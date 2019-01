«Agradezco que las marcas se involucren en el motor»

— No ha sido fácil, pero, al final, usted ha conseguido la victoria en la primera participación en la Copa Nissan Micra...

— La verdad es que no ha sido sencillo obtener la victoria en la edición de 2018 de la Copa Nissan Micra, puesto que, sobre todo al principio de la pasada temporada, me costó mucho recuperar la confianza en el paso por curva y la frenada porque llevaba tres años en el paro deportivo, y está claro que eso se nota. Puede parecer que fue fácil conseguir el título en esa primera participación, pero puedo asegurar que no ha sido así ni mucho menos. Es cierto que tanto mi compañero Víctor García como yo nos lo curramos mucho después de no dejar absolutamente nada al azar porque teníamos muy presente que en una copa monomarca cada detalle cuenta por insignificante que parezca.

— ¿Por qué se decidió por tomar parte en esta Copa Monomarca en la pasada edición de 2018?

— Esto fue una propuesta que recibimos por parte del equipo DRI Sport Racing para un proyecto hace dos años, el cual no salió en ese momento y, al año siguiente, otro totalmente diferente que tampoco vio la luz. Sin embargo, como a la tercera va la vencida pues se dio la oportunidad del Nissan Micra y, en este momento, consideraba que no le podía decir que no.

— Los comienzos nunca son fáciles, pero el Nissan Micra N3 ha conseguido ser fiable y competitivo para adjudicarse el cetro...

— Ningún comienzo es fácil en ningún apartado, incluso todavía más cuando se hace un vehículo para participar en la competición, pero considero que Flavio Alonso, Víctor Abreu y Óscar Ortega tenían muy claro el camino a seguir para lograr la fiabilidad que han tenido los vehículos, salvo algún problema de juventud. Por otro lado, pienso que también ha sido importante que se ha contado con un buen material y eso ha contrarrestado la limitación de potencia del Micra, donde en los tramos de bajada es un juguete y muy divertido.

— Según su criterio, ¿qué le haría falta al Micra para continuar ascendiendo en las clasificaciones de las pruebas en las que esté?

— Considero que lo más importante es la fiabilidad y, por supuesto, este coche lo tiene. Cierto es que los pilotos queremos siempre más potencia, pero con un motor de estas características poco más podemos pedir. Flavio es un gran conocedor de este deporte y sabe lo que demandamos los pilotos en cada momento, por lo que tengo muy presente que el coche de la presente temporada 2019 vendrá con un extra de potencia y una respuesta más inmediata del acelerador electrónico, un aspecto que propiciará que el coche llegue a ser un poquito más rápido.

— Canarias es la única comunidad en España con hasta tres copas monomarca, y este año ha quedado claro que es de vital importancia este tipo de certámenes para que las listas de inscritos sean más interesantes.. ¿Cuál es su opinión al respecto?

— Canarias siempre ha sido una tierra de rallys y es muy evidente que las copas monomarcas son un porcentaje muy alto en las listas de inscritos. Por ese motivo, siempre he considerado que es de aplaudir que las marcas se involucren en los deportes del motor, en lo que, al fin y al cabo, no dejan de ser un perfecto escaparate para promocionar sus productos. Y en este sentido, Brisa Motor y Arimotor lo han vuelto a hacer bajo el paraguas de Nissan.

— ¿Qué propósitos ser marca su equipo para la temporada 2019?

— Sin duda alguna, afrontamos esta temporada 2019 con más ilusión y trabajo si cabe, puesto que se ha adquirido una segunda unidad para otro piloto, con lo cual es una magnífica noticia. Si partimos de la base de que formamos parte de un equipo de reciente creación, que dispone de unos presupuestos muy limitados, pero a la vez muy bien coordinados, en lo que se ha sabido sacar el mayor partido tanto a los patrocinadores como parte muy vital de este proyecto como de los premios en metálico que tiene la Copa Nissan Micra. Por ese motivo, considero que será una temporada de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de un enorme sacrificio por parte de todo el equipo DRI Sport Racing para dar el máximo en esta nueva edición de la Copa Nissan Micra, en la que pienso que se ha hecho un trabajo brutal para estar presente con dos unidades.

— Se presenta una campaña repleta de agradecimientos y de ambición para mejorar los resultados obtenidos en la pasada edición...

— Sin duda alguna, siempre es un buen momento y un excelente motivo de agradecer a los medios que nos brindan la oportunidad de dar conocer los deportes de motor y, por ese motivo, por el gran trabajo que realizan pruebas tras pruebas. Además, me acuerdo de mi equipo por la confianza depositada en mí, a nuestros patrocinadores, a mi copiloto Víctor García por su gran profesionalidad, a mi familia por su apoyo incondicional, a los compañeros y compañeras de la Copa Nissan Micra, a Mario Vega como responsable de los comunicados de prensa para multiplicar la repercusión, a la afición por el gran respeto que siempre nos muestran, a Brisa Motor y Arimotor por la creación de esta monomarca. Al mismo tiempo, me gustaría mencionar a los esponsor que propician que pueda tomar parte en estas competiciones, como son Esteteic-Park, Ferretería La Cantera, Autos Valiente (total), Multiservicio Orlando, González y Betancor Asesores, Autorecambios y Multiservicios Moya, Chapa y pintura Rosales y Grúas Atidamana. La aportación y la colaboración de todos y cada uno de los patrocinadores se antoja imprescindibles para poder continuar compitiendo con las mayores garantías.