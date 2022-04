Volver al inicio 12 MAX VERSTAPPEN BLOQUEA EN PROST (CURVA 15) Por el quinto lugar los dos McLaren está asediando a George Russell, y por detrás, por el noveno lugar, Fernando Alonso no puede con Pierre Gasly que le está frenando su progresión. 10 SERGIO PÉREZ TERCERO DESPUÉS DE ADELANTAR A LEWIS HAMILTON POR DENTRO EN LA SEGUNDA RECTA DEL CIRCUITO. Charles Leclerc ahora aventaja en dos segundos a Max Verstappen y salida de pista de Sebastian Vettel que, recuerden, hoy disputa su primera carrera de la temporada. 10 ¡¡¡ DRS ACTIVADO !!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ AL ACECHO DE ESA TERCERA PLAZA PERDIDA Y OCUPAR ESA ZONA DE PODIO TAN IMPORTANTE PARA HACER ESTRATEGIA DE EQUIPO QUE LE PERMITA A RED BULL ATACAR EL PRIMER PUESTO DE CHARLES LECLERC !!!! 8 CHARLES LECLERC HA REANUDADO LA MARCHA TIÑIENDO TODOS LOS SECTORES DE MORADO Y LOGRANDO LA VUELTA RÁPIDA. Pero Max Verstappen le sigue muy de cerca en tiempos de activar el DRS cuando se permita. Y por detrás Sergio Pérez sigue agobiando a Lewis Hamilton. 7 SE REINICIA EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA SIN NOVEDADES MÁS ALLÁ DE UN TRALLAZO EN EL FERRARI DE CHARLES LECLERC. Fernando Alonso es décimo y el primero que viste duros. Está como empezó beneficiado por el abandono de Carlos Sainz pero superado en el inicio por Pierre Gasly. 6 EL COCHE DE SEGURIDAD SE MARCHARÁ EN LA PRÓXIMA VUELTA. Todos los pilotos degradando sus neumáticos en los habituales zig zag que asolan en los monoplazas en este tipo de tesitura. El Gran Premio se reiniciará sin Carlos Sainz. Una pena. 5 ¡¡¡ DOS PARADAS PARA LANCE STROLL !!! Como el Gran Premio se haya detrás del Safety Car, el piloto que marchaba último clasificado, sin nada que perder, ha cambiado de duro a medio y de medio a duro para cumplir el trámite de la modificación de goma, ahorrarse paradas e intentar llegar hasta el final partiendo desde la cola del grupo. 4 ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA PARA INTENTAR REMOLCAR EL FERRARI !!! Adiós a la mejor racha personal de Carlos Sainz de podios consecutivos (tres, 3º en Abu Dabi 2021, 2º en Bahréin 2021 y 3º en Arabia Saudí), y adiós a la quinta mejor racha de todos los tiempos sin abandonar al finalizar los últimos 31 Grandes Premios de Fórmula 1. 3 ¡¡¡ VIRTUAL SAFETY CAR !!! ¡¡¡ TROMPO DE CARLOS SAINZ EN LA CURVA 11 !!! Se ha quedado clavado en la puzolana después de un inicio horrible. Quería adelantar a la desesperada, lo ha intentado por fuera con Mick Schumacher, pero ha tocado el piano y ha perdido el control de su monoplaza. Pesadilla de fin de semana para el segundo del Mundial. 1 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON ES TERCERO POR DELANTE DE SERGIO PÉREZ QUE LE PERSIGUE COMO SI FUERA SU SOMBRA !!! Mal inicio también de Lando Norris que viaja junto a Daniel Ricciardo en la sexta y séptima posición. 1 HORRIBLE INICIO DE GRAN PREMIO DE AUSTRALIA PARA CARLOS SAINZ. Se ha quedado clavado en el inicio, se ha quedado enmedio de un embudo y ha bajado hasta la 14ª posición después de intentar adelantar a Valtteri Bottas y verse sorprendido por Mick Schumacher. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Medios para todos exceptuando para Alexander Albon, Kevin Magnussen, los Aston Martin y los dos españoles que, fuera de posición y con la necesidad de ganar posiciones, empezarán vistiendo duro. Todo preparado en la parrilla de salida de Albert Park donde Alexander Albon saldrá último tras quedarse ayer sin gasolina. Gran Premio que supone el 181 de Lewis Hamilton con Mercedes AMG F1 (jamás en la F1 un piloto ha corrido tanto para un equipo como el británico con los alemanes). Nos esperan 58 vueltas. Los co-equipiers esperando para salir corriendo. Rebienvenida Australia. Rebienvenida normalidad. En el Mundial de pilotos, recuerden, el poleman Charles Leclerc domina con 45 puntos, 12 por encima de su compañero Carlos Sainz. Max Verstappen es tercero con 25, y Lewis Hamilton quinto con 16. Fernando Alonso tan solo ha sumado los 2 puntos de su 9º lugar en Bahrein, tras abandonar en Arabia Saudí cuando viajaba 6º. Una carrera que tiene una peculiaridad con los pilotos de su propio país. Ningún australiano ha logrado la victoria, ni alcanzado el podio ni obtenido la pole position en Australia en la historia de la Fórmula 1. Lo máximo han sido tres vueltas rápidas: Mark Webber en 2010 y Daniel Ricciardo en 2016 y 2018. Aunque al campeón tulipán no se le da nada bien este circuito, ni siquiera a Red Bull. El neerlandés no tiene ni pole position ni vuelta rápida y tan solo ha conseguido un podio en sus cinco participaciones en Australia (3º en 2019). Por su parte Australia es el Gran Premio que más veces ha tenido que disputar el cuadro austriacol para cosechar una victoria (Sebastian Vettel en 2011, 15 ediciones en total). Tardó en arrancar su Ferrari del box, al final lo hizo pero tan solo hizo una vuelta de calentamiento de un último giro que no le sirvió para progresar. Más regular en todos los sectores, Charles Leclerc batía a Max Verstappen (2º) por tres décimas. Hoy los dos Red Bull, que partirán hoy como lobos por detrás del monegasco. Restaban siete minutos para la conclusión. Cuando se reinició, Mercedes AMG F1 salieron los primeros para hacer vueltas y arrastraron a Sergio Pérez, que se quedó fuera de timing. Charles Leclerc y Max Verstappen lo hicieron a la vez a cuatro del final; y Carlos Sainz no aparecía. Entre los favoritos, Red Bull solo necesitaba un giro de reconocimiento para lanzarse; Ferrari y Mercedes AMG F1 necesitaban otra de calentamiento extra. Reservar en el primer sector para acelerar en los dos últimos. A Carlos Sainz (9º) le faltaron 200 metros para completar una vuelta buena para estar, por lo menos, en las dos primeras líneas pero llegó la bandera roja provocada por Fernando Alonso. Lewis Hamilton (5º) no ganó la pole position en Australia por primera vez desde que se inició la Era Híbrida, y, junto a George Russell (6º), mantuvieron esa tercera línea para Mercedes AMG F1 que les supo a gloria después de que antes de la clasificación, el bólido del heptacampeón del mundo estuvo a punto de no partir por problemas mecánicos. Qualy donde el motor Ferrari no brilló. HAAS volvió a las andadas y Alfa Romeo no pudo estar en Q3 (Valtteri Bottas, 12º, no ha estado en el último turno de clasificación 104 Grandes Premios después); y en el que sí lo hicieron los Alpine y unos McLaren que colocaron a sus dos pilotos en último turno por primera vez en 2022 (Lando Norris 4º y Daniel Ricciardo 7º). La fase de clasificación fue controvertida y maratoniana con dos banderas rojas; las provocadas en el Q1 por Lance Stroll (19º) y Nicholas Latifi (18º) que chocaron entre sí; y por Fernando Alonso (10º) en Q3 cuando, por un fallo hidráulico, se le paró el motor en esa curva Ascari que da por finalizada la contrarrecta. El monegasco obtuvo su segunda pole position de la temporada; ya cuenta con las mismas que en todo el año 2021. Y es el primer piloto de Maranello en obtener dos en las tres primeras clasificaciones desde Sebastian Vettel en 2018. Un alemán que se ha llevado el protagonismo el viernes al conducir una moto sin casco por la pista haciendo las delicias del respetable y la multa de los comisarios por, sobre todo, mal ejemplo (17º). Y ayer la pole position fue para Charles Leclerc. Otra vez Ferrari. Cuatro de las cinco veces que un piloto de la Scudería fue pole position en Australia en el Siglo XXI terminó siendo campeón del mundo (el 80%), y en el 100% de las veces, el Cavallino Rampante se proclamó campeón del mundo de constructores. Gran Premio de debuts, imprevisible (como el 6º de Pedro de la Rosa en 1999 o el 2º de Kevin Magnussen en 2014), con una gran cantidad de abandonos y de accidentes, como el de Martin Brundle en 1996 o el de Fernando Alonso en 2016. Solo un ganador en Australia en las últimas ocho ediciones ha salido desde la pole (Lewis Hamilton en 2015). Melbourne es uno de esos lugares (como Montreal, Sao Paulo o Suzuka) que no pueden faltar en este deporte. De hecho, Australia es el país que más veces ha abierto un Mundial (22 temporadas de los 35 años ininterrumpidos en los que se celebró la Fórmula 1). Siempre se decía que lo que pasaba en Albert Park no reflejaba el resto de la temporada. Pero el diseño ha variado en dos puntos fundamentales. La curva 13 (Ascari) es más cerrada para contrarrestar el resto de cambios en pos de la velocidad. Pero la más destacable, sin duda, está en la supresión de la chicane en la 9-10 (Clark) para convertirla en una entrelazada que se afrontará como una recta con el pie a fondo. En todo este tiempo, Australia ha aprovechado para remodelar el circuito, implementar un asfalto nuevo que resta adherencia y hacerlo mucho más rápido y espectacular acorde con los tiempos. Hoy nos encontramos con cuatro puntos donde se puede aplicar el DRS, dos de detección, y con la modificación de cuatro vértices (entre ellos los de entrada y salida a la recta de meta). La Fórmula 1 reaparecería en julio de 2020. Sería en Europa con Grandes Premios en Oriente Próximo. Siempre con dudas, restricciones y cambios sobre la marcha. En 2021 se sumó el continente americano. Pero el lejano Oriente y Australia se quedaron a un lado reservándose para 2022. En marzo de 2020 y con China ya cerrada, el “Gran Circo” se hallaba en Australia, en las antípodas de Europa donde el COVID estaba empezando a azotar con fuerza y donde las restricciones estaban obligando a suspender cualquier tipo de evento, deportivo o no. El viernes 13 se disputaron los primeros entrenamientos libres de aquella temporada. Hola muy buenos días en España, buenas tardes en Australia. Con todos ustedes, y con motivo del tercer Gran Premio del Mundial, el circuito semiurbano de Albert Park, en Melbourne, vuelve a la Fórmula 1 tres años después en pleno símbolo de que la normalidad a nuestras vidas ha llegado.

Final Segunda pole position de la temporada para Charles Leclerc que ya ha conseguido las mismas que en 2021. Es el primer piloto de Ferrari en cosechar la preciada plaza en los tres primeros Grandes Premios desde Sebastian Vettel en 2018. Mañana tendrá que defenderla ante los Red Bull en un día donde hay una probabilidad de lluvia del 10%. No se lo pierdan. Esperamos que hayan disfrutado. Reciban un fuerte abrazo. Final Y todo ello mientras, en una estrategia con una vuelta de calentamiento extra y, como todos los pilotos, reservar en el primer sector para acelerar en los dos últimos, Charles Leclerc batía con facilidad y por timing a los dos Red Bull, que precipitó la salida de Sergio Pérez tercero. El que no tuvo timing fue Carlos Sainz que cayó hasta la novena posición con problemas en su monoplaza en los minutos decisivos. Final Lewis Hamilton no ha ganado la pole position en Australia, y, junto a George Russell, se mantiene en esa tercera línea que le sabe a gloria después de que antes de la clasificación, su Mercedes AMG F1 ha estado a punto de no partir por problemas mecánicos. Final Clasificación donde el motor Ferrari no ha brillado. HAAS ha vuelto a las andadas y Alfa Romeo no ha podido estar en Q3 (Valtteri Bottas no ha estado en el último turno de clasificación 104 Grandes Premios después); y en el que sí lo han hecho los Alpine y unos McLaren que han colocado cuarto a Lando Norris. Final Finaliza por tanto una fase de clasificación controvertida y maratoniana con dos banderas rojas; las provocadas en el Q1 por Lance Stroll y Nicholas Latifi que han chocado entre sí; y por Fernando Alonso en Q3 cuando, por un fallo hidraúlico, se le ha parado el motor en la curva Ascari, la más cerrada del circuito. Q3 ¡¡¡ POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ SEGUNDA DE LA TEMPORADA !!! El monegasco partirá mañana por delante de los dos Red Bull, Lando Norris cuarto, los Mercedes AMG F1 con Lewis Hamilton quinto y George Russell sexto. Carlos Sainz noveno tras tener problemas al arrancar el monoplaza. Fernando Alonso décimo cuando en su primer giro lanzado venía con tiempo antes de que se le parara el coche en la curva Ascari. Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN SE COLOCA AL FRENTE PERO VIENE COMO FAVORITO CHARLES LECLERC PARA SER POLE POSITION !!! Carlos Sainz no competirá completamente descoordinado en timing, y con una segunda lanzada donde sus tiempos no están a la altura. Q3 Mal primer parcial de Max Verstappen, sector donde romper Charles Leclerc todos los registros. Esperando el tiempo de Carlos Sainz.... Q3 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ A UNA MILÉSIMA DE CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ Y CARLOS SAINZ A PISTA CON LOS MCLAREN Y MAX VERSTAPPEN !!! El último que cerrará la fase de clasificación será Esteban Ocon, compañero de un Fernando Alonso que será décimo. Q3 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ EN VUELTA LANZADA !!! Los Mercedes AMG F1 necesitará otra vuelta más, lo más lógico que Charles Leclerc realice esta estrategia. Tres minutos para el final y todos los demás se hacen de rogar. Carlos Sainz se la juega a una carta. Q3 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ TAMBIÉN EN PISTA IMITANDO A LOS DOS MERCEDES AMG F1 !!! El resto se hace de rogar. Charles Leclerc ya está en el Pit Lane. Q3 VUELTA DE RECONOCIMIENTO PARA LOS MERCEDES AMG F1. Con nuevos, parece que se precipitan pero veremos como les sale la jugada a los de Toto Wolff. Es más posible que necesiten dos giros de calentamiento. Q3 ¡¡¡ SIETE MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ SE REANUDA EL TERCER TURNO DE LA FASE DE CLASIFICACIÓN !!! Carlos Sainz obligado a mejorar en un asfalto que, en sus primeros compases, estará frío. No hay excesiva prisa. A todos les quedan un intento con un neumático blando nuevo. Q3 Mejor tiempo para Charles Leclerc que había batido en una décima a los dos Red Bull. Fernando Alonso no ha dejado completar vuelta a Carlos Sainz que se ha quedado a 200 metros y que permanece octavo. Y ojo al progreso de los McLaren que ahora mismo son cuarto (Daniel Ricciardo) y sexto (Lando Norris). Q3 ¡¡¡ ACCIDENTE DE FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ ACCIDENTE DE FERNANDO ALONSO QUE VENÍA CON TIEMPAZO !!! ¡¡¡ QUÉ PENA !!! ¡¡¡ FALLO DE FRENOS EN LA CURVA DE ASCARI, LA QUE HAN CERRADO EN LA REMODELACIÓN !!! ¡¡¡ BANDERA ROJA A FALTA DE SIETE MINUTOS !!! Q3 Charles Leclerc y Carlos Sainz hacen buenos tiempos en los dos primeros sectores pero no están mejorando a Red Bull. Fernando Alonso bate el tiempo el segundo sector, ojo...... Q3 ¡¡¡ FERRARI EN VUELTA DE PREPARACIÓN EN EL SEGUNDO GIRO !!! ¡¡¡ Y MAX VERSTAPPEN REVIENTA LOS TIEMPOS HASTA QUE HA LLEGADO SERGIO PÉREZ PARA GANARLE POR 1 MILÉSIMA. Lewis Hamilton esperará también a la segunda lanzada, al igual que George Russell. Q3 ¡¡¡ LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD !!!¡¡¡ 12 MINUTOS POR DELANTE !!! Max Verstappen al frente, por detrás Checo Pérez. A continuación los Ferrari y los Mercedes AMG F1 (con usados). No ha salido Fernando Alonso. Q2 Pelearán por tanto por la pole position los Red Bull, los Ferrari, los Mercedes AMG F1, los Alpine y los McLaren, que ha metido en Q3 a sus dos pilotos por primera vez en toda la temporada. El circuito y las mejoras les ha venido muy bien en Australia. Q2 CARLOS SAINZ SE HA COLOCADO A UNA DÉCIMA DE SERGIO PÉREZ, LEWIS HAMILTON SUBE A LA OCTAVA PLAZA Y HA CAÍDO PIERRE GASLTY. Fuera los Alpha Tauri, los Alfa Romeo y Mick Schumacher. Q2 ¡¡¡ ESTEBAN OCON SE HA COLOCADO OCTAVO !!!! Y LEWIS HAMILTON EN EL FILO DE LA NAVAJA. Todos mejorando en los últimos sectores, y reservando en el primero. Viene mejorando el británico, y también Carlos Sainz. Q2 DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y CHARLES LECLERC SE SITÚA A DOS DÉCIMAS DE SERGIO PÉREZ QUE ES EL ÚNICO QUE NO ESTÁ EN PISTA. A punto de iniciar todos la vuelta lanzada a un minuto para la conclusión. Max Verstappen y Fernando Alonso con usados, el resto con nuevos. Q2 ¡¡¡ CARLOS SAINZ SE COLOCA TERCERO A 4 DÉCIMAS DE SERGIO PÉREZ Y CHARLES LECLERC REVIENTA EL PRIMER SECTOR !!! Mejoran los Alfa Romeo pero no salen del atolladero por detrás. Lewis Hamilton sigue defendiendo décima y media. Q2 CINCO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y CARLOS SAINZ REALIZA UNA VUELTA EXTRA PARA CALENTAR NEUMÁTICO Y PREPARAR EL GIRO LANZADO. Por detrás comienzan vuelta lanzada todos aquellos pilotos con apuros, entre ellos los dos Alfa Romeo y Esteban Ocon, compañero de Fernando Alonso. Q2 ¡¡¡ "CHECO" PÉREZ AL FRENTE !!! ¡¡¡ REVIENTA EL PRIMER Y EL TERCER SECTOR Y SUPERA EN DOS DÉCIMAS A MAX VERSTAPPEN !!! Fernando Alonso tercero por delante de los Ferrari. George Russell, tras su error en su primer giro rápido ha sido sexto en el segundo. Y su compañero Lewis Hamilton está a décima y media del abismo. Q2 ANOTADA INCIDENCIA A SERGIO PÉREZ POR NO RESPETAR BANDERA AMARILLA EN SECTOR 3 PROVOCADA POR GEORGE RUSSELL. Lewis Hamilton octavo, su Mercedes AMG F1 empieza muy fuerte pero cae el rendimiento de su neumático al final de la vuelta. Q2 FERNANDO ALONSO A DOS DÉCIMAS DE MAX VERSTAPPEN, QUE ES EL PRIMER TIEMPO DE REFERENCIA. Sergio Pérez y Charles Leclerc a tres décimas. Carlos Sainz a seis décimas del neerlandés, ha debido de tener algún pequeño error. Lewis Hamilton, el mejor en el primer sector. Q2 Todos en el asfalto menos Guanyu Zhou....¡¡¡ Y HAY MUCHA PRISA !!! Se están batiendo records en los sectores en la vuelta de reconocimiento. Max Verstappen abre las hostilidades. Q2 ¡¡¡ COMIENZA EL SEGUNDO TURNO DE CLASIFICACIÓN EN ALBERT PARK !!! Todos a pista conblancos exceptuando Fernando Alonso y los Alfa Romeo. Blandos. Usado para los Ferrari y nuevos para los Red Bull y los Mercedes AMG F1. Q1 EL WILLIAMS DE ALEXANDER ALBON RETIRADO. LA Q2 DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA SE REANUDARÁ A LAS 08:44 (HORA PENINSULAR ESPAÑOLA). Q1 Se ha quedado parado el Williams de Alexander Albon entre Stewart y Prost (curva 14 y 15). Se tenía previsto reiniciar la Q2 cuanto antes, pero tendrá que esperar para retirar el monoplaza de Jost Capito, otra escudería que no está teniendo un buen inicio de campeonato. Q1 Nadie mejora en el último sector. Pierre Gasly ha subido hasta la décima plaza, mientras que a Sebastian Vettel esta vuelta le ha valido para subir dos posiciones en parrilla. Los otros dos eliminados han sido Kevin Magnussen y un Alexander Albon que se ha quedado a 3 centésimas de Mick Schumacher. Los HAAS vuelven a los bajos fondos de la parrilla. Q1 ¡¡¡ LOS MERCEDES AMG F1 SON LOS ÚNICOS QUE NO HAN CONSEGUIDO ENTRAR !!! Tienen un tiempo donde no deberían peligrar, no sería descartable que estuvieran probando. Mientras tanto en el primer sector los únicos que mejoran son Pierre Gasly y Esteban Ocon. Q1 ¡¡¡ Q1 EN MARCHA Y LOS PILOTOS PELEANDO EN LA VUELTA DE CALENTAMIENTO !!! Los Mercedes AMG F1 han salido por si acaso con blando usado. Los siete primeros guardados ya en sus respectivos garajes. Q1 ¡¡¡ SE REANUDA LA FASE DE CLASIFICACIÓN DE FÓRMULA 1 A LAS 08:31 (HORA PENINSULAR ESPAÑOLA) !!! DOS MINUTOS POR DELANTE. Hay que hacer rápido la vuelta de reconocimiento. La cola del Pit Lane encabezada por Daniel Ricciardo que tan solo cuenta medio segundo de colchón. Lo intentará Sebastian Vettel. No le dará tiempo a todos. Y el asfalto se ha enfriado, y los neumáticos congelados por esperar en ese pasillo de boxes..... Q1 Nicholas Latifi ha sufrido un accidente en cada uno de los últimos cuatro Grandes Premios. Tiene la negra el piloto de Williams, protagonista secundario en la resolución del apasionante Mundial 2021 entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Por su parte, horroroso inicio de Aston Martin en este 2022 cuya mejor posición en carrera son dos 12º puestos. Q1 Los dos canadienses, los dos de Montreal. Nicholas Latifi marchaba por delante, lento, dejando pasar a varios monoplazas, entre ellos a Lance Stroll. De repente el Williams ha acelerado, se ha querido meter por dentro adelantando al Aston Martin que le ha pillado de imprevisto y se ha llevado por delante a su compatriota. Accidente muy absurdo. Q1 ¡¡¡ NICHOLAS LATIFI Y LANCE STROLL SE TOCAN AL FINAL DEL PRIMER SECTOR Y BANDERA ROJA EN PISTA A DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! No hay consecuencias físicas. Albert Park repleto de fibras de carbono. Q1 LANCE STROLL SALE A PISTA, SEBASTIAN VETTEL NO. Los Mercedes AMG F1 mejoran unas décimas y se sitúan octavo y noveno, con apenas 4 milésimas entre Lewis Hamilton y George Russell. Menos los Red Bull, los Ferrari, Valtteri Bottas y Lando Norris, todos en pista. Q1 CUATRO MINUTOS DE LA CONCLUSIÓN Y LOS RED BULL AL FRENTE. Mercedes AMG F1 siguen en pista degradando neumáticos con medio segundo de colchón sobre la zona peligrosa. Q1 George Russell décimo y Lewis Hamilton undécimo (tres décimas entre ellos con error del británico en las 12 incluído). A sufrir. Suerte que pueden tener si no salen los Aston Martin porque solo restarán tres plazas de eliminación. Q1 SIETE MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN. NO SABEMOS NADA DE LOS ASTON MARTIN. Los Mercedes AMG F1 en el mismo tiempo que Carlos Sainz en el primer sector. Problemas para los Alpha Tauri y los HAAS. Q1 ¡¡¡ A 44 MILÉSIMAS MAX VERSTAPPEN DE CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ ESTA CLASIFICACIÓN PROMETE CUANDO LLEGUE EL TRAMO DECISIVO !!! Q1 Como sucede siempre el asfalto mejora según avanza la fase de clasificación, ahora ha sido Charles Leclerc el que le ha metido dos décimas a Carlos Sainz. Fernando Alonso ha llegado hasta la quinta plaza (ahora sexta porque le ha superado Valtteri Bottas, su enemigo este año), a 7 décimas del Cavallino Rampante. Q1 ¡¡¡ CARLOS SAINZ BATE EN DOS DÉCIMAS A CHARLES LECLERC !!! Se ha intercalado entremedias Sergio Pérez. Y ojo que Max Verstappen es cuarto por detrás incluso de su compañero de equipo. Fernando Alonso ya en pista. Todavía no han salido ni los Mercedes AMG F1 ni los Aston Martin. Q1 PRIMER TIEMPO DE REFERENCIA PARA CHARLES LECLERC.Más de un segundo de distancia con respecto a cualquier rival, y error de Carlos Sainz en la curva 12 en el sector 3 donde ha forzado la primera bandera amarilla de la sesión. Q1 COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA Y YA ESTÁN LOS FERRARI EN ESCENA. Con blancos como los Alpha Tauri, los HAAS, los Alfa Romeo, los Williams o Lando Norris, que también han partido. Todo preparado en Melbourne. Espectacular Albert Park. Hoy está nublado pero no lloverá (mañana sí dan probabilidad de lluvia). Los Ferrari, mejores en FP1 (Carlos Sainz) y FP2 (Charles Leclerc), son favoritos. Red Bull al acecho. Y ojo al crecimiento de Fernando Alonso que nos promete sensaciones positivas. Mucha actividad en los garajes no solo en el de Lewis Hamilton. Ha tenido problemas Max Verstappen en la parte trasera de su Red Bull, no paran de apuntalar el McLaren de Lando Norris (el mejor en los FP3 y los Aston Martin al que se le multiplian los problemas que no solo han visto como a Sebastian Vettel, que debuta este año tras COVID, le multaron por dar una vuelta en moto sin casco al circuito, sino que ha contemplado como sus dos pilotos se han accidentado en los entrenos libres. Aparte ha habido más variaciones y novedades. Han modificado cuatro vértices (entre ellos los de las curvas de entrada y salida en la recta de meta). Ascari (curva 13) es más cerrada. El asfalto es completamente nuevo y, por tanto, más deslizante. Y, sobre todo, de cara a mañana, habrá cuatro zonas de DRS (dos de activación). Todo ello en un circuito que, tres años después de que desapareciera en el calendario justo en el mismo instante cuando cancelaron todo tipo de actividad, ha vuelto remodelado. Un trazado semiurbano en el que siempre ha sido complicado adelantar pero siempre ha habido espectacular, tiene como principal cambio la curva 9-10 (Clark) que ha pasado de ser una chicane en una entrelazada que se tomará como una recta. Complicado que Lewis Hamilton participe. Se trata del piloto que ha logrado más poles position en Albert Park (ocho). Tanto es así que de haberla obtenido en esta edición se convertirá en el piloto con más poles en un solo circuito en toda la historia de la Fórmula 1 superando la marca de Michael Schumacher en Suzuka, de Ayrton Senna en Imola y del propio Lewis Hamilton en Hungaroring (ocho cada uno). Se trata de la mejor racha en este Gran Premio por parte de un equipo. Los alemanes podrían enlazar los tres primeros Grandes Premios de una temporada de Fórmula 1 sin pole position o victoria por primera vez desde el año 2011 cuando no consiguió ninguna de las dos cosas en todo el año con Nico Rosberg y Michael Schumacher. Una fase de clasificación que viene con noticias. La primera es que ahora mismo están trabajando a destajo para poner a punto el Mercedes AMG F1 de Lewis Hamilton que podría no disputar la sesión. ¡¡¡ Cómo le ha cambiado la vida a los de Toto Wolff que ha que ha cosechado las últimas seis pole position en Australia. Hola muy buenos días a todos los amantes del mundo del motor, a todos los seguidores de la Fórmula 1, y sean bienvenidos a la fase de clasificación del tercer Gran Premio de la temporada. Australia ha vuelto a nuestras vidas, no como prueba inaugural, y lo hace para recibir de nuevo a un deporte que goza de muy buena salud.

