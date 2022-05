Volver al inicio 41 25 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y LA VENTAJA ENTRE MAX VERSTAPPEN Y GEORGE RUSSELL ES DE 22 SEGUNDOS, QUE ES LA DURACIÓN PROBABLE DE LA ESTANCIA DE UN MONOPLAZA EN EL PIT LANE. ¡¡¡ Cómo se le está poniendo el Gran Premio a Sergio Pérez !!! 40 FERNANDO ALONSO BUSCA EL NOVENO LUGAR DE SEBASTIAN VETTEL. Y con un ojo puesto en Lewis Hamilton, que está obligado a parar. Sería la mayor remontada del español en nuestro territorio en toda su trayectoria deportiva. Por delante, Carlos Sainz aventaja en dos décimas por vuelta a Valtteri Bottas. 38 BOXES PARA SERGIO PÉREZ QUE APARECE CON UN COLCHÓN DE CUATRO SEGUNDOS SOBRE GEORGE RUSSELL. Ahora todos pendientes de la durabilidad de ese blando de Max Verstappen. Por la cuarta plaza, Carlos Sainz a 9 décimas de entrar en DRS de atacar a Valtteri Bottas. 36 30 VUELTAS PARA EL FINAL Y GEORGE RUSSELL A BOXES PARA COLOCAR MEDIOS !!!. Todavía tienen que detenerse Max Verstappen con un blando que se le desgastará y un Sergio Pérez líder al que Mercedes AMG F1 le ha metido un órdago, un intento de "under cut". 35 ESTEBAN OCON A BOXES. CARLOS SAINZ VUELVE A SER QUINTO Y AHORA SE ENCUENTRA A TAN SOLO DOS SEGUNDOS Y MEDIOS DE VALTTERI BOTTAS !!!! Y POR DELANTE MAX VERSTAPPEN YA ESTÁ EN ZONA DE DRS PARA SUPERAR A GEORGE RUSSELL !!!! 34 Pedazo de remontadas de Lewis Hamilton, que empezó con estrategia distinta, tuvo un incidente con Kevin Magnussen y ahora es séptimo. Fernando Alonso ha vuelto a la zona de puntos, después de partir en último puesto por cambiar la unidad de potencia. 34 ECUADOR DE UN GRAN PREMIO DE ESPAÑA MUY ENTRETENIDO. El poleman Charles Leclerc está fuera por pérdida de potencia, Max Verstappen cometió un fallo en la curva 4 y volvió a pista, justo después de que lo hiciera Carlos Sainz que sufrió mayor consecuencia. Resultado: Sergio Pérez es líder porque ha sido el único capaz de adelantar en pista a George Russell. 33 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A MENOS DE SIETE SEGUNDOS DE GEORGE RUSSELL !!! Cómo están los Mercedes AMG F1 que habían sido dueños y señores de este circuito durante toda la era híbrida. Lando Norris a boxes, Carlos Sainz es sexto a 8 segundos de Esteban Ocon. 32 FERNANDO ALONSO UNDÉCIMO. Por delante de Mick Schumacher y de un Daniel Ricciardo que también ha plagiado la estrategia de los dos españoles. Se preparan en Alpha Tauri esperando a Yuki Tsunoda. Y, a todo esto...... LEWIS HAMILTON ES OCTAVO !!!! 32 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN NO TIENE PROBLEMAS CON VALTTERI BOTTAS Y AHORA SE LANZA A POR GEORGE RUSSELL PARA UN DOBLETE DE ENSUEÑO !!! Segunda parada para Carlos Sainz que renueva los medios. El español cae a la octava plaza y Fernando Alonso le copia. 31 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ LÍDER !!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ LÍDER !!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ LÍDER !!! ¡¡¡ LE AMAGÓ POR EL INTERIOR A GEORGE RUSSELL Y LE SUPERÓ POR FUERA !!! Ahí tenía que está Carlos Sainz que son sus enemigos por el Mundial pero el español cometió un error en la curva 4. El mexicano ha podido hacer una cosa que su compañero neerlandés ha sido incapaz. 29 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN REANUDA LA MARCHA CON BLANDOS Y JUSTO POR DELANTE DE CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ YA EN LOS RETROVISORES DE GEORGE RUSSELL !!! 28 ¡¡¡ BOXES PARA MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ EL NEERLANDÉS BUSCA EL UNDER CUT CON GEORGE RUSSELL PERO PUEDE VERSE SORPRENDIDO POR SERGIO PÉREZ !!! Gran Premio de España muy entretenido, ya nos hemos olvidado de Miami. 26 ¡¡¡ ABANDONA CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ FIASCO DE FERRARI !!! George Russell es líder ahora aguantando a los dos Red Bull que se frota las manos con un doblete inesperado. Carlos Sainz es quinto (sin poderle bajar la renta a Valtteri Bottas). Y Fernando Alonso noveno sin presiones. 26 ¡¡¡ PÉRDIDA DE POTENCIA DE CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ PÉRDIDA DE POTENCIA DE CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ PÉRDIDA DE POTENCIA DE CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ NO POWER !!! ¡¡¡ NO POWER !!! ¡¡¡ NO POWER !!! 25 Y esta pelea ha favorecido sobremanera a Charles Leclerc que ha visto ampliada su ventaja hasta los 10 segundos. Y POR DETRÁS CARLOS SAINZ ES SEXTO PORQUE NO HA TENIDO PROBLEMAS CON ESTEBAN OCON. Ahora tiene el quinto puesto de Valtteri Bottas a 8 segundos. 24 ¡¡¡ DEFIENDE GEORGE RUSSELL !!! ¡¡¡ DEFIENDE GEORGE RUSSELL !!! Max Verstappen arriesgó por el interior de la recta de meta, el británico le dejó pasar para ganar la posición entre la 2 y la 3. Y en esa tercera curva le ha aguantado el mano a mano por el interior. 22 MEDIOS PARA CHARLES LECLERC QUE VUELA HACIA LA VICTORIA Y EL GRAND CHELEM (le falta ahora la vuelta rápida). Aparece en pista con más de cuatro segundos y medio con respecto al duo formado por George Russell y Max Verstappen. Sebastian Vettel a boxes. 21 NO PUEDE MAX VERSTAPPEN. El DRS se abre y se cierra, y al final de la recta de meta, quiere atacar el interior pero o bien no tiene tiempo o bien su monoplaza le juega una mala pasada. Se preparan en Ferrari. 21 Quitando la pelea entre Max Verstappen y George Russell, el resto de posiciones se encuentran estabilizadas. Carlos Sainz está a siete décimas de disfrutar de DRS para superar a Esteban Ocon. Mientras que Fernando Alonso adquiere oxígeno tanto por delante como por detrás esperando a la parada de Sebastian Vettel. 20 CARLOS SAINZ TIÑE DE MORADO EL PRIMER SECTOR Y VA A LA CAZA DE ESTEBAN OCON. Por delante Max Verstappen, con sus problemas de DRS, sigue subiéndose por las paredes para superar a un durísimo George Russell. Sergio Pérez ha hecho parada y es cuarto. Solo faltan por detenerse Charles Leclerc y Sebastian Vettel. 18 Y mientras a Max Verstappen le cuesta adelantar a George Russell debido a un DRS que funciona en ocasiones, Carlos Sainz adelanta a Sebastian Vettel para ser séptimo y en busca del sexto puesto de Esteban Ocon como mal menor. 17 Por detrás, Fernando Alonso se encuentra al acecho de la zona de puntos tras ser superado por Yuki Tsunoda y se encuentra embotellado entre el japonés y el duo formado por Daniel Ricciardo-Mick Schumacher, y pendiente de la parada de Sebastian Vettel. 16 ¡¡¡ FALLA EL DRS DE MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ FALLA EL DRS DE MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ NO SE MANTIENE ESTABLE Y NO PUEDE ADELANTAR A GEORGE RUSSELL PELEANDO POR LA VIRTUAL SEGUNDA PLAZA !!! Charles Leclerc y Sergio Pérez siguen en pista. 14 ¡¡¡ ESTEBAN OCON A PISTA EN LA OCTAVA PLAZA VIRTUAL !!! A tres segundos Carlos Sainz que no ha tenido problemas en sobrepasar a Lando Norris. Y ojo que los dos Aston Martin tienen que parar. Por detrá, Yuki Tsunoda se impone a Fernando Alonso, que ahora mismo sufre el agobio de Daniel Ricciardo y Mick Schumacher. 11 ¡¡¡ MICK SCHUMACHER POR DETRÁS DE DANIEL RICCIARDO !!! Carlos Sainz entra en puntos y Fernando Alonso a su vera a tres segundas. También ha reaparecido en pista Lando Norris que, en este caso, ha sabido aguantar a los españoles. Entra Esteban Ocon. 11 CARLOS SAINZ Y FERNANDO ALONSO HAN COLOCADO MEDIOS. Ya están por detrás de los dos Aston Martin, Nicholas Latifi y Mick Schumacher para entrar en zona de puntos. Y, sobre todo, si tenemos en cuenta que Daniel Ricciardo ha realizado una malísima parada y ha descendido a la 15ª plaza. 10 ¡¡¡ LOS DOS ESPAÑOLES A BOXES A LA VEZ !!! Y LE CONTINUA TAMBIÉN PIERRE GASLY Y GUANYU ZHOU. Por delante, Sergio Pérez deja pasar a Max Verstappen, puesto que el mexicano no puede en recta de meta con el británico de Mercedes AMG F1, que hoy podría hacer historia en la escudería alemana. 9 ¡¡¡ ERROR DE MAX VERSTAPPEN EN LA CURVA 4 !!! ¡¡¡ ERROR DE MAX VERSTAPPEN EN LA CURVA 4 !!! ¡¡¡ IGUAL QUE CARLOS SAINZ !!! Ahora mismo el campeón del mundo neerlandés viaja en cuarta posición y deja vía libre a Charles Leclerc y la lucha encarnizada por la segunda plaza entre George Russell y Sergio Pérez. 8 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ EN ZONA DE DRS PARA ADELANTAR A GEORGE RUSSELL Y OPTAR A UN PODIO QUE TENÍA COMPLICADO AL INICIO DEL GRAN PREMIO !!! Por la séptima plaza, Mick Schumacher ralentizando a los dos McLaren. Y en busca de Yuki Tsunoda ya está Carlos Sainz en zona de DRS. 7 ¡¡¡ CARLOS SAINZ FUERA !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ FUERA !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ FUERA !!! ¡¡¡ HA REGRESADO A PISTA EN LA CURVA 4 !!! Ha sido completamente solo, ha perdido el control de su zona trasera. Ha vuelto a pista y lo ha hecho en undécima posición justo por delante de Pierre Gasly y Fernando Alonso que eliminó a Sebastian Vettel al final de la recta de meta. 6 ¡¡¡ ESTEBAN OCON YA ES SÉPTIMO !!! En la recta de meta ha conseguido sobrepasar tanto a Daniel Ricciardo como Mick Schumacher. Una posición en la que debería estar Fernando Alonso que, ahora mismo, se está pegando con Sebastian Vettel al que ha querido sorprender en la curva 4 al inicio del segundo sector. 4 Destacar que Lewis Hamilton y Kevin Magnussen continuan en pista y no han abandonado. Por delante, Fernando Alonso se ha hecho con la 14ª plaza de Lance Stroll y ahora marcha en busca y captura de Sebastian Vettel. Su compañero Esteban Ocon quiere hacer lo propio con Daniel Ricciardo en la lucha por la octava plaza. 3 SE ABRE EL DRS. Valtteri Bottas muy encima de Mick Schumacher para recuperar esa sexta posición de la que se está habituando a estar. En puntos los McLaren y Esteban Ocon con los Alpha Tauri agobiando al británico de McLaren. 2 LEWIS HAMILTON Y KEVIN MAGNUSSEN EN BOXES. Cambian los neumáticos. La estrategia inicial de Toto Woff de empezar con medios a la basura. Por su parte, gran progresión de Mick Schumacher (cuatro puestos) que es sexto, mientras que Fernando Alonso ha adelantado cinco puestos ya que se encuentra en el 15º lugar. 1 ¡¡¡ MALA SALIDA DE CARLOS SAINZ QUE VIAJA EN QUINTA POSICIÓN !!! Ha intentado recuperar puesto en la curva 3 pero no ha podido, con George Russell como principal beneficiado en tercera posición. En ese punto, justo por detrás, Kevin Magnussen ha querido sorprender a Lewis Hamilton con el que se ha tocado y ha tenido el danés que pasearse fuera del circuito. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Arde el asfalto. Todos con blandos exceptuando Lewis Hamilton. Veremos adonde llega la estrategia de Mercedes AMG F1. Una de las explicaciones puede estribar en que puede frenar a todos los monoplazas para que George Russell pueda consolidarse en el Top 5. Otra la más razonables, es alargar la parada para buscar un hipotético coche de seguridad, que aquí es menos factible que en otros escenarios. Todo preparado en la parrilla de salida donde ya hemos contemplado varias conocidas de la “Jet Set”. Se han interpretado el himno español y catalán (único Gran Premio donde se produce este hecho). Gradas abarrotadas que nos recuerdan tiempos mejores. Nos esperan 66 vueltas. Los co-equipiers ya están listos en sus puestos para salir corriendo. Otro año más, España disfrutará de la Fórmula 1. Hoy que McLaren cumple 56 años en la Fórmula 1, esperemos ver un Gran Premio atractivo, algo de que nos privó Miami en una temporada que, en cuanto a emoción, ha ido de más a menos. España suele ser una carrera definida en la estrategia, en la duración de los neumáticos y en el que habrá una gran cantidad de doblados. Dos victorias consecutivas de Max Verstappen han devuelto la emoción a un Mundial que pintaba de color rojo cuando abandonábamos Australia. Aún así, Charles Leclerc sigue mandando con 104 puntos, 19 más que el piloto neerlandés (85). Por la tercera plaza de momento pelean Sergio Pérez (66), George Russell (59) y Carlos Sainz (53). Por lo demás, hubo revolcón entre compañeros en McLaren (Daniel Ricciardo 9º se impuso a Lando Norris 11º, fuera de la Q3 por 35 milésimas y que ahora mismo está vomitando) y en Alpha Tauri (Yuki Tsunoda 13º y Pierre Gasly 14º). Y sin olvidarnos de Alfa Romeo, la revolución la puso HAAS al meter a sus dos monoplazas en el último turno (Kevin Magnussen 8º y Mick Schumacher 9º), algo que no sucedía desde el Gran Premio de Brasil de 2019. George Russell está en disposición de igualar a Juan Manuel Fangio como el piloto de Mercedes AMG F1 con el mejor inicio en los puntos (serían siete consecutivos), aunque en sus seis primeros Grandes Premios con los alemanes tan solo una vez alcanzó el podio (tercero en Australia). La gran noticia la protagonizó Mercedes AMG F1, del que se esperaban mejoras para este fin de semana. Y están resultando. Han pegado un buen salto adelante y ya están a la altura de los segundos espadas de Red Bull y Ferrari. Tanto es así que, en la segunda vuelta lanzada de la Q3, George Russell (4º) se impuso a Sergio Pérez (5º). Y todo ello en una fase de clasificación que nos dejó a Fernando Alonso en la cuneta a las primeras de cambio (17º) reflejando la pesadilla de temporada que está sufriendo con tan solo dos puntos en su haber y todo tipo de incidentes. Solo con Minardi en 2001, el asturiano dispuso de una posición peor en la parrilla de salida en Barcelona que hoy (18º). Hoy ha cambiado la unidad de potencia y saldrá último. Carlos Sainz mejoró in extremis pero no fue suficiente para quitarle el segundo puesto al vigente campeón del Mundial. Saldrá desde el tercer puesto de la parrilla. Mejor resultado de un piloto español con la mejor parrilla en Barcelona desde Fernando Alonso con Ferrari en 2012 (2º). Max Verstappen reventó el tiempo en la primera lanzada de la Q3 aventajando en tres décimas a Carlos Sainz con Charles Leclerc trompeando. Al monegasco tan solo le restaba una oportunidad, arriesgó y se salió, no del trazado, sino del mapa. Tres décimas a su directo rival que se quedó sin potencia y sin capacidad de respuesta. Además, no nos podemos olvidar los buenos recuerdos que tiene el neerlandés del Circuit de Catalunya donde se convirtió en el año 2016 en el piloto más joven de todos los tiempos en ganar una carrera en la historia de la F1. Fue con 18 años y 7 meses en su primer Gran Premio con Red Bull. Es que Max Verstappen es el quinto piloto de la historia con el mayor diferencial a favor entre victorias y pole positions (+9, 23-14), tras Michael Schumacher (+23, 91-68), Alain Prost (+18, 51-33), Fernando Alonso (+10, 32-22) y Jackie Stewart (+10, 27-17). Porque no solo es que el monegasco haya logrado 12 poles en total y se trata del piloto de toda la historia de Ferrari, con al menos dos triunfos cosechados, con la peor media de victorias (cuatro triunfos) en relación al número de poles (0.33), junto a Giuseppe Farina (solo una victoria con tres pole positions). Pero a pesar de que en las 31 ediciones anteriores, 28 ganadores salieron de la primera línea de la parrilla de salida, y tan solo uno conquistó el triunfo fuera de las dos primeras líneas (Fernando Alonso 5º en 2013); se ha demostrado que al monegasco le cuesta confirmar en carrera lo demostrado el sábado en clasificación. La fase de la clasificación nos dejó la cuarta pole position de Charles Leclerc de las seis que sumamos en este curso. Primer poleman de Ferrari en Barcelona desde Kimi Raikkonen en 2008. Con ello, se dijo adiós a la mejor racha de poles en un solo circuito en la historia de la F1 (la nueve entre 2013 y 2021 de Mercedes AMG F1). Una circunstancia que se une a las altas temperaturas de la pista (x grados en el asfalto) y que será una nueva prueba tanto para Pirelli como para el resto de equipos. Reseñar también que dirección de carrera estará muy pendiente de los límites de la pista situados en las curvas del último sector, motivo por el cual ayer se anularon algunas vueltas. Entremedias encontramos por un lado un trazado aerodinámico donde destaca esa eterna curva 3 y 4 a derechas Y, por el otro, la parte más técnica del Circuit. La de un tercer sector modificado a lo largo del tiempo, donde es importante la tracción a velocidades bajas y su correspondiente influencia en el desgaste de los neumáticos. Dos puntos de adelantamiento nos encontraremos en el trazado de hoy: la recta de meta de 1047 metros (735 metros desde la línea de salida), y la contrarrecta que se despliega en bajada entre la curva 9 y la 10 de La Caixa, el punto más lento de todo el trazado. Una vez más la Fórmula 1 aterriza en España. A pesar de que cada año está en el alambre, ya cumple 52 Grandes Premios y solo el de Alemania (con 64 carreras) ha celebrado más pruebas que el español de los que no comenzaron el Mundial en 1950. La 32ª carrera que se dispute en el Circuit de Catalunya. Tras la visita a la Emilia Romagna hace cuatro semanas y la incursión por Miami en el último Gran Premio, el “Gran Circo” se asentará en Europa hasta otoño, exceptuando el Gran Premio de Canadá que se disputará en junio. Será el “cuerpo” de este 2022 donde las prestaciones de cada una de las escuderías pondrán a cada uno en su sitio. Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos al Gran Premio de España que se celebra en el Circuit de Catalunya, comúnmente conocido como Montmeló, y que supondrá la sexta prueba de un Mundial donde Max Verstappen, vigente campeón del mundo, sigue empecinado en evitar que 2022 esté colapsado por el regreso a la elite de Ferrari.

Volver al inicio Final Gran Premio de España que nos espera, por tanto, apasionante, con la rivalidad entre Max Verstappen y los Ferrari en todo lo alto, con la posibilidad de victoria española más que real en un Circuit tan abarrotado como ilusionado. No se lo pierdan. Esperemos que hayan disfrutado. Reciban un fuerte abrazo. Final Max Verstappen reventó el tiempo en la primera lanzada aventajando en tres décimas a Carlos Sainz con Charles Leclerc trompeando. Al monegasco tan solo le restaba una oportunidad, arriesgó y se salió, no del trazado, sino del mapa. Tres décimas a su directo rival que se quedó sin potencia. Carlos Sainz mejoró in extremis pero no fue suficiente para quitarle el segundo puesto al vigente campeón del Mundial. Final Y todo ello en una fase de clasificación que nos ha dejado a Fernando Alonso en la cuneta a las primeras de cambio (17º), a Lando Norris fuera de la Q3 por 35 milésimas (11º), y a los dos HAAS en la Q3. Los Mercedes AMG F1 han mejorado con George Russell quitándole el cuarto puesto a Sergio Pérez. Final Charles Leclerc es el primer piloto de Ferrari en lograr la pole position en España desde Kimi Raikkonen en 2008, destrozando la racha de nueve poles seguidas en este escenario de Mercedes AMG F1. Carlos Sainz es el piloto español con la mejor parrilla en Barcelona desde Fernando Alonso con Ferrari en 2012 (2º). Final CUARTA POLE POSITION DE CHARLES LECLERC DE LAS SEIS POSIBLES EN ESTE 2022. Este año solo ha transformado dos en victoria. No está el triunfo garantizado porque el monegasco se trata del piloto de toda la historia de Ferrari, con al menos dos triunfos cosechados, con la peor media de victorias (cuatro triunfos) en relación al número de poles (0.33), junto a Giuseppe Farina (solo una victoria con tres pole positions). Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN ABORTA Y CARLOS SAINZ SE QUEDA A UNA DÉCIMA DEL NEERLANDÉS, TERCERO !!! ¡¡¡ GEORGE RUSSELL LE GANA POR 27 MILÉSIMAS A SERGIO PÉREZ EN LUCHA POR LA CUARTA PLAZA !!! Lewis Hamilton sexto y Valtteri Bottas séptimo. Q3 ¡¡¡ SE LA JUEGA CHARLES LECLERC QUE REVIENTA LOS DOS ÚLTIMOS SECTORES PARA METERLE TRES DÉCIMAS A MAX VERSTAPPEN !!! El tulipán comunica por radio que no tiene potencia. Q3 TRES MINUTOS PARA EL FINAL Y CHARLES LECLERC, COMO ES OBVIO, TIENE PRISA.. Los HAAS le persiguen, por delante de Carlos Sainz. Lewis Hamilton y Sergio Pérez en zona media. Cerrarán penúltimo George Russel y el último, el poleman ahora mismo que es Max Verstappen. Q3 ¡¡¡ CUATRO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ TODOS EN BOXES !!! Con al menos dos victorias logradas, Max Verstappen es el piloto de toda la historia de la F1 con el mejor % de victorias (10) saliendo desde la pole positions (14): 71,4%. Todo ello sin olvidarnos del buen recuerdo que le trae desde 2016 Barcelona al neerlandés, lugar donde debutó con Red Bull. Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN SUPERA A CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ TRES DÉCIMAS SOBRE CARLOS SAINZ, CUATRO SOBRE SERGIO PÉREZ !!! ¡¡¡ Y CHARLES LECLERC HA TROMPEADO EN LA CHICANE DEL RACC !!! George Russell es cuarto y Lewis Hamilton quinto.Valterri Bottas, a dos décimas del heptacampeón. Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN EL MEJOR EN EL PRIMER SECTOR, CHARLES LECLERC EN EL SEGUNDO !!! Lewis Hamilton manda en meta, y Carlos Sainz a punto de llegar a meta. Q3 ¡¡¡ VUELTA LANZADA Y LEWIS HAMILTON ES EL PRIMERO QUE PONE EL PRIMER SECTOR EN MORADO !!! A una décima los dos Ferrari. Esperando a los Red Bull..... Q3 ¡¡¡ COMIENZA LA HORA DE LA VERDAD !!! ¡¡¡ 12 MINUTOS POR DELANTE PARA SABER QUIEN SERÁ LA POLE POSITION EN EL GRAN PREMIO DE ESPAÑA !!! Los HAAS al frente con usados, Carlos SainZ intercalados entre los dos Mercedes AMG F1, Charles Leclerc vigilante y los Red Bull cerrarán. Q2 Aparte de Lando Norris (11º), se ha quedado fuera Esteban Ocon (12º), Guanyu Zhou (15º) y los dos Alpha Tauri, otra vez Yuki Tsunoda (13º) por delante de Pierre Gasly (14º). Pelearán por la pole position en España los dos Red Bull, los dos Ferrari, los dos Mercedes AMG F1, los dos HAAS, Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas. Q2 ¡¡¡ POR 35 MILÉSIMAS MICK SCHUMACHER ELIMINA A LANDO NORRIS !!! Batacazo del británico superado además por su compañero Daniel Ricciardo que sí estará en Q3, al igual que los dos HAAS que pelearán por la pole positio, los dos, por primera vez en toda su trayectoria en la F1. Q2 KEVIN MAGNUSSEN QUINTO Y MAX VERSTAPPEN DESTROZA LOS DOS ÚLTIMOS SECTORES PARA COMANDAR EL LIVE TIMING. Sergio Pérez no mejora pero rueda tranquilo, al igual que está Charles Leclerc en el box que no caerán en esta Q. Q2 ¡¡¡ CARLOS SAINZ MEJORA Y SE COLOCA AL FRENTE SUPERANDO POR 17 MILÉSIMAS A GEORGE RUSSELL !!! Gran tercer sector del madrileño. Mejor tiempo del fin de semana. Cronómetro a cero. Q2 ¡¡¡ VUELTA LANZADA PARA CARLOS SAINZ QUE ABRE LA VEDA !!! Mejora en el primer sector. Le siguen Esteban Ocon y Mick Schumacher, a continuación los Alpha Tauri. Sergio Pérez será de los últimos para cerrar este segundo turno. Q2 ¡¡¡ DOS MINUTOS !!! ¡¡¡ TODOS CON NEUMÁTICO BLANDO NUEVO QUITANDO SERGIO PÉREZ Y LOS DOS ALFA ROMEO !!! No han salido ni los dos Mercedes AMG ni Charles Leclerc. Los ojos puestos en Carlos Sainz que no debería sufrir problemas. Q2 CINCO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA Q2. Todos a boxes. Se espera una mejora en Charles Leclerc y Max Verstappen, pero atención que los Mercedes AMG F1 ya están a la altura de Carlos Sainz y Sergio Pérez. Bueno para el espectáculo. Q2 ¡¡¡¡ GEORGE RUSSELL AL FRENTE !!! Cuatro décimas mejor que los favoritos, Max Verstappen y Charles Lecler que, junto a los Alpha Tauri, han apostado por los usados. Carlos Sainz es séptimo. Y en la zona corte, Lando Norris aventaja en dos décimas a Daniel Ricciardo. Increíble los HAAS. Q2 ¡¡¡ TRES DÉCIMAS MEJOR GEORGE RUSSELL QUE LEWIS HAMILTON !!! Y por detrás los HAAS !!! Mal Alpha Tauri. Viene Ferrari.No hay sectores en morado. Q2 ¡¡¡ MORADO PARA GEORGE RUSSELL EN EL PRIMER SECTOR !!! Vuelta lanzada para los Ferrari ahora mismo, Y vuelta de calentamiento para Max Verstappen. Error de Lewis Hamilton en el segundo sector. Q2 ¡¡¡ LOS ÚLTIMOS EN SALIR HAN SIDO CHARLES LECLERC Y MAX VERSTAPPEN QUE LO HARÁ EN BREVE !!! Y lo hacen por una simple razón: para evitar cualquier tipo de tráfico. Salen lo más lento posible del Pit Lane para tirar, incluso en vuelta de calentamiento con el fin de no ser adelantado. No les vaya a pasar lo mismo que a Fernando Alonso en la parte final de la Q1. Q2 MICK SCHUMACHER, PIERRE GASLY Y LOS MERCEDES AMG F1 EN ACCIÓN. Tres minutos de espera y empiezan a salir los primeros monoplazas. Q2 ¡¡¡ TURNO 2 EN MARCHA !!! ¡¡¡ 15 MINUTOS POR DELANTE !!! Paz en el circuito. Ningún monoplaza en pista, reina en el silencio salvo en el box donde se calientan motores. Q1 Aparte del asturiano que ha empezado atascado desde la curva Catalunya (la última), no estarán en la Q2 los dos Force India y los dos Williams. Jarro de agua fría para el público asistente en Montmeló. Solo en 2001 con Minardi, el ovetense partió con una posición peor (18º) de la que lo hará mañana (17º). Q1 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO ELIMINADO EN EL TURNO 1 EN EL GRAN PREMIO DE SU CASA !!! Y ojo que Esteban Ocon se había confiado en exceso, no había salido a pista, y se ha salvado de milagro, por ocho centésimas con respecto a Sebastian Vettel. Vaya batacazo para Alpine. Q1 ¡¡¡ CRONÓMETRO A CERO Y MICK SCHUMACHER HA MEJORADO HASTA LA OCTAVA PLAZA, MIENTRAS QUE KEVIN MAGNUSSEN ASCIENDE HASTA LA QUINTA !!! En peligro real Fernando Alonso, que no está mejorando. Sí que va a salir del atolladero Daniel Ricciardo. Q1 UN MINUTO PARA LA CONCLUSIÓN Y MICK SCHUMACHER ES EL PRIMERO EN REALIZAR LA ÚLTIMA VUELTA LANZADA DE LA Q1. La pista mejora. No pueden fiarse Daniel Ricciardo (tres décimas de colchón) o Fernando Alonso (seis décimas a su favor). Q1 DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN. Los pilotos con apuros salen de sus box. Los Ferrari y Red Bull quietecitos. Usados para los Mercedes AMG F1 y Valtteri Bottas. Blandos nuevos para Guanyu Zhou (8º) por si acaso. Q1 FERNANDO ALONSO DUODÉCIMO. No llegan los Alpine en su mejor momento a Montmeló. "El Plan" sin duda está siendo una de las decepciones de la temporada. Aún así, el asturiano debería superar sin problemas el primer corte. En zona de eliminación, los Williams, Lance Stroll, Mick Schumahcer y un Pierre Gasly que está sufriendo mucho en este 2022. Q1 Y LOS MERCEDES AMG F1 AMENAZANTES A TRES DÉCIMAS. Junto con Valtteri Bottas le han quitado el puesto de privilegio a Sergio Pérez, que viaja séptimo. Cómo están también los Alfa Romeo porque Guanyu Zhou es octavo !!! Q1 NUEVE MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y LOS FERRARI SE PONEN AL FRENET. Charles Leclerc aventaja en 31 milésimas a Carlos Sainz y en dos décimas a Max Verstappen. El tulipán se ha impuesto en el primer sector, el madrileño el segundo y el monegasco el tercero. Q1 ¡¡¡ HA COMENZADO LA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE ESPAÑA !!! Los Alpha Tauri en marcha, Pierre Gasly con humo. Y Sergio Pérez en el asfalto, justo por delante de Max Verstappen. Los Red Bull no quieren hacerse esperar. Todo preparado en el Circuit de Catalunya, donde un día soleado ha dado paso a un bochorno sofocante. 32 grados en el ambiente, 47 en el asfalto que degradará los neumáticos a toda velocidad. No parece que lloverá (20% de probabilidad), pero de hacerlo puede aparecer en forma de tormenta. Comenzamos.... Un circuito que, históricamente, ha dominado Ferrari y donde se espera que Carlos Sainz esté más cerca que nunca de los mejores. Y eso que ha tenido que cambiar el chasis esta mañana; problemas mecánicos como los de su compañero Charles Leclerc cuyo alerón delantero ha sido tratado a contrarreloj en estos minutos previos. Esa recta de meta de más de un kilómetros que será el principal punto de atención durante la carrera. Un primer sector protagonizado por esa curva 3 interminable a izquierdas, que da lugar a un segundo sector donde se subirá hasta la curva 9, pie de esa contrarrecta de meta que muere en la curva de La Caixa. Todo para dar paso a un tercer tramo muy técnico donde destaca sin duda la chicane del RACC. Nos encontramos en el Circuit de Catalunya, que este fin de semana registrará un lleno que recuerda a la época de vino y rosas de Fernando Alonso con Renault. Un trazado que es campo de pruebas en los test de temporada, por el clima y porque su diseño ayuda a los equipos a probar todo tipo de tesituras que se encontrarán a lo largo del año. No hay que olvidar que los Mercedes AMG F1 viene cosechando la pole position en los últimos nueve Grandes Premios de España (Lewis Hamilton seis, Nico Rosberg dos y Valtteri Bottas), la mejor racha de un equipo en un mismo circuito en toda la historia de la Fórmula 1. Hoy la pole position estará de nuevo entre Ferrari y Red Bull, entre Charles Leclerc y Max Verstappen; aunque ojo a los Mercedes AMG F1 que han pegado un salto importante y están al acecho en un segundo plano para volver por sus fueros. Éste será el 52º Gran Premio de España, el 32º que se dispute en el Circuit de Catalunya. Hoy es un día muy importante en este escenario porque de las 31 ediciones anteriores, 28 ganadores salieron de la primera línea de la parrilla de salida, y tan solo uno conquistó el triunfo fuera de las dos primeras líneas: Fernando Alonso en 2013 cuando partió de la quinta posición. Hola muy buenas tardes a todos los amantes de la Fórmula 1 y sean bienvenidos a la fase de clasificaciión del sexto Gran Premio de la temporada. Volvemos a Europa y aquí nos quedaremos hasta el próximo otoño, exceptuando un paréntesis en Canadá. Con todos ustedes, el "Gran Circo" llega a España.

