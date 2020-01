— ¿Qué hace un hombre de 52 primaveras pitando partidos de fútbol base?

— El fútbol me encanta. Hacer deporte es una de mis pasiones. Jugué en el Unión Peña, luego en fútbol sala, me rompí la tibia y el peroné. Hará unos quince años fui a llevar a mi hijo Abimael a hacer el curso y lo hice con él. Por aquí seguimos.

— ¿Cuántos partidos suele pitar cada semana?

— Dos. Es lo que puedo. Trabajo en el Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y mi horario es nocturno. Me gusta el fútbol 11, es donde mejor me siento.

— ¿Cómo motivaría a los jóvenes para que probasen en el arbitraje como deporte?

— Muy fácil. A los jóvenes les diría que ser árbitros les va a servir para disfrutar y conocer nuevos valores. Es lo que me transmiten todos los que están en este equipo que somos los árbitros. Yo suelo participar en todos los eventos y cursos que se hacen. Tenemos mucha actividad, y muy variada. Lo que sí que echo de menos es que antes podía entrenar con los colegiados de categoría superior y esa exigencia física me generaba satisfacción.

— ¿También está en la dinámica de las carreras populares?

— Sí. Pero no en las de grandes distancias. Suelo participar en pruebas como la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria o en la Carrera de Las Empresas que organiza CANARIAS7 cada año. Me divierte mucho hacer deporte. Y lo necesito.

— ¿Qué diría que es lo mejor que le ha pasado en un campo de fútbol?

— No tengo un recuerdo en particular, pero sí que le diría que siempre que termina un partido y los dos equipos me indican que están conforme con la actuación, más allá de los aciertos o errores puntuales, yo me quedo contento.

— Y la última, ¿Ante la duda, se pita o ...?

— Pare, pare, ... Ante la duda, yo decido no pitar, tengo que verlo todo muy claro.