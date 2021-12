Volver al inicio 15 PARRILLA DE SALIDA A PUNTO. Max Verstappen y Lewis Hamilton frente a frente. La hora de la verdad por el título mundial de 2021. 14 RESALIDA DESDE LA PARRILLA DE SALIDA. Los hombres que han decidido colocar la banda amarilla podrían barajar la posibilidad de no parar de ahí hasta el final apoyándose en posibles coches de seguridad y no en banderas rojas. 14 ¡¡¡ BANDERA VERDE EN PISTA !!! Los pilotos salen del Pit Lane sin saber si el reinicio será relanzado o en parrilla. Duros para casi todos exceptuando Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Sebastian Vettel y Nicholas Latifi. 14 ¡¡¡ EN DIEZ MINUTOS VOLVERÁ A REINICIARSE ESTE CONTROVERTIDO GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDÍ !!! 14 36 SON LAS VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y BANDERA ROJA. Una decisión que puede ser definitoria de cara al campeonato del mundo. Será interesante ver qué hacen Carlos Sainz, Daniel Ricciardo y Sebastian Vettel (que empezaron con duros) en la resalida. Seguramente continuen con ese medio porque el medio es posible que no les llegue a meta. 13 ¡¡¡ BANDERA ROJA EN PISTA !!! ¡¡¡ HAY QUE REEMPLAZAR LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN PORQUE ESTÁN REALMENTE DAÑADAS !!! ¡¡¡ VOLVERÁ A HABER UNA NUEVA SALIDA DESDE LA PARRILLA Y MAX VERSTAPPEN, Y TODOS AQUELLOS QUE NO HABÍAN PASADO POR BOXES, PODRÁN CAMBIAR NEUMÁTICOS !!! VUELTA 13. 12 CONTINUA EL COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA. Siguen arreglando las protecciones de esa curva 22 que une la segunda zona de DRS con la tercera. Este hecho es beneficioso para aquellos que acaban de colocar los duros. 11 Sí que ha Lando Norris (que viajaba con blandos y ha colocado duros) quedando relegado hasta la 14ª plaza, justo por delante de un Fernando Alonso, que acusaba problemas de goma, y que ahora es 15º tras librarse de esos medios que le torturaban. 10 Beneficiados han salido aquellos que han empezado con duros este Gran Premio. Es decir, Daniel Ricciardo es quinto justo por detrás de Esteban Ocon (que no ha parado) y Carlos Sainz que es noveno, a la espera de los movimientos del propio Esteban Ocon y Pierre Gasly. 10 ¡¡¡ LA PARRILLA SE VUELVE LOCA !!! Unos entran para colocar duros y otros no. Los dos Mercedes AMG F1 han visitado a sus mecánicos, pero Max Verstappen no y lidera la carrera (es curioso que Sergio Pérez sí ha seguido la estrategia de Toto Wolff). 10 ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA, ACCIDENTE DE MICK SCHUMACHER !!! El alemán se ha quedado conmocionado pero se ha retirado del monoplaza por su pie. Es decir, aparentemente sin consecuencias. 9 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON SE ESCAPA DE VALTTERI BOTTAS !!! Ya son casi tres segundos de ventaja sobre el finés que está aguantando a Max Verstappen, muy cerca de situarse en zona de DRS. 8 FERNANDO ALONSO RUEDA LENTO Y SE DEJA ARREBATAR LA POSICIÓN POR CARLO SAINZ QUE ESTÁ A UNA POSICIÓN DE ENTRAR EN LOS PUNTOS. Ahora el asturiano es agobiado por un Yuki Tsunoda que se ha recuperado tras el toque sufrido en la primera vuelta. 7 Daniel Ricciardo no puede con Pierre Gasly en la lucha por la octava posición. Su estrategia es diferente. Por detrás, Antonio Giovinazzi, en la primera chicane del circuito y por el exterior, se ha impuesto a Fernando Alonso en un grupo al que llega Carlos Sainz. 6 LOS MERCEDES AMG F1 EMPIEZAN A VOLAR. Tanto Valtteri Bottas como Lewis Hamilton se alternan en las vueltas rápidas, pero no se escapan de un Max Verstappen, acechante en todo momento. Por detras, Fernando Alonso se ha pasado en la curva 1, ha hecho un recto sin consecuencias. 4 Ha sido una de las salidas más decepcionantes de la temporada. Yuki Tsunoda y Esteban Ocon se han tocado y ello ha propiciado que el japonés haya descendido hacia la 13ª posición. Y, por otra parte, Lance Stroll se ha aprovechado de una escapatoria para superar a George Russell, una maniobra que no ha sido objeto de investigación. 3 ¡¡¡ TERCERA VUELTA Y DRS ABIERTO !!! Veremos si hay movimiento porque hasta el momento el Gran Premio está recordando a Mónaco, que es una carrera, a estas alturas, muy obsoleta y donde hay muy pocos adelantamientos. 2 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO, EL MEJOR EN LA SALIDA !!! ¡¡¡ TRES PUESTOS QUE LE FACILITAN ESTAR EN LOS PUNTOS !!! El asturiano ya está detrás de Daniel Ricciardo que es el primero con los duros. Veremos a partir de ahora la evolución de las blandas de Lando Norris. 1 SALIDA LIMPIA. TODOS EN FILA INDIA. Mal empiece para Pierre Gasly, adelantado por Esteban Ocon y Lando Norris. Bien los españoles que han avanzado dos posiciones cada uno, Fernando Alonso es undécimo y Carlos Sainz 13º. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Todos con medios, exceptuando Lando Norris que es el único que empezará con blandos (no ha tenido más remedio al ser el único en estar entre los diez primeros acabando así en Q2); y duros, arriesgarán y estirarán su parada Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Sebastian Vettel. Ojo a ellos. Todo preparado en la parrilla de salida de Jeddah sobre la que cae la noche absoluta, ciudad a la que se darán 50 vueltas. Los co-equipiers ya están en las cunetas dispuestas a salir corriendo hacia sus puestos. ¿Saldrá bien Lewis Hamilton? ¿Tomará riesgos Max Verstappen?¿Ayudará Valtteri Bottas? Ya cada detalle puede valer un título mundial, y esta salida podría ser la decisiva. Pónganse cómodos y a disfrutar. Y atención, cinco puntos de distancia entre Mercedes AMG F1 y Red Bull. Hoy los alemanes podrían igualar a McLaren en este 2021 como la tercera escudería de toda la historia con más campeonatos del mundo (ocho), solo por detrás de Ferrari (16) y Williams (9). Los ocho cosechados en los ocho Mundiales de la Era Híbrida. También decepcionó Fernando Alonso (13º) que, en su giro lanzado en ese turno se vio afectado por el tráfico que había en ese primer sector. Ambos muy lejos de estar entre los diez mejores. Aunque peor fue el sábado para los Aston Martin (Sebastian Vettel 17º y Lance Stroll 18º), la primera vez que les sucede en la F1. El monegasco demostró que Ferrari lleva un buen fin de semana en tierras árabes, pero donde no ha estado Carlos Sainz (15º). El madrileño se equivocó, por dos veces, en el primer sector en sus dos vueltas lanzadas de la Q2 y no pudo superar una 15ª plaza, que le resta opciones de luchar por ese quinto puesto en el Mundial con Charles Leclerc y Lando Norris. Por lo demás, destacar el cuarto puesto de Charles Leclerc que, accidentado en los FP2 y con el Cavallino completamente remozado, estuvo soberbio en la recta final de la clasificación, a medio segundo de la pole y por delante de Sergio Pérez (5º), Pierre Gasly (6º) o Lando Norris (7º). Max Verstappen solo ha ganado tres Grandes Premios de los 23 que ha partido desde la tercera posición de la parrilla, pero dos de ellos han sido esta misma temporada: Emilia Romagna y México. Lo que en el Hermanos Rodríguez era una fiesta, hoy Lewis Hamilton, a una carrera para el final, puede volver a ser el líder del Mundial. Fue entonces cuando Max Verstappen destrozaba los dos primeros sectores y se encaminaba hacia una pole position que no lograba desde EEUU y quitarse de en medio la progresión de su máximo rival. Pero con la pole en la mano, no hacía falta arriesgar en la última curva y lo hizo. Chocó con la pared, Valtteri Bottas se le anticipaba por 36 milésimas y partirá tercero. Y el tercer turno de clasificación amanecía con un error de Lewis Hamilton en el primer sector que le condicionaba su tiempo en el primer intento. Se quedaba a 4 décimas de Max Verstappen. En el último y definitivo, golpeaba primero aventajando al tulipán por poco más de una décima. Pero cerraba el líder del Mundial. Fue remolcado y a funcionar de cara a una Q2, que sirvió como campo de pruebas para el neumático medio. Y ahí sorprendió el Red Bull, con las balas plateadas negras arañando décimas de menos a más. Tanto que hoy Lewis Hamilton partirá con una degradación de 8 vueltas en sus gomas. La máxima consecuencia fue una reprimenda mientras que en el box de al lado trabajaron a contrarreloj para poner a punto el motor de Valtteri Bottas (2º), el cual cambió la unidad de potencia. Tras terminar la Q1 al finés se les encendían los pilotos y las alarmas quedándose su monoplaza tirado en el Pit Lane. A pesar de ser ligeramente favoritos según lo visto en los entrenos libres, los Mercedes AMG F1 en general y Lewis Hamilton en particular, consiguieron sobreponerse a todas las vicisitudes habidas y por haber. La primera a una doble investigación, primero por estorbar una lanzada de Nikita Mazepin y segundo por hacer caso omiso a una doble bandera amarilla. Pero Max Verstappen para ello tendría que hacer la heroica porque, enfrente hoy en parrilla, tendrá a los dos Mercedes AMG F1 que ayer cosecharon su 82º doblete en la historia de la Fórmula 1. Y todo ello por culpa suya porque, con la pole position en la mano, en la última curva del circuito, en esa 27, tocó su Red Bull en el muro. Un diseño tan peculiar colocado en el calendario a dos pruebas para el final del campeonato. Tanto es así que Arabia Saudí se puede convertir en el 26º Gran Premio donde se decida un Mundial de Fórmula 1. El primero en 40 años que lo puede hacer en su primera carrera desde que Nelson Piquet se proclamase campeón en el de Las Vegas. Tres zonas de DRS para el adelantamiento. El primero será lógicamente en la recta de meta (220 metros entre la salida y un primer giro que termina en la chicane de la primera curva donde en entrenos ha habido mucho recto; la segunda será al final del segundo sector, y la tercera justo antes de la última curva, la horquilla de la 27. Aunque para horquilla, la inclinada y peraltada de la 13. Muy peligroso. De más de 6 kilómetros de longitud. Un pasadizo de paredes donde los pilotos tendrán que dar buena cuenta de la velocidad punta de sus monoplazas, donde la carga aerodinámica no será tan importante; porque esos 27 virajes son la mayoría entrelazados y se atravesarán con el acelerador a tope, que también afectará a la temperatura de los neumáticos. Estamos hablando de otro Gran Premio nocturno (hay que ver lo que le gusta la noche en Oriente Próximo), ofrece el trazado urbano de Jeddah, el que más curvas tiene en el calendario actual (27: 16 a la izquierda y 11 a la derecha), y el segundo más rápido del año (250 km/h) tras Monza. Este fin de semana ha tocado Jeddah en Arabia Saudí: el 76º circuito en la historia de la Fórmula 1, el duodécimo que se corra en el continente asiático. Jamás en la historia de este deporte se habrán disputado cuatro carreras en la península arábiga en un mismo año (Bahrein, Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi). Tras Brasil y Qatar, al heptacampeón del mundo tampoco se le ha resistido Arabia Saudi para conformar su mejor racha en la pole position de la temporada, meter toda la presión del mundo y demostrar por qué ha obtenido esta preciada plaza en 32 de los 36 circuitos donde ha participado, más que nadie. En el día de hoy Max Verstappen se podría proclamar el 34º piloto en proclamarse campeón del mundo, el primer neerlandés de la historia. Para ello debería ganar y que Lewis Hamilton fuera séptimo; o ser segundo y que el inglés no entrara en puntos. Empresa complicada porque, una vez más, Lewis Hamilton partirá hoy desde la pole position. Hola muy buenas tardes a todos los amantes de la Fórmula 1, buenas noches desde Arabia Saudí, desde el nuevo circuito urbano de Djeddah en Arabia Saudí, que será protagonista de la penúltima prueba del campeonato del mundo de 2021, que llega a su fin y que nos mantiene con la incertidumbre por todo lo alto en la lucha por el título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Volver al inicio Final ¡¡¡ Cómo ha remontado Lewis Hamilton después de recortar décima a décima en Q2 con los medios (ocho vueltas de desgaste para mañana) y, sobre todo, tras su fallo en el primer intento del turno definitivo !!! Mañana podría situarse, otra vez, como líder del Mundial. Más emoción imposible en este 2021 apasionante. No se lo pierdan. Esperemos que hayan disfrutado. Reciban un fuerte abrazo. Final Muy bien Charles Leclerc que, en el último suspiro, se ha colocado cuarto por delante de Sergio Pérez, Pierre Gasly o Lando Norris. Lástima los fallos de Carlos Sainz en el primer intento en su doble intento de la Q2 que le han dejado 15º. Saldrá justo por detrás de un Fernando Alonso que también defraudó con Alpine en la primera Qualy que ha visto a los dos Aston Martin fuera en una Q1. Final 31 de los 35 circuitos en los que ha aparecido Lewis Hamilton han comprobado que el británico es el más rápido de la historia. Aún así, de cara a mañana, Red Bull ha demostrado que con medios rueda mejor, pero en la parrilla de mañana, en un circuito muy difícil de adelantar, tendrá a las dos balas plateadas negras delante. Tremendo. Final Finaliza por tanto la penúltima fase de clasificación de la temporada que puede ser recordada por la maniobra precipitad de Max Verstappen que ha servido en bandeja el 82º doblete en clasificación de Mercedes AMG F1, después de estar a merced del neerlandés en, prácticamente, todo el sábado. Q3 ¡¡¡ POLE POSITION PARA LEWIS HAMILTON, LA TERCERA CONSECUTIVA !!! ¡¡¡ MEJOR RACHA PARA EL BRITÁNICO !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN TENÍA LA POLE POSITION EN LA MANO PORQUE VENÍA DESTROZANDO TIEMPOS Y, EN LA ÚLTIMA CURVA, SE HA EQUIVOCADO !!! Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN AL MURO !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN AL MURO !!! ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN AL MURO !!! EN LA ÚLTIMA CURVA, EL PILOTO NEERLANDÉS SE DEJA LA POLE POSITION, SE QUEDA CLAVADO Y SALDRÁ TERCERO POR VALTTERI BOTTAS LE ACABABA DE SUPERAR POR 31 MILÉSIMAS. Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN BATE RECORD DEL PRIMER SECTOR AÚN TOCANDO CON EL MURO DE MILAGRO !!! ¡¡¡¡ UN CAMPEONATO DEL MUNDO EN JUEGO !!! Q3 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON RETOMA LA POLE POSITION A PROVISIONAL BATIENDO LOS DOS ÚLTIMOS SECTORES !!! ¡¡¡ 1,1 DÉCIMA SOBRE MAX VERSTAPPEN, QUE COMIENZA VUELTA LANZADA !!! Q3 TRES MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y LA PISTA NO PARA DE MEJORAR. PIERRE GASLY ES CUARTO SUPERANDO EN TRES MILÉSIMAS A SERGIO PÉREZ. Q3 En tiempos Sergio Pérez cuarto a cuatro décimas y Lando Norris quinto a cinco. El Ferrari con Charles Leclerc vuelve a fallar a la hora de la verdad, y aún faltan pilotos por completar vuelta. Q3 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN BATE POR CASI 4 DÉCIMAS A LEWIS HAMILTON A POCO MÁS DE CINCO MINUTOS PARA EL FINAL !!! ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS SE COLOCA SEGUNDO A TRES DÉCIMAS DEL NEERLANDÉS QUE QUIERE DEFENDER SU LIDERATO !!! Q3 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON SUPERA A VALTTERI BOTTAS POR UNA DÉCIMA A PESAR DE SUS PROBLEMAS EN EL PRIMER SECTOR !!! ¡¡¡ LOS RED BULL COMIENZAN LA VUELTA CON RECORD DEL PRIMER SECTOR !!! Q3 ¡¡¡ RÉCORD DEL PRIMER SECTOR PARA VALTTERI BOTTAS DONDE LEWIS HAMILTON HA HECHO UN RECTO MUY PELIGROSO QUE LE HA OBLIGADO A ABORATAR VUELTA !!! ¡¡¡ LOS RED BULL Y LANDO NORRIS EN PISTA !!! Q3 ¡¡¡ COMIENZA LA HORA DE LA VERDAD !!! ¡¡¡ LOS MERCEDES AMG F1 ADELANTAN A CHARLES LECLERC Y SERÁN LOS PRIMEROS EN ABRIR LA VEDA !!! Lo pueden hacer a la primera o a la segunda. Tranquilidad en los dos boxes. Q2 SE PREPARAN YA EN EL PIT LANE. Tras el semáforo nos encontramos a Charles Leclerc, justo por delante de los Mercedes AMG F1 y los Alpha Tauri. Esperan los Red Bull, Lando Norris, Esteban Ocon y Antonio Giovinazzi. Q2 PELEARÁN POR LA POLE POSITION LOS MERCEDES AMG F1, LOS RED BULL, LOS ALPHA TAURI, CHARLES LECLERC, ESTEBAN OCON, LANDO NORRIS Y ANTONIO GIOVINAZZI. El italiano se ha colado entre los diez mejores a pesar de hacer el afilador con el muro en su última lanzada. Q2 NO MEJORAN LOS ESPAÑOLES, PERO SUS COMPAÑEROS SÍ. Carlos Sainz empezó muy fuerte y otra vez esa curva 11 le ha alejado de la Q3 (saldrá 15º), mientras que Fernando Alonso progresó pero tan solo le ha servido para ser 13º. Les acompañan George Russell, Kimi Rakkonen (que ha sido tocado por Valtteri Bottas) y Daniel Ricciardo que se quedado a media décima del turno final. Q2 ¡¡¡¡ LEWIS HAMILTON AL FRENTE CON MEDIOS, DOS DÉCIMAS MEJOR QUE SERGIO PÉREZ !!! ¡¡¡ Y SUSTO PARA CARLOS SAINZ OTRA VEZ EN EL PRIMER SECTOR !!! Q2 UN MINUTO PARA LA FINALIZACIÓN Y VUELTA LANZADA PARA FERNANDO ALONSO Y CARLOS SAINZ. Max Verstappen en el asfalto con blandas para ir degradando su banda roja de cara a la Q3. Q2 ¡¡¡ TRES MINUTOS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA Q2 Y LOS ALFA ROMEO BUSCAN, CON SUS DOS MONOPLAZAS, ESTAR EN EL TERCER TURNO !!! Valtteri Bottas supera a Lewis Hamilton, pero no a los Red Bull, es tercero. Lando Norris se mete séptimo con la goma blanda. Q2 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ SUPERA EN 7 MILÉSIMAS A MAX VERSTAPPEN !!! Prisas para los españoles que se encuentran en las dos últimas posiciones. Carlos Sainz tiene el Ferrari tocado y Fernando Alonso ha encontrado tráfico en su lanzada. Q2 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON A UNA DÉCIMA DE MAX VERSTAPPEN, SE ACERCA POCO A POCO !!! ¡¡¡ VIENE SERGIO PÉREZ EMBALADO Y FERNANDO ALONSO, 14º, EN VUELTA LANZADA !!! Carlos Sainz, a pista con medios. Q2 ¡¡¡ CINCO MINUTOS PARA CARLOS SAINZ QUE ESTÁ EN BOXES !!! ¡¡¡ NO DA TIEMPO PARA CAMBIAR EL ALA TRASERA !!! Q2 ¡¡¡ SE HA SALVADO DE MILAGRO CARLOS SAINZ, QUE HA ROZADO CON SU ALERÓN TRASERO CON EL MURO EN LA CURVA 7 !!! El español no tiene tiempo tras habérsele anulado la vuelta anterior. Problemas para el español. Por delante, Sergio Pérez ha mejorado sustancialmente pero aún así está a 2 décimas de su compañero. Ojo a los Red Bull que están mejor con los medios que los Mercedes AMG F1. Q2 ¡¡¡ DIEZ MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y LEWIS HAMILTON, CON MEDIOS, SE HA COLOCADO TERCERO A CASI OCHO DÉCIMAS DE MAX VERSTAPPEN !!! El británico ha sido perjudicado por el tráfico que se ha encontrado en el primer sector. Vuelta invalidada para Carlos Sainz y por fin ha salido de boxes Fernando Alonso. Q2 ¡¡¡ CASI 1 SEGUNDO DE DIFERENCIA ENTRE MAX VERSTAPPEN Y SERGIO PÉREZ !!! ¡¡¡ EL NEERLANDÉS SABE QUE EN JUEGO HAY UN MUNDIAL !!! Lewis Hamilton atacará en su tercera vuelta al circuito. Charles Leclerc se ha colocado segundo a seis décimas de Mad Max. Bien los Ferrari. Q2 ¡¡¡ TURNO 2 EN MARCHA, 15 MINUTOS POR DELANTE !!! Medios para todos con el fin de degradar la goma para conseguir la mejor vuelta con este compuesto, que es el que, entre los 10 primeros, servirá para salir mañana. La única excepción es George Russell (blandos). Q1 ¡¡¡ ELIMINADOS LOS DOS ASTON MARTIN EN Q1 POR PRIMERA VEZ EN TODA LA TEMPORADA !!! Se une a los HAAS y a un Nicholas Latifi, al que le han faltado dos décimas para alcanzar a un Fernando Alonso muy perjudicado por el tráfico que ha habido en la última curva del circuito justo antes de que el cronómetros se pusiera a cero. Q1 ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS SE HA QUEDADO CLAVADO EN EL PIT LANE !!! Fernando Alonso ha mejorado levemente, con dos décimas de colchón para no caer en la zona de eliminación, donde no mejora ninguno de sus pilotos. Q1 ¡¡¡ ATASCO EN EL ÚLTIMO SECTOR, EN ESPECIAL EN LA ÚLTIMA CURVA !!! ¡¡¡ 30 SEGUNDOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ VALTTERI BOTTAS HA ALERTADO DE QUE ALGO NO FUNCIONA EN SU MONOPLAZA !!! Q1 ¡¡¡ SERGIO PÉREZ EN CABEZA, 36 MILÉSIMAS MEJOR QUE VALTTERI BOTTAS !!! Reprimenda para Lewis Hamilton después de estorbar la vuelta lanzada de Nikita Mazepin en los FP3. El británico, también en pista degradando sus neumáticos blandos. Q1 ¡¡¡ CUATRO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y FERNANDO ALONSO NO PUEDE CONFIARSE !!! El español cuenta con 6 décimas de colchón sobre la zona peligrosa cuyos pilotos no paran de mejorar (el asturiano sigue en pista pero sin intentar lanzadas). Por otra parte, Sergio Pérez acaba de clavar el tiempo de Lewis Hamilton Q1 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN HABÍA RECUPERADO LA CABEZA PERO RÁPIDO VALTTERI BOTTAS SE LA HA ARREBATADO !!! Dos décimas mejor los Mercedes AMG F1 que el neerlandés si realizan la vuelta lanzada a la vez como se ha demostrado ahora mismo. Lewis Hamilton en boxes, el unico en estos momentos junto a Daniel Ricciardo. Q1 ¡¡¡ OCHO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN Y CARLOS SAINZ SE COLOCA EN CABEZA !!! ¡¡¡ MÁS DE UNA DÉCIMA MEJOR QUE LEWIS HAMILTON !!! Es el único que ha superado al británico en la mejora. No han podido hacerlo Valtteri Bottas, Charles Leclerc o los dos McLaren que sí han estado mejor que Max Verstappen. Q1 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON SUPERA A MAX VERSTAPPEN EN APENAS DOS DÉCIMAS !!! La pista sigue progresando, sobre todo, en el primer sector donde los records siguen progresando. Dependerá mucho de como acometa cada uno su vuelta rápida ajustando con el cronómetro. Q1 ¡¡¡ MAX VERSTAPPEN AL FRENTE !!! ¡¡¡ CASI MEDIO SEGUNDO SOBRE LANDO NORRIS !!! Carlos Sainz es tercero y Fernando Alonso octavo. Lewis Hamilton ha recargado baterías de nuevo porque no ha acometido bien la primera curva del circuito. Q1 LANDO NORRIS ES EL PRIMERO QUE SIRVE COMO TIEMPO DE REFERENCIA, que ha sucedido a Esteban Ocon, y éste a Antonio Giovinazzi. Los tiempos se mejorarán a medida que avancemos en cada uno de los turnos. Q1 ¡¡¡ TODOS YA EN EL TRAZADO DE JEDDAH CON EL NEUMÁTICO BLANDO EXCEPTUANDO LOS MERCEDES AMG F1 !!! También se han hecho de rogar los Ferrari y Fernando Alonso pero ya están en pista. Mucho peligro de tráfico y de riesgo de bandera roja. Veremos que nos brinda este túnel de paredes. Q1 ¡¡¡ COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN EN ARABIA SAUDÍ !!!! ¡¡¡ COLA EN EL SEMÁFORO DE LA MITAD DE LA PARRILLA !!! ¡¡¡ LOS MECÁNICOS DE MERCEDES AMG F1 TERMINAN JUSTO A TIEMPO SU TRABAJO CON EL MONOPLAZA DE VALTTERI BOTTAS !!! TODO PREPARADO PARA QUE COMIENCE LA PENÚLTIMA FASE DE CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA. No hay sanción para Lewis Hamilton, al que se espera que imprima toda la presión posible sobre Max Verstappen. Los Mercedes AMG F1 son ligeramente superiores y, esperamos, que los dos españoles lleguen a Q3. Tanto Lewis Hamilton como Max Verstappen modificaron su caja de cambios sin penalizar. Valtteri Bottas ha cambiado a contrarreloj su unidad de potencia por una fuga de gasolina y no penaliza. El Ferrari de Charles Leclerc está en perfectas condiciones a pesar del accidente de ayer. Y, ATENCIÓN, Lewis Hamilton no será sancionado por esa investigación por doble bandera amarilla (aunque aún está a la espera de saber la resolución de su maniobra con Nikita Mazepin). Y en este trazado, y a pesar de que Red Bull ha dado un pasito en los FP3, los Mercedes AMG F1 dominaron ayer viernes de forma ligera sobre la escudería de la bebida energética. Pero, de nuevo, se antojarán decisivos los comisarios que, ahora mismo, están dirimiendo si sancionar a Lewis Hamilton por no respetar en los FP3 una doble bandera amarilla, aparte de un incidente donde ha perjudicado un giro lanzado de Nikita Mazepin. Más que nada porque 27 virajes son la mayoría entrelazados y se atravesarán con el acelerador a tope, que también afectará a la temperatura de los neumáticos. Pocas escapatorias.Tres zonas de DRS para el adelantamiento y dos horquillas a tener en cuenta, la última curva tras el segundo y tercer punto de DRS; y la 13, parabólica peraltada y muy inclinada. Es el trazado con qmás curvas tiene en el calendario actual (27: 16 a la izquierda y 11 a la derecha), y el segundo más rápido del año (250 km/h) tras Monza. Muy peligroso. De más de 6 kilómetros de longitud. Un pasadizo de paredes donde los pilotos tendrán que dar buena cuenta de la velocidad punta de sus monoplazas, donde la carga aerodinámica no será tan importante. Jeddah en Arabia Saudí será el 76º circuito en la historia de la Fórmula 1, el duodécimo que se corra en el continente asiático. Jamás en la historia de este deporte se habrán disputado cuatro carreras en la península arábiga en un mismo año (Bahrein, Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi). Hola muy buenas tardes a todos los seguidores de la Fórmula 1 y a todos aquellos a los que le gusta la competición. A continuación, ofreceremos en directo la fase de clasificación del inédito Gran Premio de Arabia Saudí que se celebra en el trazado urbano de Djeddah. En juego, el Mundial de 2021.

