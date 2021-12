Volver al inicio 5 ¡¡¡ DOS SEGUNDOS DE DISTANCIA ENTRE LEWIS HAMILTON Y MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ Y EN TEORÍA EL MEDIO DE LA BALA PLATEADA NEGRA TIENE MAYOR DURACIÓN QUE LAS DEL RED BULL !!! Max Verstappen está obligado a presionar antes de que sus ruedas caigan. Valtteri Bottas en zona de DRS para superar a Yuki Tsunoda (7º). 4 POSICIONES ESTABILIZADAS EN ESTOS PRIMEROS COMPASES. El único que puede estar en disposición de adelantar es Daniel Ricciardo que tiene el alerón trasero activo para poder hacerse con la novena posición de Esteban Ocon. 3 DRS HABILITADO. Mala salida de Lando Norris que ahora viaja detrás de Sergio Pérez y Carlos Sainz que es cuarto. Horrible Valtteri Bottas octavo. Los pilotos con duros (Fernando Alonso y Pierre Gasly) siguen siendo undécimo y duodécimo respectivamente. 2 ¡¡¡ NO HAY INVESTIGACIÓN !!! ¡¡¡ LEWIS HAMILTON NO TIENE POR QUÉ CEDERLE LA POSICIÓN A LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ DECISIÓN POLÉMICA DE LA FIA !!! ¡¡¡ AÚN ASÍ MUY MALA SALIDA DE MAX VERSTAPPEN !!! 1 ¡¡¡ SE HAN TOCADO MAX VERSTAPPEN Y LEWIS HAMILTON EN LA CURVA 5 !!! ¡¡¡ MALA SALIDA DEL NEERLANDÉS QUE HA CAPTURADO EL REBUFO DEL MERCEDES AMG F1 EN ESE PUNTO REDISEÑADO OVALADO !!! ¡¡ AHÍ MAX VERSTAPPEN SE HA TIRADO CON EL INTERIOR Y HAN TOCADO !!! ¡¡¡ PARECE QUE LE TIENE QUE CEDER POSICIÓN PERO NO HAY NADA NOTIFICADO !!! VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Blandos para Max Verstappen y el resto de diez primeros pilotos clasificados (también Mick Schumacher) excepto los dos Mercedes AMG F1, Yuki Tsunoda y el resto de parrilla, quitando dos pilotos. Fernando Alonso y Pierre Gasly aparecen con duros. Todo preparado en la recta de meta de Yas Marina en Abu Dhabi. Atardece y, en breve, la noche será absoluta. 58 vueltas nos quedan para saber quien es el campeón del mundo. Los co-equipiers ya están listos a ambos lados de la calzada para salir corriendo. Fin a esta incertidumbre. Fin al Mundial. Fin a la era híbrida. En el otro lado del ring, Lewis Hamilton aspira a superar a Michael Schumacher y convertirse en el piloto con más campeonatos del mundo de toda la historia de la Fórmula 1 (2008 con McLaren y los siete de la era híbrida con Mercedes AMG F1). Ni más ni menos. El neerlandés de Red Bull ha obtenido más victorias (9) y más pole position que nadie en 2021 (10). Además, ha finalizado en las dos primeras posiciones en 17 de los 18 Grandes Premios que ha terminado esta temporada. En caso de alcanzar el cajón, se convertirá en el piloto con más podios en un solo año en toda la historia de la Fórmula 1 (18). Aquí se decidirá el Mundial. Por una parte, Max Verstappen podría convertirse en Abu Dhabi en el primer neerlandés de la historia en ser campeón del mundo, en el primer piloto no Mercedes en ser campeón en ocho años de era híbrida y en el cuarto piloto más joven de la historia en conquistar el título (24 años 2 meses y 12 días). Los neumáticos seguirán acusando el desgaste de antaño, en especial en ese tercer sector. Pero, en definitiva, será más rápido y menos técnico que en ediciones anteriores. Grandes escapatoria le contemplan pero, ojo, que en ese último tramo de pilotaje los muros están muy cerca (por no hablar del túnel a la salida del Pit Lane). El segundo, la eliminación de las chicanes de la 9-10-11 para convertirla en un giro ovalado dando entrada al último tramo que, si bien es más revirado por esas curvas de 90 grados (incluyendo la 15 y la 16 donde no se pueden traspasar los límites de fuera de la pista), se afrontará más rápido en esta ocasión que en temporadas anteriores. Era el circuito Tilke menos aerodinámico y han hecho dos cambios para adquirir más carga. Primero, eliminar las entrelazadas del primer sector para terminar en la horquilla de la 5, lanzando el sector más rápido, el dos, donde hay dos zonas de DRS, uno en recta y el otro en curva. Todo ello en la carrera del atardecer por excelencia, en el pomposo escenario de Yas Marina, parque temático de Ferrari y símbolo del glamour existente en la Península Arábiga: el Mónaco del Siglo XXI. Producto, uno más, de la “Factoria Tilke” cuyo trazado, además, ha sido rediseñado para hoy. No hubo penalizaciones. Fase de clasificación con muchas fricciones La última de Kimi Raikkonen (18º). Se trata del piloto que mejor ha salido en este Mundial con 42 puestos progresados en total en la primera vuelta, el piloto con más Grandes Premios de la historia (350) y el último piloto que fue campeón con Ferrari (2007). Por lo demás, Yuki Tsunoda (8º) acabó con la dictadura de su compañero Pierre Gasly (12º) en clasificación. Fernando Alonso (11º) se quedó a 12 milésimas de Daniel Ricciardo (10º) perjudicado por el propio australiano en la preparación en la última vuelta lanzada en la Q2. Fue una de las tres investigaciones de ayer sábado. El madrileño acumula 28 Grandes Premios consecutivos sin abandonar en la Fórmula 1, 21 de ellos con Ferrari, y se encuentra a tan solo una carrera en ser el primer piloto de Ferrari de la historia en no abandonar en su primera temporada habiendo disputado todos los Grandes Premios. Carlos Sainz, primer debutante de Ferrari sin pole position en este siglo, tiene la oportunidad de ser sexto en el Mundial de pilotos por tercer año consecutivo si aventaja en Abu Dhabi en cinco puntos a Lando Norris, algo que solo ha sucedido en cinco Grandes Premios esta temporada (dos en los cuatro últimos). Aparte, no se encontrarán con un Valtteri Bottas decepcionante en la última tentativa de Q3 (6º). El finés, en su último Gran Premio con Mercedes AMG F1, fue rebasado por Carlos Sainz (quinto, 13 centésimas mejor que su compañero Charles Leclerc), el citado Sergio Pérez y Lando Norris que volvió por sus fueros después de mucho tiempo y ser Top3 en parrilla por quinta vez en su carrera. Eso con blandos, porque con medios la igualdad fue máxima de todos los pilotos. Sin embargo, en el último giro de la Q2, los Red Bull sorprendieron con blandos, batieron su tiempo de medios y hoy saldrán con la banda roja, mientras que Mercedes AMG F1 (junto a Yuki Tsunoda) partirán con la amarilla de entre los diez primeros pilotos. Otra vuelta de tuerca. Un vueltón de Max Verstappen en el primer intento de la Q3 dejó noqueado a todos sus rivales, empezando por un Lewis Hamilton que, a pesar de mejorar dos décimas, se quedó muy lejos, a tres décimas. ¿Y dónde sacó ese tiempo? Gracias al rebufo de Sergio Pérez, cuarto, que realizó un buen registro en una segunda vuelta rápida. Hoy Max Verstappen saldrá por décima vez esta temporada desde la pole position (una vez más que los dos pilotos de Mercedes AMG F1 juntos) gracias a una serie de decisiones tan sorprendentes como efectivas que provocó su quinta pole position en este escenario, su Gran Premio favorito igualando a Japón y Mónaco. Por lo que tan solo tenía que demostrar que Mercedes AMG F1, al cual le faltan 17 puntos para confirmar su pleno de campeonatos del mundo de la era híbrida, había llegado mejor a esta recta final de temporada. Nada más lejos de la realidad, ayer se vio sorprendido por la telaraña estratégica de Chris Horner y Red Bull. El piloto británico viene de ganar los últimos tres Grandes Premios (Brasil, Qatar y Arabia Saudí) confirmando su poderío tanto en Asia (30 victorias) como en Oriente Próximo (15). Aparte se trata del piloto que ha cosechado más victorias y más pole positions en la historia del Gran Premio de Abu Dhabi (cinco, tres siendo poleman). Si Lewis Hamilton sea noveno y Max Verstappen décimo con la vuelta rápida. O también que los dos pilotos no puntúen o abandonen. Salvo accidente esto último es difícil que suceda. Por lo tanto, hoy el que quede por encima del otro se llevará el título en un mano a mano que quedará para la historia. Jamás en la historia de la Fórmula 1 se ha terminado un campeonato del mundo con empate a puntos entre los pilotos de la cabeza, siendo la diferencia más exigua la cosechada por Niki Lauda cuando derrotó a Alain Prost en 1984 por medio punto. En el día de hoy solo hay una quimérica suposición de que esto ocurra en caso de que entren en puntos. Ya no hay marcha atrás. Max Verstappen o Lewis Hamilton, Lewis Hamilton o Max Verstappen. Hoy con estrategias diferentes pero con los mismos puntos (369,5). Por segunda vez en la historia de la Fórmula 1 se llega a la última carrera con los dos primeros pilotos empatados en la clasificación. La primera fue en 1974. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores del deporte, a todos los incondicionales del mundo del motor y a todos los amantes de la Fórmula 1. Llegó el día D, la hora H. Llegó el último Gran Premio de la temporada, el que se celebrará a continuación en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi, para conocer quien será finalmente el campeón del mundo de 2021.

Volver al inicio Final Fase de clasificación con más fricciones que las que se esperaba (de hecho, habrá tres investigaciones) y que supone la despedida de un Kimi Raikkonen cuyo 18º lugar delata la desmotivación que ha supuesto su retirada definitiva. Mañana será su último Gran Premio, el decisivo de una temporada espectacular. No se pierdan la carrera. Esperemos que hayan disfrutado con la clasificación. Reciban un fuerte abrazo. Final Por lo demás, Yuki Tsunoda derrotó a Pierre Gasly por fin en clasificación (era el último duo que quedaba con pleno de victorias en parrilla a favor de un piloto), Fernando Alonso (11º) se quedó a 12 milésimas de Daniel Ricciardo perjudicado por el propio australiano en la preparación en la última vuelta lanzada en la Q2. Final Sorprende también la sexta posición de Valtteri Bottas sorprendido por Carlos Sainz (quinto, mucho mejor que su compañero), Sergio Pérez (fundamental para darle el rebufo a Max Verstappen para su tiempazo) y Lando Norris que vuelve por sus fueros después de mucho tiempo y ser Top3 en parrilla por quinta vez en su carrera. Final Eso con blandos, porque con medios la igualdad fue máxima de todos los pilotos. Sin embargo, en el último giro de la Q2, los Red Bull sorprendieron con blandos, batieron su tiempo de medios y mañana saldrán con la banda roja, mientras que Mercedes AMG F1 (junto a Yuki Tsunoda) partirán con la amarilla. Cambio de estrategia absouta que le ha salido de maravilla a Red Bull. Final Un vueltón en el primer intento de la Q3 ha dejado noqueado a todos sus rivales, empezando por un Lewis Hamilton que, a pesar de mejorar, no le fue suficiente para derrotar a su gran rival del Mundial. Es más, se quedó muy lejos, a tres décimas. Final Fase de clasificación controvertida la que hemos disfrutado en Yas Marina con sorpresa absoluta. Si en 2010 Red Bull estratégicamente sorprendieron a Ferrari y Fernando Alonso en este escenario; hoy sábado, en el primer round, han hecho lo propio con Mercedes y Lewis Hamilton. Q3 ¡¡¡ GRAN TERCER PUESTO DE LANDO NORRIS POR DELANTE DE SERGIO PÉREZ CUARTO !!! ¡¡¡ VALIOSO QUINTO PUESTO DE CARLOS SAINZ, DOS DÉCIMAS MEJOR QUE CHARLES LECLERC (7º) !!! Y, entremedias, sexto un alicaído Valtteri Bottas. Q3 ¡¡¡ POLE POSITION PARA MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ LA DÉCIMA DE LA TEMPORADA, UNA MÁS QUE LAS DOS DE MERCEDES AMG F1 EN CONJUNTO (9 EN TOTAL !!! Tres centésimas mejor que Lewis Hamilton. El neerlandés empezará con blandos y el británico con medios. Q3 Lewis Hamilton no ha mejorado lo suficiente, Max Verstappen será el poleman del Gran Premio de Abu Dhabi. Mal segundo sector de Carlos Sainz. Q3 ¡¡¡ TODOS MEJORAN EN EL ÚLTIMO INTENTO MENOS LOS MERCEDES AMG F1 !!! Q3 ¡¡¡ TODOS A PISTA !!! ¡¡¡ LOS RED BULL VUELVEN A ESAR JUNTOS, SERGIO PÉREZ POR DELANTE DE MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ CERRARÁN EL ÚLTIMO GIRO LANZADO DEL AÑO !!! ¡¡¡ ABRE LA VEDA LEWIS HAMILTON !!! Q3 ¡¡¡ CINCO MINUTOS PARA EL FINAL, TODOS EN BOXES Y SORPRENDIDOS POR LA GRAN ESTRATEGIA DE CHRIS HORNER QUE LE ESTÁ SACANDO LOS COLORES A TOTO WOLFF !!! Veremos si, en este último intento, Lewis Hamilton se favorece del rebufo de Valtteri Bottas, tal y como ha hecho, Sergio Pérez con Max Verstappen. Q3 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ TERCERO, LUGAR DEL QUE SALE UN YUKI TSUNODA AL QUE LE HAN QUITADO LA VUELTA !!!! Los Red Bull por delante de los Mercedes AMG F1, y mañana saldrán con los blandos por los medios de la balas negras plateadas. Q3 YUKI TSUNODA TERCERO POR DELANTE DE VALTTERI BOTTAS. Carlos Sainz (quinto) una décima mejor a Charles Leclerc (sexto) en la tercera línea de la parrilla de salida, pero viene Sergio Pérez que ahora está realizando una segunda vuelta rápida. Q3 ¡¡¡ MEDIO SEGUNDO LE HA METIDO MAX VERSTAPPEN A LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ MEDIO SEGUNDO LE HA METIDO MAX VERSTAPPEN A LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ MEDIO SEGUNDO LE HA METIDO MAX VERSTAPPEN A LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ CON EL REBUFO DE SERGIO PÉREZ, EL LÍDER DEL MUNDIAL SORPRENDER A MERCEDES AMG F1 !!! Q3 Primero serán los Red Bull, detrás de ellos Lando Norris, a continuación Lewis Hamilton, los Ferrari y cerrará Valtteri Bottas. Nuevos para todos exceptuando Daniel Ricciardo, que está en la parte trasera. Q3 ¡¡¡ Y LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD !!! ¡¡¡ 12 MINUTOS POR DELANTE PARA SABER QUIEN SERÁ LA POLE POSITION !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN HA ESPERADO UN BUEN PUÑADO DE SEGUNDOS TRAS EL SEMÁFORO !!! ¡¡¡ SERÁ EL PRIMERO EN REGISTRAR TIEMPO !!! Q2 POR TANTO LA PELEA POR LA POLE POSITION SERÁ ENTRE LOS MERCEDES AMG F1, LOS RED BULL, LOS FERRARI, LOS MCLAREN, ESTEBAN OCON Y YUKI TSUNODA. Y, atención, Max Verstappen mañana empezará con blandos y Lewis Hamilton con medios. Chris Horner pone toda su estrategia táctica a escena. Q2 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO FUERA POR TAN SOLO 12 MILÉSIMAS CON RESPECTO A DANIEL RICCIARDO QUE PARECE QUE LE HA ESTORBADO EN EL INICIO DE SU SEGUNDA VUELTA LANZADA !!! ¡¡¡ Y YUKI TSUNODA POR DELANTE DE PIERRE GASLY, LO CUAL ES NOTICIA !!! El japonés, de hecho, con los Mercedes AMG F1 será el único de los diez primeros que empiece con medios. Q2 ¡¡¡ TIEMPO DE REFERENCIA PARA SERGIO PÉREZ CON EL BLANDO Y VENCIENDO EN EL SEGUNDO SECTOR !!! Lewis Hamilton a 1 centésima con el duro segundo. Cerrarán este último intento lanzado Max Verstappen y Fernando Alonso. Q2 ¡¡¡ BANDERAS AMARILLAS EN EL SECTOR 3 !!! Cuidado que en el tramo justo antes de iniciar la lanzada ha habido fricciones entre los pilotos. Atascazo. Veremos a quien puede afectar. Q2 ¡¡¡ VUELTA DE RECONOCIMIENTO BRUTAL ANTES DEL ÚLTIMO INTENTO EN ESTE SEGUNDO TURNO DE CLASIFICACIÓN !!! Q2 ROSARIO DE COLORES EN LOS NEUMÁTICOS. Los Alpha Tauri siguen con medios (bien para Yuki Tsunoda y mal para Pierre Gasly), algo que también han hecho los Mercedes AMG F1..... pero lo más reseñable es el blando de Max Verstappen (1:23.189). Ojo como mejore ese tiempo. Q2 CINCO MINUTOS PARA EL FINAL. Situación comprometida para Sergio Pérez, con tan solo 3 centésimas de colchón sobre Daniel Ricciardo que también se la jugará con blandas. Y llamativo el mal rendimiento de Pierre Gasly, último. Recuerden que el francés es el único piloto de la parrilla que ha salido por delante de su compañero en todas las parrillas de la temporada. Ahora esta estadística está contra las cuerdas. Q2 CARLOS SAINZ PRIMER TIEMPO DE REFERENCIA. Bate por 11 milésimas a Lewis Hamilton, por 15 a Max Verstappen, por 28 a Charles Leclerc y por 72 a Valtteri Bottas. Máxima igualdad con el medios, que será el que se use en carrera. Fernando Alonso y Esteban Ocon (7º y 8º) separados por poco más de una décima. Q2 En el primer sector mejor los Alpine que los Ferrari. Por otra parte, Lewis Hamilton se ha metido a boxes junto a Lance Stroll. Siguen en pista todos los demás. No sería de extrañar que Max Verstappen intentara superar al británico en un segundo intento como ha sucedido en Q1. Q2 ¡¡¡ 4 MILÉSIMAS !!! ¡¡¡ 4 MILÉSIMAS !!! ¡¡¡ 4 MILÉSIMAS !!! ¡¡¡ 4 MILÉSIMAS !!! ¡¡¡ 4 MILÉSIMAS ENTRE LEWIS HAMILTON Y MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ Y 61 MILÉSIMAS VALTTERI BOTTAS !!! Con medios, importante más para la carrera que en la clasificación. Sergio Pérez superado por Lando Norris y Yuki Tsunoda. Empiezan giro lanzado los Ferrari y los Alpine. Q2 Lewis Hamilton le mete solo una décima a Max Verstappen al cabo del segundo sector. El británico está destrozando todos los sectores.... Q2 ¡¡¡ ABRE LA VEDA LEWIS HAMILTON !!! Detrás su compañero Valtteri Bottas y, a continuación, los dos Red Bull. No están ni los Ferrari ni los Alpine ni Daniel Ricciardo. Q2 ¡¡¡ COMIENZA EL SEGUNDO TURNO DE CLASIFICACIÓN !!! ¡¡¡ CUARTO DE HORA POR DELANTE !!! ¡¡¡ EL PIT LANE SE LLENA DE NEUMÁTICOS MEDIOS !!! Blandos solo de momento para los Aston Martin. Q1 La primera fase de clasificación de Kimi Raikkonen fue Australia 2001. En aquel sábado, el finés fue 13º, en la misma décima que Eddie Irvine que ya estaba en Jaguar. El escandinavo quedó por delante de Jos Verstappen (15º, el padre de Max), de Jenson Button (16º) y de Fernando Alonso (19º) que también debutó aquel día con Minardi. La pole fue para Michael Schumacher con doblete de Ferrari. Otros tiempos. Q1 Antonio Giovinazzi sale del atolladero pero no Kimi Raikkonen, cuya última fase de clasificación es tan decepcionante como este último año. Debacle de los Williams que se han quedado fuera junto a los HAAS, que como siempre ocupan las dos últimas posiciones. Q1 LEWIS HAMILTON, CON USADO HA DESTROZADO TODOS LOS SECTORES Y LE METE CASI TRES DÉCIMAS DE VALTTERI BOTTAS. Max Verstappen y Lando Norris son los únicos que no han salido. Han mejorado los Aston Martin que no han adelantado a los españoles. Veremos si les vale. Q1 CHARLES LECLERC MEJORA EN SIETE DÉCIMAS Y CARLOS SAINZ EN CINCO. Deberían de bastarle. El monegasco actualmente es sexto y Carlos Sainz décimo. Ahora son Fernando Alonso (con usados) y Pierre Gasly (nuevos) los que podrían preocuparse en esta recta final de Q1. Q1 ¡¡¡ BANDERA VERDE !!! ¡¡¡ Y LOS FERRARI CON URGENCIAS DE MEJORAR SU TIEMPO !!! Ambos están emparejados en la clasificación (17 milésimas entre ambos), pero con tan solo tres décimas de colchón. Estaban en la lanzada con el blando cuando han detenido en la clasificación. Es decir, empezaron con medios, con blandos nuevos no pudieron completar el giro, y ahora comienzan vuelta con usados. Q1 ¡¡¡ BANDERA ROJA EN PISTA POR UN BOLARDO QUE HAY EN LA SALIDA DE LA ÚLTIMA CURVA !!! Una zona muy peligrosa porque, en ese punto, los monoplazas abren gas para empezar la vuelta. Lando Norris ha podido tener una desgracia porque lo ha atropellado enteramente sin que hubiera mayor consecuencia. 6:25 PARA LA CONCLUSIÓN DE ESTE PRIMER TURNO. Q1 Fernando Alonso (Alpine) tiene que defender cinco puntos sobre su compañero Esteban Ocon (77-72) para ser el primer piloto de su equipo en 15 de las 18 temporadas en las que ha estado en la F1. Solo quedaron por delante del él Tarso Marqués en Minardi en 2001, Lewis Hamilton en McLaren en 2007 y Jenson Button en McLaren en 2015. Q1 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN SEGUNDO EN SU SEGUNDO INTENTO !!! El neerlandés se ha quedado a tan solo 46 milésimas del primer giro lanzado de Lewis Hamilton. Por su parte, en su segunda tentativa, Esteban Ocon se impone a su compañero Fernando Alonso por tan solo 44 milésimas. Q1 DIEZ MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y LA PISTA, COMO SUELE PASAR EN CLASIFICACIÓN, MEJORA. Veremos si los tiempos se ajustan cuando los pilotos compitan cara a cara a la vez. De momento no hay más sorpresa que Aston Martin delatando que está terminando horrible la temporada. Q1 EL PRIMER INTENTO PARA LEWIS HAMILTON, CON RECORD EN LOS DOS ÚLTIMOS SECTORES INCLUIDOS. Una décima mejor que Valtteri Botas y cuatro sobre Max Verstappen. Es la primera gran referencia del fin de semana con un Fernando Alonso extraordinario quinto. Carlos Sainz cae hasta la décima plaza. Q1 CARLOS SAINZ QUINTO EN EL PRIMER INTENTO. Detrás de los Red Bull y los Alpha Tauri, cuatro décimas mejor que Charles Leclerc. No está mal, no hemos hecho más que comenzar. Q1 PRIMER TIEMPO DE REFERENCIA PARA MAX VERSTAPPEN. Tres décimas mejor que Sergio Pérez. Vuelta de formación para Lewis Hamilton y todos aquellos que no habían salido en el primer grupo. Viene Carlos Sainz. Q1 ¡¡¡ LOS FERRARI ASOMAN CON MEDIOS !!! El resto con blandos. Remolonean aún en el box los Mercedes AMG F1, los McLaren, los Alpine y los Williams, que habitualmente suelen ser los primeros en aparecer en las fases de clasificación. Q1 ¡¡¡ COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE ABU DHABI, EL ÚLTIMO DE 2021, EL ÚLTIMO DE LA ERA HÍBRIDA !!! ¡¡¡ Y HAY PRISAS !!! ¡¡¡ TENSIÓN !!! ¡¡¡ EMOCIÓN !!! Los Red Bull en liza, también los Alpha Tauri, Charles Leclerc, Sebastian Vettel..... Y, en los entrenamientos libres, Mercedes AMG F1 ha demostrado que llega mejor a estas alturas de campeonato que el Red Bull. Pero tendrá que demostrarlo ahora en clasificación. Por lo demás, se espera mucho de Alpine, mientras que Carlos Sainz debería estar también en Q3. Todo preparado en Abu Dhabi. Atardece. Primer round del combate final ya en marcha. Una fase de clasificación que se antoja fundamental puesto que el ganador en 11 de las 12 carreras que se han celebrado en Abu Dhabi salió desde la primera línea de la parrilla (los seis últimos desde la pole position). La única excepción fue Kimi Raikkonen que, a lomos del Lotus, venció partiendo desde la cuarta posición en 2012. El finés este fin de semana se retira. El Gran Premio del anochecer se disputa en un circuito que se ha rediseñado para hoy. Es menos técnico y más rápido. Aerodinámico en el primer sector, dos zonas de DRS en el segundo sector que termina en una curva 9 ovalada y que sirve para lanzar a los pilotos de cara a un último tramo que, si bien es más revirado por esas curvas de 90 grados, se afrontará más rápido en esta ocasión que en temporadas anteriores. Y todo se decide de un tiempo a esta parte en Abu Dhabi. Tras Brasil (6), Abu Dhabi es el Gran Premio que habrá sido más resolutivo de la Fórmula 1 en el Siglo XXI (4, incluyendo 2021). En Yas Marina se han proclamado campeones tres pilotos distintos: Sebastian Vettel (2010), Lewis Hamilton (2014) y Nico Rosberg (2016, la única vez que no conquistó el título el británico en la era híbrida). Por segunda vez en la historia de la Fórmula 1 se llega a la última carrera con los dos primeros pilotos empatados en la clasificación (Max Verstappen y Lewis Hamilton con 369,5), la primera vez se produjo en 1974 con Emerson Fittipaldi y Clay Regazzoni. Pero jamás se ha terminado un campeonato del mundo con empate a puntos entre los pilotos de la cabeza. Hola muy buenas tardes a todos los amantes de la Fórmula 1 en particular, y a todos los seguidores del deporte en general. Sean bienvenidos a la fase de clasificación del último Gran Premio de la temporada, el de Abu Dhabi en Yas Marina, donde se decidirá de una vez por todas este emocionantísimo Mundial.

