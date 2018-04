Cabral y Páez brillan con luz propia

La Escudería FanMotor, no tenía este año puntuabilidad para el Regional en su Rallysprint, pero conseguía una buena inscripción para los tiempos que corren y aunque las temperaturas no acompañaban, sí se vieron muchos aficionados apoyando a sus equipos. No fue nada fácil la victoria de Cabral con el Evo X, que en teoría era suya, pero Guayasen Ortega y Dani Quintana marcaban el mejor tiempo de la primera manga (seis programadas) aunque posteriormente tenían que conformarse con la segunda plaza de la general al término de la prueba. Pero resultó ser que el tercer escalón de podio fue el más difícil de toda la jornada, dado que tres equipos lucharon por ese puesto hasta la última de las mangas en disputa y al final sólo 5,5 segundos los separaron. Con toto esto la tercera plaza era para Pepe Díaz y Carlos García con un BMW 323i.

Ya fuera del podio final, en la cuarta posición Anyelo Padrón y Narciso Pérez llevaban su BMW 323i a buen puerto, tras aprovechar que Gabriel Hernández y Alejando Moreno con el Honda Civic perdieran todas sus opciones en la última manga del día. Muy buena actuación del Opel Adam S N3 de la Copa en manos de Marcos Martín y Armando Rivero, que terminaban en la sexta posición de la general por delante de Sebastián y Adrián Gil con un Peugeot 205 Rally. Terminando la lista de los diez primeros clasificados, Blas Robaina y Gabriel Abou conseguía la octava plaza con su Peugeot 106 S16, justo por delante de Josué y Nauzet Falcon que se quedaban a sólo una décima de segundo de Robaina. Por último, Oliver Díaz e Isabel Pérez debían conformarse con la décima plaza tras los problemas de la primera manga con su BMW 323i.

En cuanto a la Regularidad Sport, nueva victoria de Manuel Hernández y David Bethencourt con el Renault 5 Turbo en el Campeonato. Y Sebastián Melo - Raquel Santana hacían lo propio en la Copa con el SEAT 127.