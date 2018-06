Moreno: «La afición merece ver la Euroliga en casa»

- Vaya final en la Fonteta para sellar la clasificación para las semifinales por segunda ocasión en la historia del Gran Canaria...

- Fue un partido espectacular, con una intensidad que fue épica. A falta de diez segundos perdíamos de cinco y fuimos capaces de empatar, y luego de controlar muy bien la prórroga. Por tanto, estamos encantados, contentos y, lógicamente, ilusionados por el futuro.

- El plantel de Luis Casimiro mantuvo la fortaleza mental y la fe hasta el final...

- El equipo ha mantenido la fe y ha creído en sí mismo. Ellos sabían que se podía. La diferencia entre el primer partido y los otros dos fue que en el primero no entraron las canastas. Estuvimos mal en el tiro exterior y en los dos restantes estuvimos acertados, esa fue la diferencia porque la pelea, la garra, la lucha y la competición la mantuvimos siempre hasta el final, pero cuando no entran pues no entran. El equipo remontó esa situación e hizo un encuentro esplendoroso en el Gran Canaria Arena, pero ya lo acontecido en Valencia fue increíble. Puedo decirlo porque lo viví en directo, lo sufrí y es algo espectacular ganarle al Valencia en su casa.

- Su imagen con los jugadores en el vestuario ya es histórica. ¿Qué les dijo tras ese éxito?

- No les dije nada, entre, grité y todos los jugadores también. En ese momento entró el fotógrafo de la ACB y nos pilló. Esa imagen del vestuario me la llevaré para toda la vida porque fue tremendo, cualquiera puede imaginárselo. Esto se valorará posiblemente dentro de un tiempo y podamos reflexionar para ver lo que se ha conseguido, ya que hemos superado al vigente campeón en su cancha. Se dice pronto, pero costó mucho.

- Y el premio de disputar la próxima edición de la Euroliga...

- Todavía no quiero pensar en eso, lo digo sinceramente. Hay mucho trabajo por delante, tenemos que meditar muchas situaciones y hacer un gran proyecto para la próxima temporada. La Euroliga es el premio final para un club que siempre ha estado peleando y luchando, es el premio al sacrificio sin ningún tipo de dudas.

- ¿Cambia la hoja de ruta la participación en la máxima competición continental a nivel de clubes?

- Se nos plantea un cambio de ritmo total y absoluto, por lo que tenemos que replantearnos muchas cosas y estructuras, sobre todo, en los viajes. Debemos tener un buen proyecto porque, de lo contrario, la viabilidad es complicada. Pero el lunes a las siete de la mañana estaré ya trabajando en esto porque creo que la afición se merece ver la Euroliga en el Gran Canaria Arena.

- Ahora, una serie para disfrutar ante el Real Madrid...

- Es una eliminatoria para disfrutarla, pero también para competirla y hacer daño. No vamos a ir de paso, vamos a pelearla como hicimos ante el Valencia Basket. A estas alturas nos lo creemos ya todo.

- Pocos entenderían que no continuara el técnico manchego tras estos resultados...

- Ha hecho dos temporadas maravillosas en este club. Las dos partes tenemos muy claro que nos citaremos cuando termine la temporada, es lo que siempre se ha hecho cuando terminan contrato los entrenadores y los jugadores. Tenemos que esperar, vamos a hablar tranquilamente, vamos a valorar y estamos absolutamente encantados con Luis. Es un grandísimo entrenador, con él se consiguió el primer título de nuestra historia, como la Supercopa, esta campaña quedamos subcampeones, y fuimos semifinalistas en la Copa del Rey. No se puede pedir más, aunque tengamos la exigencia siempre muy alta, creo que esta temporada será una vez más histórica. Y así vamos sumando una tras otra, y eso lo tiene que entender la gente, con nuestras limitaciones.

- El Arena tiene que ser una fiesta este jueves en el tercer compromiso de la eliminatoria...

- Sabemos que hubo fiesta en muchos sitios tras pasar a las semifinales. Espero que el jueves se llene, que lo disfruten y valoren en los términos que merecen. Ganemos o perdamos, va a ser una auténtica fiesta, pero por supuesto que iremos a ganar.