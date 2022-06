Volver al inicio 46 ¡¡¡ UN SEGUNDO POR VUELTA LE METE MAX VERSTAPPEN A CARLOS SAINZ !!! George Russell a boxes y sale a siete segundos de Lewis Hamilton que afianza su posición de podio. Ahora la patata caliente está en Ferrari que quizás esté esperando un Virtual Safety Car. 45 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN NO HA TENIDO PROBLEMAS CON LEWIS HAMILTON EN LA RECTA DEL CASINO !!! De hecho el británico entra en boxes porque está copiando la misma estrategia del Red Bull. El británico es cuarto, y el neerlandés es segundo a menos de 10 segundos de Carlos Sainz. 43 ¡¡¡ BOXES MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ BOXES MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ BOXES MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ BOXES MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ LÍDERA EL GRAN PREMIO DE CANADÁ !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON HA ESTRANGULADO AL NEERLANDÉS EN LA SALIDA DE BOXES DEL CAMPEÓN !!! 43 MALÍSIMA PARADA PARA CHARLES LECLERC QUE HA CAÍDO EN EL TREN FORMADO POR LANCE STROLL. Ha colocado los medios el monegasco que no debería tener problemas para deshacerse de este pelotón. Ahora tiene por delante a Daniel Ricciardo. 42 ¡¡¡ CHARLES LECLERC A BOXES EN LA VUELTA 42 !!! Gran referencia para Max Verstappen y Lewis Hamilton, en el momento que Carlos Sainz se ha colocado a seis segundos del neerlandés, y George Russell está en vueltas personales. 40 ¡¡¡ 30 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y EL GRAN PREMIO HA PERDIDO INTERÉS POR ESTAR EN COMPASS DE ESPERA !!! Carlos Sainz sigue recortando distancia, también lo hace George Russell, Esteban Ocon está frenando a Charles Leclerc (que lleva 40 vueltas con el duro), y Lance Stroll, octavo, armando un atasco monumental hasta la 13ª posición. 39 ¡¡¡ SIETE SEGUNDOS ENTRE MAX VERSTAPPEN Y CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ TODOS EN MODO AHORRO DE NEUMÁTICOS, MÁS EL NEERLANDÉS QUE EL ESPAÑOL !!! Una lucha calcada a la que están librando Lewis Hamilton y George Russell en la lucha por el podio con nueve segundos de distancia entre ambos. 37 Porque uno de los tres pilotos que empezaron con duros y que todavía no han visitado a sus mecánicos están delante ahora de Fernando Alonso y estorbado por Esteban Ocon. Es Charles Leclerc que viaja sexto tras salir 19º. El Ferrari desesperado porque Max Vestappen no siga cobrando más tajada en la lucha por el Mundial. 36 Ventanas de paradas que fue aprovechado por todos los pilotos, exceptuando por Fernando Alonso que, con los medios, conseguía mantener a raya a los Mercedes AMG F1 (Lewis Hamilton parando en el primer Virtual Safety Car y George Russell en el segundo). El asturiano tuvo que detenerse poco después en bandera verde y ahora es séptimo con opciones de ser sexto. 35 El campeón del mundo paró en el primer Virtual Safety Car ya que los medios, como a todos, degradaron muy rápido; pero no tenía previsto que ha habido un segundo coche de seguridad virtual que favoreció a Carlos Sainz. El primero fue forzado por Sergio Pérez y el segundo por Mick Schumacher, ambos abandonando en la escapatoria de la curva 8. 34 UN GRAN PREMIO QUE SIGUE DOMINANDO MAX VERSTAPPEN AUNQUE HAY UNA MÍNIMA OPCIÓN PARA CARLOS SAINZ. El madrileño, que ha tenido que adelantar dos veces en pista a Fernando Alonso y que ahora posee la vuelta rápida, tiene un neumático 11 vueltas más jóvenes que el neerlandes. 33 CHARLES LECLERC NO PUEDE SUPERAR A ESTEBAN OCON. Eso ayuda a Fernando Alonso a la hora de obtener la sexta posición que sería su mejor posición esta temporada. Vamos a llegar en breves momento al ecuador de este Gran Premio de Canadá. 31 ¡¡¡ EN LA LUCHA POR LA VICTORIA MAX VERSTAPPEN SIGUE AHORRANDO NEUMÁTICOS !!! Carlos Sainz continua limándole la desventaja décima a décima pero esos 8 segundos son mucha distancia. El campeón del mundo, junto a Lewis Hamilton, tiene una edad en el neumático mucho mayor que el de sus adversarios directos hoy: Carlos Sainz y George Russell. 30 ¡¡¡ 40 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL GRAN PREMIO !!! Tras la parada de Fernando Alonso, el Gran Premio se ha estabilizado. Charles Leclerc, Valtteri Bottas y Lance Stroll que comenzaron con duros no han parado. El canadiense es ahora mismo protagonista porque se defiende muy bien de Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo que se une a la fiesta en las últimas plazas de los puntos. 28 ¡¡¡ PARADA DE FERNANDO ALONSO !!! Mala suerte para el asturiano que ha sido el único en detenerse en bandera verde. No ha podido hacerlo en Virtual Safety Car. El asturiano desciende hasta la séptima plaza, se despide de las plazas de podio, aunque podría ser sexto a expensas de la evolución de Charles Leclerc que ya es sexto. 28 LEWIS HAMILTON EN PODIO. Lugar donde no está desde el primer Gran Premio de la temporada, en Baherin.El británico acumulaba siete carreras consecutivas finalizando fuera del podio, y no tenía una racha más larga sin subir al podio, sin contar abandonos, desde ocho Grandes Premios seguidos en 2009. 26 MAX VERSTAPPEN CONTEMPORIZANDO Y CARLOS SAINZ EN VUELTAS PERSONALES. Ha destrozado incluso el tercer sector. La distancia baja de los nueve segundos, aunque hay que tener en cuenta que la diferencia de vida de duro entre uno y otro es de 11 vueltas. 25 GRAN TAPÓN DE LANCE STROLL QUE EMPEZÓ CON DUROS. Puede armar una guerra sin cuartel en las últimas plazas que otorgan puntos con Guanyu Zhou y Yuki Tsunoda, aprovechándose de las malas paradas de los dos pilotos de McLaren que están fuera de los puntos. 23 ¡¡¡ CARLOS SAINZ YA HA ADELANTADO A FERNANDO ALONSO, AL IGUAL QUE LEWIS HAMILTON, Y CON UN NEUMÁTICO MÁS JOVEN QUE EL DE MAX VERSTAPPEN, TIENE UNA RÉMORA DE 9 SEGUNDOS CON RESPECTO AL CAMPEÓN DEL MUNDO !!! 22 ¡¡¡ CHARLES LECLERC NO HA PARADO Y YA ES SÉPTIMO !!! También deben parada Valtteri Bottas y Lance Stroll, que busca ser el segundo piloto canadiense con más puntos en toda la historia de los Grandes Premios de Canadá. 21 ¡¡¡ BANDERA VERDE !!! ¡¡¡ NO HA ENTRADO FERNANDO ALONSO QUE CONTINUA CON MEDIOS !!! Carlos Sainz ahora mismo es tercero con Lewis Hamilton pegado en sus retrovisores. George Russell sí ha conseguido ingresar y lo ha hecho justo antes de que Mick Schumacher se retirara. 20 ¡¡¡ 50 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ A BOXES, COMO MUCHOS OTROS !!!! ¡¡¡ SUS DUROS VAN A TENER MÁS VIDA QUE LOS QUE HAN PUESTO MAX VERSTAPPEN O LEWIS HAMILTON !!!! 20 ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD VIRTUAL PORQUE MICK SCHUMACHER SE HA QUEDADO ANCLADO EN EL MISMO LUGAR DONDE HAN RETIRADO EL RED BULL DE SERGIO PÉREZ !!! ¡¡¡ OPORTUNIDAD DE ORO PARA CARLOS SAINZ !!! 19 ¡¡¡ CHARLES LECLERC YA TIENE EL DRS DE VALTTERI BOTTAS QUE LE PUEDE AYUDAR PARA ENTRAR EN LOS PUNTOS !!! Ya tiene de momento ocho puestos progresados en su cuenta particular. 18 ¡¡¡ TIRA MAX VERSTAPPEN !!! El piloto neerlandés baja de los cinco segundos de rémora con respecto a Carlos Sainz. El campeón del mundo no tiene ningún problema en desgastar un neumático que, en teoría, tiene que conservar. 16 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN YA ES SEGUNDO !!! Fernando Alonso puede tener problemas de graining y ya está pendiente de los dos Mercedes AMG F1 que son sus enemigos directos hoy en su lucha por un hipotético podio. Hoy el asturiano, si es al menos octavo, superará los 3000 puntos en la Fórmula 1. 15 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN YA ESTÁ A LA VERA DE FERNANDO ALONSO !!! Este duo cuenta con una rémora de seis segundos sobre un Carlos Sainz que lidera, con muy buenas sensaciones, el Gran Premio de Canadá con el intermedio. 14 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A SEIS DÉCIMAS DE ENTRAR EN DRS PARA ADELANTAR A FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ Y POR DETRÁS EN LA RECTA DEL CASINO CHARLES LECLERC SE DESHACE DE LANDO NORRIS Y ES DUODÉCIMO !!! 12 ESTEBAN OCON HA AGUANTADO EN LA RECTA DEL CASINO PERO EN LA DE META NO HA PODIDO. Lewis Hamilton se ha colado por el interior y ya persigue, con una parada más, a su compañero George Russell. 11 ¡¡¡ BANDERA VERDE EN PISTA, RETIRADA DEL RED BULL DE SERGIO PÉREZ SIN PROBLEMAS !!! Fernando Alonso pide por radio a Esteban Ocon que se haga fuerte con Lewis Hamilton. 10 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON A BOXES Y QUEDA RELEGADO A LA SEXTA POSICIÓN !!! Tanto el británico como el campeón del mundo han colocado neumáticos duros, pero todavía con muchas vueltas por delante, lo cual les puede suponer un problema. El heptacampeón por detrás de Esteban Ocon, compañero de equipo de Fernando Alonso. 9 ¡¡¡ BOXES PARA MAX VERSTAPPEN QUE ACUSABA GRAINING EN SUS NEUMÁTICOS !!! Lo ha hecho en coche de seguridad virtual. Pierde la posición de cabeza, se marcha hasta la tercera posición y deja a los dos españoles en cabeza. ¡¡¡ FRÓTENSE LOS OJOS !!! 8 ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD VIRTUAL EN CARRERA PORQUE SERGIO PÉREZ SE HA QUEDADO TIRADO EN LA CURVA 8 POR UN PROBLEMA DE MOTOR !!! Gran Premio para olvidar para el mexicano. Charles Leclerc es 13º y Max Verstappen queda avisado. 7 Sebastian Vettel y Pierre Gasly están viviendo un Vía Crucis en este fin de semana y han sido los primeros en ingresar a boxes. Coloca los duros y, en teoría, debería llegar hasta el final. Kevin Magnussen a boxes tras ver la bandera negra y naranja, porque tenía descolgado el alerón y eso podía ser peligroso para el desenlace de la carrera. 6 ¡¡¡ CARLOS SAINZ ESTABILIZA SU DESVENTAJA CON RESPECTO A MAX VERSTAPPEN EN TORNO A LOS TRES SEGUNDOS !!! Fernando Alonso anuncia graining por radio, pero sigue persiguiendo a Carlos Sainz y descuelga a Lewis Hamilton. Charles Leclerc ya es 15º. 6 ¡¡¡ GEORGE RUSSELL YA ES QUINTO !!! En tan solo seis vueltas ha progresado tres posiciones y vuelve a su habitat natural. El británico ha sido el único piloto de la parrilla que ha terminado en el Top 5 en cada una de las primeras ocho carreras de este Mundial (siempre entre el tercero y el quinto), mejorando siempre en carrera su posición inicial en la parrilla de salida. 4 ¡¡¡ CARLOS SAINZ SE QUITA DE ENMEDIO A FERNANDO ALONSO EN LA RECTA DEL CASINO !!! El español, a duras penas, sigue la estela del Ferrari para no perder el DRS con el fin de defenderse de Lewis Hamilton que ya está muy encima. Por detrás, Charles Leclerc da cuenta de Lance Stroll y es 16º. 3 ¡¡¡ DOS SEGUNDOS Y MEDIO YA ADQUIERE MAX VERSTAPPEN SOBRE FERNANDO ALONSO, QUE COMIENZA A ARMAR TAPÓN SOBRE CARLOS SAINZ Y LEWIS HAMILTON !!! Kevin Magnussen, quinto, tiene el alerón tocado. 1 SALIDA SIN INCIDENCIAS. Ideal para Max Verstappen que se marcha. Carlos Sainz y Fernando Alonso se han emparejado muy cerca pero han acabado respetándose. Sergio Pérez ha progresado dos puestos y ya solo tiene a Guanyu Zhou para puntuar, mientras que Charles Leclerc también ha recuperado otros dos puestos. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Fernando Alonso se ha quedado clavado por un momento en la salida. Todos empezarán con medios salvo Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lando Norris, Lance Stroll y Charles Leclerc, que se agarrará a la heróica. Todo preparado en Montreal, en este Gilles Villenueve siempre tan atractivo. Luce el sol, nada que ver con estos días atrás. Nos esperan 70 vueltas apasionantes. Los co-equipiers ya están listos en sus puestos para salir corriendo. Todos los ojos puestos en Max Verstappen. No gana aquí un Red Bull desde que Daniel Ricciardo lo lograse en 2014 (saliendo 6º). Por lo demás, dos curiosidades. Al menos dos pilotos canadienses (Nicholas Latifi 18º y Lance Stroll 17º) competirán a la misma vez en un mismo Gran Premio de su país desde que, en 1969, coincidiesen John Cordts, Al Pease y Bill Brack. Y hoy justo se cumplen 17 años se celebró el Gran Premio de Estados Unidos en Indianápolis, carrera que pasó a la historia de la Fórmula 1 por la huelga de los equipos que portaban neumáticos Michelín. El piloto neerlandés cuenta con 150 puntos (6 menos que el año pasado a estas alturas de campeonato) y aventaja en 21 a su compañero Sergio Pérez, que gana la partida del segundo puesto a Charles Leclerc (116), George Russell (99) o Carlos Sainz (83). A Fernando Alonso hay que encontrarle 11º con 16 puntos tras encadenar tres carreras seguidas puntuando. Pero ayer fue otra historia diferente a la de hoy puesto que el Gran Premio se disputará en seco. Todos los pronósticos apuntan a un Max Verstappen, que hoy cumple 150 Grandes Premios, donde solo Carlos Sainz podría estar a su altura para evitar su sexto triunfo, (sería el quinto de las últimas seis pruebas), de 2022 un año que gobierna con mano de hierro. El ganador en Mónaco, sufrió lo indecible para superar el corte de la Q1; y fue de los primeros en probar con intermedios en Q2. Alexander Albon, que también vestía banda verde, se salvó de milagro en la sexta curva justo antes de que el mexicano perdiera el control en la 1-2, de las zonas más mojadas, para parar la sesión. El resto de la clasificación fue esquizofrénica, con los HAAS en tercera línea de la parrilla de salida (Kevin Magnussen quinto y Mick Schumacher sexto), Guanyu Zhou en Q3 (10º), con los Alpha Tauri y Aston Martin naufragando en Q1, con un Lando Norris 14º por problemas de potencia en Q2 y con un Sergio Pérez 13º que forzó la única bandera roja de la jornada. Cuando el motor adquirió protagonismo y el marsopeo empezó a hacer de las suyas en recta, Max Verstappen no paró de teñir sectores y tiempo completo de morado, obligado por los dos pilotos españoles, y por un Mercedes AMG F1 al acecho con un Lewis Hamilton que hoy saldrá cuarto y un George Russell que arriesgón sin éxito por la pole position. Así por tanto, Fernando Alonso aparecerá hoy por primera vez en una década en la primera línea de una parrilla de salida (la última vez fue su última pole position en Alemania 2012). Y por primera vez en la historia veremos a dos pilotos españoles saliendo entre los tres primeros. Nunca jamás en la historia de la F1 ha habido dos de los nuestros en un podio. Que desapareciese la lluvia y que las condiciones evolucionasen a seco evitó, quizás, ver una pole position española. Fernando Alonso, que lideró los FP3, fue muy regular y estable a lo largo del fin de semana y el que más fuerte se mostraba sobre mojado. Al final, en la Q3, se quedó a seis décimas superando en el último momento a Carlos Sainz (3º). En una fase de clasificación donde se empezó con lluvia y sobre un asfalto muy mojado y que terminó con un carril seco cada vez más diferenciado. Primero lluvia extrema, después intermedios y, en el último momento, George Russell (8º), que aspiraba a estar al menos en la segunda línea de la parrilla, arriesgó con blandos. El británico duró una curva en su lanzada. Sin embargo, el monegasco saldrá penúltimo por delante de Yuki Tsunoda (20º) que también cambió su unidad de potencia. El Ferrari esperó a que el japonés cayera en Q1 para no salir en Q2. Vencedor de las últimas cuatro pole position, hoy no verá como se le escapa la carrera y tratará de remontar para que la ventaja de su enemigo en el Mundial no sea cada vez más grande. El piloto neerlandés exhibió su superioridad una vez que Ferrari decidió cambiar por tercera vez la centralita que afecta a la electrónica del motor de Charles Leclerc, amén de tocar la unidad de potencia. Unas modificaciones que le postergaban al fondo de la parrilla de salida hiciera lo que hiciese en clasificación. Hoy podrían hacerlo Fernando Alonso, Lewis Hamilton y, por supuesto, Max Verstappen; vigente campeón y actual líder del Mundial, que ayer se alzó con su 15ª pole position, la segunda esta temporada tras la de Emilia-Romagna en una fase de clasificación poco menos que espectacular. Un posible punto de impacto que adquirió celebridad en 1999 cuando, en la misma carrera, se estamparon Michael Schumacher, Damon Hill y Jacques Villenueve (todos ellos campeones del mundo). Ahí empezó una leyenda que, en diferentes Grandes Premios, continuaron Jenson Button o Sebastian Vettel. En la Recta del Casino veremos el DRS en el alerón trasero en todo su esplendor hasta llegar a la chicane, que además hace las veces de entrada a boxes. A la salida de esta chicane y ya en la recta de meta, los pilotos tendrán que lidiar con salvar el muro exterior: el famoso “Muro de los Campeones”. A partir de ahí, la carrera se adentra en una sucesión de curvas, más o menos, rápidas y entrelazadas, hasta que llegamos a la horquilla (la curva 10), sitio en el cual se han visto exteriores espectaculares, pero donde es muy importante traccionar bien para afrontar la recta del Casino que da la bienvenida al último sector. Instalado en la Isla de Notre Dame, el trazado de Montreal cuenta con varios puntos característicos. El primer de ellos es esa curva 1-2, que siempre ha sido punto de fricción en las salidas de este Gran Premio dada su corta recta de meta y donde es muy fácil ver a los monoplazas hacer rectos. Una por encima de todas; la que se celebró en 2011: el Gran Premio de más larga duración de la historia de la Fórmula 1 (4 horas 4 minutos y 39 segundos para ver ganar a Jenson Button). Aunque también tenemos en la retina la de 2008 cuando Robert Kubica sufrió aquel espectacular accidente en la entrada de la horquilla. Canadá regresa a nuestras vidas después de tres años de ausencia, siendo uno de los escenarios damnificados por culpa de la pandemia. Un trazado rápido, aerodinámico y espectacular que, en los últimos años, ha sido coto cerrado de Mercedes AMG F1 pero donde hemos visto carreras que han dado lucidez al Mundial. Hola muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del motor y sean bienvenidos al Gran Premio de Canadá que se disputa en el circuito semiurbano Gilles Villenueve de Montreal. A continuación, ofreceremos en directo la novena prueba de la temporada 2022. Un paréntesis por Norteamérica antes de adentrarnos en el ajetreado verano europeo.

Volver al inicio Final Y mañana la carrera en seco de un Gran Premio de Canadá al que echábamos de menos. Segunda pole position de la temporada para Max Verstappen que iguala a 15 poles position a su principal enemigo, Charles Leclerc que tendrá que remontar. Esperemos que hayan disfrutado del espectáculo del deporte rey del mundo del motor. Mañana nos vemos. Un fuerte abrazo. Final Fiasco de los Aston Martin y de los Alpha Tauri. Problemas para Lando Norris en la unidad de potencia. Sergio Pérez forzando la única bandera roja de la jornada (saldrá 13º). Los Mercedes AMG F1 competitivos y arriesgando (George Russel fue el único que se atrevió con blandos). Charles Leclerc, sancionado, penúltimo. Y un Max Verstappen que no ha parado de pintar de morado los tiempos a sabiendas del peligro español. Final Fin a la fase de clasificación más apasionante de la temporada. Por primera vez en la historia dos pilotos españoles estarán en las tres primeras posiciones de una parrilla de salida. Solo Max Verstappen se ha colado en la que parecía una fiesta española. Quizás que el asfalto se haya secado ha impedido tener un sábado memorable. Q3 ¡¡¡ SEGUNDO FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ SEGUNDO FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ SEGUNDO FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ SEGUNDO FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ A SEIS DÉCIMAS DE MAX VERSTAPPEN !!! El asturiano no registraba una posición tan buena en la parrilla de salida desde su pole position en Gran Bretaña 2012. Hace justo una década. Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN DESTROZA EL TERCER SECTOR !!!! ¡¡¡ A CARLOS SAINZ LE JUEGA UNA MALA PASADA EL SEGUNDO SECTOR Y SE QUEDA A SIETE DÉCIMAS DEL NEERLANDÉS !!! Q3 ¡¡¡ CARLOS SAINZ BATE A MAX VERSTAPPEN EN EL PRIMER SECTOR !!! ¡¡¡ SE IGUALAN LAS COSAS EN EL SEGUNDO !!! ¡¡¡ FERNANDO ALONSO A UNAS DÉCIMAS DE ESTA LUCHA POR LA POLE !!!! Q3 ¡¡¡ UN MINUTO PARA EL FINAL Y LEWIS HAMILTON ES SEGUNDO !!! ¡¡¡ ABORTAN CARLOS SAINZ Y FERNANDO ALONSO QUE AÚN LE QUEDA TIEMPO PARA UN ÚLTIMO INTENTO !!! Están a más de un segundo de Max Verstappen. Q3 ¡¡¡ DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y GEORGE RUSSELL PIERDE EL CONTROL EN LA CURVA 1 Y 2 !!! ¡¡¡ ARRIESGÓ PERO NO LE HA SALIDO !!! Ha vuelto a pista pero con el alerón trasero dañado. Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN VUELVE A DESTROZAR LOS TIEMPOS Y KEVIN MAGNUSSEN SE COLOCA TERCERO POR DELANTE DE FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ MÁS INVITADOS A LA FIESTA !!! Q3 ¡¡¡¡ GEORGE RUSSELL BLANDOS !!!! ¡¡¡¡ GEORGE RUSSELL BLANDOS !!!! ¡¡¡¡ GEORGE RUSSELL BLANDOS !!!! ¡¡¡ TODO O NADA !!! ¡¡¡ EL ÚNICO QUE ARRIESGA !!! ¿¿¿ Y EL QUE ARRIESGA, GANA ??? Q3 ¡¡¡ CINCO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y TODOS A BOXES !!! Nadie de momento se atreve con secos. Hoy finalizaremos con el neumático intermedio. La pista está muy complicada. Muchos tramos secos pero algunos traicioneros mojados. Q3 ¡¡¡ CARLOS SAINZ SE QUEDA A DOS SEGUNDOS DE MAX VERSTAPPEN Y A TRES FERNANDO ALONSO, QUE VUELVEN A SUPERAR A LOS DOS MERCEDES AMG F1, COMO UN SORPRENDENTE MICK SCHUMACHER QUE ES CUARTO !!! ¡¡¡ SEIS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN, EL HOMBRE QUE IMPEDIRÁ UNA POLE POSITION ESPAÑOLA !!! Con intermedios no hay nada que hacer, el neerlandés le mete a los nuestros un segundo. Vienen los Mercedes AMG F1 en su segunda lanzada. Q3 Mientras contemplamos los problemas de Lewis Hamilton con el marsopeo, cerrarán la vuelta Carlos Sainz, los dos Alpine y el último es Max Verstappen, que es sin duda el gran favorito, no solo para ser poleman si no también para la victoria para afianzar su liderato. Q3 ¡¡¡ COMIENZA LA HORA DE LA VERDAD !!! ¡¡¡ Y TODO EL MUNDO EMPIEZ CON INTERMEDIOS !!! ¡¡¡ ABREN LA VEDA LOS HAAS Y LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ TODOS EN PISTA A 12 MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! Q2 ¡¡¡ PELEARÁN POR LA POLE POSITION LOS DOS MERCEDES AMG F1, LOS DOS ALPINE, LOS DOS HAAS, GUANYU ZHOU, DANIEL RICCIARDO, CARLOS SAINZ Y MAX VERSTAPPEN !!!! Q2 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN LE METE UNA DÉCIMA A CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ LANDO NORRIS NO COMPLETA VUELTA, ELIMINADO 14º !!! Lewis Hamilton salta a la quinta plaza y estará en la Q3, y elimina a Valtteri Bottas. Q2 ¡¡¡ MICK SCHUMACHER TERCERO !!! ¡¡¡ VUELTA LANZADA PARA LEWIS HAMILTON QUE TIENE A TRES DÉCIMAS A ESTEBAN OCON PARA SALVARSE !!! ¡¡¡ LA FASE DE CLASIFICACIÓN ES PRECIOSA !!!! Q2 ¡¡¡ DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y NO HAY QUIEN PUEDA CON MAX VERSTAPPEN !!! George Russell se está colando en el festival de los españoles. Y mucho ojo a los HAAS. Lando Norris empieza su primera vuelta lanzada. Lewis Hamilton ahora fuera. Q2 ¡¡¡ TRES MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ A TRES DÉCIMAS DE MAX VERSTAPPEN !!! Los tiempos no paran de mejorarse. Muy importante encontrar el Timing perfecto. Lando Norris sale a pista. Daniel Ricciardo ha hecho un tiempo que le mete en el Top Ten cuando estaba desaparecido. Problemas para los Alfa Romeo ahora. Q2 ¡¡¡¡ MAX VERSTAPPEN AL FRENTE DESBACANDO A CARLOS SAINZ Y A LOS MERCEDES AMG F1 !!! El neerlandés ha teñido todos los sectores de morado. La pista está muy complicada pero con la trazada seca cada vez más clara, aunque ello no quita que siga habiendo charcos como el que hay en la curva 1. Q2 No compite Charles Leclerc que saldrá mañana en penúltima posición. No compite Sergio Pérez que se ha accidentado en esta Q2 y mañana partirá 15º. Y ojo a Lando Norris que sigue en boxes porque antes de la bandera roja ha comunicado falta de potencia en su monoplaza. Q2 ¡¡¡ SE REANUDA EL SEGUNDO TURNO DE CLASIFICACIÓN A NUEVE MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ TRÁFICO EN EL PIT LANE !!! Todos con intermedios. Carlos Sainz no será investigado después de una salida peligrosa del box. Se divisa una línea seca en la trazada del asfalto del Gilles Villenueve. Q2 ¡¡¡ LA SESIÓN SE REINICIARÁ A LAS 16:43 (HORA LOCAL) !!! Dentro de tres minutos vibraremos con una fase de clasificación en el que el asfalto continua secándose ya que, en estos instantes, apenas chispea. Malo para Fernando Alonso, que se estaba mostrando muy fuerte sobre agua. Q2 ¡¡¡ RETIRAN EL RED BULL DE SERGIO PÉREZ !!! ¡¡¡ RESTAN 8 MINUTOS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA Q2 !!! Q2 ¡¡¡ BANDERA ROJA EN PISTA !!! ¡¡¡ SUSPENDIDO EL GRAN PREMIO DE CANADÁ !!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ FUERA, ANCLADO EN LAS BARRERAS DEL PRIMER SECTOR !!! El mexicano, que vestía intermedios, estaba sufriendo en este sábado. Y acaba de confirmar su mala tarde. Repetimos: ojo a esta fase de clasificación. Q2 ¡¡¡ BANDERA AMARILLA EN EL SEGUNDO SECTOR !!! ALEXANDER ALBON HA LOGRADO REINCORPORARSE A LA MARCHA DESPUÉS DE CHOCAR DE FRENTE, LENTO, CONTRA LOS MUROS DE LA CURVA 6 !!! ¡¡¡ FERNANDO ALONSO PRIMERO, MAX VERSTAPPEN SEGUNDO Y CARLO SAINZ TERCERO !!!! Q2 ¡¡¡ INTERMEDIOS PARA LOS DOS ESPAÑOLES, PARA ESTEBAN OCON, SERGIO PÉREZ... !!! Max Verstappen rueda con lluvia extrema, al igual que los dos Mercedes AMG F1. No aparece Charles Leclerc por el Pit Lane. Q2 ¡¡¡ COMIENZA EL SEGUNDO TURNO DE CLASIFICACIÓN Y LO HACE CON ATASCO !!! ¡¡¡ COMBINACIÓN DE INTERMEDIOS Y LLUVIA EXTREMA PORQUE HA DISMINUIDO LA INTENSIDAD DEL AGUA QUE PUEDE IR DESAPARECIENDO DEL ASFALTO !!!! Q1 Pero al que "le ha pillado el toro" ha sido Pierre Gasly que esta temporada ha caído en Q1 en tres ocasiones, las mismas veces que desde que volvió a Toro Rosso/Alpha Tauri allá por 2019 procedente de Red Bull. No está siendo su año. Q1 Y LA NOTICIA ESTÁ EN LA SEGUNDA Y TERCERA POSICIÓN. A 58 milésimas de Max Verstappen encontramos a Fernando Alonso y a medio segundo a Carlos Sainz. Y ojo a Kevin Magnussen que es cuarto con su HAAS. Han sufrido mucho los McLaren y Sergio Pérez. Q1 ¡¡¡ LOS DOS ALPHA TAURI Y LOS DOS ASTON MARTIN ELIMINADOS !!! ¡¡¡ PRIMER FIASCO DEL GRAN PREMIO !!! Les acompaña Nicholas Latifi que será el hombre que mañana saldrá por delante de un Charles Leclerc que ha registrado el quinto mejor tiempo. Q1 ¡¡¡¡ MAX VERSTAPPEN AL FRENTE Y CHARLES LECLERC TERCERO !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ EN ESCAPATORIA !!! Los McLaren sufriendo con respecto a Sebastian Vettel y un Pierre Gasly que puede confirmar la hecatombe de Alpha Tauri. Q1 Sergio Pérez mejora pero muy justo a falta de minuto y medio de la conclusión. Vuelve al abismo Sebastian Vettel. Y no se pueden fiar, aparte del mexicano, los dos McLaren y Pierre Gasly. Q1 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ EN ZONA PELIGROSA !!! Solo tiene que mejorar dos décimas para salir del atolladero. Por arriba, gran presencia de los Alpine con los dos al acecho del primer puesto de Carlos Sainz. El Plan funciona en lluvia en Canadá. Q1 CINCO MINUTOS PARA EL FINAL. Los españoles van a tener un enemigo a tener en cuenta llamado George Russell que no para de mejorar y de teñir los sectores de morado. No hay noticias de Sergio Pérez que coquetea con los puestos traseros. Charles Leclerc no va a arriesgar si Yuki Tsunoda sigue en boxes. Max Verstappen sabe que lo importante es la carrera con su máximo enemigo penúltimo. Ojo a este sábado de Fórmula 1. Q1 ¡¡¡ LOS DOS PRIMEROS !!! ¡¡¡ LOS DOS ESPAÑOLES !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ EL MEJOR EN EL PRIMER SECTOR, FERNANDO ALONSO EN EL TERCERO (DONDE HABÍA TENIDO MÁS PROBLEAMAS !!! Hay tres décimas entre ambos. Fase de clasificación para soñar. Charles Leclerc ha saltado a la séptima posició. Q1 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO CON PROBLEMAS EN EL TERCER SECTOR !!! No logra cerrar una buena vuelta y ahora mismo estaría en el abismo junto a Charles Leclerc, Aston Martin y Nicholas Latifi. El monegasco a cuatro décimas de Yuki Tsunoda que está en boxes. Q1 ¡¡¡ CARLOS SAINZ A UNA DÉCIMA DE GEORGE RUSSELL !!! A pesar de seguir lloviendo y que el asfalto continua empapado, los tiempos están mejorando ligeramente al paso por el ecuador de la Q1. Aún así, con el neumático de lluvia extrema, los incidentes brillan por su ausencia. Tocamos madera. Q1 ¡¡¡ CARLOS SAINZ AL FRENTE CON 18 MILÉSIMAS MEJOR QUE MAX VERSTAPPEN !!! Pero ha venido rápido George Russell para volver a retomar la cabeza. Fernando Alonso abortó en el tercer sector cuando había sido mejor en el segundo. Salidas de pista de Lando Norris y Sergio Pérez; y Kevin Magnussen botando por los pianos. Q1 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO A UNA DÉCIMA DE GEORGE RUSSELL !!! ¡¡¡ Y OJO QUE VIENE DESTROZANDO LOS DOS PRIMEROS SECTORES !!! Charles Leclerc unicamente preocupado de quedar delante de Yuki Tsunoda, que también ha cambiado motor y que también saldrá al fondo de la parrilla de salida de mañana. Q1 ¡¡¡ GEORGE RUSSELL, PRIMER TIEMPO DE REFERENCIA HACIENDO EL MEJOR TIEMPO EN LOS DOS ÚLTIMOS SECTORES !!! Ha aventajado en siete décimas a Max Verstappen. Los Mercedes AMG F1 pueden verse beneficiado de las condiciones porque hoy los botes en recta son más complicados que se produzcan al bajar la velocidad. Q1 ¡¡¡ TODOS EN PISTA, INCLUÍDO CHARLES LECLERC !!! Los pronósticos indican que dejará de llover durante la fase de clasificación y entonces disfrutaremos con el caos del cambio de neumáticos. Mucha agua en pista, asfalto con mal drenaje del agua, mucho spray y charcos. Q1 ¡¡¡ COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE CANADÁ !!! ¡¡¡ NEUMÁTICOS DE LLUVIA EXTREMA PARA TODOS !!! ¡¡¡ AHORA TOCA DAR VUELTAS PARA SACAR LA PISTA Y ADQUIRIR LA DEGRADACIÓN MÁS ADECUADA !!! La victoria ha recaído en un piloto de la primera línea de la parrilla de salida en las últimas cinco carreras celebradas en Canadá la mejor racha en la historia de este Gran Premio. Ferrari busca su sexta pole seguida a sabiendas que Charles Leclerc mañana tendrá que remontar. Todo preparado en el Pit Lane del Gilles Villenueve. No se pierdan esta fase de clasificación. Muy aerodinámico tanto en el sector 1 como en el sector 2 y en el que el espectáculo viene en el tercero. Primero en esa horquilla famosa donde Robert Kubica sufrió uno de los accidentes más espectaculares de la historia de la Fórmula 1, que dará paso a la recta del Casino, el cual se finiquita con la chicane y el famosísimo muro de campeones. Y disfrutaremos esta fase de clasificación en un circuito muy rápido, de motor, que en los últimos años ha sido territorio de Mercedes AMG F1, y que tiene una serie de puntos muy reconocibles; el primero es el Virage Senna (la curva 1-2) donde es muy fácil hacer un recto tras acometer la recta de meta (y donde hemos visto varios trompos en la FP3, incluído Max Verstappen). Aparte, hay que añadir que Ferrari ha presentado variaciones. Charles Leclerc ha tenido que cambiar por tercera vez su centralita, un hecho que le relega al fondo de la parrilla de salida. Mientras tanto, Carlos Sainz también ha hecho modificaciones no penalizable en su unidad de potencia. Los Red Bull tienen una pole position al alcance de la mano, algo que no sucede desde Emilia-Romagna. Con el agua presente, aunque irá disminuyendo según avance la clasificación, las fuerzas se igualarán entre todos los monoplazas. Tanto es así que, por ejemplo, Fernando Alonso se ha impuesto en los FP3 gracias a unos Alpine que ha dado grandes muestras de estabilidad. Un asturiano, cuya renovación con los franceses, ha estado en el candelero estos días por unas declaraciones de su Team Manager, Otmar Szafnauer. La Fórmula 1 repite fin de semana y lo hace con dos novedades muy importantes. La primera, la posible modificación en la normativa que afecta directamente al marsopeo de los monoplazas atendiendo a las reclamaciones de Mercedes AMG F1. La segunda, el agua es la gran protagonista en el circuito Gilles Villenueve de Montreal. Hola muy buenas tardes a todos los amantes del automovilismo en general, a todos los aficionados de la Fórmula 1 en particular y a todos aquellos seguidores del deporte que se disponen a seguir con nosotros, a las puertas del verano, de la fase de clasificación del noveno Gran Premio de la temporada. Bienvenidos, tres años después, a Canadá.

El evento aún no ha comenzado.