Milagro en Abián Santana, que vuelve a subirse a la moto seis meses después de su grave caída

Fue a comienzos de mayo, en la cita de la Copa BMW celebrada en Estoril. Una caída por un fallo en la tracción trasera de su moto provocó que Abián Santana saltara por los aires y con consecuencias notables en su caída: se destrozó la tibia y el peroné de la pierna derecha. Complicaciones posteriores en su recuperación le han hecho tener que volver a pasar varias veces más por el quirófano.

Le dijeron que no podría volver a andar en seis meses. Hoy viaja a Jerez para correr en el mismo certamen este fin de semana. Ni ha podido entrenar ni tiene masa muscular en la zona afectada.

«Pero no podía acabar el año sin subirme a la moto de nuevo. Es algo emocional, mental. Lo necesito. Evidentemente no me mueve competir. Terminar la carrera ya sería para mí el mayor éxito. Y con ése ánimo voy», reconoce emocionado el piloto grancanario, cuya historia de superación salta a la vista.

Abián quiere dedicar a su padre y a su novia el haber podido hacer realidad lo que parecía impensable («se han volcado conmigo en todo momento y para ellos va») y reconoce que este desplazamiento a tierras andaluzas «tiene un significado muy especial».

Mañana completará los entrenamientos y el sábado, a la parrilla de salida.