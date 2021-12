Volver al inicio Final No ha habido abandonos en el Gran Premio de Francia desde Austria 2019, carrera que venció Max Verstappen y circuito al que nos dirigimos: el Red Bull Racing de Spielberg. Porque esto no para. La próxima semana más con el Gran Premio de Estiria. No se lo pierdan. Esperemos que hayan disfrutado. Reciban un fuerte abrazo. Final Fernando Alonso se ha consolidado sobre Esteban Ocon, y además en Francia. Las prestaciones del fin de semana fueron muy buenas, el comienzo prometedor hasta ser séptimo, pero hay un tramo del Gran Premio donde se hunde en demasía. Quizás sea por el ahorro de cara a una recta final donde, a remolque, da la sensación que puede dar más de sí. Final Buen Gran Premio para McLaren que se mantuvo todo el fin de semana tapado (Lando Norris parecía completar su peor carrera de la temporada pero con el duro se salió para ser quinto, mientras que Daniel Ricciardo defendió el botín del "Under Cut" frente a un Pierre Gasly y Fernando Alonso que jugaban en casa). Final A poco más de 20 vueltas para el final y con 17 segundos de rémora, Max Verstappen le fue comiendo terreno a unos Mercedes AMG F1 que no reaccionaron. El neerlandés no obtuvo oposición de nadie para dar por buena la estrategia a vuelta y media para la conclusión. Mientras tanto, Sergio Pérez que alargó los medios mucho para tener unos duros frescos, tampoco obtuvo en un Valtteri Bottas muy fallón. Final Los Red Bull son los dominadores, tanto en clasificación como en estrategia. Hoy Mercedes AMG F1 ha atosigado a Max Verstappen desde el principio (en la primera curva el neerlandés cometió un error cediendo el primer puesto). Lo recuperó gracias al "Under Cut", pero como veía que sus duros podrían desfallecer en los kilómetros finales, decidió hacer dos paradas. Final Se acabó lo que se daba en un Gran Premio de Francia que ha ido de menos a más en cuanto a emoción, donde los "Under Cut" han sido decisivos, pero menos con respecto a la estabilidad de un neumático duro que ha jugado una mala pasada a los Mercedes AMG F1 que se han quedado sin victorias y a Ferrari que se ha quedado sin punto. La Scudería, la gran fracasada del día. 53 Fernando Alonso ha salvado el honor de Alpine aunque se ha quedado con mal sabor de boca porque ha tenido a tiro a Daniel Ricciardo y Pierre Gasly para ser sexto y no ha podido. Todo ello en un Gran Premio donde la gran debacle ha sido de Ferrari con Carlos Sainz 11º y Charles Leclerc 16º. 53 ¡¡¡ PODIO PARA LEWIS HAMILTON QUE ENCADENA TRES CARRERAS SEGUIDAS SIN GANAR, SU PEOR RACHA DESDE 2019 !!! ¡¡¡ Y TERCER LUGAR PARA SERGIO PÉREZ QUE SUBE AL PODIO EN DOS GRANDES PREMIOS SEGUIDOS POR PRIMERA VEZ EN SU VIDA DEPORTIVA !!! 53 ¡¡¡ VICTORIA DEL LÍDER DEL MUNDIAL QUE ADEMÁS SE ANOTA LA VUELTA RÁPIDA !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN IGUALA EN TRIUNFOS EN ESTE 2021 EL MEJOR AÑO DE SU CARRERA QUE FUE 2019 !!! ¡¡¡ PRIMERA VEZ EN LA ERA HÍBRIDA QUE RED BULL ENCARRILA TRES TRIUNFOS SEGUIDOS !!! 53 ¡¡¡ ÚLTIMA VUELTA PARA LA CONCLUSIÓN, MAX VERSTAPPEN SE ANOTARÁ LA TERCERA VICTORIA DE LA TEMPORADA Y ASENTARÁ SU TRONÍO EN 2021 !!! Por detrás, muy emocionante los apuros de Daniel Ricciardo para contener a Pierre Gasly y Fernando Alonso. Todo ello en una carrera sin abandonos. 52 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN EN CABEZA A VUELTA Y MEDIA !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN EN CABEZA A VUELTA Y MEDIA !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN EN CABEZA A VUELTA Y MEDIA !!! ¡¡¡ EN LA CHICANE DEL SEGUNDO SECTOR SE HA DADO POR BUENA LA BRILLANTÍSIMA ESTRATEGIA DE RED BULL !!! Lewis Hamilton apenas ha ofrecido oposición. 52 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN PEGADO A LEWIS HAMILTON !!! Esperaremos a la contrarrecta de meta. 51 QUEDARÁN DOS VUELTAS PARA QUE MAX VERSTAPPEN INTENTE EL PRIMER ADELANTAMIENTO SOBRE MAX VERSTAPPEN AL PASO POR META. EL NEERLANDÉS TIENE DRS. 51 MEDIO SEGUNDO PARA EL DRS DE MAX VERSTAPPEN PARA PODER ADELANTAR A LEWIS HAMILTON. Por detrás, Daniel Ricciardo defendiéndose de Pierre Gasly y Fernando Alonso en lucha por la sexta plaza. Apasionante final de Gran Premio. 50 TRES VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y MAX VERSTAPPEN NO LE BAJA DE LOS DOS SEGUNDOS A LEWIS HAMILTON, QUE SE ENCAMINA HACIA SU VICTORIA NÚMERO 99. Y por detrás Fernando Alonso vuelve a la carga sobre Pierre Gasly, ambos ralentizados por Daniel Ricciardo que es sexto. 49 ¡¡¡ LOS DOS ASTON MARTIN EN PUNTOS !!! ¡¡¡ FIASCO DE FERRARI !!! ¡¡¡ Y PASADA EN LA RECTA DE META DE SERGIO PÉREZ SOBRE VALTTERI BOTTAS !!! ¡¡¡ EL TAPATÍO OTRA VEZ EN EL PODIO !!! 49 ¡¡¡ CUATRO VUELTAS PARA EL FINAL Y LANCE STROLL A PUNTO DE ENTRAR EN DRS PARA SUPERAR A CARLOS SAINZ, IGUAL QUE FERNANDO ALONSO CON PIERRE GASLY POR LA SÉPTIMA PLAZA !!! Lucha entre franceses, el piloto contra el equipo. 48 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL Y TIENE MUY DIFÍCIL MAX VERSTAPPEN LLEGAR A LA ALTURA DE LEWIS HAMILTON. Tres segundos de distancia entre los dos líderes del Mundial que siguen incontestables. 47 ¡¡¡ DRS PARA SERGIO PÉREZ !!! ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS VUELVE A PASARSE DE FRENADA !!! El mexicano puede subir al podio en dos Grandes Premios consecutivos por primera vez en toda su carrera deportiva. 46 MAL CARLOS SAINZ QUE YA ES DÉCIMO. Sebastian Vettel no ha tenido problemas en rebasarle, y el colchón del español para puntuar es de cuatro segundos con respecto a Lance Stroll. Por delante, Fernando Alonso a ocho décimas de obtener el DRS para adelantar a Pierre Gasly. 45 ¡¡¡ A MAX VERSTAPPEN SOLO LE QUEDAN CUATRO SEGUNDOS Y MEDIO Y LEWIS HAMILTON PARA CONSEGUIR LA TERCERA VICTORIA DE SU CARRERA DEPORTIVA !!! 44 LEWIS HAMILTON RALENTIZADO POR EL DOBLADO CHARLES LECLERC Y MAX VERSTAPPEN YA ES SEGUNDO. Fallo de Valtteri Bottas que se había defendido bien en la recta de contrameta, pero en la chicane no ha frenado bien. Mano a mano en la entradad al tercer sector en esa curva 10 donde ambos monoplazas se han mantenido en paralelo hasta que el Red Bull le ha ganado el interior. 43 ¡¡¡ DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL Y MAX VERSTAPPEN YA ESTÁ EN ZONA DE DRS PARA SOBREPASAR A VALTTERI BOTTAS !!! Sergio Pérez a cinco segundos de este duo. 42 SERGIO PÉREZ SIGUE LA ESTELA DE MAX VERSTAPPEN. Y al mexicano no le van a caer los neumáticos como a su compañero, primero porque cuenta con el duro y segundo porque ha parado tarde. Valtteri Bottas en el punto de mira del azteca para sumar otro podio. 41 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN A TRES SEGUNDOS DE VALLTERI BOTTAS Y A TRES DE LEWIS HAMILTON CUANDO RESTAN 12 VUELTAS PARA EL FINAL DEL GRAN PREMIO !!! Por detrás, Fernando Alonso no va a alcanzar a Pierre Gasly y será octavo mientras que Carlos Sainz tiene un colchón de tan solo cuatro segundos sobre Sebastian Vettel que viene embalado a sumar más puntos. 40 Y LA PELEA SIGUE POR DELANTE. Max Verstappen ahora le mete un segundo por vuelta a los dos Mercedes AMG F1 que está a seis segundos de Valtteri Bottas y a ocho de Lewis Hamilton. Charles Leclerc a boxes, puntos para Sebastian Vettel. 39 SEBASTIAN VETTEL ES UNDÉCIMO CON UN MEDIO USADO PERO NUEVO EN CARRERA. Tiene a tres segundos a Charles Leclerc que tiene los puntos en la mano. La distancia ahora entre los dos Ferrari es de otro tres segundos. La misma diferencia entre Fernando Alonso y Carlos Sainz. 38 ¡¡¡ 15 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y SEBASTIAN VETTEL, POR FIN, SE MARCHA A BOXES !!! 38 GIROS LE HA DURADO EL GRIS AL CAMPEÓN ALEMÁN QUE COLOCA MEDIOS. 37 FERNANDO ALONSO YA ES NOVENO Y ESTÁ PENDIENTE DE SEBASTIAN VETTEL PARA SER OCTAVO. Los Ferrari dependen de Sebastian Vettel si quieren puntuar. de momento la distancia entre Carlos Sainz y Charles Leclerc es inferior a los cinco segundos. 36 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN ENLAZANDO VUELTA RÁPIDA TRAS VUELTA RÁPIDA Y YA ESTÁ 12 SEGUNDOS DE LEWIS HAMILTON, A 10 DE VALTTERI BOTTAS !!! Sergio Pérez un amigo para el neerlandés. Pierre Gasly se hace con la plaza de Carlos Sainz que está siguiendo los pasos de Charles Leclerc. Se cae Ferrari. 36 ¡¡¡ Y SUFRE CARLOS SAINZ, SUFRE FERRARI !!! El madrileño aguantando como puede esa séptima plaza eventual frente a un Pierre Gasly que se sube por las paredes y un Fernando Alonso que se acerca y que ya está en puntos porque Lance Stroll, que ha parado, ha regresado a la 14ª plaza. 35 ¡¡¡ VUELA MAX VERSTAPPEN QUE YA TIENE EL REBUFO DE SERGIO PÉREZ !!! EL NEERLANDÉS A 15 SEGUNDOS DE LEWIS HAMILTON, A 13 DE VALTTERI BOTTAS. 34 MAX VERSTAPPEN CON MEDIOS A 17 SEGUNDOS DE LEWIS HAMILTON CON DUROS DESGASTADOS Y, ENMEDIO, SERGIO PÉREZ Y VALTTERI BOTTAS. Por detrás, Lando Norris a lo suyo y ha superado como una exhalación a Lance Stroll. 33 20 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Max Verstappen por detrás de Sergio Pérez que le ofrecerá rebufo más que oposición. Ahora todos pendienes de lo que decida Toto Wolff. Y por detrás Lando Norris volando y superando como si nada a Carlos Sainz y a Daniel Ricciardo. 32 ¡¡¡ PARA MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ PARA MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ PARA MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ COLOCA MEDIOS EN UN CAMBIO DE ESTRATEGIA BRUTAL PARA DESCOLOCAR A LOS MERCEDES AMG F1 QUE AHORA LIDERAN LA CARRERA !!! 31 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO UNDÉCIMO HA ADELANTADO A CHARLES LECLERC !!! Solo pendiente de la parada de los Aston Martin para entrar en los puntos. Los pupilos de Otmar Szafnauer podrían apurar un poquito más y apostar por el blando para la recta final del Gran Premio. 30 ¡¡¡ LANDO NORRIS HA ADELANTADO POR FUERA EN LA PRIMERA CURVA A PIERRE GASLY PERO EL FRANCÉS LE HA EMPUJADO POR FUERA AL REACCIONAR !!! Investigación en marcha aunque si bien es cierto que el Alpha Tauri le ha dejado paso al británico. 29 CHARLES LECLERC SUFIRENDO CON LANDO NORRIS Y PIERRE GASLY Y BAJA HASTA LA DÉCIMA PLAZA. Fernando Alonso tiene a dos segundos al monegasco para entrar en los puntos sin necesidad de esperar a los Aston Martin. 28 ¡¡¡ PROBLEMÁS PARA CHARLES LECLERC !!! Daniel Ricciardo le ha superado con facilidad y ahora mismo acaba de hacerlo Carlos Sainz que recupera la eventual sexta plaza. Por detrás, a boxes Esteban Ocon y Antonio Giovinazzi a boxes y se quitan del horizonte de Fernando Alonso. 27 Se le escapa Lando Norris a Fernando Alonso. El británico ya le aventaja en casi cuatro segundos y entremedias Antonio Giovinazzi y un Esteban Ocon que está fracasando en su país. Aguantan los Aston Martin. 27 ¡¡¡ ECUADOR DE UN GRAN PREMIO DE FRANCIA DEFINIDO POR EL UNDER CUT !!! ¡¡¡ EL QUE LE HA HECHO RED BULL A MERCEDES PARA DEVOLVER A MAX VERSTAPPEN A LA PRIMERA POSICIÓN !!! El neerlandés de equivocó en la primera curva del circuito y, en la estrategia, el líder del Mundial ahora está aguantando las embestidas del heptacampeón del mundo. Y todo ello con Valtteri Bottas muy pegado a estos dos bestias. 26 Por delante, los Alfa Romeo haciendo estragos en Daniel Ricciardo, al cual se aproximan Carlos Sainz y Pierre Gasly. Pendientes del paso por boxes de los Aston Martin que aún no han formailizado parada. 25 SE HA QUEDADO FERNANDO ALONSO A MENOS DE DOS SEGUNDOS DE LANDO NORRIS. Buena noticia para estar en los puntos puesto que si paran Sebastian Vettel o Esteban Ocon tendrían que aparecer por detrás suya. 25 SERGIO PÉREZ A BOXES HASTA QUE LE HA AGUANTADO EL AMARILLO. El mexicano cae a la solitaria cuarta plaza pero sus gomas serán más jóvenes cuando todos acusen degradación al final del Gran Premio. Lando Norris a boxes. 24 El Alfa Romeo de Kimi Raikkonen no es problema para Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Pierre Gasly. Detrás de ellos Fernando Alonso pendiente de las paradas de Lando Norris y de Sebastian Vettel para poder volver a la zona de puntos. También sin parar Esteban Ocon. 23 En la lucha por la eventual quinta plaza, Charles Leclerc se ha quitado de encima a Kimi Raikkonen que está estorbando a Daniel Ricciardo, el cual tiene encima a Carlos Sainz y Pierre Gasly. Muchos pilotos que empezaron con el duro y que aún no se han detenido por el Pit Lane. 21 ¡¡¡ MUY PEGADOS LOS DOS MERCEDES AMG F1 SOBRE EL RED BULL DE MAX VERSTAPPEN, QUE TIENE LA POSICIÓN Y LA VELOCIDAD PUNTA !!! 20 LIDERA EL GRAN PREMIO DE FRANCIA EL CAMPEÓN EN AZERBAIYÁN. El hombre que mejor gestiona los neumáticos en la parrilla, un Sergio Pérez al que prestaremos atención en su evolución. Primero a esperar si hay un coche de seguridad que, en este circuito, es difícil. Segundo a esperar a su compañero para dejarse adelantar y estorbar a las dos "balas plateadas negras". 20 ¡¡¡ UNDER CUT DE MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ UNDER CUT DE MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ UNDER CUT DE MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ LE HA GANADO LA PARTIDA EL NEERLANDÉS AL FINAL DE LA RECTA DE META !!! ¡¡¡ LENTOS DE MERCEDES AMG F1 !!! 19 ¡¡¡¡ MAX VERSTAPPEN SALVA LA POSICIÓN CON RESPECTO A VALTTERI BOTTAS !!! FERNANDO ALONSO A BOXES EN UNA MALA PARADA. El asturiano se anticipa a su compañero Esteban Ocon y a Lando Norris que tampoco ha parado. Los Aston Martin recuerden empezaron con duros. 19 UNDER CUT DE CHARLES LECLERC Y DANIEL RICCIARDO SOBRE CARLOS SAINZ Y PIERRE GASLY. Atención que, en este circuito, esta estrategia está haciendo estragos, es por eso por lo que en Red Bull se preparan para Max Verstappen. 18 BOXES PARA VALTTERI BOTTAS PARA SORPRENDER A MAX VERSTAPPEN. Hacen lo propio Carlos Sainz y Pierre Gasly para defenderse del duo formado por Daniel Ricciardo y Charles Leclerc. 17 ES POSIBLE QUE FERNANDO ALONSO PERJUDIQUE LA EVOLUCIÓN DE ESTEBAN OCON. Ahora los dos Alpine son un tapón para Lance Stroll. Boxes para Yuki Tsunoda, Mick Schumacher y mueve ficha Daniel Ricciardo que no ha evitado el "Under Cut" de Charles Leclerc. 15 CHARLES LECLERC HA SIDO EL PRIMERO EN PARAR Y SE MARCHA AL PENÚLTIO LUGAR JUSTO POR DETRÁS DE NIKITA MAZEPIN AL QUE NO HA TENIDO PROBLEMAS EN REBASAR. Ahora tiene siete segundos de aire libre con respecto al siguiente piloto: Nicholas Latifi. 14 SEBASTIAN VETTEL EN PUNTOS. El Gran Premio es monótono salvo la caída descomunal de Fernando Alonso que anuncia problemas por radio y que su próximo verdugo será su compañero Esteban Ocon. Detrás de ellos Lance Stroll da cuenta de Antonio Giovinazzi y es 13º. 13 SE VIENE ABAJO FERNANDO ALONSO. Zona de DRS para Sebastian Vettel, que es el primer piloto que cuenta con duros, y que tiene a tiro al español para entrar en los puntos. Los Alpine, fácil presa para los Aston Martin (y Lance Stroll ya es 14º). 12 SE REPITE LA HISTORIA DE ALPINE. Comienza muy bien los Grandes Premios pero pierde ritmo cuando los neumáticos empiezan a desgastarse, más que los demás. Luego es verdad que el español administra muy bien a la hora de ahorrar goma y termina bien las carreras, pero hay un tramo de la prueba donde la escudería francesa no es competitiva. 10 El británico de momento está completando su peor Gran Premo de este año. El ex compañero de Carlos Sainz está encadenando su mejor racha en los puntos en la Fórmula 1 (once Grandes Premios seguidos). El último piloto de McLaren con más Grandes Premios consecutivos puntuando en la Fórmula 1 fue Fernando Alonso en sus primeras 14 carreras en 2007. 9 Dentro de los pilotos que tienen derecho a puntos, la única lucha interesante en pista es la opción de Daniel Ricciardo de poder ganar ese octavo puesto que ahora posee Fernando Alonso. Ambos pilotos beneficiados del mal comienzo de un Lando Norris que, incluso, se ha salido de pista. 8 ¡¡¡ LE FALTAN METROS A DANIEL RICCIARDO PARA PODER ADELANTAR A FERNANDO ALONSO !!! Lo ha intentado el australiano en la chicane del segundo sector tras la segunda contrarrecta de meta. El McLaren es una continuación del Alpine. 7 La pista está mejorando, los tres hombres que ocupan plaza de podio (el trío más repetido de la historia en un cajón) se distancian de un Sergio Pérez que se queda en una isla en la cuarta plaza. En el quinto puesto, Carlos Sainz se quita el DRS de Pierre Gasly que hace lo propio con Charles Leclerc. 5 Trío interesante el que han formado los dos Ferrari y Pierre Gasly. Y justo por detrás pugnan por la octava plaza Fernando Alonso y Daniel Ricciardo. Se esperaba mucho este Gran Premio por parte de Alpine, así que deseamos que no suceda lo que venimos viendo a lo largo de este inicio de temporada, donde el monoplaza francés bajaba de rendimiento a medida que se completaban vueltas. 4 DRS HABILITADO. Max Verstappen se encuentra a dos décimas de Lewis Hamilton para poder atacarle con el alerón trasero abierto. Los primeros clasificados se distancian entre sí y el primer tapón lo origina Carlos Sainz que tiene pegado por detrás a Pierre Gasly y Charles Leclerc. 3 Todos muy emparejados en un Gran Premio que había empezado con malos reflejos de reacción de Sergio Pérez que, en la misma recta, había bajado hasta la sexta plaza. Pero Carlos Sainz y Pierre Gasly se habían visto atrapados por el interior y ello ha facilitado que, con espacio por el exterior, el mexicano haya vuelto a la cuarta plaza. 2 LEWIS HAMILTON PONE TIERRA DE POR MEDIO. Por detrás, Fernando Alonso ha estado a punto de sorprender a Charles Leclerc por el exterior en la primera curva pero esta vez el monegasco ha sabido cerrarle el paso. No como Esteban Ocon que ha regalado el undécimo lugar a Sebastian Vettel. 1 MAX VERSTAPPEN SE SALTA LA PRIMERA CHICANE Y LEWIS HAMILTON AL FRENTE. Carlos Sainz había salido muy bien pero Sergio Pérez ha sabido recuperar en esos primeros virajes. Y, una vez más, extraordinario comienzo de Fernando Alonso que ha llegado a ser séptimo pero Charles Leclerc le ha recuperado la plaza. El asturiano octavo. Vuelta de formación en marcha. Todos con neumáticos medios. Duros para los dos Alfa Romeo, los dos Aston Martin, Nikita Mazepin y un Esteban Ocon que es el mejor posicionado por si esta elección es la más adecuada. Hoy a Paul Ricard daremos 53 vueltas. Viento. Atención que, aunque sigue nublado en esta zona del sureste francés, hay una mínima probabilidad de lluvia del 30% y podría caer agua en forma de tormenta. Los co-equipiers están esperando a ambos lados de la calzada para salir corriendo, mirando también el cielo. De todos modos, con lluvia o sin ella, el espectáculo en la Fórmula 1 está garantizado. En este escenario que regresó al Gran Circo en 2018 brilló el galo Alain Prost que se crecía cuando competía en su casa (cuatro triunfos). Aunque en Francia como tal, el verdadero “Kaiser” fue Michael Schumacher, el piloto con más triunfos en un solo Gran Premio en la historia de la Fórmula 1 junto a Lewis Hamilton en Hungría (ocho). El resto: dos puntos de adelantamientos claros: en la recta de meta y la contrarrecta del segundo sector, la chicane de la 1-2 y de la 8-9, ésta última punto de partida de esa curva a derechas (que enlaza la 10 con la 11) que se afronta a fondo antes de llegar a la parte más revirada del trazado. Chocó sobremanera esas dos banderas rojas, sobre todo si tenemos en cuenta que Le Castellet puede ser el circuito con la mayor escapatoria del calendario. Tan solo cuenta con unas bandas rojas y azules que hacen que sea más abrasiva la pista para el neumático. Eso y un escalón en la curva cinco. Nada más El accidente del alemán en la curva 6, la de los controles en los límites de pista que anuló varias vueltas, supuso la segunda bandera roja de la jornada. La primera fue nada más empezar a cargo del Alpha Tauri de un Yuki Tsunoda al que la Fórmula 1 le está viniendo un poco grande y que hoy arrancará desde el Pit Lane. No hubo mayores sorpresas en una fase de clasificación en la que la mayor novedad fue el fallo de Lando Norris (8º) en la Q2 que no le costó caro porque el medio no mejoró en una pista no abrasiva debido al clima nublado y donde un Lance Stroll (19º) con problemas se vio perjudicado por el accidente de Mick Schumacher (15º) que le facilitó clasificarse para la Q2 por primera vez en su carrera deportiva. Y si Ferrari fue de menos a más, quizás se esperaba algo más del Alpine en su país. Fernando Alonso, el último piloto en conseguir una victoria en un Gran Premio de Francia para una escudería francesa, se partió el cobre con los McLaren pero tuvo que conformarse con ser noveno. Ahora, por lo menos, el asturiano está ya por encima de Esteban Ocon. El mejor de los mortales fue Carlos Sainz (5º) con un Ferrari que, a lo largo del fin de semana, ha ido de menos a más (Charles Leclerc fue séptimo a décima y media del español). El madrileño está atravesando su mejor racha de salir entre las tres primeras líneas de la parrilla de salida (seis clasificaciones consecutivas). Tuvo que pulverizar los dos últimos sectores “MadMax” en el último intento para, por dos y tres décimas, doblegar a Lewis Hamilton que reservó su mejor vuelta para el final y para un Valtteri Bottas que, de la nada, estuvo también cerca de la pole position. Los tres sacaron distancia sobre Sergio Pérez (4º) y no digamos de los demás que ya se marcharon a por lo menos ocho décimas. Sin embargo, en el turno final y a la hora de la verdad, Max Verstappen en el primer intento volvió a dar un puñetazo encima de la mesa. En esta ocasión, Lewis Hamilton no usaría sus dos vueltas lanzadas; pero Mercedes AMG F1, distanciados a más de medio segundo del neerlandés, tenían un as guardado en la manga. En la Q2 vencieron los germanos porque demostraron ser mejores con los medios, compuesto utilizados por prácticamente toda la parrilla. En este turno defraudó Esteban Ocon que, a una décima de Daniel Ricciardo (10º), se quedó eliminado cuando el Alpine estaba demostrando en su país el salto de calidad debido al cambio de motor (11º) por delante del Aston Martin de Sebastian Vettel (12º). El neerlandés gobernó la Q1 y la Q3. Mejor con los blandos, pero se sentía amenazado por un Mercedes AMG F1 de menos a más, que lograba rendir mejor con dos vueltas lanzadas. No empezaba bien Lewis Hamilton pero luego se le colocaba a dos décimas. De forma incomprensible, Valtteri Bottas no repetía la jugada de su compañero británico. Sin embargo, se les sigue enquistando Max Verstappen que ayer, soberbio, conquistó una pole position indiscutible demostrando que el Red Bull con el motor Honda vuela. De hecho con el motor japonés, los de Chris Horner han logrado más poles en tres años (cinco) que en cinco años con Renault y TAG Heuer (tres) en esta era híbrida. Sin embargo, esa democratización en la Fórmula 1 parece que, en Francia, en un circuito tan carrerista como el de Paul Ricard parece que desaparecerá. Las rectas, el motor, la potencia, las escapatorias y la velocidad punta han hecho que los de Toto Wolff vuelvan por sus fueros, como los reyes de la era híbrida. Así se confirmó dos Grandes Premios (el de Mónaco y el de Bakú) infernales para un Mercedes AMG F1 que, de repetir hoy actuación, podría enlazar dos carreras sin que ninguno de sus dos pilotos puntúe por primera vez desde 2012 cuando encadenó cinco carreras consecutivas, aunque sería la primera vez de toda su historia que lo puedan conseguir sin retirarse. Un final de Gran Premio de Azerbaiyán que abrió la veda de la polémica de los neumáticos Michelín, que regaló el podio a Pierre Gasly con el Alpha Tauri y que nos brindó la posibilidad de disfrutar de un Fernando Alonso colosal que ganó cuatro puestos en tan solo dos giros (del décimo al sexto). A dos vueltas para el final, Lewis Hamilton acechaba como un lobo la posición privilegiada del otro Red Bull, el de Sergio Pérez. Pero en la resalida, el Mercedes AMG F1 se equivocó, hizo un recto y originó que los dos pilotos que lideraban el Mundial sumasen un 0 en su casillero. No solo es eso sino también el desenlace de las carreras como se pudo vislumbrar en Bakú en un Gran Premio de Azerbaiyán resuelto a cinco giros para la conclusión. La victoria parecía adjudicada para Max Verstappen pero un reventón propició una bandera roja que obligaba a parar la carrera y a reanudarla desde parrilla de salida. No solamente por la igualdad en la clasificación, tanto de la cabeza donde Max Verstappen y Lewis Hamilton apenas están separados por cuatro puntos, como de esa zona media que pelea por una tercera plaza que ahora está en posesión del mexicano Sergio Pérez con 69 puntos y al que pretende llegar un Carlos Sainz séptimo con 42. Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos al Gran Premio de Francia que se celebra a continuación en el circuito Paul Ricard que se sitúa en la localidad provenzana de Le Castellet. Séptima prueba de un Mundial de Fórmula 1 que entra en el verano de la manera más apasionante posible.

Por lo demás, la avería de Lance Stroll o la caída de un Esteban Ocon en Q2 del que se esperaba más con el Alpine, que aún así ofrece garantías con el medio mañana en una carrera esperanzadora para los españoles, con un Carlos Sainz que partirá con todo con un Ferrari muy mejorado en este fin de semana. Mañana les esperamos. Reciban un fuerte abrazo. Final Max Verstappen cumplió con los pronósticos en una clasificación sin mayor sorpresa que las dos banderas rojas que protagonizaron el primer turno de clasificación tanto Mick Schumacher (que le servía para meterse en Q2 por primera vez en su carrera deportiva en la F1). Final DESTACABLE QUINTO PUESTO DE CARLOS SAINZA. 28 milésimas solo sobre Pierre Gasly y una décima con respecto a Charles Leclerc. De más a menos Fernando Alonso (noveno) a la altura de los pilotos de su ex equipo McLaren. Final Ha tenido que hacer una vuelta estratosférica para evitar esa mejora descomunal de Mercedes AMG F1 que le han tenido contra las cuerdas al final. Los alemanes se han quedado con las ganas de ser el equipo con tres poles seguidas en este escenario. Q3 ¡¡¡ POLE POSITION PARA MAX VERSTAPPEN QUE HA GANADO POR DOS DÉCIMAS A LEWIS HAMILTON Y VALTTERI BOTTAS !!! ¡¡¡ HAN APRETADO LOS MERCEDES PERO NO HAN PODIDO CON EL NEERLANDÉS QUE LOGRA LA SEGUNDA POLE POSITION DE LA TEMPORADA !!! ¡¡¡ SU MEJOR AÑO JUNTO A 2019 AL RESPECTO !!!! Q3 LEWIS HAMILTON BATE A MAX VERSTAPPEN EN EL PRIMER SECTOR. El neerlandés se hace fuerte en los últimos sectores. Todos los pilotos están mejorando sus tiempos. Carlos Sainz se coloca provisionalmente tercero. Q3 ¡¡¡ MENOS DE TRES MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN, A PISTA !!! BLANDOS PARA TODOS. El último en aparecer es Lewis Hamilton, justo por detrás de su compañero Valtteri Bottas y de Sergio Pérez. Max Verstappen más adelante, con Pierre Gasly por supuesto el primero en abrir las hostilidades. Detrás del francés, Charles Leclerc y Fernando Alonso. Q3 ¡¡¡ TODOS A BOXES, NO HAY SEGUNDA VUELTA PARA LEWIS HAMILTON.... DE MOMENTO !!! Q3 POLE PROVISIONAL PARA MAX VERSTAPPEN, MEJOR EN LOS ÚLTIMOS SECTORES. Lewis Hamilton se ha quedado a tan solo tres décimas y habría que esperar a una hipotética segunda vuelta lanzada. Valtteri Bottas se marcha hasta las ocho décimas, cuarto, en la misma décima que Carlos Sainz (quinto). Grande Fernando Alonso séptimo por delante de Charles Leclerc y Daniel Ricciardo. Pierre Gasly sin tiempo por salirse en la 6. Q3 PRIMER SECTOR MORADO PARA MAX VERSTAPPEN QUE LE HA QUITADO LEWIS HAMILTON. Carlos Sainz se coloca en primera posición, cuatro décimas mejor que su compañero Charles Leclerc. Le han quitado la vuelta a Pierre Gasly. Q3 ¡¡¡ EL ÍDOLO LOCAL, PIERRE GASLY, ABRE AL VEDA !!! Detrás de ellos Charles Leclerc y Daniel Ricciardo, justo por delante de los dos españoles, pegados uno al otro. Los favoritos se hacen de rogar. Q3 ¡¡¡ COMIENZA LA HORA DE LA VERDAD Y NOVEDADES EN LOS NEUMÁTICOS !!! Fernando Alonso y Daniel Ricciardo con medios, el resto con blandos nuevos. Los últimos en salir han sido los Red Bull y detrás de ellos, seguramente a dos vueltas lanzadas, los Mercedes AMG F1. Q2 Pelearán por tanto por la pole position los Red Bull (favoritos con blandos), los Mercedes AMG F1 (mejor con medios y peligrosos a dos vueltas), los Ferrari (al acecho de menos a más), los McLaren con muchos problemas y por los pelos, Pierre Gasly (la sensación en su territorio y un gran clasificador) y Fernando Alonso (sobrado en el país de su escudería y por delante de su compañero Esteban Ocon). Q2 LOS MERCEDES AMG F1 GOBIERNAN CON LOS MEDIOS. Valtteri Bottas progresa de forma considerable y se coloca primero. El que no ha mejorado ha sido Esteban Ocon, tampoco Sebastian Vettel y eso ha propiciado que Lando Norris, sin hacer última vuelta, se ha colado séptimo con facilidad. Pequeño fiasco en Alpine con su piloto francés. Q2 ¡¡¡ PROBLEMAS PARA LANDO NORRIS QUE SE METE A BOXES !!! Buenos primeros tiempos para Valtteri Bottas y para Pierre Gasly. Fernando Alonso mejora en el primer sector, no debería tener problemas para estar en Q3. Q2 ¡¡¡ TODOS CON MEDIOS EN EL SEGUNDO INTENTO DE LA Q2 !!! Blandos para Sergio Pérez y Daniel Ricciardo, también para Antonio Giovinazzi. A Fernando Alonso le ha dado tiempo a cambiar gomas después de haber visitado el pesaje. Q2 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON AL FRENTE POR PRIMERA VEZ EN TODO EL SÁBADO !!! A LA SEGUNDA ESO SI. 12 miléismas sobre Sergio Pérez, una décima sobre Max Verstappen y Carlos Sainz. Quinto Valtteri Bottas, a una sola vuelta, con tres décimas. Q2 SÉPTIMA POSICIÓN PARA FERNANDO ALONSO Y NOVENO PARA ESTEBAN OCON. Vuelta lanzada y buena para Lewis Hamilton. Lando Norris quiere hacer la segunda vuelta, no ha entrado a boxes. Q2 EMPIEZAN VUELTA LOS ALPINE. Se mete a boxes Valtteri Bottas, no habrá segunda vuelta para el Mercedes AMG F1 como con el blando. Veremos que pasa con Lewis Hamilton al respecto. Q2 LOS RED BULL SE COLOCAN AL FRENTE CON LOS MEDIOS. ¡¡¡ SERGIO PÉREZ POR DELANTE DE MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ Y CARLOS SAINZ A MENOS DE DOS DÉCIMAS DE LA ESCUDERÍA ENERGÉTICA !!! A Lando Norris le quitan la vuelta. Q2 CARLOS SAINZ, BIEN EN EL PRIMER Y EL TERCER SECTOR (LOS MENOS RÁPIDOS) POR DELANTE DE LOS MERCEDES AMG F1 Y DE PIERRE GASLY. Todavía faltan los Red Bull y los Alpine. Q2 ¡¡¡ PIERRE GASLY Y LOS MERCEDES AMG F1 ABREN LA VEDA DE LA VUELTA LANZADA CON EL MEDIO EN ESTE PRIMER INTENTO DE LA Q2 !!! Mercedes AMG F1 y los Ferrari le siguen, cerrará Max Verstappen. Los Alpine con medios acaban de salir. Q2 ¡¡¡ SEGUNDO TURNO DE CLASIFICACIÓN EN MARCHA !!! ¡¡¡ 15 MINUTOS POR DELANTE Y YA LLEVAMOS DOS BANDERAS ROJAS !!! Neumático medios para todos exceptuando George Russell que ha empezado con blandos. Solo nos falta saber la elección de los Alpine. Q1 En este escenario, su padreMichael Schumacher se convirtió en el piloto que más veces ha conseguido la victoria en el Gran Premio de Francia (ocho). Se trata del piloto que ha logrado más triunfos en un solo Gran Premio en la historia de la Fórmula 1 junto a Lewis Hamilton en Hungría (ocho). Q1 Cinco pilotos de cinco escuderías diferentes han caído eliminados en la Q1. Muchos damnificados por el accidente de un Mick Schumacher en un punto caracterizado por el control de los límites de la pista. Un poquito antes de la recta del segundo sector. Q1 ¡¡¡ BANDERA ROJA A FALTA DE 22 SEGUNDOS !!!! ¡¡¡ MICK SCHUMACHER, 15º, HA ESTAMPADO EL MONOPLAZA EN LA SALIDA DE LA CURVA 6 !!!! Lance Stroll, penúltimo, fuera. Tampoco han podido mejorar Nicholas Latifi, Kimi Raikkonen y Nikita Mazepin. Se salva George Russell que, aún así, venía mejorando. Q1 DOS MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA Q1 Y LANCE STROLL HA ABORTADO SU SEGUNDO INTENTO. Le podría dar tiempo a una tercera, si no, por tres puestos deberían batirse el cobre los Alfa Romeo Racing, Williams y HAAS. Q1 CUATRO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y, EN DOS VUELTAS, LEWIS HAMILTON SE COLOCA SEGUNDO A TAN SOLO DOS DÉCIMAS DE MAX VERSTAPPEN. Siguen por detrás los Mercedes AMG F1 pero "ya llueve menos". Q1 Charles Leclerc escala a la duodécima posición , mientras que Carlos Sainz es séptimo. Los Ferrari con problemas y siendo superados con pilotos rápidos como Lando Norris o Pierre Gasly. Los Alpine entre los diez primeros. Q1 Aparte de la ausencia de Yuki Tsunoda y que a Lance Stroll le han quitado la vuelta, Charles Leclerc está necesitando una segunda vuelta lanzada para salir del atolladero en el que se haya incrustado, solo por delante de Kimi Raikkonen y de Nikita Mazepin. Q1 PRIMER INTENTO Y PUÑETAZO ENCIMA DE LA MESA DE RED BULL. Incontestable medio segundo de Max Verstappen sobre su compañero Sergio Pérez segundo y los dos Mercedes AMG F1 en la segunda línea de la parrilla de salida. Q1 ¡¡¡ 14 MINUTOS POR DELANTE, NO HAY TIEMPOS !!! Yuki Tsunoda será último en la parrilla de salida de mañana. Ya está los Mercedes AMG F1 en acción, también Fernando Alonso que ha sido el último en aparecer por pista. Q1 SE REANUDA LA CLASIFICACIÓN EN UN MINUTO. Fila india de todos los monoplazas en el Pit Lane. Ya hay relativa prisa a pesar de que el asfalto no está abrasivo porque Le Castellet se encuentra completamente encapotado. Q1 BANDERA ROJA EN PISTA A 14 MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN. Yuki Tsunoda no puede poner primera, no puede arrancar, lo está intentando en estos momentos y, si no puede, será último mañana en parrilla de salida. Q1 TODOS EN PISTA SALVO LOS DOS ALPINE Y LOS DOS MERCEDES AMG F1. Bandera amarilla en el primer sector. Yuki Tsunoda ha perdido el control de su monoplaza después de tocar el vértice de la primera curva del circuito. Trompo y la parte trasera a las protecciones. Q1 ¡¡¡ COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN EN EL GRAN PREMIO DE FRANCIA !!! Alpha Tauri, Alfa Romeo Racing y HAAS en acción. Detrás de ellos los Williams. En el box de Lewis Hamilton, el Mercedes AMG F1 ya está montado. CINCO MINUTOS PARA QUE COMIENCE LA FASE DE CLASIFICACIÓN Y REINA EL CAOS EN LOS GARAJES. Han estado poniendo a punto el Alpine de Fernando Alonso, también han hecho arreglos en el monoplaza de Max Verstappen, pero ahora mismo el Mercedes AMG F1 se encuentra completamente desmontado. Los mecánicos tendrá que emplearse a fondo, incluso en la Q1, para que el heptacampeón del mundo pueda salir a competir con garantías. Dos zonas de DRS, la recta principal y la del segundo sector protagonizan un circuito donde, en el segundo tramo tras la chicane de la 8 y la 9, se pisa a fondo para afrontar la curva abierta de la 10 en la que quizás sea la zona más conflictiva. Todo ello justo antes de la parte más táctica del trazado antes de volver a meta. Ojo que los alemanes se encuentra a un doblete en fase de clasificación de igualar a Ferrari (80) como la escudería que más veces los ha conseguido en la Fórmula 1 (79). Juegan en casa en un trazado de mucha potencia, motor, recta y escapatoria. Un laberinto absoluto de trazadas que no tiene nada que ver con los diseños urbanos y revirados de las últimas clasificaciones. Francia fue el Gran Premio donde Mercedes AMG F1 logró, a través de Juan Manuel Fangio, la primera victoria desde la pole position en su historia (Reims 1954). Los alemanes podrían ser la primera escudería que enlaza tres pole positions seguidas en las 16 clasificaciones que se han celebrado en el circuito Paul Ricard. Porque han vuelto los Mercedes AMG F1 después de dos Grandes Premios aciagos, siempre estará Max Verstappen (favorito por su rendimiento en FP2 y FP3), y ojo que no se ha marchado Ferrari (mal en el día de ayer, pero Carlos Sainz tercero en los FP3). Y todo ello con el gran salto de calidad, gracias al nuevo motor, de los Alpine (Fernando Alonso y Esteban Ocon). Hola muy buenas tardes a todos los aficionados de la Fórmula 1 y sean bienvenidos al Gran Premio de Francia que se disputará en el circuito de Paul Ricard en Le Castellet. A continuación, ofreceremos una fase de clasificación que será totalmente distinta de las vistas en Mónaco y en Bakú.

