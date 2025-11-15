Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Armide Martín, en un tramo del recorrido de la prueba que acabó adjudicándose. Fotos: Motoraldia7.com

Armide Martín consigue, por fin, su victoria en el Historic

Automovilismo ·

El piloto grancanario, junto a Pedro Domínguez, ha sidoel vencedor. Alejandro y Aaron Carreño fueron segundos y Juan Betancor y Juan Carlos Díaz, terceros

Juan Carlos de Felipe

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:31

Comenta

Armide Martín y Pedro Domínguez han conseguido inscribir por primera vez su nombre en el Gran Canaria Historic Rally a los mandos de un Mitsubishi Starion Turbo.

Una prueba, este año, que resultaba muy dura para los participantes, con un recorrido muy exigente y unas altas temperaturas que no estaban previstas para la fecha. Un total de 110 inscritos se debían medir en velocidad y regularidad por las carreteras de Gran Canaria.

Rápidamente se empezaron a destacar varios equipos como el de Pablo Suárez y Omar Hernández con un BMW M3 E36, que se pusieron en cabeza desde el primer tramo, hasta el séptimo, donde una rótula delantera se rompía en plena frenada y los dejaba fuera de carrera.

A todo esto, Armide Martín estaba empezando la remontada tras problemas con una bobina de encendido de su Mitsu y llevaba ganados cinco tramos cronometrados, lo que a la postre le dio una merecida victoria.

Alejandro y Aarón Carreño acabaron segundos con su Citroën Saxo VTS.

La segunda plaza de la general fue para Alejandro y Aarón Carreño con un explosivo Citroën Saxo VTS, que siempre ha estado en los primeros puestos en esta atípica prueba, aunque su diferencia con el ganador fue de 1:41.0

El tercer escalón del podio fue para otros conocidos de esta competición como son Juanillo Betancor y Juan Carlos Díaz, que esta vez se tuvo que conformar con esta plaza a 2:23.4 de la cabeza.

La grata sorpresa de la jornada fue el buen hacer de Tato Suárez y María González, que realizaban sin lugar a dudas su mejor competición, esta vez a los mandos de un Ford Escort MK2 de impecable presencia y prestaciones.

Esta prueba también suele ser el escaparate para que los no tan habituales en estos puestos se postulen para ellos, como Joel Quintana y Remigia Quintana, que con su Opel Corsa GSi lograban una meritoria quinta plaza de la general, pero ya a más de 3 minutos del ganador.

Muy bien también el trabajo realizado por Aythami Sánchez y Gerardo Caballero, que supo sacarle todo el partido posible a su VW Golf GTI, en un trazado que era muy exigente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  2. 2 Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria denuncian los hechos
  3. 3 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  6. 6 El renacer de Pejiño para poner líder a la UD Las Palmas
  7. 7 Las cookies más gamberras ahora están a un paso de las Canteras
  8. 8 Educación interviene ante la gravedad del acoso a un menor difundido en un vídeo
  9. 9 Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher
  10. 10 Un vuelco en la GC-1 provoca grandes retenciones en sentido sur y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Armide Martín consigue, por fin, su victoria en el Historic

Armide Martín consigue, por fin, su victoria en el Historic