Volver al inicio 9 DANIEL RICCIARDO A BOXES PARA COLOCAR DUROS. El medio solo le ha durado 9 vueltas. Se supone que, si no hay fricciones, el australiano tendrá que llegar hasta el final. Lewis Hamilton es 13º. 9 ¡¡¡ ESTEBAN OCON HA QUERIDO DEVOLVÉRSELA A FERNANDO ALONSO PERO SE HA PASADO EN LA CHICANE !!! Al final de la vuelta le ha entregado la posición al piloto español con Valtteri Bottas al acecho. 8 En las posiciones cabeceras, Max Verstappen ha ganado ritmo y no solo aventaja en tres segundos a Carlos Sainz asentándose en el podio, sino que se sitúa a un segundo de Charles Leclerc. Por radio, el campeón del mundo delata que no le funcionan las luces al Ferrari del monegasco. 7 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO SEXTO !!! Ha tenido que ser por fuera en la recta de meta y resistiéndose en la chicane cuando el piloto español ha demostrado su poderío contra el francés, algo que no mostró en Sakhir. Esta pelea ha permitido que llegue a su altura Valtteri Bottas. 6 Esteban Ocon no deja progresar a Fernando Alonso en la lucha por la sexta plaza y esta pelea está permitiendo que George Russell se afiance en el Top 5. Es la única pelea que hay entre los 12 primeros. Hasta ahí, Lance Stroll está entaponando a Daniel Ricciardo y Lewis Hamilton. 5 ¡¡¡ MANIOBRA MUY PELIGROSA DE ESTEBAN OCON SOBRE FERNANDO ALONSO QUE QUERÍA SUPERARLE POR EL INTERIOR EN LA RECTA DE META !!! Casi se lleva por delante el español al francés ante los lamentos de Otmar Szafnauer. 3 DRS ACTOVADO. George Russell está en disposición de poder adelantar a Esteban Ocon, igual pasa con Valtteri Bottas sobre Fernando Alonso. Le cuesta arrancar a los Alpine. Pierre Gasly también quiere la posición de puntos de Lando Norris. 2 CARLOS SAINZ MUY ENCIMA DE MAX VERSTAPPEN POR EL PODIO Y GEORGE RUSSELL SOBRE ESTEBAN OCON POR EL QUINTO PUESTO. Valtteri Bottas también agobia a Fernando Alonso, mientras que Lewis Hamilton es 14º que solo se ha beneficiado del mal inicio de Guanyu Zhou. 1 SALIDA LIMPIA. Max Verstappen, tras la chicane del final de recta de meta, ha superado a Carlos Sainz. Mala salida de Daniel Ricciardo (13º) y Guanyu Zhou que se ha ido al fondo de la parrilla. Por lo demás, mucha precaución. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Tan solo 18 pilotos disputarán este alocado Gran Premio de Arabia Saudi que el año pasado fue tan interrumpido por los accidentes y donde hubo tantas banderas amarillas. Todos con medios excepto Kevin Magnussen (10º), Lewis Hamilton (15º) y Nicholas Latifi (17º). Todo preparado en el circuito urbano de Jeddah en Arabia Saudi donde la parrilla de salida ha sido una auténtica pasarela de famoseo, glamour y lujo. Nos esperan 50 vueltas por delante. Los co-equipiers esperando a ambos lados de la calzada. Con todos ustedes, el segundo capítulo de esta apasionante novela llamada “Nueva Era de la Fórmula 1”. Tratará de arrebatárselo su compañero y unos Ferraris que podría cosechar dos dobletes en las dos primeras carreras de una temporada por primera en toda su historia. Y ojo a los motores Red Bull. Max Verstappen, Sergio Pérez y Pierre Gasly (9º) abandonaron por problemas mecánicos. Mientras que el único superviviente en Sakhir, Yuki Tsunoda, ayer no participó y hoy el Alpha Tauri se ha quedado tirado en la vuelta de llegada a la parrilla de salida. Todos los ojos puestos por tanto en Sergio Pérez que está a cinco giros de las 100 vueltas lideradas y que podría convertirse en el piloto mexicano con más victorias de la historia superando a Pedro Rodríguez (serían tres). Hoy el mexicano cumple 11 años en la Fórmula 1 desde que debutara en Australia 2011. Pobre resultado de George Russell (6º), que avanzó posiciones porque Fernando Alonso (7º), quinto hasta la última vuelta lanzada, no estuvo fino en el último giro y fue superado tanto por el británico como por su compañero Esteban Ocon (5º) que volvió a dar mejores sensaciones a bordo del Alpine. De esta manera, Sergio Pérez, que era el piloto con más Grandes Premios de siempre de la Fórmula 1 sin pole position (214 hasta ayer), se convertiría en el primer piloto mexicano de la historia en obtener la pole position. Max Verstappen y Lewis Hamilton no perdían una Qualy a la vez con sus respectivos compañeros desde Bahrein 2018. Pero en el giro definitivo se daría la vuelta a la situación totalmente. Ferrari primero y Red Bull después. Y no porque Charles Leclerc aventajara en dos décimas a Carlos Sainz, sino porque de forma sorprendente, y cuajado en los dos últimos sectores, Sergio Pérez superaría por tan solo 25 milésimas al monegasco, sin tiempo de reacción para un Max Verstappen que se conformaría con la cuarta plaza. Y también lo hizo en la primera vuelta lanzada de la Q3 en un giro donde a todas las escuderías les funcionó mejor los usados que los nuevos. El madrileño aventajaba en 44 milésimas a Charles Leclerc (2º) con los Ferrari mandando. El español en el primer y tercer sector, el monegasco en el segundo. Ya en la Q2 y cuando la clasificación se restauró, a los pilotos le dio tiempo a degradar sus neumáticos para saber quien lucharía por la pole. Fuera se quedaron los dos McLaren (Lando Norris 10º y Daniel Ricciardo 11º) que al menos dejaron mejor sabor de boca que en Sakhir. Para entonces, Carlos Sainz (3º) había liderado tanto la Q1 como la Q2. Fue la segunda noticia del día. La primera, y quizás principal, fue la debacle de Lewis Hamilton (16º) al no pasar el corte de la Q1 (cuando George Russell había sido cuarto en ese turno). Fue la primera vez que el heptacampeón del mundo se quedó a las primeras de cambios desde Brasil 2017. Aquello fue por una salida de pista, porque con tiempo cronometrado había que marcharse a Bélgica 2016. Aunque claro para ir al hospital fue trasladado en helicóptero. Y sin helicóptero no se podía reanudar la fase de clasificación. Mientras, los operarios trabajaron a destajo para limpiar la zona, arreglar los muros que se quedaron tocados e inunda de sepiolita los tramos de asfalto donde el HAAS dejó su reguero de aceite. Todo ello a cinco minutos de la conclusión de la Q2. El piloto alemán tocó el piano justo antes de acelerar y el HAAS saltó por los aires hasta dar con los muros. El paddock se llenó de preocupación hasta que el piloto fue evacuado y se notificó que se encontraba perfectamente, consciente, hablando y sin heridas, sometido a la rutinaria revisión en el centro médico y al posterior escáner en el hospital. Hoy no participará. Un trazado urbano que fue decisivo en 2021 y que influyó en el transcurso de la sesión celebrada en el día de ayer que se retrasó una hora debido a dos accidentes, el de la Q1 de Nicholas Latifi (18º) en la peraltada de la 13 y, sobre todo, el que afecto a Mick Schumacher un poquito antes en la entrelazada de la 11-12. Tres zonas de DRS para el adelantamiento. El primero será lógicamente en la recta de meta (220 metros entre la salida y un primer giro que termina en la chicane de la primera curva donde en entrenos ha habido mucho recto); la segunda será al final del segundo sector, y la tercera justo antes de la última curva, la horquilla de la 27. Aunque para horquilla, la inclinada y peraltada de la 13. Muy peligroso. De más de 6 kilómetros de longitud. Un pasadizo de paredes donde los pilotos tendrán que dar buena cuenta de la velocidad punta de sus monoplazas, donde la carga aerodinámica no será tan importante; porque esos 27 virajes son la mayoría entrelazados y se atravesarán con el acelerador a tope, que también afectará a la temperatura de los neumáticos. Por supuesto es un Gran Premio nocturno (hay que ver lo que le gusta la noche en Oriente Próximo), el que ofrece el trazado urbano de Jeddah, el que más curvas tiene en el calendario actual (27: 16 a la izquierda y 11 a la derecha), y el segundo más rápido del año (250 km/h) tras Monza. Hablamos del circuito de Jeddah en Arabia Saudí: el 76º circuito en la historia de la Fórmula 1, el duodécimo que se corra en el continente asiático. Jamás en la historia de este deporte se han disputado cinco carreras en la península arábiga de forma consecutiva (Qatar, Arabia Saudí, Bahrein, Abu Dhabi y otra vez Arabia Saudí). Todo lo que observamos la pasada semana se ha confirmado en los entrenos libres donde Charles Leclerc ha liderado todos y cada uno de ellos, pero con apenas una décima de ventaja sobre Max Verstappen. Un Gran Premio que ha estado en el aire debido al mísil yemení que cayó a pocos kilómetros del circuito sobre la fábrica de Aramco, uno de los patrocinadores de la Fórmula 1. El podio de Lewis Hamilton (y cuarto puesto de George Russell), beneficiados por los abandonos de los Red Bull, no tapó el desconcierto que hay ante el mal funcionamiento del motor Mercedes con respecto al nuevo “efecto suelo” y que afecta especialmente a McLaren, Aston Martin y Williams, que son las escuderías más endebles en el día de hoy. Y eso que el desenlace final del primer Gran Premio de la temporada no pudo ser más funesto para los de Chris Horner, y más agraciado para los de Toto Wolff que cazaron un podio que no preveían, a través de Lewis Hamilton. El británico secundó un doblete de Ferrari que no se producía desde Singapur hace tres años. Una carrera en Sakhir que nos demostró que Ferrari, y el motor Ferrari ha vuelto para esta “Nueva Era” y que se muestran como los principales enemigos de Red Bull en general y Max Verstappen en general, a la espera de la posible evolución de un Mercedes AMG F1 que se encuentra en un segundo escalón. Hola muy buenas tardes a todos los amantes de la Fórmula 1, buenas noches desde Arabia Saudí, desde el nuevo circuito urbano de Jeddah en Arabia Saudí, que será protagonista de la segunda prueba del campeonato del mundo de 2022, que ya nos ofreció la temporada pasada en Bahrein un cartel de presentación impresionante.

Volver al inicio Final Y todo ello en un sábado con dos banderas rojas merced a dos accidentes, el de Nicholas Latifi en la Q1 y el de Mick Schumacher en la Q2 que ha obligado retrasar la sesión en una hora. Mick Schumacher se encuentra perfectamente, pasando un escáner en el hospital por seguridad. Eso es lo importante. Esperemos que esté presente mañana, como vosotros a los que citamos en una carrera que se promete apasionante. Reciban un fuerte abrazo. Final No nos olvidamos tampoco de la noticia del día que ha sido la caída de Lewis Hamilton en Q1. Algo que no sucedía desde el Gran Premio de Brasil de 2017 y, con tiempo cronometrado, desde Bélgica 2016 delatando los problemas que está teniendo ese bólido que tan dictatorialmente dominó la "Era Híbrida". Final Finaliza una fase de clasificación tan accidentada como apasionante. Gran actuación de los españoles con Carlos Sainz tercero, no estando a la altura en el último momento, y con un Fernando Alonso donde también ha flaqueado en el último giro dejándole la puerta abierta a Esteban Ocon quinto y George Russell sexto. Final ¡¡¡ PRIMERA POLE POSITION DE LA HISTORIA DE UN PILOTO MEXICANO !!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ ERA EL PILOTO CON MÁS CARRERAS DE LA HISTORIA DE LA FÓRMULA 1 SIN POLE POSITION !!! ¡¡¡ HOY ESTÁ DE ENHORABUENA ENTREGÁNDOLE LA PRECIADA PLAZA A RED BULL !!! ¡¡¡ HAY MUNDIAL SEÑORES !!! Q3 ¡¡¡ SE LA QUITA CHECO !!!! ¡¡¡ SE LA QUITA CHECO !!!! ¡¡¡ SE LA QUITA CHECO !!!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ POLE POSITION !!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ POLE POSITION !!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ POLE POSITION !!! POR DELANTE DE FERRARI. POR DELANTE DE MAX VERSTAPPEN, CUARTO. Q3 CHARLES LECLERC SE COLOCA AL FRENTE, 177 MILÉSIMAS MEJOR QUE CARLOS SAINZ. El monegasco tiene la pole position en la mano, pero cuidado con los Red Bull, cuidado con Sergio Pérez.... Q3 DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y VUELTA LANZADA PARA LOS FERRARI !!! EL MONEGASCO BATE EL RECORD EN EL PRIMER SECTOR. Carlos Sainz tres décimas peor que el monegasco. Q3 TODOS A PISTA CON NUEVOS. Los Ferrari, ahora sí, están calentando sus gomas con una vuelta extra. Charles Leclerc está al frente del pelotón de pilotos, detrás suya Carlos Sainz dispuesto a hacernos rememorar tiempo de vino y rosas. Q3 CUATRO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN. George Russell se ha aupado a la quinta plaza y Valtteri Bottas sexto venciendo a Fernando Alonso, todos en la misma décima. Todos los favoritos acaban de salir del Pit Lane para mejorar sus tiempos. Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN SEXTO POR DETRÁS DE FERNANDO ALONSO !!! Mejor con usados que con nuevo en este primer stin. Falta uno más. Carlos Sainz está a una vuelta rápida de la gloria. Veremos por cual apuestan en el giro definitivo. Q3 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ SE HA COLOCADO TERCERO A TAN SOLO UNA DÉCIMA DE CARLOS SAINZ !!! Max Verstappen viene con vuelta personal pero no mejorando a los Ferrari.... Q3 ¡¡¡ CARLOS SAINZ BATE A CHARLES LECLERC POR 44 MILÉSIMAS !!! MEJOR EN EL PRIMER Y TERCER SECTOR EL ESPAÑOL, EN EL SEGUNDO CARLOS SAINZ. Fernando Alonso con nuevos por detrás de Esteban Ocon con usados, por una décima. Viene Max..... Q3 SERÁN DOS VUELTAS DE RECONOCIMIENTO. Y a la tercera la vuelta lanzada. No es el caso de Charles Leclerc que acaba de batir el record en el primer sector. Los Ferraris serán los primeros en registrar tiempo, Fernando Alonso el último. Q3 ¡¡¡ LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD EN LA FASE DE CLASIFICACIÓN DE ARABIA SAUDÍ !!! ¡¡¡ HOY PODEMOS ESTAR ANTE UN DÍA HISTÓRICO UNA DÉCADA DESPUÉS !!! Charles Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso y Valtteri Bottas con nuevo. El resto con usados incluídos Sergio Pérez y Carlos Sainz. Q2 Pelearán, por tanto, por la pole position los dos Ferrari, los dos Red Bull, los dos Alpine, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Pierre Gasly y George Russell. A destacar que Carlos Sainz ha dominado tanto la Q1 como la Q2, y Fernando Alonso está quinto a la vera de Ferrari y de Red Bull. Q2 ¡¡¡ CAEN LOS DOS MCLAREN, LANDO NORRIS UNDÉCIMO Y DANIEL RICCIARDO DUODÉCIMO !!!! ¡¡¡ Y GEORGE RUSSELL SE HA SALVADO POR TANS SOLO 33 CENTÉSIMAS !!! Q2 ¡¡¡ KEVIN MAGNUSSEN SE ALZA CON LA SÉPTIMA POSICIÓN Y CARLOS SAINZ SE COLOCA AL FRENTE, CON RECORD DEL PRIMER Y TERCER SECTOR, 94 MILÉSIMAS MEJOR QUE CHARLES LECLERC !!! Q2 QUEDA UN MINUTO. La primera vuelta lanzada será la segunda de reconocimiento. No se mejoran tiempos. Veremos en la última tentativa. Lando Norris, que está en un interesante octavo puesto, está commpletando sectores personales. Q2 TRES MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA Q2 Y SERÁ KEVIN MAGNUSSEN EL QUE ABRA LA VEDA. El danés está en zona de eliminación como Daniel Ricciardo, Guanyu Zhou, Daniel Ricciardo y Esteban Ocon. Q2 ¡¡¡ SALEN LOS PRIMEROS MONOPLAZAS DEL PIT LANE !!! ¡¡¡ ATASCO TRAS EL SEMÁFORO !!! El asfalto, tras esta interrupción, se ha quedado frío y habrá que dar todas las vueltas posibles para degradar los neumáticos para superar los tiempos que había antes del accidente. Q2 LA FASE DE CLASIFICACIÓN SE REANUDARÁ DENTRO DE CINCO MINUTOS (19:40 hora peninsular española). Es decir, acumulamos una hora de retraso. Si no hay más interrupciones, a la sesión le quedan aproximadamente 20 minutos. Q2 Mick Schumacher será desplazado al hospital en el helicóptero. Y si no hay otro helicóptero disponible no se podrá reemprender una fase de clasificación que se ha quedado congelada superado el ecuador de la misma. El poleman de Arabia Saudí se hará de rogar. Q2 HAAS comunica que Mick Schumacher se encuentra bien, ya ha hablado con su madre por teléfono y que, aún así, será trasladado al hospital para que le realicen un scanner más profundo por seguridad. Q2 Seguimos esperando una hora de reanudación. Mick Schumacher se encuentra de pie y en perfecto estado. Son las mejores noticias posibles y veremos ahora si está disponible para competir mañana. Hay que señalar que estaba noveno, por lo que a cinco minutos de la conclusión de esta Q2 hubiera estado clasificado de cara a la Q3. Q2 COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA. Se ha detenido en la zona del accidente para inspeccionar que todo está en orden, las barreras en su sitio y la adherencia del asfalto la adecuada. Mick Schumacher continua en el centro médico.La clasificación tendría que haber terminado hace más de 10 minutos. Q2 El HAAS se ha partido en dos en estos instantes cuando está siendo aupado a la grua. Se ha separado la caja de cambios del motor colgando de un cable. Su remolque no es sencillo y este hecho hace que la espera sea más larga. El asfalto empapado de sepiolita por toda la cantidad de aceite derramado por el monoplaz de Guenther Steiner. Q2 Mick Schumacher ya está en la ambulancia para dirigirse al centro médico y está respondiendo bien a todos los chequeos pertinentes. Mientras tanto, los operarios continuan limpiando esa zona que es el inicio del tercer sector. El monoplaza comienza a ser remolcado. Q2 Mick Schumacher está consciente y hablando con los médicos. El alemán será evacuado en la ambulancia que ya está en el circuito. Un trazado donde lógicamente continua el HAAS y que está repleto de fibras de carbono que ralentizará el reinicio de la prueba. Q2 Mick Schumacher ha abierto gas en las últimas entrelazadas antes de afrontar la contrarrecta de meta, ha perdido el control de su HAAS que ha salido volando. El alemán estaba siendo mejor que su compañero; de hecho, estaba clasificado para Q3. Q2 ¡¡¡ ACCIDENTE DE MICK SCHUMACHER ENTRE LA 11 Y 12 !!! ¡¡¡ BANDERA ROJA EN PISTA A MENOS DE CINCO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! Q2 Daniel Ricciardo ha estorbado la vuelta lanzada de Esteban Ocon, por lo que habrá investigación y ya el australiano acumula dos. Valtteri Bottas no supera a Fernando Alonso que posee una interesante quinta posición. Su compañero en Alfa Romeo, Guanyu Zhou se ha quedado a 46 milésimas de Pierre Gasly que, pase lo que pase, nunca defrauda en clasificación. Q2 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO QUINTO A MEDIO SEGUNDO DE CHARLES LECLERC Y POR DETRÁS DE MAX VERSTAPPEN, QUE SE HA QUEDADO A 62 MILÉSIMAS DEL MONEGASCO Y CARLOS SAINZ A DÉCIMA Y MEDIA DE SU COMPAÑERO !!! Q2 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ CON NUEVOS A 41 MILÉSIMAS DE CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ ATENTOS A MAX VERSTAPPEN Y CARLOS SAINZ QUE VIENEN MEJORANDO PERO NO AL MONEGASCO !!! Q2 ¡¡¡ VUELTA LANZADA DE CARLOS SAINZ TRAS PISAR EL FRENO EN SU PRIMER INTENTO !!! ¡¡¡ LO HACE A LA VEZ QUE FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ Y GRAN TIEMPO PARA GEORGE RUSSELL QUE, CON MEDIOS, SE COLOCA A 7 DÉCIMAS DE CHARLES LECLERC !!! Q2 ¡¡¡ USADOS PARA LOS FERRARI, NUEVO PARA MAX VERSTAPPEN Y MEDIOS PARA GEORGE RUSSELL !!! ¡¡¡ MICK SCHUMACHER SUPERANDO A KEVIN MAGNUSSEN !!! Q2 ¡¡¡ COMIENZO DE VUELTAS LANZADAS !!! ¡¡¡ Y MICK SCHUMACHER CON EL HAAS SIENDO EL MEJOR EN EL PRIMER SECTOR ANTES DE QUE LE ARREBATE EL TIEMPO CHARLES LECLERC !!! Q2 ¡¡¡ 15 MINUTOS POR DELANTE PARA SABER QUIENES SERÁN LOS DIEZ HOMBRES QUE LUCHEN POR LA POLE !!! ¡¡¡ No será Lewis Hamilton que acaba de protagonizar la gran sorpresa del día !!! ¡¡¡ Desbandada en el Pit Lane !!! Q1 Lewis Hamilton no caía en el primer turno de clasificación desde el Gran Premio de Brasil de 2017 por culpa de una salida de pista. Y con tiempo cronometrado la última vez que no pasó del primer corte fue en el Gran Premio de Bélgica 2016. Q1 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON ELIMINADO EN Q1 !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON ELIMINADO EN Q1 !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON ELIMINADO EN Q1 !!! ¡¡¡ UN ERROR EN EL SEGUNDO SECTOR LE HA DEJADO FUERA TRAS HACER UN BUEN PRIMER Y TERCER SECTOR !!! Había salido de la zona de peligro pero de inmediato Lance Stroll le ha devuelto a esa 16ª posición por tan solo 8 centésimas. Q1 DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y LEWIS HAMILTON TIENE QUE HACER UNA ACEPTABLE VUELTA PARA NO CAER ELIMINADO EN LA Q1. En realidad le falta una décima para alcanzar a Lance Stroll que está en el alambre. Q1 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN DESTROZA LOS SEGUNDOS Y TERCER SECTOR Y SE COLOCA A 73 MILÉSIMAS DE CARLOS SAINZ POR DELANTE DE CHARLES LECLERC !!! Y peligro para Lewis Hamilton que, en breve, empezará vuelta lanzada para salir del atolladero donde ha salido temporalmente Daniel Ricciardo. Q1 Fernando Alonso séptimo a1.3 de Carlos Sainz y por delante de un Lewis Hamilton (13º) a 8 décimas de su compañero George Russell. Yuki Tsunoda en boxes con problemas mecánicos y uniéndose a Nicholas Latifi como los pilotos eliminados en esta Q1. Q1 ¡¡¡ CARLOS SAINZ SUPERA EN 184 MILÉSIMAS A CHARLES LECLERC !!! Los dos Ferrari le meten cuatro décimas a Max Verstappen y el español que se rebela para hacer ilusiones a toda la afición española con una pole position. Q1 MAX VERSTAPPEN SE HA COLOCADO AL FRENTE DE LA CLASIFICACIÓN CON 8 DÉCIMAS MEJOR QUE VALTTERI BOTTAS. Pero vienen los Ferrari dispuestos a superarle con Carlos Sainz por delante de Charles Leclerc. Q1 ¡¡¡ SE REANUDA EL TURNO 1 DE CLASIFICACIÓN !!! Atasco en el Pit Lane donde se encuentran los pilotos más destacables de la parrilla que empiezan a rodar con el neumático blando y que todavía no tienen un tiempo competitivo. Del que no se sabe nada es de Fernando Alonso. Q1 COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA. El Williams de Nicholas Latifi está siendo retirado, el circuito ya se encuentra en perfectas condiciones. No habían salido aún del box ni los Alpine ni Valtteri Bottas. Por su parte, Lewis Hamilton y Max Verstappen estaban empezando la vuelta buena. Q1 ¡¡¡ BANDERA ROJA EN PISTA A 11 MINUTOS DE LA CONCLUSIÓN !!! Accidente de Nicholas Latifi a la salida de la curva peraltada de la 13. El canadiense se encuentra en perfectas condiciones a pesar de dar una vuelta y chocar con las dos protecciones. La sesión está suspendida perjudicando a los Ferrari que estaban en vuelta lanzada (y más en concreto a Charles Leclerc el cual estaba ya en recta de meta). Q1 ¡¡¡ SEGUNDA VUELTA LANZADA DE LOS FERRARI QUE COINCIDE CON LA PRIMERA DE MAX VERSTAPPEN !!! El neerlandés se ha parado para dejar paso a los que están en vuelta cronometrada, entre ellos los pilotos de Maranello. Q1 Los McLaren por detrás de Kevin Magnussen en la primera vuelta lanzada. Mick Schumacher sin embargo ha optado en calentar el neumático durante dos vueltas para intentar lanzarse en la tercera, algo que hemos visto que ha usado Ferrari en los entrenos libres. Q1 ¡¡¡ LOS FERRARI A ESCENA CON BLANDOS !!! Todavía no han salido los Redl Bull, Alpha Tauri, Alpine y un Valtteri Bottas del que se espera mucho con Alfa Romeo esta temporada, y que brilló en Bahrein con un sexto puesto muy valioso. Q1 ¡¡¡ COMIENZA LA SEGUNDA FASE DE CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA !!! En liza ya los HAAS, los McLaren, los Williams y los Mercedes AMG F1 con medios. Hay mucha prisa en el paddock por probar el estado de la pista Todo preparado en Jeddah. Pierre Gasly ha tenido problemas con el embrague, a George Russell le han desmontado el monoplaza con el que han trabajado a contrarreloj y Ferrari desvela un pequeño problema con los frenos de Carlos Sainz. Todo a punto para disfrutar de la segunda fase de clasificación de la temporada. Todos los ojos puestos en Charles Leclerc primer piloto de Ferrari en lograr pole y triunfo en el primer Gran Premio de la temporada desde Kimi Raikkonen en Australia 2007, última campaña en la que un piloto de "Maranello" fue campeón de Fórmula 1.Además, podría ser el primer piloto de la Scudería en conseguir victoria con pole position en los dos primeros Grandes Premios de una temporada de Fórmula 1 desde Michael Schumacher en 2004, año donde también se proclamó campeón el piloto de la Scudería. Y es que en aquella clasificación los Red Bull se mostraron muy superiores a los Mercedes AMG F1. De hecho, en su última tentativa Max Verstappen destrozaba los dos primeros sectores pero, con la pole en mano y sin necesidad de arriesgar, lo hizo en esa última curva. Chocó con la pared e incluso Valtteri Bottas le superó siendo tercero. En esa horquilla de la 27 fue donde en el último suspiro se decidió la fase de clasificación del año pasado. En el último intento de aquella Q3, Lewis Hamilton aventajaba en poco más de una décima a Max Verstappen, que quería liberarse de la presión a la que le estaba sometiendo con una pole position. Los pilotos tendrán que dar buena cuenta de la velocidad punta de sus monoplazas, donde la carga aerodinámica no será tan importante. Aparte de puntos a tener en cuenta como las horquillas de la 13 y la 27, los 27 virajes son la mayoría entrelazados y se atravesarán con el acelerador a tope, que también afectará a la temperatura de los neumáticos. Segunda vez que visita la Fórmula 1 el trazado urbano de Jeddah. , el que más curvas tiene en el calendario actual (27: 16 a la izquierda y 11 a la derecha), y el segundo más rápido del año (250 km/h) tras Monza. Muy peligroso. De más de 6 kilómetros de longitud. Un pasadizo de paredes. Ello no impidió tampoco que se celebrasen los entrenamientos libres que, tanto ayer como hoy, nos corroboró lo que ya observamos en el Gran Premio de Bahrein de hace una semana. Todo estará entre Ferrari y Max Verstappen, con Charles Leclerc gobernando los libres con tan solo una décima por encima del campeón del mundo. Hola, muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del motor y a los seguidores de la Fórmula 1 que, en el día de hoy disfrutaremos de la fase de clasificación de un Gran Premio de Arabia Saudí, segunda prueba de la temporada, que ha estado en el aire después de que, en el día de ayer, cayera un mísil a escasos metros del circuito en lo que fue un atentado por la tensión política entre Yemen y Arabia Saudí.

