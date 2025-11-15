Armide Martín consigue, por fin, su victoria en el Historic
Automovilismo ·El piloto grancanario, junto a Pedro Domínguez, ha sidoel vencedor. Alejandro y Aaron Carreño fueron segundos y Juan Betancor y Juan Carlos Díaz, terceros
Juan Carlos de Felipe
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:31
Armide Martín y Pedro Domínguez han conseguido inscribir por primera vez su nombre en el Gran Canaria Historic Rally a los mandos de un Mitsubishi Starion Turbo.
Una prueba, este año, que resultaba muy dura para los participantes, con un recorrido muy exigente y unas altas temperaturas que no estaban previstas para la fecha. Un total de 110 inscritos se debían medir en velocidad y regularidad por las carreteras de Gran Canaria.
Rápidamente se empezaron a destacar varios equipos como el de Pablo Suárez y Omar Hernández con un BMW M3 E36, que se pusieron en cabeza desde el primer tramo, hasta el séptimo, donde una rótula delantera se rompía en plena frenada y los dejaba fuera de carrera.
A todo esto, Armide Martín estaba empezando la remontada tras problemas con una bobina de encendido de su Mitsu y llevaba ganados cinco tramos cronometrados, lo que a la postre le dio una merecida victoria.
La segunda plaza de la general fue para Alejandro y Aarón Carreño con un explosivo Citroën Saxo VTS, que siempre ha estado en los primeros puestos en esta atípica prueba, aunque su diferencia con el ganador fue de 1:41.0
El tercer escalón del podio fue para otros conocidos de esta competición como son Juanillo Betancor y Juan Carlos Díaz, que esta vez se tuvo que conformar con esta plaza a 2:23.4 de la cabeza.
La grata sorpresa de la jornada fue el buen hacer de Tato Suárez y María González, que realizaban sin lugar a dudas su mejor competición, esta vez a los mandos de un Ford Escort MK2 de impecable presencia y prestaciones.
Esta prueba también suele ser el escaparate para que los no tan habituales en estos puestos se postulen para ellos, como Joel Quintana y Remigia Quintana, que con su Opel Corsa GSi lograban una meritoria quinta plaza de la general, pero ya a más de 3 minutos del ganador.
Muy bien también el trabajo realizado por Aythami Sánchez y Gerardo Caballero, que supo sacarle todo el partido posible a su VW Golf GTI, en un trazado que era muy exigente.