Volver al inicio Hoy día histórico. Gracias a Guanyu Zhou (Alfa Romeo) China será la 39ª nación que participe en la Fórmula 1. Por primera vez en la historia de este deporte, tres naciones asiáticas serán representadas en “el Gran Circo”: Tailandia por Alexander Albon (Williams), Japón por Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y el citado Guanyu Zhou. Y el viento que alcanza velocidades muy altas, pero menos que ayer donde pudo tener su incidencia al introducir la arena dentro del circuito, y que posiblemente impidió que los tiempos mejorasen. Aparte no hay que olvidad que se correrá de noche y que el asfalto se enfriará a medida que avance la carrera, todo lo contrario a lo habitual. Rápido, de potencia y motor, con tres rectas bien diferenciadas donde se podrá activar el DRS. También hay que sumar la contrarrecta de un segundo sector más aerodinámico. Puntos lentos y técnicos los encontramos en las curvas 8 y 10, la más lenta en el día de hoy y donde comienza la citada contrarrecta. Todo ello en el circuito de Sakhir que, tras el experimento exterior de 2020, ha vuelto a su trazado habitual, cuyo último Gran Premio con esta configuración comenzó con el espeluznante accidente de Romain Grosjean con su HAAS del que salió vivo de las llamas de milagro. Y ojo porque cuatro de los últimos cinco campeones del mundo empezaron con la pole position en la primera carrera de cada temporada. Es la oportunidad de Ferrari que, si no consigue el titulo en este curso, enlazaría su peor racha sin campeonato en toda la historia del “Gran Circo”. Triunfo temporal de Ferrari que vuelve a lucir en la Fórmula 1. Charles Leclerc se ha convertido en el primer piloto del equipo de Maranello en estrenar la temporada con pole position desde Kimi Raikkonen en Australia 2007, año en el que un piloto de la Scudería se proclamó campeón del mundo (el propio finés). Incluso perdió la primera línea de la parrilla de salida en favor de un Max Verstappen (2º), que para hoy tiene las opciones intactas. Más que nada porque No ha habido ningún ganador en los 17 Grandes Premios que se han celebrado en Bahréin más allá de la segunda línea de la parrilla de salida, sin embargo, solo 7 han logrado la victoria desde la pole position (41,2%). Gobernó tanto la Q1 como la Q3, y en la Q2 se dedicó a reservar un neumático blando nuevo. Ya en la Q3, Carlos Sainz primero y Charles Leclerd después superarían, en la misma décima, al neerlandés de Red Bull. En el último giro, el español no pudo retener la preciada plaza y se la regaló a su compañero que hizo un vueltón sensacional. Pero todo ello quedó ensombrecido con el nuevo mano a mano que se nos avecina para este 2022: Max Verstappen, campeón del mundo contra Ferrari, con Sergio Pérez (4º) intercalado entre el primer y el segundo escalón. Si en los entrenos libres, el neerlandés se mostró superior, en clasificación fue el bólido rojo el que volvió a recordar la escudería añeja que es. Mientras que Fernando Alonso, que alcanzó la última tanda sin problemas, tan solo dispuso de un giro lanzado en el turno definitivo y tan solo pudo ser octavo después de trazar un mal primer sector. Salió perdedor en la pugna entre viejos rockeros con Valtteri Bottas y Kevin Magnussen. Quienes todavía están en proceso de carburación es Alpine, del que aún se espera mucho más de su PLAN. Esteban Ocon (11º) se quedó a tan solo 65 milésimas de estar en la Q3 sorprendido por las escuderías del motor Ferrari y de un último giro brutal en el segundo turno del calificador Pierre Gasly (10º). Fiasco de Daniel Ricciardo 18º, tercera vez que se queda en Q1 con McLaren, intercalado entre Nico Hulkenberg 17º (que ha sustituido en este Gran Premio a Sebastian Vettel) y Lance Stroll 19º. Segunda vez que los Aston Martin se quedan sin Q2 desde que están en la F1 tras Arabia Saudí el año pasado. Lando Norris, lejos de los mejores, fue 12º. Además, los Mercedes AMG F1, hoy cumplen 250 GPs, en un segundo plano, se quedaron encallados en la tercera línea de la parrilla de salida con Lewis Hamilton 5º a 6 décimas de la pole position, y con un George Russell 9º que desfalleció en el último giro de una Q3, donde no estuvieron ni los McLaren ni los Aston Martin (motor Mercedes ambos). Y no porque Charles Leclerc se alzara con la pole position, la primera vez que repite en su carrera deportiva de las 10 conseguidas, y que Carlos Sainz comenzara mejor que nunca (3º) sino porque nos encontramos a un Alfa Romeo sexto, el de Valtteri Bottas, y sobre todo a un HAAS séptimo, el de reincorporado a última hora Kevin Magnussen. Por lo que, aunque seguimos en la “era híbrida”, una era muy aburrida exceptuando un 2021 inigualable, hoy se reconvierte absolutamente todo, tanto que en la primera piedra de toque: la clasificación de ayer, el que brilló en potencia, velocidad y motor fue el de Ferrari no el de Mercedes AMG F1. Pero no solo ha habido un cambio de chasis, ha habido cambios en todas las partes del monoplaza, sobre todo en el difusor trasero y en los alerones (el delantero y el trasero). Ello afecta además en la conducción puesto que al tener el suelo más bajo, los rebotes en el monoplaza son más constantes (en especial en un circuito como éste donde los pianos se dejan notar), al igual que los trallazos a la hora de afrontar una curva. Y es un interrogante absoluto porque se ha cambiado de reglamentación desde el punto de vista técnico. A partir de este año será más complicado adelantar pese al DRS que aún existe. A partir de este año todos los coches serán más aerodinámicos ya que se ha recuperado “el efecto suelo” desaparecido hace 40 años en 1982. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores de la Fórmula 1 y sean bienvenidos al mejor deporte del mundo del motor, al “Gran Circo” que, en el día de hoy, estrena “Nueva Era”. Con todos ustedes, el Gran Premio de Bahrein. Con todos ustedes la temporada 2022, que es una absoluta incógnita.

Volver al inicio Final Pero todo esto lo podremos confirmar mañana en la carrera. Charles Leclerc tiene que acordarse de ese 2019 donde se quedó sin potencia a pocas vueltas para el final y es que solo siete de los 17 poleman en Bahrein lograron la victoria (41,2%). Promete esta nueva Fórmula 1. Esperamos que hayan disfrutados. Les esperamos mañana. Reciban un fuerte abrazo. Final Todo ello en una clasificación en el que han brillado la potencia del motor Ferrari con un HAAS séptimo (Kevin Magnussen) y un Alfa Romeo sexto (Valtteri Bottas). Mal Esteban Ocon que se ha quedado a la orilla de la Q3, y debacle para McLaren y Aston Martin (motor Mercedes AMG F1) que les espera un año complicado. Final Y estos tres por encima del resto, con Sergio Pérez intercalado en la cuarta plaza (a tres décimas). Los Mercedes AMG F1 han pasado a un segundo plano en la tercera línea de la parrilla de salida con Lewis Hamilton quinto y con un George Russell que ha pasado de ser sexto a noveno en la última vuelta, y saldrá por delante de Fernando Alonso. Final Descomunal Ferrari en este primera clasificación de la nueva era de la Fórmula 1. En la Q1 y en la Q3 han superado a Max Verstappen, y en el segundo turno se han limitado a reservar una goma nueva. En el turno definitivo, Carlos Sainz se colocaba como pole provisional pero al final su compañero ha realizado una vuelta estratosférica para obtener la privilegiada plaza por una décima. Final Se trata del circuito fetiche los sábados para el monegasco donde obtuvo la primera pole position de su carrera deportiva que fue en 2019, ya que es la primera vez que repite pole position en un circuito en toda su trayectoria en la F1. Final Charles Leclerc es el primer piloto de Ferrari en obtener la pole position en el primer Gran Premio de la temporada desde Kimi Raikkonen en 2007; la última vez que la Scudería ganó un Mundial de pilotos con el propio finés. Q3 ¡¡¡ POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ POLE POSITION PARA FERRARI !!! ¡¡¡ POLE POSITION PARA FERRARI !!! Ha batido a Max Verstappen por 123 milésimas y por 129 a Carlos Sainz, que se ha quedado a tan solo 6 milésimas de la primera línea de la parrilla. Q3 ¡¡¡ LOS FERRARI CLAVAN SUS RESPECTIVOS TIEMPOS EN EL PRIMER SECTOR DONDE MAX VERSTAPPEN VUELVE A BAJAR SU TIEMPO EN ESE TRAMO DEL CIRCUITO !!!! El peor Fernando Alonso en ese sector. Q3 ¡¡¡ CERRARÁ MAX VERSTAPPEN EN EL ÚLTIMO INTENTO !!! Los Ferrari por delante junto a Fernando Alonso. Abrirán el fuego los Mercedes AMG F1 encallados en la tercera línea de la parrilla de salida, detrás de ellos un viejo conocido suyo: Valtteri Bottas. Q3 ¡¡¡ POLE PROVISIONAL PARA CARLOS SAINZ A FALTA DE UN INTENTO !!! Aventaja en 44 milésimas a Charles Leclerc y en 56 a Max Verstappen. Sergio Pérez es cuarto a tres décimas. Por el quinto lugar, Pierre Gasly a un segundo de los Mercedes AMG F1. Q3 EN EL PRIMER SECTOR Y EN EL PRIMER INTENTO, MAX VERSTAPPEN LE METE UNA DÉCIMA A CARLOS SAINZ Y DOS A CHARLES LECLERC. Se están quitando los récords en los distintos sectores. En meta, Lewis Hamilton aventaja a George Russell en la lucha entre los Mercedes AMG F1. Q3 BLANDOS NUEVOS PARA LOS RED BULL Y PARA LOS FERRARI. Usados para los Mercedes AMG F1 y para Pierre Gasly. Esperan en el box los tres viejos rockeros: Fernando Alonso, Kevin Magnussen y Valtteri Bottas. Q3 ¡¡¡ LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD !!! ¡¡¡ LLEGÓ EL TERCER TURNO DE CLASIFICACIÓN !!! ¡¡¡ 12 MINUTOS POR DELANTE PARA SABER QUIEN SERÁ LA PRIMERA POLE POSITION DE LA TEMPORADA !!! Q2 Pelearán, por tanto, por la primera pole position de la temporada los dos Red Bull, los dos Ferrari, los dos Mercedes AMG F1, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Pierre Gasly y Valtteri Bottas. Recuerden que Ferrari no logra la pole position en el primer Gran Premio de la temporada desde Kimi Raikkonen en Australia 2007, su último Mundial a nivel de piloto. Q2 Fernando Alonso asciende hasta la octava plaza, los Mercedes AMG F1 se consolida en la tercera línea de la parrilla de salida, y el que se ha quedao fuera ha sido Esteban Ocon, EL PLAN de Alpine de momento no es tan bueno. El francés se ha quedado a 65 milésimas de Valtteri Bottas, eliminado por un gran progreso de Pierre Gasly, que ha exhibido su calidad. Q2 ¡¡¡ LOS FERRARI A LA VERA DE MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ 3 CENTÉSIMAS LE HAN FALTADO A CARLOS SAINZ PARA DOBLEGAR AL CAMPEÓN DEL MUNDO !!! CHARLES LECLERC A UNA DÉCIMA. Q2 ¡¡¡ CARLOS SAINZ IGUALA EL TIEMPO DE MAX VERSTAPPEN EN EL PRIMER SECTOR Y LE METE TRES A SU COMPAÑERO CHARLES LECLERC !!! Ambos se igualan en el segundo sector, que es el menos rápido de los tres... Q2 TRES MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA Q1. Los Alfa Romeo, ahora con más apuros, ya están en pista al igual que los Ferrari que registrarán su tiempo mucho antes del resto de rivales. Sergio Pérez por delante de los Mercedes AMG F1, también cerca de Fernando Alonso. Y los que no salen son Max Verstappen y Kevin Magnussen. Q2 Alexander Albon ha cumplido vuelta y se ha colocado en 13ª posición a dos décimas de un Lando Norris que refleja los problemas y el campeoanto que les espera a los McLaren. Tampoco han brillado los Alpha Tauri donde un calificador como Pierre Gasly se halla 14º. Q2 ¡¡¡ PUÑETAZO EN LA MESA DE MAX VERSTAPPEN QUE LE ENDOSA SEIS DÉCIMAS A CHARLES LECLERC !!! Carlos Sainz es séptimo, ya que ha cometido un error en el segundo sector. Ojo que el bólido rojo ha rodado con neumático usado, los dos. Fernando Alonso noveno que tendrá que remar para estar en la Q3. Los Mercedes AMG F1 quinto y sexto (Lewis Hamilton y George Russell) Q2 ¡¡¡ SE HA ENRABIETADO MAX VERSTAPPEN Y SE COLOCA AL FRENTE DESTROZANDO LOS DOS PRIMEROS SECTORES !!! Le endosa seis décimas a Sergio Pérez y siete a un Kevin Magnussen que sigue instalado en la zona noble. Q2 Alexander Albon se ha metido a boxes y serán los HAAS los que abran el fuego porque todos los demás, juntos, completarán este primer intento del segundo turno de clasificación. Veremos si los Ferrari siguen superando a Max Verstappen. Q2 ¡¡¡ TURNO 2 EN MARCHA !!! Y ALEXANDER ALBON YA ESTÁ RODANDO EN EL TRAZADO BAHREINÍ. Un circuito que siempre ha sido de motor, de potencia, de tres rectas largas más la contrarrecta (algo más corta), con un segundo sector aerodinámico y con un punto lento como es esa curva 10 de casi 180 grados, punto de partida de esa contrarrecta. Q1 Daniel Ricciardo no superó la Q1 en 2021 en dos ocasiones: en Portugal y en Turquía. Mientras que Aston Martin solo en una ocasión desde que rueda en la Fórmula 1 no ha estado presente en Q2 con alguno de sus dos pilotos. Fue en Arabia Saudita cuando Sebastian Vettel fue 17º y Lance Stroll 18º. Q1 FRACASO DE ASTON MARTIN (NICO HULKENBERG DELANTE A LANCE STROLL) Y DE DANIEL RICCIARDO. Los tres han caído eliminados junto a Nicholas Latifi y Yuki Tsunoda, que se ha quedado a tan solo 24 milésimas de Alexander Albon. Q1 Mejoran Lance Stroll y Yuki Tsunoda han mejorado pero no lo suficiente y caerán eliminados. El que no lo hace tampoco será Daniel Ricciardo que también verá el resto de turnos desde el box; en contraste con un Lando Norris que se ha aupado hasta la octava plaza. Q1 ÚLTIMO MINUTO PARA LA CONCLUSIÓN Y ÚLTIMA VUELTA PARA TODO EXCEPTUANDO PARA LOS FERRARI Y PARA MAX VERSTAPPEN. Mejoran todos los tiempos y los Alpine que serán de los últimos en completar al vuelta lanzada de esta Q1 donde no deberían pasar apuros. Q1 ¡¡¡ Y FERNANDO ALONSO SÉPTIMO POR DELANTE DE SERGIO PÉREZ Y DE GEORGE RUSSELL !!! Lewis Hamilton a cuatro décimas de Valtteri Bottas, pero ahora con el finés en Alfa Romeo. Quien lo diría. Por otra parte, los McLaren con problemas y peleando por estar en Q2 junto al Aston Martin. Q1 OCHO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y CHARLES LECLERC SE COLOCA PRIMERO Y CARLOS SAINZ CON UNA CENTÉSIMA DE DIFERENCIA. Han aventajado en cuatro décimas a Max Verstappen, que está justo delante de coches no habituales como Valtteri Bottas (motor Ferrari con el Alfa Romeo) y Kevin Magnussen (motor Ferrari con el HAAS). Q1 Mientras los Red Bull se colocan al frente a las primeras de cambio y cuando cruzamos el ecuador del primer turno de clasificación, los Mercedes AMG F1 se hacen de rogar y son los últimos en saltar al asfalto de un Gran Premio de Bahrein donde Lewis Hamilton es el mayor dominador. Q1 ¡¡¡ VUELTA DE RECONOCIMIENTO PARA EL CAMPEÓN DEL MUNDO QUE HA RECUPERADO PARA NUESTRAS VIDAS EL NÚMERO 1 !!! El Red Bull salta a pista junto con su compañero Sergio Pérez, del que se espera un rendimiento más regular en 2022 del que tuvo en 2021. Q1 ¡¡¡ LOS MCLAREN A ESCENA CON BLANDOS !!! De unos años a esta parte siempre a la expectativa, veremos si su evolución es acorde a la que a priori ha presentado Ferrari. Según los entrenamientos libres, las sensaciones de los británicos no son nada halagüeñas. Q1 ¡¡¡ COMIENZA EL MUNDIAL DE FÓRMULA 1 EN ESTE AÑO 2022 !!! Y ya en liza sobre el asfalto emir los Williams que empiezan vistiendo medios y los Alpha Tauri que lo hacen con medios. Recuerden que el año pasado 21-1 le endosó Pierre Gasly a Yuki Tsunoda en clasificación (el japonés le ganó en la última en Abu Dhabi). Aunque todos los pilotos se pelearán por ese efecto rebote que se desprende del "nuevo suelo" (nuevo chasis) de los bólidos, hoy será muy importante terminar en cabeza de la parrilla de salida. Más que nada porque no ha habido ningún ganador en los 17 Grandes Premios que se han celebrado en Bahréin más allá de la segunda línea de la parrilla de salida, sin embargo, solo siete de ellos han logrado la victoria desde la pole position (41,2%). Todo preparado. Anochece en Sakhir. En Bahrein el histórico dice que las últimas cinco pole position en el Gran Premio de Bahrein han sido para un piloto diferente (Valtteri Bottas en 2017, Sebastian Vettel en 2018, Charles Leclerc en 2019, Lewis Hamilton en 2020 y Max Verstappen en 2021). Max Verstappen (Red Bull) podría ser el primero en lograr dos poles seguidas en este Gran Premio desde Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) en 2015 y 2016. Eso sí, el año pasado la victoria en domingo fue para Lewis Hamilton. A pesar de que en los entrenos, Max Verstappen se haya mostrado intratable con los Ferrari siendo los únicos que le han podido hacer sombra, se espera por supuesto a Mercedes AMG F1. Aparte, hoy será la primera piedra de toque de ese Alpine dirigido por Omar Szafnauer y en el que se espera mucho de Fernando Alonso. Todo es una incóginita a cuarto de hora para el comienzo de la fase de clasificación. Por supuesto, vemos que la parrilla ha variado, casi las mismas caras pero diferente "collar" como las de George Russell o Valtteri Bottas, regresos como los de Alexander Albon, Kevin Magnussen o el sustituto Nico Hulkenberg (lo hace por Sebastian Vettel, baja por COVID), o novedesdes como las de Guanyu Zhou (¡¡un chino en la F1!!) o el de Eduardo Freitas o Niels Wittich, que relevarán al controvertido Michael Masi en dirección de carrera. Finalizó la primera parte de la era híbrida (2014-2021) y hoy comenzamos con la segunda con muchos cambios técnicos y de reglamentación; que afecta sobre todo a la capacidad de adelantamiento (será más complicada a pesar del DRS) y sobre todo por el "efecto suelo" que ha reconfigurado todos los monoplazas y que afecta especialmente a su monoplaza. Hola, muy buenas tardes a todos los amantes de la Fórmula 1 y sean bienvenidos a la fase de clasificación del Gran Premio que da el pistoletazo de salida a una nueva era dentro de este deporte tan impresionante. Señores y señoras, sean bienvenidos al "Gran Circo", el deporte rey del mundo del motor ha vuelto en este 2022.

El evento aún no ha comenzado.