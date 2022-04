Volver al inicio 6 ¡¡¡ SIGUEN LOS PROBLEMAS PARA FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ TIENE UN BOQUETE EN LA PARTE DERECHA DEL MONOPLAZA QUE LE AFECTA AL EQUILIBRIO Y LA ESTABILIDAD !!! 5 PROBLEMAS PARA FERNANDO ALONSO. Ahora mismo está fuera de los puntos porque ha sido rebasado con facilidad por Yuki Tsunoda y Lance Stroll. Se encuentra justo delante de Lewis Hamilton (12º). 4 EL COCHE DE SEGURIDAD SE MARCHARÁ EN LA PRÓXIMA VUELTA, SE RELANZA LA CARRERA. 3 DANIEL RICCIARDO A BOXES. Reanudará la marcha en último lugar por detrás de Guanyu Zhou. Están retirando en estos momentos el monoplaza de Carlos Sainz. Jugaba en casa y, sin embargo, este Gran Premio de Emilia-Romagna para olvidar. 2 COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA. Vía libre para los Red Bull que lideran la carrera, Lando Norris es tercero y Charles Leclerc. Fernando Alonso ha progresado una posición gracias al abandono de Carlos Sainz, que no abandonaba en dos Grandes Premios seguidos desde Rusia-Toscana 2020 1 ¡¡¡ CARLOS SAINZ FUERA DE CARRERA !!! ¡¡¡ HA SALIDO HORRIBLE Y EN TAMBURELLO SE HA TOCADO CON DANIEL RICCIARDO !!! El australiano sale de la puzolana pero el español no. Adiós a las aspiraciones de un madrileño que abandona por segunda vez consecutiva después de no hacerlo en las 24 anteriores. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Toda la parrilla con intermedios. El reguero de agua es la nota predominante igual que los botes de humo rojo de los tifosi. Tamburello está empapadísimo en sus vértices. En este giro hay muy pocas zonas secas. Muy mojada también la Variante Alta. Se espera lluvia en unos 15 minutos. Todo preparado en parrilla de salida. Ha llovido toda la mañana. El asfalto está mojado pero ahora secándose. Nuboso con un porcentaje de lluvia (60%) recordando las condiciones húmedas del viernes. Nos esperan 63 vueltas. Los co-equipiers esperando a ambos lados de la calzada para salir corriendo. Otra vez, y la que nos faltan, Max Verstappen y Charles Leclerc en primera línea de la parrilla de salida. Ferrari es, junto a Williams, la escudería con más triunfos en Ímola (ocho cada uno). De hecho, Italia es el país donde más victorias ha cosechado Ferrari a lo largo de su historia en la F1 (27, Alemania 26): Monza 19 e Imola 8. Son los favoritos para este año, los que mejor han entendido el “efecto suelo”. Juega en casa y así lo acreditan los tifosi que abarrotan este Enzo e Dino Ferrari. Max Verstappen, que viene de retirarse en Australia, fue el ganador en Imola en la edición de 2021. Sin embargo, ha abandonado en cuatro de los últimos cinco Grandes Premios que se han celebrado en Italia. No obstante, ha convertido en victoria nueve de las 13 poles anteriores obtenidas. Ahora en la clasificación de pilotos, Max Verstappen (33) le ha recortado un punto a Charles Leclerc (78 puntos), 40 por encima del segundo que es ahora su compañero Carlos Sainz que ha recuperado, momentáneamente, esa plaza gracias a los 5 puntos de ayer (38 puntos), uno por encima de George Russell (37) y Sergio Pérez (36). Por su parte, Fernando Alonso, víctima del marsopeo, retrocedió cuatro posiciones (del 5º al 9º), dos de ellas en la salida, y se quedó sin puntuar. Más que nada porque a partir de este año se reparten puntos entre los ocho primeros. Mal sabor de boca como Mercedes AMG F1, atascado en la segunda mitad de la parrilla sin capacidad de progreso (George Russell 11º y Lewis Hamilton 14º). En otro orden de cosas, sensaciones contrapuestas con los pilotos españoles. Carlos Sainz protagonizaba la gran remontada del día al progresar seis puestos (del 10º al 4º), la segunda de la historia de esta modalidad tras la de Lewis Hamilton en Brasil (10, del 20º al 10º). Así, el madrileño se situaba en un lugar más acorde a pesar de su fallo del viernes. En su reanudación, Charles Leclerc destrozaba las vueltas rápidas giro a giro y controlaba la carrera al sprint hasta que, a cinco vueltas para el final, aparecía graining en su neumático derecho delantero que le costaba, a dos vueltas para la conclusión, el primer puesto en parrilla en favor de Max Verstappen. Por la nueva normativa, Max Verstappen ya era pole position (la 14ª de su carrera deportiva), ahora faltaba el orden de salida. Y en el arranque de la carrera al sprint (21 vueltas), la privilegiada plaza le duró poco porque Charles Leclerc se colocó en cabeza tras el banderazo antes de que Guanyu Zhou (20º) se tocase con Pierre Gasly (17º) en Piratella y forzara la entrada del Safety Car. La primera la de Alexander Albon (18º) en la Q1 por romper la suspensión, la segunda la de Carlos Sainz (4º) en el tramo final de la Q2 en la segunda curva de Rivazza, la tercera la citada de Valtteri Bottas por problemas mecánicos; y la última la de Lando Norris (5º) en la última vuelta de reconocimiento, asegurando, también de forma sospechosa, un tercer puesto que evidenciaba la mejora de McLaren. El monegasco dominaba con placidez la Qualy, pero esa bandera amarilla se convirtió automáticamente en roja y no dejó que el monegasco completase su vuelta en condiciones. Una fase de clasificación muy controvertida donde nos encontramos con cuatro banderas rojas. Sin embargo, Max Verstappen se impuso gracias a un giro lanzado en bandera amarilla que levantó suspicacias. Valtteri Bottas (7º) aparcó su coche en el último sector, y en ese tramo el neerlandés levantó el pie del acelerador, pero le dio para bajar en 7 décimas el tiempo de Charles Leclerc (2º). La fase de clasificación del viernes estuvo pasada por agua donde la lluvia aparecía y desaparecía según el turno. Ferrari se mostró superior en mojado como demostró en los FP1 y donde la primera gran noticia fue que los dos Mercedes AMG F1 no estuvieron en la Q3 por primera vez desde Japón 2012. Una década. Otra época. Trazado muy estrecho y con una característica peculiar con respecto a otros trazados: las puzolanas. Ese material silíceo que se parece a la arena y que se encuentra en las escapatorias. Tiene dos funciones: la primera por seguridad para ralentizar la velocidad de los monoplazas cuando se salen del circuito, la segunda para penalizar el error porque es fácil que los bólidos se queden encallados. El adelantamiento es muy complicado aunque hay varios puntos que hay que tener en cuenta: Tosa (la curva 7), la más lenta del circuito, Piratella (la curva 8) donde los monoplazas se lanzan en el segundo sector, Acqua Minerali (11, 12 y 13) que causó estragos en clasificación bajo el agua; y, sobre todo la doble de Rivazza (17-18), a izquierdas, donde los pilotos tienen problemas con el límite de pista. En este escenario la tracción trasera es un problema, primero porque es un trazado con muchas variantes y segundo porque están llenas de piano que desestabiliza el equilibrio de los monoplazas. A la de Tamburello, hay que añadir la Variante de Villenueve al final del primer sector (curva 5-6) o la Alta al inicio del último tramo (11-12) en un circuito con mucha carga aerodinámica Curiosamente fue esa misma zona la que modificaron en la primera remodelación. Hoy tenemos ahí la variante Tamburello (2-3-4). Para la Fórmula 1, el circuito Enzo e Dino Ferrari no cuenta con la Variante Bassa, pero para el motociclismo sí. Es decir, la recta de meta será más amplia, tanto que será el único punto de activación de DRS y de adelantamiento del día. Una recta donde es frecuente el marsopeo de los monoplazas. La curva de Tamburello y la estatua de recuerdo con el genio brasileño sentado es todo un símbolo para este deporte. Se marchó hace 28 años un artista del volante, un campeón del mundo y un hombre rapidísimo como muestran sus ocho poles position en este mismo escenario. El brasileño protagonizó en Imola en el Gran Premio de San Marino de 1994 la 20ª muerte a costa de un accidente de Fórmula 1 en los primeros 45 años. Desde entonces y hasta ahora, en las siguientes 28 temporadas, solo se ha dejado la vida un piloto (Jules Bianchi en 2015 a causa de su accidente de Japón 2014). Ésta será la 30ª carrera de Fórmula 1 que se celebre en este trazado que ha acogido a lo largo de su historia tres Grandes Premios diferentes (San Marino, Italia y Emilia Romagna). Volvió al “Gran Circo” en 2020, tras 14 años de ausencia. Apareció con una segunda remodelación, la primera fue en 1994 debido al fallecimiento de Ayrton Senna. Hola muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del motor, a todos los aficionados de la Fórmula 1 y sean bienvenidos al cuarto capítulo de esta temporada 2022 en forma de Gran Premio de Emilia-Romagna, el primero que se disputa bajo el formato de carrera al sprint que se celebra en el legendario Imola.

Volver al inicio Final Esta clasificación ha sido tan solo un aperitivo de lo que nos espera este fin de semana. Mañana cuarta carrera al sprint de la historia con Max Verstappen primero y Charles Leclerc segundo. No se la pierdan. Esperemos que hayan disfrutado del espectáculo. Reciban un fuerte abrazo. Final Carlos Sainz mañana partirá décimo, con Fernando Alonso quinto a pesar de haber sido uno de los que se ha salido en una Q3 muy escurridiza. Y todo ello en una clasificación en la que los Mercedes AMG F1 no han llegado a una Q3 por primera vez desde Japón 2012 (George Russell 11º y Lewis Hamilton 13º). Final El espectáculo ha llegado en forma de accidente, no en cuanto a ritmo de competición. Cuatro banderas rojas hemos sufrido. Las condiciones meteorológicas han sido muy inestables y han influido en que Ferrari, muy superior, no haya estado al frente con Carlos Sainz accidentado en la Q2 cuando mostraba unas sensaciones inmejorables. Final Max Verstappen se convierte en el primer piloto de la historia en lograr la pole position dos fases de clasificación previas a una carrera al sprint. Hoy lo ha hecho en bandera amarilla con el coche de Valtteri Bottas aparcado. Legal pero beneficiado de una segunda vuelta lanzada cuya degradación ya era mejor que la primera. 3 ¡¡¡ BANDERA ROJA !!! ¡¡¡ BANDERA ROJA !!! ¡¡¡ LANDO NORRIS SE ESTAMPA EN LA VUELTA DE CALENTAMIENTO Y SE TERMINA ESTA ACCIDENTADÍSIMA FASE DE CLASIFICACIÓN CON LA POLE POSITION DE MAX VERSTAPPEN !!! 3 ¡¡¡ NO HAY AGARRE INFORMA MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ SOLO HABRÁ UNA VUELTA !!!! 3 ¡¡¡ LUZ VERDE !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN, PRIMERO, HA TAPONADO DURANTE UNOS SEGUNDOS EL REINICIO DE LA MARCHA !!! Los tres primeros por este orden el campeón del mundo, el líder actual del Mundial y Sergio Pérez. Los últimos en salir Sebastian Vettel y Lando Norris. 3 ¡¡¡ LA FASE DE CLASIFICACIÓN SE REINICIARÁ DEFINITIVAMENTE A LAS 18:38 (HORA LOCAL) !!! Dará tiempo justo a una vuelta, la que decidirá quien será el poleman en la carrera a sprint de mañana. 3 NO HAY HORA DE REINICIO. Se divisa lluvia y el asfalto, lejos de mejorar, empeora. Ha habido muchas salidas de pistas como la de Fernando Alonso en Acqua Minerali, como la que ha tenido Kevin Magnussen en ese punto, como Valtteri Bottas antes de Rivazza (más por avería mecánica que por otra cosa), o los dos Red Bull en Tamburello donde han hecho sendos rectos. 3 ¡¡¡ BANDERA ROJA EN PISTA A TRES MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN SE COLOCA AL FRENTE A PESAR DE QUE, EN BANDERA AMARILLA, EL NEERLANDÉS HA TENIDO QUE LEVANTAR EL PIE !!! 3 ¡¡¡ 20 MILÉSIMAS DE CHARLES LECLERC SOBRE MAX VERSTAPPEN A 4 MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ VIENE LLUVIA A LA VEZ QUE MAX VERSTAPPEN DESTROZA EL PRIMER SECTOR EN SU SEGUNDA VUELTA !!!! 3 LANDO NORRIS AL FRENTE POR 67 MILÉSIMAS SOBRE KEVIN MAGNUSSEN. Fernando Alonso se ha salido sin incidencias en Acqua Minerali. Charles Leclerc no destaca en sus tiempos intermedios. 3 ¡¡¡ EN RECTA DE META FERNANDO ALONSO, SEGUIDO DE KEVIN MAGNUSSEN Y VALTTERI BOTTAS !!! Enemigos directos este año. Los últimos en batirse en duelo serán Charles Leclerc y Max Verstappen con Sergio Pérez enmedio del pelotón. 3 ¡¡¡ SE REANUDA LA FASE DE CLASIFICACIÓN Y VUELVE FERNANDO ALONSO A SER EL PRIMERO EN ESPERAR EN BOXES Y EN REINICIAR LA MARCHA !!!! Los últimos en aparecer serán Max Verstappen y Charles Leclerc, los favoritos junto a Sergio Pérez a ser pole position. 3 En cuatro minutos (18:18 hora local) volvemos a empezar como si nada hubiera pasado. Llueve ligeramente pero el asfalto está escurridízo, sobre todo en algunos tramos como Tamburello donde a Max Verstappen se le ha marchado la zona trasera aunque ha logrado mantener el monoplaza a tiempo. 3 ¡¡¡ BANDERA ROJA EN PISTA A NUEVE MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! Kevin Magnussen han trompeado y no ha chocado contra el muro de milagro. Se ha quedado clavado durante unos segundos pero apoyado por una hilera de asfalto ha logrado reemprender la marcha ante la alegría del box de HAAS. Nadie tenía tiempos. 3 Hay zonas del circuito que están mojadas (como Tamburello) y otras más secas como en el segundo sector en las curvas de Tosa y Piratella. TROMPO DE KEVIN MAGNUSSEN EN ACQUE MINERALI. 3 ¡¡¡ COMIENZA LA HORA DE LA VERDAD QUE SE DISPUTARÁ CON NEUMÁTICOS INTERMEDIOS !!! Fernando Alonso y Valtteri Bottas abren la veda. La referencia con la banda verde la tenemos en los FP1 y ahí los Ferrari se impusieron con facilidad. 2 Primera clasificación de la era híbrida en la que Mercedes no logra pasar con ningún coche a la Q3. La última vez que le sucedió a los alemanes fue en Japón en el año 2012. Pero mañana se disputará la carrera al sprint que les permitirá, o no, progresar en la parrilla real que es la del domingo. 2 CRONÓMETRO A CERO. Charles Leclerc ha ingresado a boxes y ha informado que preparen el compuesto intermedio de cara a la Q3. Sí han completado vuelta Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Sergio Pérez y el último Lando Norris. 2 A PISTA SEBASTIAN VETTEL, VALTTERI BOTTAS, FERNANDO ALONSO, CHARLES LECLERC Y SERGIO PÉREZ. Lo hacen a modo probatura para saber que composición tendrán que utilizar de cara a la Q3. 2 ¡¡¡ CORRE EL REJOJ Y NADIE EN PISTA !!! 2 ¡¡¡ BANDERA VERDE !!! Si no varía nada la situación, pelearán por la pole position (veremos si con lluvia o no) los dos Red Bull, los dos McLaren, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Fernando Alonso y Charles Leclerc. Carlos Sainz saldrá décimo. 2 ¡¡¡ PARAGUAS !!! ¡¡¡ PARAGUAS !!! ¡¡¡ PARAGUAS A TRES MINUTOS PARA EL REINICIO DE LA Q2 !!! Si sigue lloviendo e, incluso si se detiene, porque el asfalto no tendrá tiempo para tener las condiciones que había cuando se estrelló Carlos Sainz. 2 FASE DE CLASIFICACIÓN PARALIZADA. De momento no llueve pero se prevén gotas en breve. En caso de que el agua apareciese pillaría a los dos Mercedes AMG F1 fuera de los diez primeros. Lance Stroll, Guanyu Zhou y Mick Schumacher. Y ojo a los Red Bull que, en una primera intentona en seco, han doblegado a los Ferrari. 2 ¡¡¡ BANDERA ROJA EN PISTA A 10 MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ TROMPEA Y SE ESTAMPA EN LA CURVA 2 !!! ¡¡¡ QUÉ LÁSTIMA EL MADRILEÑO CON LAS GRANDES SENSACIONES QUE ESTABA MOSTRANDO !!!! 2 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN DERROTA A CARLOS SAINZ POR 2 DÉCIMAS !!!! El español ha dejado de pisar el acelerador en el segundo sector. Charles Leclerc se ha colocado quinto, por detrás Sergio Pérez. Ojo a Red Bull que podría sorprender. 2 CARLOS SAINZ LE HA METIDO TRES DÉCIMAS A LANDO NORRIS. Ojo a Max Verstappen que viene pulverizando todos los registros, pero cuidado que el español ha tenido de morado el primer sector. 2 ¡¡¡ Y ABRE LA VEDA CARLOS SAINZ POR DELANTE DE LANDO NORRIS Y MICK SCHUMACHER !!! 2 ¡¡¡ TURNO 2 EN MARCHA Y CON PRISAS !!! ¡¡¡ PORQUE VIENE LA LLUVIA !!! Hay que hacer el tiempo cuanto antes porque si aparece el aguam, que lo hará por Tamburello, los tiempos dejarán automáticamente de mejorar. 1 Aparte de Esteban Ocon que no caía en Q3 desde Austria 2021, que acompañará a ver los "toros desde la barrera" a los dos Williams y a los dos Alpha Tauri que no superaban el corte a la vez por primera vez bajo su nueva denominación. 1 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ QUINTO Y LEWIS HAMILTON CLASIFICADO POR 4 MILÉSIMAS SOBRE YUKI TSUNODA !!! Fiasco de Alpha Tauri, con Yuki Tsunoda por delante de Pierre Gasly (noticia). Preocupante el rendimiento del heptacampeón del mundo que está a más de segundo y medio de la cabeza. 1 ¡¡¡ MEDIO SEGUNDO DE CHARLES LECLERC A MAX VERSTAPPEN QUE HABÍAN MEJORADO A CARLOS SAINZ !!! Lewis Hamilton ha progresado pero no lo suficiente, ojo también a Sergio Pérez. Los dos van a necesitar mejorar si no quieren caer al abismo. 1 DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN, FERNANDO ALONSO QUINTO Y LEWIS HAMILTON EN ZONA DE PELIGRO, 9 MILÉSIMAS PEOR QUE SU COMPAÑERO GEORGE RUSSELL. Esteban Ocon, compañero de Fernando Alonso, en boxes y eliminado. 1 ¡¡¡ OTRA VEZ LOS FERRARI ARRIBA !!! ¡¡¡ OTRA VEZ EMPAREJADOS !!! ¡¡¡ 15 MILÉSIMAS ENTRE AMBOS CON SEIS DÉCIMAS SOBRE CUALQUIER OTRO PILOTO !!! Lando Norris es tercero evidenciando la mejoría de McLaren que ya manifestó en Australia. Max Verstappen es cuarto a ocho décimas. No se pueden confiar ni Fernando Alonso ni Lewis Hamilton. 1 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A 3 CENTÉSIMAS DE CARLOS SAINZ !!! Problemas para Sergio Pérez a cinco minutos para la conclusión. Y peor lo tiene Lewis Hamilton, que está por detrás del mexicano. Se rueda completamente sobre seco. 1 ¡¡¡ LOS FERRARI YA MANDAN EN IMOLA !!! Dos décimas mejor Carlos Sainz que Charles Leclerc. Las condiciones están mejorando ostensiblemente, se rueda sobre seco. Y ahora viene Max Verstappen a igualarse con sus enemigos. 1 CARLOS SAINZ, QUE ESTABA TIÑIENDO DE MORADO LOS DOS PRIMEROS SECTORES, HA ABORTADO EN EL ÚLTIMO TRAMO. Fernando Alonso primero por delante de Max Verstappen por una décima !!!! Charles Leclerc también ha completado vuelta. 1 ¡¡¡ TODOS EN EL ASFALTO (EL ÚLTIMO HA SIDO LANDO NORRIS) !!! Exceptuando Alexander Albon que ya tiene asignada una plaza en la última posición de la parrilla de salida de mañana. 1 ¡¡¡ SE REANUDA LA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE EMILIA-ROMAGNA !!! Sebastian Vettel, Guanyu Zhou, Alexander Albon y Esteban Ocon los primeros en esperar en la salida de boxes. Ahora sí, los Ferrari salen para poder registrar tiempo cuanto antes. 1 Solo ha completado vuelta la mitad de la parrilla. Lance Stroll está al frente seguido por Valtteri Bottas y Max Verstappen al que le ha dado tiempo completar giro siendo el mejor en el primer sector. Sergio Pérez es sexto y Lewis Hamilton séptimo. No hay tiempo ni para los HAAS, Alpine y los Ferrari. 1 ¡¡¡ BANDERA ROJA EN PISTA A 12 MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! Alexander Albon rompe la suspensión en el último tramo del circuito. Se ha incendiado la parte trasera de su Williams e, incluso, ha explotado afectando a su neumático trasero derecho. Ha llegado a duras penas a boxes dejando un reguero de goma a su paso. 1 Los Aston Martin con secos superan a los Mercedes AMG F1 con mojados. No se olviden del fiasco de Lewis Hamilton en Albert Park por no superar la Q1 después de mucho tiempo sin hacerlo. Viene Max Verstappen.... 1 ¡¡¡ LOS ÚLTIMOS LOS FERRARI !!! No hay noticias de como está apurando el bólido rojo de Carlos Sainz. Cada vez se ven más secos, incluso de pilotos que han comenzado intermedio pero que ya visten la rueda de la banda roja. 1 ¡¡¡ COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN EN EL CIRCUITO ENZO E DINO FERRARI DE IMOLA !!! Intermedios para todos exceptuando los dos Alfa Romeo. Ya en liza los Mercedes AMG F1 que no han exhibido buenas sensaciones en los FP1. ¡¡¡ EL FERRARI DE CARLOS SAINZ ESTÁ EN CABALLETE ALTO, CON EL PILOTO DENTRO !!!! Nada halagüeña que nos ofrece el box del español, que lo están apurando hasta el último momento. Recuerden los problemas que ya tuvieron en Australia. Clima húmedo, pista húmeda, condiciones húmedas. Veremos lo que tarda el asfalto en secarse mientras no llueva. Sopla el viento a 12 grados de temperatura. Ahora no lo hace. Todo preparado para ver si Ferrari, cuyo neumáticos calientan antes que nadie, cumple los pronósticos (Charles Leclerc ha obtenido dos de las tres disputadas en 2022). Una pista con una zona DRS, la recta de meta que nos conduce a Tamburello, transformada en una chicane tras la última remodelación. Después de esta variante se pasará por otra a continuación, la de Villenueve que antecede a Tosa, el giro más cerrado. En la segunda parte del circuito cuidado con salirse a Acque Minerali (11,12 y 13) donde se lanza el coche hacia la Variante Alta y sobre todo en Rivazza, doble curva a izquierdas donde los pilotos suelen saltarse los límites del trazado. Pero ahora las condiciones están cambiando porque no llueve, porque es posible que la pista se seque y se utilicen gomas de seco en un circuito donde los errores se pagan y mucho, porque es el trazado por excelencia de las puzolanas, material siliceo muy parecido a la arena, que sirve de protección en caso de accidente pero una vez caído el monoplaza en esos lugares resulta imposible volver a pista. Charles Leclerc viene de convertirse en el primer piloto de Ferrari en lograr un Grand Chelem (victoria, pole position, vuelta rápida y liderazgo de principio a fin) desde Fernando Alonso en Singapur 2010. Y es que las cuatro victorias logradas por el monegasco (dos en 2019 y dos en 2022) han sido desde la pole position, incluyendo la obtenida en Italia (en Monza 2019). Y para más inri ha aparecido la lluvia por primera vez en toda la temporada. No solo lo hará hoy sino que podría hacerlo tanto el sábado como el domingo, con más probabilidad para hoy viernes. En cualquier caso, y tras lo visto en la FP1, el panorama no varía para Ferrari que, además, juega en casa. Recuerden que hoy viernes se disputará la fase de clasificación, que servirá para conformar la parrilla para la carrera al sprint de mañana que se compondrá de 100 kilómetros y donde se reparten puntos (distintos a los del año pasado). El resultado de esta carrera al sprint servirá para conformar la definitiva parrilla del domingo. Hola, muy buenas tardes a todos los amantes del automovilismo y sean bienvenidos a uno de los circuito más emblemáticos de la Fórmula 1. Sean bienvenidos a Imola, a Tamburello, al santuario de Ayrton Senna, al Gran Premio de la Emilia Romagna, cuarta prueba de la temporada, la primera donde se disputará bajo el formato de carrera al sprint.