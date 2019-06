Cómo optimizar el rendimiento del aire acondicionado

Además de proteger nuestro coche del sol y garantizar el buen funcionamiento del aire acondicionado, también tenemos que tener en cuenta que podemos ahorrar (y mucho) cuando lo pongamos en marcha sin disparar el consumo de combustible. Y es que a día de hoy no podemos imaginar un coche sin aire acondicionado, o en su versión más actual de climatizador.

Con el fin de sacar todo el provecho posible a nuestro sistema de enfriamiento del aire, a continuación detallamos unos sencillos consejos para informar de cómo conducir seguros, ya que el calor produce somnolencia y puede ser peligroso, y cómo ahorrar combustible sin renunciar al aire acondicionado:

1. Si utilizas con relativa frecuencia el equipamiento del vehículo, en este caso el aire acondicionado, garantizarás que cuando llegue el momento de conectarlo, funcionará correctamente. Por ello, durante las épocas de menos calor, no olvides comprobar su estado.

2. Antes de poner en marcha tu coche, debes tener siempre en cuenta que cuanto más haya que bajar su temperatura interior, más energía se necesitará y, por tanto, más combustible. Lo más recomendable es intentar disminuirla de forma manual. Un sencillo truco es bajar la ventanilla de la parte trasera opuesta al conductor y abrir y cerrar la puerta del conductor varias veces, así la temperatura interior descenderá hasta diez grados de forma rápida.

3. No utilices el aire acondicionado con el motor apagado, ya que no solo no enfriarás tu coche si no que además realizarás un gasto innecesario. El aire acondicionado enfría mucho mejor mientras estás conduciendo y, cuanto más rápido gire el motor, también lo hará el compresor del aire acondicionado, permitiendo que el sistema refrigere de manera más efectiva.

4. Si abres ligeramente las ventanillas durante los primeros minutos de tu viaje expulsarás más rápido el aire caliente del habitáculo.

5. Cuando hayas alcanzado la temperatura deseada, activa la entrada de aire exterior en tu climatizador para reducir el consumo.

6. Es muy importante que mantengas una temperatura "moderada y razonable" en el interior del vehículo, que debe estar entre los 21 y los 23. Si la reduces por debajo este intervalo puede suponer un incremento del 30% en el consumo de combustible.

7. Conducir con las ventanillas bajadas afecta directamente a la aerodinámica del coche, reduciéndola y aumentando el consumo de combustible. Pero mientras no superes los 80 km/h, este aumento es imperceptible, por lo que, si las circunstancias lo permiten, se recomienda circular de forma urbana con las ventanillas bajadas para ahorrar. En cambio, cuando el vehículo supera los 110 km/h la mejor opción es conectar el aire acondicionado ya que ahorrarás aproximadamente 0,3 litros cada 100 kilómetros.

8. No olvides limpiar el filtro del aire y reemplazarlo cuando se recomienda, porque un filtro de aire en mal estado interferirá con el correcto enfriamiento del vehículo. Además, necesitará un mayor consumo de combustible para conseguir el mismo resultado que uno limpio, ya que la suciedad obstruye la salida de aire.

Por todo ello, te recordamos que el uso del climatizador no debe convertir nuestro coche en una sauna en invierno ni en una nevera en verano, si no que lo importante es encontrar el nivel de temperatura y humedad adecuado para conducir cómodos sin disparar su consumo y ser más ecológicos.