14 Verstappen y Pérez van a su ritmo. Su carrera es otra. El ritmo de Red Bull es bestial y no parece que puedan ser alcanzados. 13 ¡Se queja Hamilton del coche! El británico parece tener problemas. 13 ¡ALBON, EL PRIMERO EN ENTRAR! ¡12 vueltas ha durado con los medios! 12 Mientras desde el box informan a Carlos Sainz de que la degradación no es tanto como esperaban, el madrileño no está de acuerdo. Veremos cómo va el devenir de los neumáticos en las próximas vueltas. Todos, salvo tres, están con medios. Los undercuts serán clave para ganar posición. 10 Verstappen y Pérez, en cabeza, cómodos. Salvo sorpresa en las paradas, esta carrera apunta a que es de Red Bull. 9 ¡PASA RUSSELL A HAMILTON! ¡No tiene ritmo el ex campeón del mundo! ¡El joven piloto tiene mejor velocidad! Hamilton se queja de pérdida de potencia. 9 Varios puntos de interés en la carrera: Ferrari (3º-4º) vs Mercedes (5º-6º) y en la zona de puntos por el octavo puesto entre Ocon, Vettel y Alonso. 8 ¡PASA SAINZ A HAMILTON! 8 Mucha degradación en este circuito. Gasly, que va con blandos, ya pierde ritmo respecto a los que llevan medios y Magnussen, con duros, se acerca al francés. 7 Tras siete vueltas, todo está prácticamente igual en la carrera. Ferrari combate con Mercedes por los puestos 3-6. Hamilton cae un poco en ritmo y Sainz le ataca. 6 Buen ritmo de Mercedes. Russell recupera posición con Norris y ataca a Sainz. Hamilton se acerca a Leclerc. La escudería alemana, por encima de la italiana. 5 Se queda Hamilton muy cerca de Sainz para alcanzar la quinta posición. El baile de posiciones ha sido escaso desde la parrilla de salida. 4 DEVUELVE POSICIÓN HAMILTON A SAINZ. 4 Verstappen va primero con Pérez detrás, pero el mexicano se va quedando ligeramente atrás. Su carrera, sin embargo, está con Leclerc. 4 ¡Se investiga ahora si Hamilton se aprovechó de su salida de pista para adelantar a Sainz! 3 ¡DRS ACTIVADO! 3 Tras una investigación de control de carrera, no hay ningún tipo de sanción entre Sainz y Hamilton. 2 ¡SE SALIÓ HAMILTON! ¡En una pugna con Sainz, un ligero toque hace que el británico se salga de la pista en una chicane! 1 ¡TREMENDA SALIDA! ¡Pocas variaciones de posición! ¡Destaca el adelantamiento de Hamilton a Sainz y el de Norris a Russell! ¡YA ESTÁ TODO LISTO EN ABU DABI! ¡EL SEMÁFORO EN ROJO PARA COMENZAR LA CUENTA ATRÁS! En el pasado Gran Premio de Brasil, Kevin Magnussen logró su primera pole position y George Russell su primera victoria, siendo el primer gran premio de Fórmula 1 en ver a dos pilotos estrenarse en ambas situaciones desde Malasia 2003, con Fernando Alonso siendo el poleman y Kimi Raikkonen ganando por primera vez. La temporada 2022 ha visto a dos pilotos estrenar su casillero de victorias en la Fórmula 1: Carlos Sainz y George Russell. Es la séptima vez que al menos dos pilotos ganan su primera carrera en un mismo año en el siglo XXI tras 2001 (Ralf Schumacher y Juan Pablo Montoya), 2003 (Kimi Raikkonen, Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella), 2006 (Felipe Massa y Jenson Button), 2008 (Robert Kubica, Heikki Kovalainen y Sebastian Vettel), 2012 (Nico Rosberg y Pastor Maldonado) y 2020 (Sergio Pérez y Pierre Gasly). Hasta cinco pilotos han saboreado el triunfo en 2022, siendo el sexto año consecutivo que en la Fórmula 1 se ven al menos cinco vencedores en un año en la competición. Es la mayor racha en este aspecto desde los seis años entre 2008 y 2013. Lewis Hamilton es el piloto que más victorias ha cosechado en el Gran Premio de Abu Dabi (5), al menos dos más que cualquier otro piloto en este gran premio en la competición (3 de Sebastian Vettel). El británico es, también, dueño absoluto en cuanto a poles position (5). Max Verstappen ha ganado las dos últimas ediciones del Gran Premio de Abu Dabi, teniendo la opción de ser el primer piloto en la historia de este gran premio en lograrlo en tres ocasiones seguidas. El piloto holandés puede lograrlo, también, en poles position. Sin contar abandonos, Red Bull vio en Brasil a sus dos pilotos fuera del top 5 de una carrera (6º para Max Verstappen y 7º para Sergio Pérez) por primera vez desde Turquía 2020, con el holandés finalizando sexto y Alexander Albon séptimo. El piloto de Ferrari, Carlos Sainz, es el único que ha conseguido entrar en el top 10 en cada una de las carreras finalizadas en la Fórmula 1 durante la presente temporada. El Gran Premio de Abu Dabi es en el que Ferrari ha disputado más grandes premios sin lograr una sola victoria o pole position en su historia en la Fórmula 1, fallando en las 13 ediciones que ha participado en Yas Marina. El piloto de Mercedes, George Russell, ha logrado cinco vueltas rápidas, cuatro en 2022 y las tres últimas de manera consecutiva (Estados Unidos, México y Brasil). Es el 33er piloto que logra 3 vueltas rápidas seguidas y el segundo en lograrlo con Mercedes tras Lewis Hamilton entre Italia y Japón 2014 (3). Solo seis diferentes pilotos lo han logrado en cuatro ocasiones consecutivas o más. George Russell se convirtió en el 20º piloto británico en ganar una carrera en la Fórmula 1. Reino Unido es el país que ha visto a más pilotos ganar en la competición. La Fórmula 1 ha visto a un piloto británico ganar al menos una carrera en cada uno de los últimos 17 años, la segunda racha más larga en la competición (21 también de Reino Unido entre 1953 y 1973). Lewis Hamilton no ha sumado ninguna victoria ni pole en el Mundial 2022 de Fórmula 1, pudiendo terminar una temporada sin triunfo ni pole position por primera vez en su carrera en la competición. Tras abandonar en tres de las cinco carreras anteriores, Fernando Alonso cosechó en Brasil un quinto puesto, el mejor de la temporada para el asturiano. Las 12 posiciones que ganó en Interlagos (del 18º al 5º) fueron su mayor remontada desde las 12 de Austria 2018 (20º a 8º) con McLaren. Es el segundo piloto en la historia de la Fórmula 1 que más veces ha terminado en quinta posición tanto en parrilla (37 veces por detrás de las 39 de Kimi Raikkonen) como en carrera (26 veces por detrás de las 27 de Jenson Button). Fernando Alonso también se despide, pero de Alpine, donde le han recibido entre aplausos hoy en el paddock. El asturiano va a disputar su última carrera con la escudería francesa antes de ser miembro de Aston Martin. Sebastian Vettel, de Aston Martin, va a disputar su última carrera en la Fórmula 1 en el que será el 299º gran premio desde su debut en la competición. Es el piloto que más puntos ha dado a la escudería británica (79). Gran Premio de Abu Dabi. Gran Premio de Abu Dabi. Lugar donde, el año pasado, Max Verstappen se coronó, con polémica, en la última vuelta del trazado como campeón del mundo por primera vez.

Q3 Con esto ponemos punto y final a la última parrilla del año 2022 en la que la que la pole ha sido para el ya campeón Max Verstappen. Regresaremos mañana para contarles todo lo que suceda en la carrera. Gracias por habernos acompañado, hasta mañana. Q3 Mañana será un día de despedidas, fin de temporada, el adiós de Mick Schumacher que no estará en 2023 y también el de Sebastian Vettel que va a disputar su última carrera en la Fórmula 1 en la que será su 299º Gran Premio. Q3 Muchas opciones además de victoria para Verstappen para el día de mañana en carrera si se cumplen las estadísticas de años anteriores: los últimos siete ganadores del Gran Premio de Abu Dhabi han salido desde la primera posición de la parrilla. Q3 Vigésima pole position para Max Verstappen, la séptima en este 2022. Abu Dhabi se ha convertido ya en el Gran Premio en el que el neerlandés ha conseguido más poles, tres, en los tres últimos años. Q3 Sergio Pérez se pone segundo, tampoco consigue mejorar la marca de Max Verstappen. Charles Leclerc se coloca tercero y Carlos Sainz es cuarto. Q3 Lando Norris marca tiempo y se pone séptimo tras Russell. Q3 Menos de tres minutos para el final ya con Lando Norris en pista y de momento nadie consigue mejorar el tiempo de Verstappen. Q3 Todos los pilotos han tomado ya la salida en esta Q3. Sergio Pérez se ha puesto tercero seguido de Charles Leclerc. Q3 El piloto neerlandés es el primero en bajar del 1:24, un tiempo de 1:23.988. Q3 Mejor tiempo provisional para Max Verstappen que mejora el de Carlos Sainz. Q3 Todos los pilotos salvo Vettel y Ricciardo en pista tomando parte de esta Q3. Q3 Arranca la Q3. Q2 Mejor tiempo en esta Q2 para Sergio Pérez que va a buscar la que sería la segunda pole position de su carrera tras la conseguida en Arabia Saudita, el que fue el segundo Gran Premio de este 2022. Q2 Los pilotos no clasificados para la Q3 son Alonso, Tsunoda, Schumacher, Stroll y Zhou. Q2 Fernando Alonso cae a las 11ª posición y se va a quedar fuera de la Q3. Q2 Charles Leclerc se pone ahora segundo, Carlos Sainz es tercero y Max Verstappen cuarto. Q2 Últimos segundos en esta Q2 y pendientes de las últimas referencias que marcaran qué pilotos entran en la Q3. Q2 Segundo mejor tiempo ahora para Lewis Hamilton que es el tercer piloto que baja del 1:25 en esta Q2. Q2 En este momento el corte lo marca Fernando Alonso que sería el último piloto en entrar en la Q3, con 1:25.786. Q2 Menos ya de siete minutos en esta seguna ronda de clasificación con Sergio Pérez y Max Verstappen dominando en pista. Q2 Max Verstappen es el primero en bajar del 1:25 y ahora lo consigue también Sergio Pérez que se coloca provisionalmente primero. Q2 Carlos Sainz primero, seguido de Lando Norris y Charles Leclerc. Q2 Cinco corredores más marcan tiempo pero ninguno consigue mejorar el de Russell. Esteban Ocon se pone segundo y Sebastian Vettel tercero. Q2 Fernando Alonso y Daniel Ricciardo han comenzado ya también su participación en esta Q2. Q2 El resto de pilotos salen también a pista con la excepción de Fernando Alonso y Daniel Ricciardo. Q2 Lewis Hamilton es el primero en marcar tiempo en esta Q2 aunque de momento el mejor lo consigue ahora Russell con 1:25.363. Q2 En disputa ya la Q2 en la parrilla de Abu Dhabi. De momento solo Hamilton y Russell en pista. Q1 Ha entrado por los pelos Fernando Alonso en una Q1 muy igualada en las posiciones intermedidas. Se van a quedar fuera Magnussen, Gasly, Bottas, Albon y Latifi. Q1 Kevin Magnussen mejora tiempo en su nueva vuelta y también lo hace Fernando Alonso para ponerse 15º. Q1 Albon y Bottas ya están fuera de la Q2, pendientes ahora de Fernando Alonso. Q1 ¡Sebastian Vettel se pone quinto! Zhou se coloca ahora noveno. Q1 Vettel esaría fuera ahora mismo y está intentando mejorar tiempo para poder entrar en la Q2. Q1 Los únicos que no han vuelto a pista por el momento son los Ferrari, recordemos que Carlos Sainz y Leclerc han marcado el tercer y cuarto mejor tiempo. Q1 Los monoplazas vuelven a pista con menos ya de tres minutos en esta Q1. Solo dos pilotos han bajado por el momento del 1:25, Max Verstappen y Sergio Pérez. Q1 Ningún piloto en pista en este momento aunque los peor clasificados de forma provisional tienen que volver a salir para intentar mejorar sus tiempos. Q1 Marca tiempo Fernando Alonso pero es el 12º tras Pierre Gasly. Q1 Todavía siete minutos por delante en esta Q1 en la que sigue mandando Max Verstappen, seguido de Sergio Pérez y ahora Carlos Sainz que se pone tercero. Q1 Max Verstappen baja el tiempo de Sergio Pérez, Russell marca el cuarto mejor tiempo. Q1 Leclerc baja del 1:26 pero ahora Sérgio Pérez mejora su tiempo con 1:24.820, el mejor por el momento en esta Q1. Q1 Fernando Alonso es el único piloto que aún no ha salido a pista. Q1 Ocho pilotos han marcado ya tiempo y de momento ninguno baja del 1:26. Q1 Arranca ya el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, lo hacen también Leclerc, Sergio Pérez y Carlos Sainz. Q1 Segundo mejor tiempo para para Mick Schumacher cuando siguen saliendo pilotos a pista. Q1 Los primeros en marcar tiempo son Latifi, Gasly, Tsutnoda y Stroll, de momento el mejor es el del japonés. Q1 Comienza la Q1 en esta parrilla del Gran Premio de Abu Dhabi. Apenas unos minutos para que arranque esta última parrilla del año 2022, los pilotos van tomando posiciones en sus monoplazas. Pero ha sido el ya campeón del Mundial 2022 el piloto que ha ganado las dos últimas ediciones del Gran Premio de Abu Dhabi y puede ser el primer piloto en la historia de este gran premio en lograrlo en tres ocasiones seguidas. El piloto neerlandés puede lograrlo, también, en poles position. Los libres 3 han dejado en primera posición a Sergio Pérez seguido de Max Verstappen y de Lewis Hamilton. Hamilton es el piloto que más victorias ha cosechado en el Gran Premio de Abu Dabi (5), al menos dos más que cualquier otro piloto en este gran premio en la competición (3 de Sebastian Vettel). El británico es, también, dueño absoluto en cuanto a poles position (5). Con todo decidido tras el triunfo en el Mundial de Max Verstappen, por segundo año consecutivo, poco queda en juego en este Gran Premio más allá de la segunda posición, muy disputada entre Charles Leclerc y Sergio Pérez, ambos con 290 puntos. Buenas tardes y bienvenidos a la parrilla del Gran Premio de Abu Dhabi, último de la temporada 2022.

