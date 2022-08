Volver al inicio 10 Tanto Verstappen como Sainz se quejan de la degradación de los neumáticos. Los blandos no duran mucho más y deberían pensar en entrar en boxes. 9 Leclerc, por su parte, se queda atrás con mucha caravana y con dificultad de adelantamientos. Está 13º tras pasar a Tsunoda y Zhou. 9 Fernando Alonso, en quinta posición, se defiende como puede de Sebastian Vettel, que le aprieta con posibilidad de activar DRS. Sainz empieza a ver por el retrovisor a los dos Red Bull. 8 ¡Y ADELANTA A RUSSELL! ¡No hay quien pare a esta bestia! 8 ¡VA VOLANDO! ¡Casi un segundo más rápido que Carlos Sainz! Tiene DRS activado para adelantar a Russell! 7 ¡SIN OPOSICIÓN! ¡Qué barbaridad de Max Verstappen! ¡No conduce un coche de F1, conduce un cohete! ¡Ha adelantado a Fernando sin ningún tipo de dificultad! 7 ¡Max Verstappen pasa a Sebastian Vettel y se pone quinto! ¡Próxima parada, Fernando Alonso! 6 ¡Max Verstappen está intratable! ¡El holandés ya ha aumentado ocho posiciones y se coloca en sexta posición con vistas a alcanzar la cabeza de carrera! 5 ¡SE REANUDA LA CARRERA! ¡Gran arranque de Sainz que vuelve a abrir brecha! 4 ¡YA SE VA A RETIRAR EL SAFETY CAR PARA QUE SE REANUDE LA CARRERA! 4 Sainz se mantiene en primera posición seguido por Pérez y Russell. Alonso, cuarto, se mantiene en la pelea por el podio con Vettel por detrás. Verstappen, que partía 14º, ya está octavo. Leclerc entró a boxes a poner medios y ahora se encuentra en 17º. 3 Repetidas las imágenes, se ha visto como Lewis Hamilton cerró a Fernando Alonso y el asturiano no pudo evitar la colisión. El coche del británico se levantó un par de metros por la parte de atrás y por eso tuvo que abandonar. 2 ¡SE TOCAN LATIFI Y BOTTAS! ¡Un trompo del piloto de Williams tras meterse en la grava hizo que tocara ligeramente al finés, que se ve obligado a abandonar! Latifi parece que continuará. ¡SAFETY CAR EN PISTA! 2 ¡Hamilton se retira de la carrera! ¡Tuvo un problema mecánico y tiene que abandonar! 1 ¡QUÉ GRAN SALIDA DE SAINZ! ¡Se marchó solo! ¡Alonso se puso segundo, pero tuvo un ligero toque con otro monoplaza que le ha hecho perder un par de posiciones! 0 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Comienza la vuelta de reconocimiento! ¡Esto está a punto de caramelo! ¡En unos minutos estarán en sus puestos esperando al semáforo! ¡Vamos con ello! ¡Menos de cuarto de hora para que tenga lugar el inicio de la carrera en Spa! ¡Qué emoción se respira en el ambiente! ¡No quieran perderse lo que va a ser este gran premio! Tal día como hoy, en el Gran Premio de Bélgica en 1988, McLaren conseguía su cuarto título mundial de constructores gracias a la victoria de Ayrton Senna y al segundo puesto de Alain Prost, que a la postre acabarían primero y segundo a final de temporada. Si Guanyou Zhou y Valtteri Bottas suman, entre los dos, siete puntos o más, Alfa Romeo conseguirá su mayor registro de puntuación en una temporada de la Fórmula 1 superando los 57 que logró en 2019, su año de regreso a la competición. Lando Norris, piloto de McLaren, puede convertirse en el segundo piloto en la historia de la Fórmula 1 que sume más puntos sin haber conseguido un solo triunfo en su carrera en la competición. Actualmente, el piloto británico tiene 382 puntos y está a nueve de igualar a Romain Grosjean en esta clasificación (Nico Hulkenberg en primera posición con 521). Fernando Alonso (Alpine) ha sumado puntos en cada una de las últimas ocho carreras disputadas en la Fórmula 1, su mejor registro desde las ocho entre México 2017 y España 2018. La última vez que enlazó nueve de forma consecutiva fue entre Abu Dabi 2013 y Bélgica 2014 (15 seguidas). Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) es el piloto que más veces ha subido al podio (10) y quien más veces ha conseguido la pole position (6) en el Gran Premio de Bélgica. De conseguir la victoria, el británico puede igualar a Ayrton Senna como el segundo piloto con más triunfos en este gran premio (serían 5). La escudería Mercedes AMG F1 no ha ganado en ninguna de las 13 carreras disputadas en 2022. Se trata de su peor racha en la Fórmula 1 en la era híbrida, siendo su peor registro sin victoria desde los 22 grandes premios enlazados entre Baréin 2012 y España 2013. Carlos Sainz, de Ferrari, ha sumado al menos 10 puntos en diez de sus últimas 12 carreras finalizadas en la Fórmula 1, tantas como en sus 30 compromisos anteriores en la competición. Ferrari es la escudería que más veces ha conseguido la victoria (18), la pole position (14), más vueltas rápidas (19) y más podios (48) en el Gran Premio de Bélgica. Charles Leclerc fue el último piloto del Cavallino Rampante en lograr triunfo y pole en Spa (2019). La escudería Red Bull ha ganado en cuatro ocasiones en Bélgica. De lograr el triunfo en este gran premio, solo en Mónaco (6), habrá conseguido subir a lo más alto del cajón en más ocasiones (también 5 en Malasia, Brasil y Abu Dabi). Sergio Pérez (Red Bull) se ha quedado fuera del podio en cuatro de los últimos cinco grandes premios que ha disputado (dos abandonos: Canadá y Austria) tras subir al cajón en cinco de los seis anteriores (una victoria y cuatro segundos puestos). El holandés partirá, finalmente, desde la decimocuarta posición tras la sanción aplicada a Yuki Tsunoda hace unas horas. El japonés empezará desde el pit lane. Max Verstappen (Red Bull) fue el ganador del Gran Premio de Bélgica de 2021. El piloto holandés puede ser el primero que consigue dos triunfos consecutivos en el trazado de Spa-Francorchamps desde Kimi Raikkonen en 2007 (tres ediciones seguidas). Los siete últimos ganadores del Gran Premio de Bélgica han salido desde la primera línea de la parrilla, seis de ellos desde la pole position. ¿Lo conseguirá Carlos, que hoy parte desde la pole, o Sergio Pérez? Spa-Francorchamps es el circuito más largo del calendario actual de la Fórmula 1 con 7004 metros de longitud. Además, es el cuarto que más grandes premios de Fórmula 1 ha visto en la historia de la competición (este será el 55º) tras Silverstone (57), Mónaco (68) y Monza (71). ¡Buenas tardes y bienvenidos al circuito de Spa! ¡Es el momento de la verdad! ¡Va a comenzar la carrera del Gran Premio de Bélgica! ¡No quieran perdérsela, porque va a estar llena de emoción!

Volver al inicio Final ¡Gracias por seguir esta fase de clasificación con nosotros! ¡Mañana viene el plato principal! ¡Qué gran carrera se viene por delante tras las sanciones! ¡No qse la quieran perder! ¡Hasta mañana! Final Carlos Sainz va a salir desde la primera posición por segunda vez en su carrera, aunque esta vez sin ganar la pole. Lo hizo también en Gran Bretaña, donde sí logró el mejor tiempo de la clasificación. Final 17ª pole position para Max Verstappen, que se coloca como el 20º piloto que logra esta cifra en la historia de la competición igualando a Jackie Stewart. Final ¡Qué clasificación hemos visto, un poco descafeinada después de que el rebufo de Leclerc no saliera bien y no se pudiera aprovechar! Q3 ¡Las tres primeras posiciones de mañana serán para Sainz, Pérez y Alonso! Mala última vuelta del piloto de Ferrari y también del mexicano. Q3 ¡POLE PARA VERSTAPPEN! ¡Que no saldrá primero, sino que lo hará CARLOS SAINZ! Q3 ¡Verstapen se baja del monoplaza! ¡No sale a dar rebufo a Pérez! Deja al mexicano solo ante el peligro. Q3 ¡SALEN DE NUEVO A PISTA! ¡A pocos minutos de conocer el poleman de mañana! ¡Ahora mismo, a pesar del mejor tiempo de Verstappen, saldría Sainz desde lo más alto de la cabeza! Q3 Todos al garaje antes de salir una última vez para buscar la pole position... Q3 ¡Anuló vuelta Alonso! Le dio rebufo a Ocon -que está sancionado- para ascendiera a la cuarta posición. Los dos Mercedes, sexto y octavo. Sainz, segundo por detrás de Verstappen, que hizo 1:43.6. Q3 ¡Ya se encuentran en la vuelta lanzada todos los pilotos! Q3 ¡LOS 10 PILOTOS EN PISTA! Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! Q2 ¡Bonita Q2! ¡Ricciardo lo intentó, pero se quedó fuera! ¡Ahora es turno para que los sancionados den rebufo a los que no! ¡Buena opción para Pérez y Sainz de lograr la pole! Q2 ¡Comienza el carrusel de vueltas lanzadas! Q2 ¡Sale también el piloto tailandés! ¡Solo Verstappen y Pérez en boxes! Q2 ¡Salen ya Russell y Hamilton! ¡Albon, el único que se queda en box al margen de Red Bull! Q2 ¡Salen todos de nuevo a pista para buscar la última vuelta para tratar de pelear por la pole! ¡Solo Red Bull y Mercedes permanece en el box! Q2 Daniel Ricciardo es el único piloto que no ha salido a pista aún. Alonso se pone con el séptimo mejor tiempo por detrás de Leclerc y delante de Russell. Q2 ¡Mejor tiempo del fin de semana para Max Verstappen! ¡A pesar de la sanción, el holandés está dando un espectáculo! Sainz completa el tercer mejor tiempo por detrás de Pérez y delante de Ocon. Q2 ¡Vamos a tener primeros tiempos de esta qualy en unos momentos! ¡Las vueltas lanzadas están en proceso con Verstappen dominando una vez más! Q2 ¡Salen también los dos Red Bull y Sainz, todos con neumáticos usados! ¡Los Alpine se suman a esta primera vuelta de la Q2! Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q2! ¡Salen los dos Mercedes a pista! Q1 ¡Fin de la Q1! ¡Sin sorpresas! Veremos qué nos depara la siguiente clasificación, que va a ser más clave para conocer la pole de mañana teniendo en cuenta las sanciones... Q1 ¡Los Mercedes se ponen en quinta posición (Russell) y séptima plaza (Hamilton! Gran tiempo para Albon, que se pone sexto. Los Alpine quedan relegados a la novena y décima plaza. Peor para Vettel, Latifi, Magnussen, Tsunoda y Bottas, eliminados. Q1 ¡CRONÓMETRO A CERO! Q1 ¡Comienzan la vuelta lanzada! ¡Última oportunidad para mejorar sus tiempos y conseguir el pase a la Q2! Q1 Salen prácticamente todos los pilotos a pista para mejorar sus tiempos. Solo Red Bull y Ferrari permanecen en su box. Q1 Russell y Hamilton mejoran un poco sus tiempos, sin ser una gran vuelta, y se colocan décimo y undécimo respectivamente. Q1 Varios pilotos se quedan en pista para una segunda pista, incluyendo a los dos Mercedes, en zona de peligro. Red Bull y Ferrari, al garaje. Q1 ¡VUELA VERSTAPPEN! ¡La sanción no es impedimento de nada para el holandés! ¡Se coloca en primera posición seguido por Carlos Sainz y Checo Pérez! Leclerc, cuarto. Ocon y Alonso firman la quinta y sexta posición. Los Mercedes, fuera del Top 10. Q1 ¡Primeros tiempos de los principales favoritos! ¡Mal para Mercedes, que van a ser pasados por casi todos! Por ahora, sexta posición para Russell y octava para Hamilton. Q1 ¡Comienzan las vueltas lanzadas! Mick Schumacher fue el primero en completar, pero lo más seguro es que acabe saliendo desde el fondo de la pista tras la sanción. Q1 ¡Todos los pilotos en pista! Q1 ¡Saltan los dos Ferrari a pista! ¡También lo hacen los dos Alpine! Todos deciden salir con el neumático blando. Q1 Tras unos minutos de mucho pensar, ya salen más pilotos a pista. Los Red Bull y Mercedes, los más llamativos. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q1! ¡Ya tenemos hora! ¡La clasificación se va a iniciar a las 16:25! ¡Dentro de un cuarto de hora! El inicio de la clasificación va con retraso debido a que una valla de seguridad tiene que ser reparada. ¡Tremenda emoción tenemos por delante, no solo hoy, sino también mañana! ¡A partir de las 16:00 volverán a rugir los motores! ¡Les esperamos! Hasta seis pilotos saldrán desde el fondo de la parrilla por cambiar la unidad de potencia: Verstappen, Leclerc, Norris, Ocon, Bottas y Schumacher. Estos seis se disputarán la posición del 14º al 20º en la qualy de hoy. Los Red Bull han sido los claros dominadores de los libres de esta mañana, con Sergio Pérez en primera posición seguido de Max Verstappen. Sainz fue el tercero de esta sesión de entrenamiento. George Russell logró su primera pole position en la Fórmula 1 en el pasado Gran Premio de Hungría. Sin contar a Lewis Hamilton, el último británico en lograrlo en dos grandes premios consecutivos fue Jenson Button en España y Mónaco en 2009. Charles Leclerc (Ferrari) podría sumar su octava pole position de la temporada en el Gran Premio de Francia, pudiendo lograr su mejor registro en esta faceta en un mismo año en la competición (7 en 2019). El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, ha sumado siete poles position en 2022 (con dos triunfos; en Baréin y Australia), solo dos menos que en el resto de su carrera en la Fórmula 1 (entre 2018 y 2021). Sin embargo, el piloto monegasco ha sufrido sus tres abandonos en esta edición del Mundial en tres de esas poles: España, Azerbaiyán y Francia. Ferrari es la escudería que más veces ha conseguido la victoria (18), la pole position (14), más vueltas rápidas (19) y más podios (48) en el Gran Premio de Bélgica. Charles Leclerc fue el último piloto del Cavallino Rampante en lograr triunfo y pole en Spa (2019). Tras conseguir la pole position, el piloto de Red Bull, Max Verstappen, logró el triunfo en el Gran Premio de Bélgica en 2021. Si repite pole y victoria en este circuito, será el primer piloto que lo logra en dos ediciones seguidas desde Ayrton Senna (4 veces entre 1988 y 1991). El circuito de Spa es el cuarto que más grandes premios de Fórmula 1 ha visto en la historia de la competición (este será el 55º) tras Silverstone (57), Mónaco (68) y Monza (71). Spa-Francorchamps es el circuito más largo del calendario actual de la Fórmula 1 con 7004 metros de longitud. ¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro fin de semana de Fórmula 1! ¡Regresa el gran deporte del motor! ¡Regresa la gran fiesta del automovilismo y lo hace en un circuito histórico! ¡Es el turno del Gran Premio de Bélgica, es el turno del circuito de Spa!

El evento aún no ha comenzado.