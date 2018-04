Acuerdo de Raúl Capdevila con Volkswagen Canarias

Contará con un Polo GTI de 200 CV

En la rueda de prensa celebrada en la sala Volkswagen del concesionario Domingo Alonso Servicio, estuvieron presentes Fernando y su hijo Raúl Capdevila, que se mostró agradecido: «Para mí es todo un orgullo que una marca como Volkswagen Canarias haya decidido apoyar a un piloto que aún está empezando. El reto es enorme y el coche una bestia que espero poder domar. Solo pido paciencia y que no se me exija más de lo que me corresponde. Gracias a todos por vuestro apoyo».

Por parte de la marca para hacer entrega del Polo GTI compareció Daniel Guillén, Brand Manager de Volkswagen Canarias que se mostró satisfecho por el compromiso: «Para nosotros es un orgullo que Raúl Capdevila haya elegido un Volkswagen Polo como su compañero de carreras en esta aventura que acaba de comenzar para él».