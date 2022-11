Volver al inicio 11 Sigue sorprendiendo que Leclerc siga en pista. Ese coche debe estar blindado, no hay otra explicación. Sigue en pista y, por ahora, con la vuelta rápida. Va último por detrás de Verstappen. 10 Se van a investigar los choques entre Hamilton y Verstappen y entre Norris y Leclerc. Por las imágenes, Hamilton cerró el pasillo al holandés y el de McLaren se comió al de Ferrari con espacio por el interior. 10 ¡SAINZ SE PONE TERCERO! ¡Por esa parte, buenas noticias para Ferarri! ¡Buen ritmo del madrileño que, con medios, puede adelantar a la cabeza de carrera en estrategia! 8 ¡ENTRA VERSTAPPEN A BOXES! No podía continuar sin cambiar algunas piezas de los alerones. Vuelve a salir a pista desde la 17ª posición. Pone medios. 7 ¡SALE LECLERC DE LA PISTA! ¡Choque con Norris que acaba con el Ferarri en el muro! Parece que continúa en pista el monegasco... 7 ¡CHOQUE ENTRE HAMILTON Y VERSTAPPEN! ¡Iban en paralelo tras la salida de la cuarta curva y ambos se quedan atrás en el pelotón! ¡Algunas piezas salieron volando! 7 ¡SE REANUDA LA CARRERA! 6 ¡EL SAFETY CAR ABANDONA LA PISTA! ¡Última vuelta bajo el coche de seguridad! ¡Russell manda en la cabeza para reanudar la carrera! 5 Ferrari, con medios, parece tener ciertos problemas para alcanzar a los de arriba. Así lo reportaba Leclerc por radio. Veremos si con el degradamiento consiguen remontar posiciones. 4 La cabeza de carrera sigue igual en el trazado. Russell, Hamilton, Verstappen y Pérez volverán a pelearse en la re-salida tras el safety. 3 No queda otra que completar varias vueltas detrás del safety car antes de reanudar la marcha. Norris consiguió ganarle la posición a Leclerc. Por lo demás, poco baile de posiciones más allá de las conseguidas por el accidente entre Magnussen y Ricciardo. 1 ¡CHOQUE ENTRE MAGNUSSEN Y RICCIARDO! ¡El de McLaren se metió en la trazada del Haas en la curva 9 y forzó la salida del danés, quien con el coche descontrolado golpeó al australiano y acaba con los dos coches fuera de la pista! ¡SAFETY CAR EN PISTA! 1 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡PILOTOS EN SUS PUESTOS! ¡EL SEMÁFORO EN ROJO A PUNTO DE APAGARSE! ¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡LA CARRERA ESTÁ A PUNTO DE COMENZAR! ¡Poco más de 10 minutos para que esto comience! ¡Veremos qué nos depara en el Gran Premio de Brasil! ¡Mercedes sale en primera línea delante de Red Bull! ¡Ferrari en posición media y Alpine muy por detrás! Tal día como hoy, en el Gran Premio de Australia de 1994, un joven piloto alemán de 25 años se proclamaba campeón del mundo por primera vez en su historia. Michael Schumacher se alzó con su primer mundial después del famoso y polémico choque con Damon Hill, quien era su rival en Adelaida por el título en la última carrera del campeonato (92 puntos del germano por 91 del británico), y que acabó con el abandono de ambos pilotos. Fernando Alonso ha abandonado en tres de las últimas cinco carreras disputadas en la F1, solo una menos que en sus 37 carreras anteriores con Alpine. Ya son 74 abandonos en total en su carrera, el 18º registro más alto en la historia de la competición (también 74 de Giancarlo Fisichella). La escudería Mercedes AMG F1 no ha ganado en ninguna de las 20 carreras disputadas en 2022. Se trata de su peor racha en la Fórmula 1 en la era híbrida, siendo su peor registro sin victoria desde los 22 grandes premios enlazados entre Baréin 2012 y España 2013. El piloto de Mercedes, George Russell, ha logrado cuatro vueltas rápidas, 3 en 2022 y las dos últimas de manera consecutiva (Estados Unidos y México). Puede convertirse en el 33er piloto que logra 3 vueltas rápidas seguidas y el segundo en lograrlo con Mercedes tras Lewis Hamilton entre Italia y Japón 2014 (3). Sería, también, la vuelta rápida número 100 de la escudería alemana en su historia. Lewis Hamilton no ha sumado ninguna victoria ni pole en el Mundial 2022 de Fórmula 1, pudiendo terminar una temporada sin triunfo ni pole position por primera vez en su carrera en la competición. El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, puede igualar a Michael Schumacher como el piloto con más victorias en Interlagos (3 del británico por 4 del alemán) y de ser el piloto con más poles position en solitario en dicho trazado (actualmente 3, como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Mika Hakkinen y Ayrton Senna). El piloto de Ferrari, Carlos Sainz, es el único que ha conseguido entrar en el top 10 en cada una de las carreras finalizadas en la Fórmula 1 durante la presente temporada. Red Bull ha ganado las últimas nueve carreras de manera consecutiva, igualando su mejor registro en la Fórmula 1: nueve entre Bélgica y Brasil en 2013. Puede igualar el segundo mejor registro histórico en la competición: 10 de Ferrari entre Canadá y Japón en 2002, y Mercedes otros 10 en tres ocasiones (Brasil 2018 y Francia 2019; Mónaco y Singapur 2016; Japón 2015 y Rusia 2016). Con la victoria en México, Max Verstappen suma 416 puntos en 2022, siendo el mayor registro de puntuación en un año en la Fórmula 1 superando los 413 que logró Lewis Hamilton en 2019. Solo dos escuderías (Red Bull -16- y Ferrari -4-) saben lo que es ganar en la Fórmula 1 en 2022. Es la primera vez que solo dos equipos saborean el triunfo en un año en la competición desde 2016, siendo, por ahora, la cuarta vez que ocurre desde el comienzo de la era híbrida (también en 2014, 2015 y la citada 2016). George Russell, tras una sesión al sprint espectacular en un duelo increíble ante Max Verstappen, saldrá en primera posición. Sainz, que logró el segundo mejor tiempo, saldrá séptimo por sanción de cinco posiciones al cambiar una unidad de combustión interna. Mercedes conforma la primera línea por delante de los dos Red Bull. 15 de los últimos 17 ganadores del Gran Premio de Brasil han partido desde la primera línea de la parrilla de salida (ocho de ellos desde la pole position). Los dos últimos en hacerlo fuera de esas posiciones fueron Lewis Hamilton (Mercedes) en la pasada edición (10º) y Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing) cuando salió tercero en 2007 en la carrera donde se proclamó campeón de F1. ¡Muy buenas tardes, prácticamente noches ya en España, y bienvenidos al penúltimo día de carrera de la temporada de Fórmula 1! ¡Brasil se viste con sus mejores galas para asistir a la gran fiesta del automovilismo un año más!

Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Les esperamos mañana con la carrera al sprint! ¡Que pasen buena noche y hasta la próxima! Final Kevin Magnussen es el 106º piloto en lograr una pole position en la historia de la Fórmula 1. Final Ha logrado su primera pole position en el 140º gran premio de su carrera en la que era la octava peor racha de la historia de la Fórmula 1 disputando grandes premios sin pole position (139). Final ¡Crono a cero y Magnussen y todo el equipo Haas celebra la pole position! ¡Primera pole de su historia, tanto para la escudería como para el danés, siendo, además, el primer piloto de Dinamarca que lo consigue! 3 ¡NO SALE NADIE! ¡Todo el pescado vendido en Brasil! ¡POLE PARA KEVIN MAGNUSSEN! 3 ¡Vuelve Pérez a boxes! No va a hacer ni la vuelta lanzada. 3 ¡SALE A PISTA PÉREZ! ¡Lo hace con intermedios! Sin embargo, no parece que se vayan a mejorar los tiempos con los neumáticos de lluvia. 3 ¡BANDERA VERDE! ¡En dos minutos se reanuda la sesión! 3 ¡Como se ponga a llover, Magnussen va a llevarse la pole para la carrera al sprint! 3 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Russell se salió y se quedó clavado en la arena! ¡Se suspende la clasificación por ahora! 3 ¡MEJOR TIEMPO PARA MAGNUSSEN! ¡Verstappen segundo, Russell tercero, Norris cuarto, Sainz quinto, Ocon sexto y Alonso séptimo! 3 ¡COMIENZA LA VUELTA LANZADA PARA LOS 10 PILOTOS! 3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Todos en blandos menos Leclerc, que está con intermedios! 2 ¡TODOS EN FILA PARA SALIR CON BLANDOS! 2 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡Todo el pescado vendido en la Q2! 2 ¡SEGUNDO SAINZ! ¡Por detrás de Verstappen y delante de Leclerc! 2 ¡VUELVE A MEJORAR LA PISTA! ¡Sainz tiñe de morado el primer sector y de verde el segundo! ¡Leclerc se pone segundo! 2 ¡SAINZ AL LÍMITE! ¡Está décimo! ¡Con el tiempo como está, no debería mejorar nadie los tiempos, pero podría quedarse fuera si lo consiguen! ¡Vettel va mejorando! 2 ¡ALONSO PRIMERO! ¡EMPIEZA A LLOVER EN EL CIRCUITO! 2 ¡SE VEN LOS PRIMEROS TIEMPOS! ¡Se asemejan los tiempos a los de los libres! ¡Más cerca del 1:11! Norris vuelve a firmar el tiempo más rápido en esta primera oportunidad. 2 ¡TODOS LOS PILOTOS EN PISTA! 2 ¡COMIENZA LA Q2! ¡Todos con neumático de seco! 1 ¡Sainz y Leclerc tuvieron problemas y se la han jugado! El monegasco pasó 12º y el español 14º. Russell, 11º. Mucho baile con Norris primero y Hamilton segundo por delante de Alonso, 3º. 1 ¡QUÉ LOCURA DE Q1! ¡Latifi, Zhou, Bottas, Tsunoda y Schumacher se quedan fuera en una clasificación de locos! ¡Menudo baile de posiciones y tensiones! 1 ¡CRONÓMETRO A CERO! ¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA PASAR A LA Q2! 1 ¡QUÉ BAILE DE TIEMPOS! ¡Primero Latifi y ahora es Norris! ¡Russell con el segundo mejor tiempo por delante de Verstappen, tercero! 1 ¡SE TIÑEN LOS TIEMPOS DE MORADO! Todos mejorando. ¡ALONSO SE PONE PRIMERO! ¡Vuelta lanzada para los principales! 1 ¡Nuevo desastre de Ferrari! Leclerc clavado en boxes esperando el juego de neumáticos sin ruedas puestas. 1 ¡CINCO MINUTOS PARA EL FINAL! ¡Entran todos een tropel a poner blandos! ¡Gasly se pone primero! 1 ¡No es buena la vuelta de Gasly! Hay más pilotos con blandos, como Vettel, Ricciardo, Albon y Latifi. Veremos qué tal les va. 1 ¡PRIMERO HAMILTON! ¡Baile total en la primera posición! ¡Vuelta lanzada para Pierre Gasly! 1 ¡GASLY PONE BLANDOS! ¡Veremos qué tal le va al francés! 1 Los tiempos van mejorando conforme pasan las vueltas y la pista se va secando. Sin embargo, se espera que vuelva a llover. Mucha incertidumbre. 1 ¡ALONSO PRIMERO! ¡Mejor tiempo en esta Q1! ¡Todos esperando la lluvia! 1 ¡VERSTAPPEN PRIMERO! ¡Sainz aborta vuelta! 1 ¡TODOS LOS COCHES EN PISTA! 1 ¡Leclerc completa el mejor tiempo en esta primera vuelta lanzada a falta del tiempo de Sainz, los dos Red Bull y Mercedes! 1 ¡VUELTA LANZADA! ¡Queda solo Verstappen, Mercedes, Vettel y Alpine en boxes! 1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q1! ¡Salen todos los pilotos en tropel con neumático intermedio! ¡TODOS A PUNTO EN EL PIT! ¡10 minutos para que el semáforo se ponga en verde! El piloto de Alfa Romeo, Valtteri Bottas, logró en México la sexta posición para la parrilla, igualando la segunda mejor posición de salida de la temporada (6º en Baréin) tras el 5º puesto de Miami. Es el primer piloto de Alfa Romeo que parte desde las 6 primeras posiciones en tres carreras en un año desde Kimi Raikkonen en 2016. Lewis Hamilton no ha sumado ninguna victoria ni pole en el Mundial 2022 de Fórmula 1, pudiendo terminar una temporada sin triunfo ni pole position por primera vez en su carrera en la competición. ¡20 minutos para que comience la clasificación! Charles Leclerc suma siete poles position sin victoria en 2022, pudiendo igualar el máximo registro histórico en una misma temporada que ostentan Mika Hakkinen en 1999 y Nico Rosberg en 2014, ambos con 8. Brasil es el Gran Premio donde se han decidido más campeonatos del mundo en el Siglo XXI (seis), sin embargo, no se resuelve un Mundial de Fórmula 1 desde el año 2012 cuando a Sebastian Vettel le bastó ser sexto bajo la lluvia, a pesar del podio de Fernando Alonso (2º), para ser campeón por tercera vez. Mientras Alain Prost es el piloto con más victorias en el Gran Premio de Brasil (seis), el hombre con más poles position en este circuito es la leyenda local Ayrton Senna (seis). Brasil es el Gran Premio donde se han decidido más campeonatos del mundo en el Siglo XXI (seis), sin embargo, no se resuelve un Mundial de Fórmula 1 desde el año 2012 cuando a Sebastian Vettel le bastó ser sexto bajo la lluvia, a pesar del podio de Fernando Alonso (2º), para ser campeón por tercera vez. Mientras Alain Prost es el piloto con más victorias en el Gran Premio de Brasil (seis), el hombre con más poles position en este circuito es la leyenda local Ayrton Senna (seis). La lluvia es protagonista en Interlagos. Parece que vamos a tener una prueba de clasificación pasada por agua y, por tanto, con mucha emoción. ¡Muy buenas tardes, noches ya en España! ¡Penúltima prueba del calendario de Fórmula 1! ¡Último finde con carrera al sprint! ¡Hoy es el turno de la clasificación para conocer la parrilla de salida en el sprint de mañana! ¡Toca el turno de Interlagos!