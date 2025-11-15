Armide Martín consigue, por fin, su victoria en el Historic

El piloto grancanario, junto a Pedro Domínguez, ha sidoel vencedor. Alejandro y Aaron Carreño fueron segundos y Juan Betancor y Juan Carlos Díaz, terceros

Armide Martín, en un tramo del recorrido de la prueba que acabó adjudicándose.

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:31

Armide Martín y Pedro Domínguez han conseguido inscribir por primera vez su nombre en el Gran Canaria Historic Rally a los mandos de un Mitsubishi Starion Turbo.

Una prueba, este año, que resultaba muy dura para los participantes, con un recorrido muy exigente y unas altas temperaturas que no estaban previstas para la fecha. Un total de 110 inscritos se debían medir en velocidad y regularidad por las carreteras de Gran Canaria.

Rápidamente se empezaron a destacar varios equipos como el de Pablo Suárez y Omar Hernández con un BMW M3 E36, que se pusieron en cabeza desde el primer tramo, hasta el séptimo, donde una rótula delantera se rompía en plena frenada y los dejaba fuera de carrera.

A todo esto, Armide Martín estaba empezando la remontada tras problemas con una bobina de encendido de su Mitsu y llevaba ganados cinco tramos cronometrados, lo que a la postre le dio una merecida victoria.

Alejandro y Aarón Carreño acabaron segundos con su Citroën Saxo VTS.

La segunda plaza de la general fue para Alejandro y Aarón Carreño con un explosivo Citroën Saxo VTS, que siempre ha estado en los primeros puestos en esta atípica prueba, aunque su diferencia con el ganador fue de 1:41.0

El tercer escalón del podio fue para otros conocidos de esta competición como son Juanillo Betancor y Juan Carlos Díaz, que esta vez se tuvo que conformar con esta plaza a 2:23.4 de la cabeza.

La grata sorpresa de la jornada fue el buen hacer de Tato Suárez y María González, que realizaban sin lugar a dudas su mejor competición, esta vez a los mandos de un Ford Escort MK2 de impecable presencia y prestaciones.

Esta prueba también suele ser el escaparate para que los no tan habituales en estos puestos se postulen para ellos, como Joel Quintana y Remigia Quintana, que con su Opel Corsa GSi lograban una meritoria quinta plaza de la general, pero ya a más de 3 minutos del ganador.

Muy bien también el trabajo realizado por Aythami Sánchez y Gerardo Caballero, que supo sacarle todo el partido posible a su VW Golf GTI, en un trazado que era muy exigente.