid para comenzar la vuelta de formación en pocos minutos! Guanyu Zhou se convirtió, en el pasado Gran Premio de F1 en Japón, en el 136º piloto diferente que logra la vuelta rápida en la historia de la competición, siendo, además, la primera que logra un piloto del equipo Alfa Romeo desde Andrea De Cesaris en Bélgica 1983. Gracias a las dos sextas posiciones logradas en Japón (Sebastian Vettel) y Singapur (Lance Stroll), Aston Martin ha sumado 20 puntos, tantos como en los 12 grandes premios anteriores de Fórmula 1 juntos. La escudería Mercedes AMG F1 no ha ganado en ninguna de las 18 carreras disputadas en 2022. Se trata de su peor racha en la Fórmula 1 en la era híbrida, siendo su peor registro sin victoria desde los 22 grandes premios enlazados entre Baréin 2012 y España 2013. Tras finalizar entre los 5 primeros en las primeras 15 carreras finalizadas con Mercedes en 2022 (un abandono, en Gran Bretaña), George Russell se ha quedado fuera de este top en las dos últimas carreras disputadas esta temporada: 8º en Japón y 14º en Singapur. El piloto de Ferrari, Carlos Sainz, ha abandonado en cinco de las últimas 16 carreras disputadas en la Formula 1, tantas veces como en los 61 grandes premios anteriores. Red Bull ha ganado las últimas siete carreras de manera consecutiva. Solo en una ocasión logró más en la Fórmula 1: nueve entre Bélgica y Brasil en 2013. De lograr el triunfo en Estados Unidos, firmarán la séptima mejor racha histórica de victorias seguidas en la competición. Max Verstappen podría sumar su segundo triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos tras lograrlo, precisamente, en la edición del año pasado. Sería el 7º piloto que logra más de una victoria en este gran premio y el 2º en hacerlo en Austin tras Lewis Hamilton (5 veces). En caso de victoria en Austin, Max Verstappen (Red Bull) igualará a Sebastian Vettel y a Michael Schumacher como el piloto en lograr más victorias en un año en la Fórmula 1 (serían 13: el káiser lo logró en 2004 con Ferrari, mientras que el piloto de Aston Martin lo consiguió en 2013 también con Red Bull). Ningún otro piloto ha ganado en más ocasiones en el Gran Premio de Estados Unidos que Lewis Hamilton, de Mercedes (6). De hecho, solo en Hungría (8), Gran Bretaña (8) y Canadá (7) ha ganado más veces que en este gran premio (también 6 en España y China). Austin verá una carrera de Fórmula 1 por décima vez consecutiva, siendo el segundo circuito estadounidense con más grandes premios en la competición tras Watkins Glen (15). ¡Muy buenas noches en España y tardes en Austin, Texas! ¡Hoy toca la carrera! ¡Tras una clasificación espectacular ayer, que acabó con pole de Carlos Sainz, toca vivir la fiesta del Gran Circo!

12ª pole position de Ferrari en 2022, igualando su mejor registro en un mismo año en TODA SU HISTORIA de Fórmula 1, logradas en 2004. ¡Tercera pole position para Carlos Sainz! Las tres en este año. A Gran Bretaña y Bélgica hay que sumarle Estados Unidos. Q3 ¡Leclerc firma el segundo mejor tiempo, aunque bajará hasta la séptima posición por la sanción! ¡Verstappen, tercero, saldrá segundo! Q3 ¡POLE POSITION PARA CARLOS SAINZ! ¡POLE PARA FERRARI! ¡Esta la ha ganado a pulso el madrileño! Q3 ¡CRONO A CERO! Q3 ¡TODOS EN PISTA PARA BUSCAR EL MEJOR TIEMPO POR ÚLTIMA VEZ! Q3 ¡LECLERC OCUPA EL MEJOR TIEMPO DE LA PARRILLA EN ESTA Q3! ¡Sainz se pone segundo, por delante de Hamilton y Verstappen! Q3 ¡Vuelta lanzada! ¡Comienza la prueba final del día! ¡Menos de 10 minutos para saber quién será el poleman! Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Los 10 pilotos a pista para hacer el primer tiempo de la sesión! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Le anulan vuelta a Zhou y Norris pasa a la Q3! Q2 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡Enseguida sabremos quién peleará por la pole position! Q2 Los dos Mercedes y Verstappen también salen a pista. Q2 Casi dos décimas de Leclerc a Albon, el primero en los puestos eliminados en la Q2. Entrar en la Q3 va a estar en cosa de tres puestos... Entre Alonso (7º) y Bottas (8º) hay más de cinco décimas. Q2 ¡Todos en boxes! Prisas de últimos minutos para salir una vez más a completar la vuelta en busca de la Q3. Q2 ¡MEJOR TIEMPO DE LA PRUEBA PARA LECLERC! ¡Verstappen copa el segundo puesto por delante de Sainz! Russel, Pérez, Hamilton y Alonso vuelven a ocupar los puestos hasta el séptimo. Q2 ¡Vuelta lanzada para la mayoría de los pilotos! Q2 ¡Salen los primeros pilotos a pista! ¡Gasly, Tsunoda y Albon serán los primeros en registrar tiempos en esta Q2! Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q2! Q1 Fernando Alonso y Lando Norris han sacado prácticamente 6 décimas más a sus compañeros, fuera los dos en Q1. Dominio del español y el británico en sus respectivas escuderías. Q1 ¡Fin de la Q1! Dominio total de Ferrari con cinco décimas más rápido de Sainz sobre Verstappen. Vermos qué más nos puede deparar esta clasificación. Ocon, una vez más, fuera en la Q1. Q1 ¡RICCIARDO Y OCON, FUERA DE LA Q2! ¡Mal resultado para McLaren y Alpine! Bueno para los dos Aston Martin. Q1 ¡Todos en vuelta lanzada! ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡Veremos quién se queda fuera! Q1 Solo Red Bull y Ferrari se quedan en el box. Mercedes y desde la séptima posición, salen a pista para mejorar los tiempos. Queda una oportunidad para pasar a Q2. Q1 Todos los pilotos a boxes antes de salir una última vuelta más para apurar el tiempo de la prueba. Q1 El madrileño logra un tiempo impresionante tras liderar el primer y el tercer sector. Leclerc, segundo, por delante de Verstappen. Hamilton, Pérez y Russell completan el top 6. Alonso, el primero de los mortales. Q1 ¡GRAN TIEMPO DE SAINZ! ¡MEJOR TIEMPO POR AHORA DE LA Q1! Q1 ¡CHARLES LECLERC FIRMA EL MEJOR TIEMPO DE LA PRUEBA! ¡Comienza la batalla entre Ferrari y Red Bull! Q1 ¡TODOS LOS PILOTOS EN PITA! ¡Red Bull cerca de comenzar la vuelta lanzada! Ferrari, justo por detrás. Q1 ¡Vuelta lanzada de los, por ahora, únicos cinco pilotos en pista! Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡10 minutos para que la clasificación tenga lugar! ¡Mucho movimiento en el pit lane de cara a comenzar la prueba! ¡A PUNTO DE COMENZAR! ¡Vamos con ello! ¡Quedan 20 minutos para que comience la clasificación! Max Verstappen quiere batir récords esta temporada, así que no tiene pinta de que no pise a fondo el acelerador. ¿Revalidará la pole del año pasado? De conseguir hoy su primera pole de la temporada, Lewis Hamilton habrá logrado cinco en Estados Unidos, igualando a Ayrton Senna como el piloto con más poles en este gran premio. Ferrari ha dominado las dos primeras sesiones de entrenamientos en Austin, con Sainz siendo el más rápido en la primera prueba y Leclerc en la segunda. Hace unas horas, Verstappen cambió la dinámica de la escudería italiana para ser el más rápido en la tercera sesión. Tal día como hoy, en el Gran Premio de Brasil de 2006, Fernando Alonso subía al segundo puesto del cajón y que le servía para ser campeón del mundo de F1 por segunda y última vez en su carrera en la competición. Lewis Hamilton no ha sumado ninguna victoria ni pole en el Mundial 2022 de Fórmula 1, pudiendo terminar una temporada sin triunfo ni pole position por primera vez en su carrera en la competición. Ferrari ha logrado 11 poles position en 2022. De lograrlo en un Gran Premio más en esta temporada, igualará su mejor registro en un mismo año en la Fórmula 1 (12 en 2004). Con la sanción a Leclerc, solo Sainz podría lograrlo en este gran premio. Tanto Fernando Alonso como Charles Leclerc van a tener puestos de sanción en la parrilla de salida. Serán 5 para el asturiano y 10 para el monegasco tras cambiar el motor de combustión interna en ambos casos y añadiendo el turbocargador para el de Ferrari. Los últimos 11 ganadores del Gran Premio de Estados Unidos han salido de la primera línea de la parrilla, siete desde la pole position y cuatro desde la segunda posición. ¿Quiénes ocuparán esas posiciones al final de la jornada de hoy? ¡Muy buenas noches en España, tardes en Austin, Texas! ¡Regresamos a la gran fiesta del automovilismo! ¡El Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos va a ver comenzar su recta final!

