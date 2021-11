Volver al inicio 55 ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD VIRTUAL !!! ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD VIRTUAL !!! ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD VIRTUAL !!! ¡¡¡ NICHOLAS LATIFI APARCADO EN EL SEGUNDO SECTOR !!! Se mantienen las distancias, buenísimo para el podio de Fernando Alonso y malo para las aspiraciones de Carlos Sainz. Tercera parada de Max Verstappen que coloca blandos. 54 TRES VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y SERGIO PÉREZ ESTÁ A OCHO SEGUNDOS DEL ASTURIANO. Max Verstappen busca otra vuelta rápida para asegurar ese punto que le puede dar la vida. Lando Norris conquista el noveno puesto de Sebastian Vettel. 52 CINCO VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y LA VENTAJA DE FERNANDO ALONSO ES DE 9 SEGUNDOS. El español a casi dos segundos por giro del mexicano. Peor lo está pasando Esteban Ocon que no sabemos ni como aguanta a Lance Stroll y los Ferrari. 51 SEIS VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y FERNANDO ALONSO AVENTAJA EN 11 SEGUNDOS A SERGIO PÉREZ. Pinchazos por doquier. A Valtteri Bottas, George Russell, Lando Norris le sigue Nicholas Latifi. Losail se llena de banderas amarillas. 50 ¡¡¡ LANDO NORRIS A BOXES !!! ¡¡¡ LANDO NORRIS A BOXES !!! NO HA AGUANTADO LOS DUROS Y SALE FUERA DE LOS PUNTOS POR DETRÁS DE PIERRE GASLY. Carlos Sainz es séptimo y pegado a Lance Stroll y Esteban Ocon. Problemas en las gomas para Valtteri Bottas y Georg Russell. 49 ¡¡¡ OCHO VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y VUELTA PERSONAL PARA FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ ESE DURO TIENE QUE AGUANTAR COMO SEA !!! Por el cuarto lugar, Sergio Pérez a seis segundos de Lando Norris. Carlos Sainz en zona de DRS para superar a Lance Stroll. 48 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN LE QUITA EL PUNTO A LEWIS HAMILTON Y SUBE SU DISTANCIA EN EL MUNDIAL EN OCHO PUNTOS !!! ¡¡¡ POR DETRÁS SERGIO PÉREZ A 15 SEGUNDOS DEL PODIO Y LANDO NORRIS ENTREMEDIAS !!! Y por el séptimo lugar, Carlos Sainz se echa encima del duo formado por Lance Stroll y Esteban Ocon. 47 ¡¡¡¡ LE HA COSTADO PERO SERGIO PÉREZ HA SUPERADO A ESTEBAN OCON, QUE HA INTENTADO RESISTIRSE, PERO NO HA PODIDO CON EL MEXICANO !!! ¡¡¡ DIEZ VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y EL MEXICANO AVENTAJA A FERNANDO ALONSO UN SEGUNDO POR GIRO !!! 46 ¡¡¡¡ SERGIO PÉREZ, A LA SEGUNDA, SE DESHACE DE LANCE STROLL Y AHORA SE ENCAMINA A POR ESTEBAN OCON, QUE TIENE QUE HACER LA LABOR DE EQUIPO QUE LE TOCA !!!! Por detrás, no puede Charles Leclerc con Carlos Sainz por el octavo lugar, ni Pierre Gasly con Sebastian Vettel por el punto en juego. 45 ¡¡¡ DOCE VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y PRIMER ESCOLLO PARA SERGIO PÉREZ: LANCE STROLL !!! Lewis Hamilton vuelve a recuperar el punto de la vuelta rápida. Y Fernando Alonso le aguanta los siete segundos de distancia al tapado Lando Norris. 44 ¡¡¡ VUELTA RÁPIDA PARA SERGIO PÉREZ QUE LE QUITA EL PUNTO A LEWIS HAMILTON !!! Ahora la distancia entre el británico y el neerlandés es de siete puntos, y pendientes de lo que haga Max Verstappen al final de la carrera. 43 Pero la noticia está en el mexicano que ha colocado medios, que ahora viaja embalado pero ahora tiene que adelantar a los dos Alpine, Lance Stroll y Lando Norris si quiere podio. Mira que administra bien las gomas el tapatío pero su duro no ha dado más de sí. 42 ¡¡¡ BOXES PARA LEWIS HAMILTON........ Y A SERGIO PÉREZ !!! El británico le aguanta la ventaja de ocho segundos a Max Verstappen. Y ojo que el neerlandes, 35 segundos mejor que Fernando Alonso, puede parar otra vez para intentar vuelta rápida. 42 ¡¡¡ 15 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y BOXES PARA MAX VERSTAPPEN !!! Tenía problemas en sus neumáticos y ahora ha colocado medios para llegar hasta el final. Lo más lógico es que Lewis Hamilton le copie la parada. Todo ello a expensas del punto de la vuelta rápida en la conclusión de la carrera. 40 EL GRAN PREMIO DE QATAR VISTO PARA SENTENCIA. Esperaremos al intento de vuelta rápida de Max Verstappen en el último giro para aumentar su diferencia en el Mundial de seis a ocho puntos. El neerlandés delata vibraciones en su monoplaza. 37 20 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. No hay más emoción que saber quien se lleva la vuelta rápida. Max Verstappen lo intentará hasta el final para quitarle el punto que ahora tiene Lewis Hamilton. Por el sexto lugar pelean Esteban Ocon y Lance Stroll. Y por ese décimo lugar que da lugar a puntos quiere llegar Pierre Gasly. 36 ¡¡¡ PIERRE GASLY A BOXES !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ ES OCTAVO A CINCO SEGUNDOS DE LANCE STROLL PERO CON SU COMPAÑERO UN SEGUNDO POR DETRÁS !!! Medios para el francés que se ha colocado a dos segundos de Sebastian Vettel que tiene en su mano la zona de puntos. 35 ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS APARECE CON DUROS EN 14ª POSICIÓN !!! Adiós a un Gran Premio interesante después de su nefasta salida. Serio contratiempo para Mercedes AMG F1 de cara al Mundial de constructores. Los dos Ferrari en punto porque Yuki Tsunoda ha parado (el siguiente será Pierre Gasly). 34 ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS CON PROBLEMAS POR CULPA DE SUS NEUMÁTICOS !!! Ha perdido una rueda, tiene problemas con el alerón delantero tras pasear por la arena y está agonizando para llegar a boxes. Bueno para Sergio Pérez que afianza su podio y para los españoles (ahora Fernando Alonso cuarto y Carlos Sainz noveno pendiente de una posible segunda parada de Pierre Gasly). 32 ¡¡¡ 25 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN, YA HEMOS SUPERADO EL ECUADOR DE ESTE GRAN PREMIO DE QATAR Y TODOS PENDIENTES DE SI VALTTERI BOTTAS PARA DE UN MOMENTO A OTRO !!! Fernando Alonso, quinto ahora, pendiente de ello para poder ser cuarto, después de una salida extraordinaria y beneficiado por las sanciones. 30 Ha querido defenderse pero ha sido imposible, se ha protegido por el interior, pero Sergio Pérez le ha amagado por dentro y le ha superado por fuera de la recta de meta. Tras la debacle de Brasil, el mexicano regresa al podio. 29 ¡¡¡ CARLOS SAINZ Y CHARLES LECLERC A BOXES !!! Gran doble parada de la Scudería.Mala estrategia del español que ha sido superando por Pierre Gasly (sexto), Lando Norris (séptimo), Esteban Ocon (octavo) y Lance Stroll (noveno). 28 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO POR EL INTERIOR EN RECTA DE META SUPERA A CHARLES LECLERC QUE AL FINAL HA HECHO UN PLANO QUE HA PERJUDICADO A SERGIO PÉREZ !!! El mexicano tiene el podio en el punto de mira, pendientes también de la evolución de Valtteri Bottas. 26 ¡¡¡ LANDO NORRIS TAMBIÉN A BOXES !!! Faltan por parar Valtteri Bottas y los dos Ferrari. Pierre Gasly por delante del británico de McLaren, Esteban Ocon y Lance Stroll. Todos ellos luchando por la sexta posición. Veremos lo que aguantan los Ferrari que irían a una parada. 25 ¡¡¡ BOXES PARA ESTEBAN OCON, VÍA LIBRE PARA CARLOS SAINZ !!! El madrileño muy pendiente del francés y de Lance Stroll, luchando en teoría por la séptima posición. De hecho, el español está disfrutando de su mejor racha dentro de los puntos (12 Grandes Premios consecutivos incluyendo los podios de Hungría y Rusia). De hecho, es el único piloto de toda la parrilla que ha finalizado las 19 carreras en este 2021 junto con Antonio Giovinazzi. 23 ¡¡¡ PARADA DE FERNANDO ALONSO QUE COLOCA DUROS !!! ¡¡¡ SE ANTICIPA A VALTTERI BOTTAS Y APARECE EN PISTA POR DELANTE DE DANIEL RICCIARDO, QUE SE INTERCALA ENTRE EL ASTURIANO Y SERGIO PÉREZ !!! Lance Stroll a boxes para sorprender a Carlos Sainz. 22 ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS A LANDO NORRIS Y SERGIO PÉREZ A SEBASTIAN VETTEL !!! ¡¡¡ MALAS NOTICIAS PARA FERNANDO ALONSO QUE PODRÍA SOPESAR LA OPCIÓN DE UNA PARADA !!! 22 ¡¡¡ NO PUEDE SERGIO PÉREZ CON SEBASTIAN VETTEL Y FERNANDO ALONSO SIGUE CON BLANDAS ENLAZANDO VUELTA PERSONAL TRAS VUELTA PERSONAL !!! Por detrás, Carlos Sainz, agobiado por Lance Stroll, se acerca a Esteban Ocon para intentar quitarle ese sexto puesto provisional. 21 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ HA SALIDO DE BOXES PERO TIENE A SEGUNDO Y MEDIO A UN SEBASTIAN VETTEL QUE PODRÍA PERJUDICAR SU PROGRESIÓN !!! Fabuloso trabajo de Lando Norris hacia el asturiano estorbando a Valtteri Bottas a nueve segundos del español de Alpine. 20 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ A BOXES PARA COLOCAR DUROS Y LANZARLE UN "UNDER CUT" A FERNANDO ALONSO, QUE ESTÁ EXPRIMIENDO SUS BLANDOS A BASE DE VUELTAS PERSONALES !!! ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS SUBIÉNDOSE POR LAS PAREDES PARA SUPERAR A LANDO NORRIS !!! 20 DUROS PARA LEWIS HAMILTON QUE INCREMENTA SU VENTAJA HASTA LOS OCHO SEGUNDOS. Esperando la parada en la zona de podio y media de la clasificación; porque por atrás se suceden los pasos por el Pit Lane (Pierre Gasly ya es 13º). 18 ¡¡¡ BOXES Y DUROS PARA MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ SEGUNDO POR DELANTE DE FERNANDO ALONSO POR LOS PELOS !!! ¡¡¡ SE PREPARAN EN MERCEDES AMG F1 PARA PROTEGERSE DEL "UNDER CUT" DEL NEERLANDÉS !!! 17 ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS YA ES SEXTO RECUPERÁNDOSE DE SU MALA SALIDA !!! Mal los Ferrari con Carlos Sainz octavo y sufriendo con Lance Stroll, y un Charles Leclerc, de menos a más, en puntos beneficiado por las paradas de los Alpha Tauri. 16 SERGIO PÉREZ YA ES CUARTO. SE HA QUITADO DE ENMEDIO A LANDO NORRIS Y YA ESTÁ A TRES SEGUNDOS Y MEDIOS DE FERNANDO ALONSO (QUE TIENE LA ZONA DE PODIO). Por detrás, Valtteri Bottas ya está planeando conquistar el sexto puesto de Esteban Ocon. 15 Mientras Lewis Hamilton estira su ventaja con respecto a Max Verstappen tiñiendo sectores de morado, marchándose a más allá de los 7 segundos de diferencia, Valtteri Bottas ya es séptimo (Carlos Sainz no ha sido rival). 14 PIERRE GASLY A BOXES. Los Alpha Tauri han sido los primeros en soltar sus blandos y están instalados en la antepenúltima y última posición. Los Alpine y Lando Norris buscanco el hueco para no verse estorbados por el tráfico porque serán los próximos en visitar a sus mecánicos. 13 ¡¡¡ POR DENTRO SERGIO PÉREZ SE COLOCA QUINTO !!! ¡¡¡ LOS BLANDOS LE PASAN FACTURA A LOS ALPHA TAURI !!! Justo por detrás, Carlos Sainz le aguanta a Valtteri Bottas al que se le desestabiliza el monoplaza en recta de meta (la arena). 12 ¡¡¡ POR FUERA EN LA RECTA DE META LANDO NORRIS CONQUISTA LA CUARTA PLAZA DE PIERRE GASLY !!! El británico a tres segundos del podio que tiene Fernando Alonso. Por detrás, Esteban Ocon retiene a a Carlos Sainz y Valtteri Bottas que ha superado a Lance Stroll. 10 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON VUELTA RÁPIDA !!! ¡¡¡ A TOPE EL HEPTACAMPEÓN DEL MUNDO DEJANDO A MAX VERSTAPPEN A MÁS DE CINCO SEGUNDOS !!! Para Yuki Tsunoda. Es decir, aviso para Fernando Alonso, Pierre Gasly y Lando Norris que son los que están frenando a Sergio Pérez, el mejor colocado con medios. 9 ¡¡¡ TRES EN LÍNEA !!! ¡¡¡ LANCE STROLL POR FUERA Y VALTTERI BOTTAS POR DENTRO SE HAN QUITADO EL LASTRE DE YUKI TSUNODA !!! Genial el canadiense con el que Valtteri Bottas tendrá que lidiar si quiere seguir progresando. 8 LEWIS HAMILTON SACA EL MARTILLO Y COMPLETA VUELTA PERSONAL. Ahora mismo el británico deja a Max Verstappen a casi cinco segundos. Los dos se marchan con Fernando Alonso tercero aventajando en dos segundos a Pierre Gasly, una ventaja muy interesante para que el asturiano vuelva al podio. 7 ¡¡¡ SE CUELA SERGIO PÉREZ !!! Parecía fácil el adelantamiento sobre Carlos Sainz. Lo estaba haciendo por fuera pero se ha salido de los límites de la pista y ha vuelto a dejar pasar al Ferrari. 6 ¡¡¡ VUELA MAX VERSTAPPEN CUYA DESVENTAJA YA BAJA DE LOS CUATRO SEGUNDOS !!! ¡¡¡ SERGIO PÉREZ AL ACECHO DEL SÉPTIMO LUGAR DE CARLOS SAINZ !!! Yuki Tsunoda frenando a Lance Stroll y a Valtteri Bottas en la lucha por los puntos. 5 ¡¡¡ SIN ÓRDENES DE EQUIPO, MAX VERSTAPPEN ES SEGUNDO Y AHORA TIENE QUE TRABAJAR LOS CUATRO SEGUNDOS DE DISTANCIA CON RESPECTO A LEWIS HAMILTON !!! Sergio Pérez se quita de enmedio a Yuki Tsunoda y ya tiene a un segundo a Carlos Sainz. 4 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN YA ES TERCERO !!! ¡¡¡ PIERRE GASLY LE HA DEJADO PASAR POR LA RECTA DE META !!! Por detrás, Yuki Tsunoda ejerciendo de tapón en un trenecito donde está Sergio Pérez y Valtteri Bottas, que está fuera de puntos. 3 DRS ABIERTO. Max Verstappen reclamando a Red Bull que le diga algo a Alpha Tauri para que le deje maniobrar y ascender a la tercera posición. Curiosamente Yuki Tsunoda está haciendo lo propio con Sergio Pérez. 1 Lewis Hamilton se marcha con total tranquilidad y aprovechándose que Max Verstappen está entaponado por Fernando Alonso que, en la curva 2, ha pasado de forma maravillosa a Pierre Gasly. Carlos Sainz muy mal (séptimo) al igual que Valtteri Bottas que se ha quedado clavado (undécimo). Sergio Pérez es noveno por detrás de Yuki Tsunoda 1 ¡¡¡ EXTRAORDINARIA SALIDA DE MAX VERSTAPPEN QUE, INCLUSO SALIÉNDOSE POR FUERA POR LA ARENA, SE HA COLOCADO CUARTO JUSTO POR DETRÁS DE PIERRE GASLY Y FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ GRAN INICIO DE FERNANDO ALONSO QUE, EN EL SEGUNDO SECTOR, SE HA HECHO CON EL SEGUNDO PUESTO DE PIERRE GASLY !!! VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. La parrilla se divide en neumáticos medios (los Mercedes AMG F1, los Red Bull, los Ferrri, Daniel Ricciardo y Lance Stroll) y blandos (los Alpha Tauri los Alpine, Sebastian Vettel y Lando Norris). Todo preparado en el circuito de Losail en Doha (Qatar). No son motos los que están en parrilla, son bólidos de Fórmula 1. Nos esperan 57 vueltas por delante. Los co-equipiers están a ambos lados de la calzada para salir corriendo. Lewis Hamilton – Max Verstappen (en séptimo lugar), Max Verstappen (desde la cuarta línea) – Lewis Hamilton, el antepenúltimo capítulo. Y no nos olvidamos del Mundial de constructores donde la ventaja de Mercedes AMG F1 sobre Red Bull por el título es de tan solo 11 puntos, donde Ferrari se asienta sobre McLaren por el tercer lugar (31,5 puntos de distancia) y donde la lucha por el quinto puesto es encarnizada entre Alpine y Alpha Tauri (Pierre Gasly) al estar empatados a 112 puntos. Pero no solo la lucha por el título está interesante también lo está por el quinto puesto entre Lando Norris (151) y los dos Ferrari (Charles Leclerc 148 y Carlos Sainz 139,5). El británico solo ha hecho una vez Top 5 en las últimas ocho carreras (el podio al ser segundo en Monza), tras haberlo conseguido en nueve de las diez primeras pruebas de este año (tres podios). Y Losail llega a nuestras vidas tras un campeonato del mundo apasionante e igualado con el que se despedirá la era híbrida. El heptacampeón no ha dicho la última palabra y tiene claro menguar unos 14 puntos de diferencia con respecto a un Max Verstappen que, tras la fiesta de México, era de 19 puntos + 5 puestos de sanción + último en carrera al sprint. Aunque se prevén dos paradas, se trata de un circuito donde no se castiga a los neumáticos; bien porque la temperatura baja al ser de noche bien por la arena. Hará viento (20 km/h) pero no excesivo para meter la arena al asfalto. Y lo que desde luego no habrá ni hoy ni en lo que queda de campeonato es lluvia. Después del incidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en Descida do Lago, la FIA ha querido ponerse firme con los límites de la pista; sin embargo, en la segunda, en la séptima y en la 16 habrá cierta permisividad en un trazado donde los pianos son letales para las gomas como ayer le sucedió a Pierre Gasly. Y hoy debuta en Losail, que es un circuito donde es muy complicado adelantar si no es en la recta de meta, porque el resto de trazados son curvas muy rápidas con mucha fuerza G (las del primer sector y la del tercero) y en el que hay giros técnicos como el 6 y la 10 que exigirá a los frenos. Hasta que a lo largo de la tarde de ayer, los comisarios descubrieron que Max Verstappen hizo caso omiso a una doble bandera amarilla, mientras que Carlos Sainz y Valtteri Bottas hacían los propio con una. La FIA dictaminó que el neerlandés tenían que pagar cinco posiciones (7º), el finés tres (5º) y el español se libraba del castigo. El asturiano igualó su mejor parrilla del año (quinto también en Turquía), pero en Estambul fue sexto en clasificación. El bicampeón no era quinto un sábado desde Japón 2014 cuando rodaba a lomos de Ferrari. Ha puntuado en todos y cada uno de los 33 Grandes Premios y circuitos que ha competido en toda su carrera deportiva. El francés era de los primeros en completar ese último intento; pero delante suya estaba un Lewis Hamilton que pintó todos los sectores de morado. Nadie, salvo Lando Norris, mejoró, incluido un Fernando Alonso (3º) que se quedó a tan solo 3 centésimas de Pierre Gasly superando a su compañero Esteban Ocon (9º) por cuatro décimas. Como decimos, entre los diez primeros partirán con medios los dos Mercedes AMG F1, Max Verstappen (2º) que al menos salvó los muebles ganando a Valtteri Bottas por dos décimas, y un Carlos Sainz (7º) que se fue con sabor agridulce porque en la última vuelta lanzada a Pierre Gasly se le reventó un neumático en el último sector forzando bandera amarilla. McLaren hoy se convertirá en la segunda escudería de la historia en alcanzar los 900 Grandes Premios en la historia de la Fórmula después de Ferrari (1027). Debutó en Mónaco en 1966 con un solo piloto, Bruce McLaren que abandonó aquella carrera. Junto al mexicano en ese turno se quedaron eliminados Charles Leclerc (13º) que jamás estuvo a la altura de su compañero y Daniel Ricciardo (14º) también alejado de un Lando Norris (6º) que, junto a Lewis Hamilton, fue el máximo beneficiado del desenlace final con bandera amarilla de la clasificación de ayer. El sábado se le empezó a complicar a los de Chris Horner cuando Sergio Pérez (que fue undécimo en Bahrein en el primer Gran Premio de la temporada) volvió a repetir posición después de no superar con blandas a un Carlos Sainz que se arriesgó con medios en el último stin de la Q2. Por una décima se quedó fuera de la Q3 el mexicano. A pesar de ser un circuito con alta carga aerodinámica, Mercedes AMG F1 ha sabido adaptarse mejor que Red Bull desde el principio y, desde los entrenamientos, se mantuvo arriba aunque parecía que Valtteri Bottas (3º) estaba mejor que Lewis Hamilton. Y lo demostró en la fase de clasificación. Y además, el desierto le sienta muy bien al británico donde ha ganado cinco de los últimos siete Grandes Premios que se han celebrado en Oriente Próximo, tres de esas victorias desde la pole position (la última de ellas en Bahrein este año aunque con Max Verstappen desde la pole position). Aparte, después de convertirse en el piloto de toda la historia con mayor número de victorias en América (18), Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) también puede serlo en Asia superando los 28 triunfos de Sebastian Vettel en este continente. No para de batir récords el heptacampeón del mundo. Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) debuta en el circuito de Losail. Se trata de su 35º trazado diferente donde compite siendo el piloto de toda la historia de la Fórmula 1 con más victorias (29 de 34) y pole positions en circuitos distintos. Con la de ayer 31 de 35 (tan solo se le ha resistido Nueva Delhi, Estambul, Magny-Cours y Zandvoort. Y éste no es más que otro escenario más donde Lewis Hamilton busca recortar puntos en esta caza y captura que inició en su exhibición de Brasil y que hoy querrá proseguir después de su indiscutible pole position en el día de ayer donde no tuvo rival, aunque la ventaja sobre los demás estuvo condicionada por la bandera amarilla provocada por Pierre Gasly (4º). Se trata del 75º circuito en la historia de la Fórmula 1, el tercero que se disputa en el desierto arábigo y el cuarto que se celebra de noche tras Singapur, Abu Dhabi y Bahrein. Por primera vez en la historia del motor, se disputarán en un mismo circuito de Oriente Próximo un Gran Premio de motociclismo y otro de Fórmula 1. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores del deporte, a todos los aficionados del mundo del motor y a todos los amantes de la Fórmula 1. A continuación, ofreceremos en directo la antepenúltima prueba del Mundial de 2021 que se celebra en un Gran Premio, Qatar, y circuito nuevo; Losail.

Volver al inicio Final El español de Ferrari será el único junto a Max Verstappen y los Mercedes AMG F1 que empezará con amarillos entre los diez primeros. Eso será en el Gran Premio de mañana que le invitamos a seguir. Esperemos que hayan disfrutado de esta fase de clasificación, Reciban un fuerte abrazo. Final Carlos Sainz, influenciado por esa bandera amarilla, se tiene que conformar por el séptimo lugar adelantado por su ex compañero Lando Norris, al que no le ha afectado la bandera amarilla. Las malas noticias de la jornada nos han llegado por parte de Daniel Ricciardo (14º), Charles Leclerc (13º) y, sobre todo, un Sergio Pérez que no ha sido capaz de llevar su Red Bull a Q3. Le ganó la partida por una décima un madrileño con medios. Final Mejor posición de la temporada en parrilla de salida para Fernando Alonso que no era quinto en una clasificación desde Japón en 2014. Se ha quedado a tan solo 3 centésimas del cuarto lugar de un Pierre Gasly formidable, ha aventajado en casi 4 décimas a su compañero Esteban Ocon. Final Incontestable Lewis Hamilton que tiene muy claro que quiere recortar la desventaja en este Mundial. No ha tenido rival y se ha visto beneficiado que rodaba por delante de Pierre Gasly que ha influido en todos los demás, quitando Lando Norris (sexto). De esta manera, el británico ha igualado a su compañero Valtteri Bottas en poles esta temporada (cuatro cada uno), uno menos combinado que Max Verstappen (nueve). Q3 ¡¡¡ POLE POSITION PARA LEWIS HAMILTON QUE LE ENCANTA ORIENTE PRÓXIMO Y QUE CONVIERTE LOSAIL EN SU 31 CIRCUITO DONDE CONQUISTA LA POLE POSITION, EL QUE MÁS DE LA HISTORIA !!! Medio segundo sobre Max Verstappen influido por la bandera amarilla provocada por Pierre Gasly. Q3 ¡¡¡ PINCHAZO DE PIERRE GASLY QUE RUEDA LENTO EN LA RECTA DE META !!! Han puesto bandera amarilla pero la han quitado y ello ha perjudicado la progresión de algunos pilotos como Carlos Sainz. De hecho, el único que ha progresado ha sido Lando Norris que ha subido hasta el sexto puesto. Q3 ¡¡¡ HAMMERTIME EN LOSAIL !!! Está destrozando Lewis Hamilton todos los sectores y no habrá quien le supere por lo menos en el día de hoy. El campeón del mundo a por su octavo entorchado. Q3 ¡¡¡ TRES MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y TODOS FUERA MENOS MAX VERSTAPPEN !!! Cerrará el neerlandés, abrirá Lewis Hamilton delante de los Alpine y de su compañero Valtteri Bottas. Carlos Sainz en la parte intermedia. Q3 ¡¡¡ CINCO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y TODOS A BOXES !!! Valtteri Bottas se encuentra a media décima de superar a Max Verstappen y colocarse de tapón entre el neerlandés y el heptacampeón del mundo; fundamental de cara a la carrera de mañana y sobre todo de cara al título de 2021. Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A UNA DÉCIMA DE LEWIS HAMILTON EN LA PRIMERA INTENTONA !!! ¡¡¡ FERNANDO ALONSO QUINTO A TAN SOLO 3 CENTÉSIMAS DE PIERRE GASLY CUARTO !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ SEXTO A JUSTO DOS DÉCIMAS QUE EL FRANCÉS DE ALPHA TAURI !!! Q3 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON, EL MEJOR EN EL SEGUNDO Y TERCER SECTOR, AVENTAJA EN DOS DÉCIMAS A VALTTERI BOTTAS !!! Lando Norris a ocho décimas encabeza a los pilotos que han utilizado usados. Q3 ¡¡¡ ABRIRÁ LA VEDA LEWIS HAMILTON JUSTO DELANTE DE VALTTERI BOTTAS !!! Les sigue Lando Norris; en la parte trasera del pelotón Max Verstappen que viaja cerca de Carlos Sainz. Cerrará Fernando Alonso que monta nuevas. Q3 ¡¡¡ LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD !!! ¡¡¡ 12 MINUTOS POR DELANTE !!! ¡¡¡ TODOS A PISTA SALVO FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ TODOS CON BLANDOS !!! ¡¡¡ USADOS PARA ESTEBAN OCON, YUKI TSUNODA, SEBASTIAN VETTEL Y LANDO NORRIS !!! Q2 Pelearán, por tanto, por la pole position los dos Mercedes AMG F1, los dos Alpine, los dos Alpha Tauri, Sebastian Vettel, Lando Norris, Carlos Sainz (con medios), y un Max Verstappen que se ha quedado sin Sergio Pérez cuyo rendimiento del Red Bull ha sido el mismo que el de Bahrein que fue el primer capítulo de esta temporada. Q2 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON AL FRENTE POR TAN SOLO 46 MILÉSIMAS SOBRE UN DESCOMUNAL PIERRE GASLY !!! ¡¡¡ TERCERO FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ TERCERO FERNANDO ALONSO A DOS DÉCIMAS !!! ¡¡¡ Y CARLOS SAINZ, CON MEDIOS SE HA METIDO DERROTANDO POR UNA DÉCIMA A SERGIO PÉREZ !!! Q2 ¡¡¡ NO MEJORAN LOS FERRARI NI DANIEL RICCIARDO !!! ¡¡¡ LANDO NORRIS BATE POR 23 MILÉSIMAS A CARLOS SAINZ !!! ¡¡¡ EL ESPAÑOL PENDIENTE DE SERGIO PÉREZ QUE ES EL ÚNICO QUE PUEDE SUPERARLE !!! Q2 ¡¡¡ MEJORAN LOS DOS MCLAREN EN EL PRIMER SECTOR !!! ¡¡¡ CARLOS SAINZ NO EN EL PRIMERO PERO SÍ EN EL SEGUNDO !!! ¡¡¡ FERNANDO ALONSO DESTROZA EL PRIMER SECTOR !!! Q2 ¡¡¡ DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN, CARLOS SAINZ ABRIRÁ LA VEDA !!! ¡¡¡ TODOS LOS OJOS PUESTOS EN ÉL !!! Q2 George Russell ha mejorado con una segunda intentona con blandos pero no le vale para salir del atolladero. BLANDOS PARA TODOS LOS QUE TIENEN PROBLEMAS. Carlos Sainz está más aseado y se la juega con medios nuevos (igual que Valtteri Bottas, los únicos). Si sale de ésta, se encarama muy bien la carrera de mañana. Q2 ¡¡¡ CÓMO ESTÁ LA Q2 !!! ¡¡¡ CINCO MINUTOS PARA EL FINAL !!! Los pilotos que han puesto medios deberían colocar blandos porque ahora mismo están fuera con Sergio Pérez a la cabeza, los McLaren y Charles Leclerc. Los rivales a batir son los Aston Martin y los Alpine que ahora mismo estarían en la Q3. Q2 La buena noticia es que, en la primera intentona de la Q2, Carlos Sainz (octavo) le mete casi un segundo a Charles Leclerc que es último y ya tiene que rodar a la desesperada; y que Fernando Alonso (sexto) aventaja en una décima a su compañero Esteban Ocon séptimo. Q2 ¡¡¡ Y PIERRE GASLY, A MENOS DE TRES DÉCIMAS, SE CUELA EN LA SEGUNDA POSICIÓN CON BLANDOS !!! Su compañero Yuki Tsunoda ha sido quinto con ese mismo compuesto. El resto, salvo George Russell, los Alpine y Aston Martin, visten medios. Carlos Sainz es sexto ahora. Q2 ¡¡¡ CARLOS SAINZ LE METE CUATRO DÉCIMAS A LANDO NORRIS Y SE COLOCA A TAN SOLO MEDIO SEGUNDO DE LEWIS HAMILTON ¡¡¡ EL BRITÁNICO AL FRENTE, TRES DÉCIMAS MEJOR QUE MAX VERSTAPPEN Y VALTTERI BOTTAS EMPAREJADOS !!!! Q2 CARLOS SAINZ BATE A MCLAREN EN EL PRIMER SECTOR, COMO VIENE EL ESPAÑOL !!!!. Comienza la battalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. En boxes solo Fernando Alonso y Lance Stroll. Q2 Se hacen de rogar los Alpine y los Aston Martin. Comienza vuelta lanzada George Russell. Todos con medios exceptuando el propio británico y los Alpha Tauri, siempre más interesados en la clasificación que en la carrera. Q2 ¡¡¡ SEGUNDO TURNO DE CLASIFICACIÓN EN MARCHA !!! ¡¡¡ GEORGE RUSSELL ABRE LA VEDA Y LE SIGUEN LOS MCLAREN !!! Ojo a los de Woking que van a sufrir por estar en Q3. El conjunto inglés ha sido la única escudería en conseguir un doblete en 2021 (Daniel Ricciardo primero y Lando Norris segundo en Monza). En caso de no haber doblete en Qatar por parte de ninguna escudería, 2021 se convertirá en la temporada con menos dobletes en la Era Híbrida. Q1 HAAS Y ALFA ROMEO ELIMINADOS. Les acompaña Nicholas Latifi. Los cinco bien diferenciados de los 15 primeros. No hay sorpresas, todos cumplen los pronósticos y se promete batalla de cara a la Q2. Cuarta clasificación donde los dos Alfa Romeo se quedan en la Q1. Q1 ¡¡¡ CHARLES LECLERC HA SALTADO HASTA EL DÉICMO LUGAR (FINALMENTE 13º) !!! ¡¡¡ TAMBIÉN PROGRESAN DANIEL RICCIARDO, ESTEBAN OCON O SEBASTIAN VETTEL, INCLUSO SU COMPAÑERO LANCE STROLL !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON VENCE POR 95 MILÉSIMAS A MAX VERSTAPPEN !!! Q1 ¡¡¡ MAL PRIMER SECTOR DE CHARLES LECLERC QUE MEJORA EN EL SEGUNDO, AHORA HA CAÍDO A ZONA PELIGROSA !!! Q1 UN MINUTO PARA EL FINAL, GEORGE RUSSELL MEJORA EN DEMASÍA. ÚLTIMO INTENTO PARA TODOS PARA NO CAER ELIMINADOS. Charles Leclerc ralentiza su ritmo en la última curva y forma trenecito. No están presentes los Red Bull y muchos de los de cabeza con usados. Q1 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN PRIMERO EN Q1 EN SEGUNDA INTENTONA SIN PASAR POR BOXES !!! Dos centésimas sobre los dos Mercedes AMG F1. Sergio Pérez es cuarto a cuatro décimas de su compañero. Problemas para Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, los dos Aston Martin y un Esteban Ocon que no debería fiarse. Q1 ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS, POR TAN SOLO TRES MILÉSIMAS Y MEJOR EN EL PRIMER SECTOR, ADELANTA A LEWIS HAMILTON !!! Carlos Sainz, sin cambiar ruedas, progresa siete décimas y se coloca a la altura de Fernando Alonso. Cómodos los españoles en Qatar. Q1 Fernando Alonso ha aventajado en una décima a Esteban Ocon en cada uno de los dos primeros sectores y dos en el último. El asturiano se ha colocado tercero a medio segundo de los dos de cabeza, y Esteban Ocon es temporalmente noveno. La pista mejora, y bastante. Q1 ¡¡¡ PIERRE GASLY TERCERO CON MEDIOS EN UNA SEGUNDA VUELTA LANZADA !!! ¡¡¡ A SIETE DÉCIMAS DE LOS DOS GALLOS QUE SE ESTÁ JUGANDO EL MUNDIAL !!! Los Alpine comienzan su vuelta lanzada. Q1 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON AL COMANDO PINTANDO TODOS LOS SECTORES DE MORADO !!! Y Max Verstappen a tan solo dos décimas. Por lo demás, vemos a Lando Norris tercero a ocho décimas y Valtteri Bottas cuarto a nueve. Sergio Pérez es quinto por delante de los Ferrari. Q1 ¡¡¡ LOS FERRARI AL FRENTE UNA DÉCIMA MEJOR QUE SEBASTIAN VETTEL Y PIERRE GASLY !!! ¡¡¡ Y JUNTOS, LEWIS HAMILTON Y MAX VERSTAPPEN, COMIENZAN SU PRIMER INTENTO !!! Q1 ¡¡¡ LOS FERRARI Y PIERRE GASLY EN VUELTA LANZADA !!! ¡¡¡ LOS MERCEDES AMG F1 Y RED BULL PROBANDO EL ASFALTO !!! ¡¡¡ SE HACEN DE ROGAR LOS ALPINE Y YUKI TSUNODA !!! Q1 Primera vuelta de reconocimiento muy lenta. Destacan la presencia a estas alturas del propio Pierre Gasly y de un Ferrari, uno detrás de otros, que empezarán su vuelta lanzada en breve. Q1 ¡¡¡ COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE QATAR !!! HAAS SON LOS PRIMEROS EN ABRIR LA VEDA. Enmedio del desierto pero sin arena, Nikita Mazepin da gracias a los suyos por la puesta a punto de su monoplaza. Muchos pilotos a pista, todos con blandos exceptuando Pierre Gasly (medios). Anochece en Losail (Qatar), 23º país donde se disputa la Fórmula 1, cuarto Gran Premio nocturno de la historia tras Sinagapur, Abu Dhabi y Bahrein. Todo preparado en los boxes. Concentración máxima para disfrutar de un Gran Premio que se antoja clave de cara al desenlace de un Mundial que se acaba. Aparte de Max Verstappen, su gran enemigo puede ser su compañero Valtteri Bottas que busca igualar la mejor racha de su carrera deportiva en estar en esa posición privilegiada (las tres entre China y España). En un segundo escalón, veremos como se pelean entre sí los Alpine y los Ferrari que deberían estar Q3, eso sí, por debajo de un Pierre Gasly descomunal que es el único hombre de la parrilla que ha tenido mejor parrilla que su compañero Yuki Tsunoda. Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) ha ganado cinco de los últimos siete Grandes Premios que se han celebrado en Oriente Próximo, tres de esas victorias desde la pole position (la última de ellas en Bahrein este año con Max Verstappen desde la pole position). No olvidemos que es el piloto de la historia donde ha sido poleman en más circuitos distintos (30 de 34) y hoy querrá sumar éste a su palmarés. A los pilotos les esperan 16 curvas donde la FIA se ha puesto seria con los límites de la pista; han levantado un poco la mano en la 2, la 7 y la 16 (la última). Potencia en la recta de meta pero aerodinámica y técnica en el resto de circuito. Curvas cerradas como la 6 y la 10, pero con mucha fuerza G como las del último sector. Las espadas están en todo lo alto en la lucha por el Mundial y después de la exhibición de Lewis Hamilton en Brasil se avecina una resolución de campeonato para la historia. Para empezar, en un circuito aerodinámico como éste, los Mercedes AMG F1 siguen en plena forma, y aunque haya sido Valtteri Bottas el que ha mandado, las balas plateadas negras se han mostrado por encima de los Red Bull en los entrenos. Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos a la fase de clasificación del Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail, antepenúltima prueba del campeonato del mundo. A pesar de ser un clásico en motociclismo, el catarí es el 75º trazado que se estrena en la historia de este deporte

