Volver al inicio 35 ¡Se quita el VSC! ¡Comienza otra carrera en Bakú! Como curiosidad, los cuatro vehículos que han abandonado son con motor Ferrari. 35 Esto ha sido muy negativo para Fernando Alonso. Los McLaren van a rodar más rápido por detrás y es posible que acabe perdiendo la octava posición. 34 ¡Han entrado Hamilton, Ricciardo (que sale detrás de Alonso y por delante de Norris), Ocon (11º) y Bottas! Serán los últimos que puedan aprovechar el VSC. Interesante final nos depara por los puntos. 34 ¡ENTRAN LOS DOS RED BULL! ¡Ponen duros nuevos! Entra Russell también para mantener la tercera posición. Los tres tenían parada gratis. 33 ¡SE AVERÍA UN HAAS! ¡Magnussen se para a un lado del trazado! ¡APARECE EL VIRTUAL SAFETY CAR! ¡Momento para el carrusel de paradas! 32 Quedan tres pilotos en la pista que aún no han hecho su parada en boxes: Daniel Ricciardo (6º), Esteban Ocon (10º) y Valteri Bottas (13º). Empiezan a rodar lentos y a perder ventaja con sus perseguidores. 32 ¡Se acerca Hamilton a Gasly! Poco más de dos segundos por detrás y recortando diferencias. Mercedes quiere el tercer y cuarto puesto y puede lograrlo. 30 Sigue aumentando la ventaja de Red Bull respecto al tercer puesto. Ahora mismo, Verstappen está a 24 segundos por delante del piloto de Mercedes. A este ritmo, tendrá una parada "gratis" para asegurarse el liderato. 29 Tercer abandono de Carlos Sainz en 2022 tras no hacerlo en ninguna ocasió en 2021 y una más que en 2020 (2). 29 DATO. Primera vez desde Italia en 2020 que los dos Ferrari abandonan en un mismo Gran Premio. En ese momento, los pilotos eran Sebastian Vettel y Charles Leclerc. 27 ¡SE PONE ALONSO NOVENO! ¡Y hace récord en el tercer sector. Ahora tiene por delante a Vettel en el octavo lugar. 26 ¡ALONSO 10º! ¡Vuelve a entrar en puntos y se pone detrás de su compañero! Va con mucho mejor ritmo el asturiano. Tendrá que dejarle pasar. 26 Llegamos al ecuador de la carrera. EL doblete de Red Bull parece fijo. No tiene ritmo Mercedes para poder darles caza. Podrían hasta hacer otra parada para cambiar neumáticos. 25 ¡Se retira Zhou! Ya son tres los pilotos que no van a terminar el Gran Premio de Azerbaiyán. Verstappen y Pérez siguen dominando el trazado con Russell por detrás a gran distancia. 23 Ocon empieza a hacer tapón en el octavo puesto y ya tiene a cuatro coches pegados. Tsunoda consigue adelantar al piloto francés para buscar escaparse. 21 ¡TODO PARECE ESTAR VENDIDO! ¡Los Red Bull no tienen oposición ahora y Russell pisa podio! Ricciardo se pone cuarto. Hamilton se sitía sexto por delante de Ocon. Alonso sigue recuperando algunas posiciones, ahora 12º. 20 ¡SE ROMPE EL MONOPLAZA DE LECLERC! ¡PROBLEMA DE MOTOR! ¡Abandonan los dos Ferraris y Red Bull va a conseguir el doblete! 20 VUELTA 20. Leclerc está a casi 13 segundos de Verstappen. Toca persecución y ver si aguantan los neumáticos hasta el final. ¿Habrá que hacer otra parada? Un safety car podría cambiarlo todo de nuevo. 19 ¡ENTRA TAMBIÉN ALONSO! ¡Estaba provocando un atasco y perdía muchísimo tiempo! Va a salir muy atrás. Al menos, 15º. 19 ¡ENTRA VERSTAPPEN! ¡Leclerc se pone primero! ¡Toca ver la pelea hasta el final! 18 Todos los que no pararon durante el VSC empiezan a tener problemas de neumáticos. Verstappen sigue por delante de Leclerc, pero el monegasco se acerca, aunque a paso lento. Sin embargo, en cuanto entre el holandés a boxes, Ferrari liderará la carrera. 17 Alonso se aleja del cuarto puesto con un Russell en tierra de nadie. Se queda detrás de Checo por muy poco. Los McLaren siguen presionando al piloto de Alpine. 17 ¡Sigue acercándose Leclerc! Va a alcanzar a Checo en poco tiempo. El mexicano prepara su entrada a boxes para poner duros. 15 ¡PASA VERSTAPPEN A CHECO! ¡Ha tenido que haber comunicación de radio! ¡Claramente, el mexicano ha dejado pasar a su compañero de equipo! Iba más lento y ha tenido que haber orden de arriba, 14 ¡VUELA LECLERC! ¡Se va acercando el monegasco a los dos Red Bull! Si gestiona bien el resto de la prueba, vamos a tener victoria del monegasco. 13 ¡Se salió Vettel! Se pasó de frenada, pero consiguió corregir posición con el carril de la escapatoria y vuelve a la carrera. 12 ¡Récord del primer sector para Checo Pérez! Si no quiere que por radio le digan que deje pasar a Verstappen por ir más rápido, tiene que volar. Por ahora, lo está haciendo. 11 Uno de los pilotos que no aprovechó el VSC ha sido Fernando Alonso, que se mantiene con medios en la quinta posición con los dos McLaren por detrás. Norris, muy pegado al asturiano. 11 Los dos Red Bull en cabeza. Tanto Checo como Max están con neumáticos medios. Ahora queda ver cómo gestiona Leclerc los neumáticos duros. Por ahora, a casi 13 segundos del holandés... 10 ¡ABANDONA SAINZ! ¡El virtual safety car se eliminará en breve! Solo hay seis pilotos con medios. Los 13 restantes, con duros. 10 ¡VIRTUAL SAFETY CAR! ¡Momento para aprovechar el cambio de neumáticos! Leclerc aprovecha para poner duros. Lo hacen también los dos Mercedes. Carrusel de paradas. 9 ¡SE PARA SAINZ! ¡Se queda en el carril de la curva 3 y no parece que pueda continuar el piloto español! 9 La carrera se encuentra bastante estabilizada, manteniendo la pelea de Verstappen con Leclerc por el segundo puesto con un Checo que no se aleja en la cabeza. Ricciardo tiene un ritmo rápido y pide adelantar a Norris para tratar de ganar posición con Alonso. 8 Con la octava vuelta en proceso, Alonso está en décima posición sin acercarse a Tsunoda, pero con Norris algo alejado. No hay posibilidad de DRS. Sainz va a un ritmo muy lento, pero con Russell a casi cinco segundos por detrás. 7 Récord en el primer sector para Leclerc, que no termina de acercarse lo suficiente a Checo para activar el DRS con Verstappen presionando a escasas décimas. Sainz sigue quedándose atrás cada vez más. 5 ¡Empieza Sainz a quedarse atrás! Los Red Bull tienen mucho más ritmo que los Ferrari y empieza a notarse. Verstappen presiona a Leclerc y el español ya está a tres segundos del piloto neerlandés. 4 Cumple Latifi la sanción porque un mecánico tocó el coche a escasos segundos de comenzar la carrera. Estaba mal posicionado en el grid. 3 Se permite el uso de DRS. Las diferencias son mínimas entre los 20 pilotos, con Checo Pérez sacando algo más de dos segundos a Leclerc. Es la única diferencia superior al segundo entre los corredores. 2 ¡SALIDA LIMPIA EN GENERAL! ¡Pocos movimientos de adelantamientos, destacando sobre todo el cambio de líder con Leclerc quedándose un poco colgado, algo que aprovechó Checo Pérez para pasar al monegasco por el interior en la primera curva! 1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡PILOTOS EN SUS PUESTOS! ¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Estamos cerca de comenzar la carrera! Los 11 primeros van con medio, además de Zhou, Magnussen, Albon y Latifi. Los cinco restantes eligen los duros. ¡10 MINUTOS PARA QUE ARRANQUE LA CARRERA! ¡No se vayan muy lejos que la carrera en el circuito urbano de Bakú va a comenzar en unos instantes! Sebastian Vettel logró precisamente con su segundo puesto en Bakú el año pasado el único podio que ha conseguido Aston Martin en toda su trayectoria en la Fórmula 1 (34 Grandes Premios). En caso de no alcanzar el cajón en Azerbaiyán, el alemán atravesará la peor racha sin alcanzar los tres primeros en toda su carrera en la F1 (22 carreras). Valtteri Bottas buscará en Bakú igualar a Rubens Barrichello como el piloto no campeón del mundo con más número de podios (68). El finés ha puntuado en seis de los siete Grandes Premios que ha disputado con Alfa Romeo este año (40 puntos), las mismas carreras que los dos pilotos que defendieron a la escudería italiana en todo el 2021 (13). Fernando Alonso (Alpine) viene de conseguir en Mónaco su mejor posición en este 2022 (séptimo). Necesita un quinto puesto en Bakú para convertirse en el tercer piloto de la historia en alcanzar los 2000 puntos en la F1 tras Lewis Hamilton (4215,50) y Sebastian Vettel (3066). George Russell (Mercedes AMG F1) ha sido el único piloto de la parrilla que ha terminado en el Top 5 en cada una de las primeras siete carreras de este Mundial (siempre entre el tercero y el quinto), mejorando siempre en carrera su posición inicial en la parrilla de salida. Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) podría superar al “Kaiser” (15, 1992 – 2006) como el piloto con más temporadas consecutivas con victoria en F1 (serían 16 consecutivas desde el año 2007). Sin embargo, el británico acumula seis carreras consecutivas finalizando fuera del podio, y no tiene una racha más larga sin subir al podio, sin contar abandonos, desde ocho Grandes Premios seguidos en 2009. Tras ser segundo en España y vencer en Mónaco, Sergio Pérez (Red Bull) podría igualar la mejor racha de su carrera deportiva en el podio, los tres terceros puestos de 2021 entre Turquía y México. El tapatío con tan solo una pole position, solo una victoria menos en la Fórmula 1(tres) que las logradas por Charles Leclerc (Ferrari) con 14 pole positions en su haber (cuatro). Max Verstappen (65 en 125 carreras, 24 victorias) se encuentra a un solo podio de superar a Sebastian Vettel (65 en 113 carreras, 38 triunfos) como el piloto que más veces lo ha logrado con la escudería austriaca. Los pilotos de Red Bull han acabado en el podio esta temporada en nueve de las 11 carreras que han finalizado en 2022, logrando dos dobletes en los últimos cuatro Grandes Premios (Emilia Romagna y España), justo el doble que en sus 163 carreras anteriores (Malasia 2016). Red Bull, que ha ganado en cinco de los siete primeros Grandes Premios de esta temporada (Max Verstappen cuatro y Sergio Pérez en Mónaco), está a una victoria de igualar a Lotus como la quinta escudería con más victorias de la F1 (81), tan solo por detrás de Ferrari (240), McLaren (183), Mercedes AMG F1 (124) y Williams (114). Hasta nueve pilotos distintos de siete escuderías diferentes han logrado visitar el podio en las cinco carreras que se han celebrado en Bakú, siendo Sebastian Vettel (2016, 2019 y 2021) y Sergio Pérez (2016, 2018 y 2021) los que más veces han repetido en el circuito caucásico (tres cada uno). Bakú ha tenido cinco ganadores diferentes (Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas y Sergio Pérez) y cinco ganadores de vuelta rápida distintos (Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Charles Leclerc y Max Verstappen) en cada una de sus cinco carreras de F1. Solo Charles Leclerc, con la pole de ayer, ha conseguido repetir ser poleman en este Gran Premio. ¡Buenos días y bienvenidos al gran día del fin de semana de Fórmula 1! ¡Turno de carrera! ¡Hoy es la fiesta del Gran Premio y Bakú se viste de gala para recibir a los 20 pilotos! ¡Solo uno puede ganar!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Mañana os esperamos con el gran día! ¡Mañana es el turno de la carrera para ver quién se lleva el triunfo en Bakú! ¡Les esperamos! ¡Que tengan una buena tarde! Final Ferrari ha demostrado, una vez más, al menos en clasificación, que tiene coche para pelear. Veremos si en carrera, con las estrategias pertinentes, consiguen arrebatar a Red Bull los triunfos que han estado cosechando en los últimos grandes premios. Final Es la sexta pole position de Charles Leclerc en 2022, solo una menos que en todo 2019, su mejor año en este aspecto. Final Azerbaiyán se convierte en el tercer gran premio en el que Leclerc repite pole position tras Baréin y Mónaco. Final 15ª pole position para Charles Leclerc, que es el 22º piloto que suma esta cifra en la historia de la Fórmula 1. Q3 Buen resultado para Mercedes. La escudería alemana logra el quinto y séptimo puesto con un Pierre Gasly entre medias. Alonso, más desafortunado, saldrá en décimo lugar. Tsunoda, 8º, y Vettel, 9º, completan el grid. Q3 ¡Otra pole position más para el monegasco! Red Bull completa el segundo y el tercer puesto. Mal resultado, dentro de lo que cabe, para Sainz, que venía haciendo una clasificación espectacular. Q3 ¡POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC! Q3 ¡SALTAN A BUSCAR LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD! ¡2 minutos para que suene la campana! ¡Sainz, por ahora, es el poleman! ¡Mucha tensión en el trazado! Q3 Van entrando los pilotos a boxes para encarrilar la última vuelta posible... ¡La pole está en juego! Q3 ¡SAINZ PRIMERO CON LECLERC POR DETRÁS! ¡Los dos Red Bull, con Pérez por delante, completan los cuatro primeros! ¡Alonso se coloca en novena posición! Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡Los 10 pilotos a pista! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! Vuelven a estar Ferrari y Red Bull arriba, con Pérez dominando. Alonso se ha metido en la Q3, igual que Hamilton, que logró el sexto mejor puesto. Vettel, séptimo, da la sorpresa. Russell, 8º y Tsunoda, 10º. Q2 ¡CRONO A CERO! ¡No parece que vayan a cambiar muchas cosas! Alonso está en boxes con un noveno puesto prácticamente asegurado. Q2 ¡SE PONE PÉREZ PRIMERO! ¡Qué clasificación estamos viendo! ¡Mucho baile de posiciones! Q2 ¡SE SALE VETTEL! ¡Bandera amarilla en el segundo sector! El alemán, igual que su compañero, fue directo contra el muro a baja velocidad. Se reincorpora al trazado y se recupera la bandera verde. Q2 ¡SE PONE PRIMERO SAINZ! ¡Segundo Leclerc! ¡Tremenda vuelta de los dos Ferrari! Q2 ¡COMIENZA LA Q2! ¡Todos en pista a excepción de Alfa Romeo! Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! Q1 ¡TODOS A BOXES! ¡Los dos Haas se quedan fuera! Alonso logra el 12º mejor tiempo para disputar la Q2. Lo mismo para Hamilton y los dos McLaren. Bottas, al límite, entra 15º. Red Bull y Ferrari dominaron la Q1. Q1 ¡CRONÓMETRO A CERO! Q1 ¡SE REANUDA LA CLASIFICACIÓN! Q1 ¡A las 16:40 se reanudará la Q1! Q1 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Parece que el alerón de Stroll no aguantó el choque y acaba por destrozar el Aston Martin! Se salió en la salida de la segunda curva y tocó muro. Se queda tirado en mitad del circuito con el cronómetro parado a 2:30. Dará tiempo a una última vuelta... Q1 ¡SE VA STROLL AL MURO! ¡Suerte para el piloto de Aston Martin, que se pegó flojo y pudo reincorporarse a la prueba! Tendrá que cambiar el alerón delantero, a lo sumo. Q1 ¡RECUPERA RED BULL LA PRIMERA LÍNEA! ¡Se ponen Verstappen y Pérez en las dos primeras posiciones! Leclerc y Sainz completan los primeros cuatro puestos. Alonso se pone 9º. Q1 ¡SE PONE LECLERC PRIMERO! ¡A tan solo 7 centésimas de Verstappen! Q1 ¡Max Verstappen se pone primero con 1:42.9! Pérez se coloca por detrás con Leclerc y Russell. Sainz quinto y Alonso está 13º. Q1 Todos los pilotos en pista y todos con neumático blando. Están cerca de comenzar la vuelta lanzada. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡LOS MONOPLAZAS ESTÁN EN LA RAMPA DE SALIDA DEL PIT! La prueba comenzará a las 16:15 tras los retrasos ocurridos durante las pruebas anteriores, incluyendo en F2. ¡No se vayan muy lejos! ¡A las 16:00 tendrá lugar el inicio de la clasificación! ¡Estamos a poco más de una hora para saber el poleman de mañana! En los libres, Red Bull y Ferrari han estado reinando con los McLaren dando la sorpresa en el quinto y sexto puesto. Los Mercedes, algo más apartados junto a los Alpine: Alonso, en undécima posición por delante de Hamilton. Hoy cumple 83 años el triple campeón del mundo, Jackie Stewart (1969, 1971 y 1973), el decano de la Fórmula 1. Solo Stefan Johansson, que compitió con Ferrari entre 1985 y 1986, fue el piloto que acumuló más Grandes Premios (31) que Carlos Sainz sin ganar, sin obtener una pole position y sin cosechar una sola vuelta rápida en toda la historia de la Scuderia (29). Charles Leclerc ha conseguido la pole position en cinco de las siete clasificaciones celebradas esta temporada, y puede convertirse en el primer piloto de Ferrari en lograr seis en las ocho primeras de un Mundial desde Michael Schumacher en 2001. Veremos qué tal lo hace el monegasco. Tres de las cinco victorias y tres de las cinco pole position en el circuito de Bakú han sido para Mercedes AMG F1. Tres de las cinco victorias en Bakú han salido desde la primera línea de la parrilla de salida, las tres obtenidas por un piloto distinto del equipo alemán (dos de ellas desde la pole position, Nico Rosberg en 2016 y Valtteri Bottas en 2019). ¿Quién ocupará las primeras posiciones en el día de hoy? Bakú ha tenido cinco ganadores diferentes (Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas y Sergio Pérez), cinco pole positions diferentes (Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas y Charles Leclerc) y cinco ganadores de vuelta rápida distintos (Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Charles Leclerc y Max Verstappen) en cada una de sus cinco carreras de F1. ¿Repetirá alguien este fin de semana? ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a otro fin de semana de Gran Premio de Fórmula 1! ¡Tras Mónaco en la jornada anterior, es el turno de otro circuito urbano! Con la juventud aún en alza para Azerbaiyán, el trazado urbano de Bakú se viste de gala para acoger la gran fiesta del automovilismo.

