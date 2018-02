Mil agujeros y una canallada

Pocas casualidades hay en el fútbol, cuyas justicias rara vez se alinean contra la lógica. Jugar a nada, incidir en errores y malvivir en el césped trae lo que trae y ayer, a Las Palmas, el castigo le encajó atendiendo a sus precarias señales de vida. La realidad es que jamás se vio con opciones de competirle al Sevilla salvo cuando, al final, en pleno alboroto, y luego de un penalti que apareció de la nada, Halilovic mediante, achicó balones por la tremenda. Y, ya sobre la bocina, Gálvez cazó una dejada de Calleri y anotó el que hubiese sido el empate. Estaba habilitado, por milímetros, pero en posición correcta y el árbitro vio un fuera de juego demasiado canalla, de los que se ponen en las clases magistrales para que no se piten. En caso de duda, dejen seguir, que dirían los puristas. Iglesias Villanueva no lo hizo, silbó sin razones y evitó la proeza de haber pescado un punto en mitad del páramo que fue la actuación propia. De largo que la negligencia del colegiado dejó a todos con mal cuerpo ante la evidencia de que ahí, justo en esa jugada, birló a Las Palmas lo que era suyo. Eso no quita las sospechas que volvieron a teñir a una UD partida, horizontal y gelatinosa, inocente atrás y amputada arriba. Para hacerse una idea de la nulidad de la UD, todo se resume en los guantes de Chichizola, un punterazo de derecha de David García para evitar un gol de Ben Yedder y las acometidas de Gálvez, que fue, atención, el mejor recurso ofensivo del equipo. Hasta que él chutó, minuto 72, nadie había hecho algo potable arriba. Y suya pudo ser la gloria en su acometida final. Ni rastro de Viera, por el que suspiran aquí y también en China, y muy malas sensaciones generales en el que fue un clarísimo ejercicio de retroceso colectivo. Paco Jémez, refractario a las excusas, también remó lo suyo. Lo de insistir con Nacho Gil y acordarse de Jairo fue una torpeza a ojos de todo el mundo. Si los puso para dar amplitud al resto, el resultado no pudo ser más contraproducente, obligando, además, a un esfuerzo extra a Macedo y Aguirregaray, que se vieron solos en sus carriles y con los adversarios entrando a placer. Esta UD asimétrica fue la que capituló ante el Sevilla. Cierto que el rival es de lo mejor que hay en España, compite en la Champions League y luce joyas de nivel internacional. No es tragedia caer frente a enemigos de este calibre y conviene eludir dramatizaciones. Pero evitar dramatizaciones tampoco debe ocultar la crítica propia, el mirarse el ombligo y certificar que fallaron muchas cosas achacables a Las Palmas y que ayudaron a poner el encuentro siempre inclinado a los intereses del adversario.

Sigue siendo un dolor el problema mayúsculo que tiene la UD a la hora de asomarse arriba. Al descanso llegó sin una aproximación digna de mención a los dominios de Rico. Ni de lejos se requirió al meta del Sevilla, quien se limitó hasta bien entrado el encuentro a recoger cesiones y protagonizar salidas facilonas a balones tibios. No más por allá y un latifundio alrededor de Chichizola, obligado a ejercer de líbero y al que no pillaron de milagro en varias contras iniciales. Hasta David García, de nuevo en escena, ejerció de improvisado salvador cuando adivinó, con la bota derecha, qué dirección tenía un remate de Ben Yedder ya limpiado el portero y con todo a favor para meterla. Se veía venir al contrario, confortable en todos los sectores, con balón y metros y un Sarabia diabólico, imposible para Aguirregaray al mostrar su zancada por la derecha. Sin salida por fuera, ausentes Gil y Jairo, Peñalba a trompicones hasta que ya no pudo aguantar y Etebo sacando pulmones para aparecer en mil sitios, la UD estuvo varios cuerpos por debajo del Sevilla y los daños se convirtieron en una cuestión de tiempo. Al minuto 35, una galopada de Sarabia, con quiebro magistral a su par, acabó en zapatazo repelido por Chichizola para que Ben Yedder, que pasaba por allí, la empujara, esta vez sí, a la red. No por esperado fue menos doloroso el 0-1. También, conste, merecido. Corrió más y mejor el Sevilla y expuso detalles que le distinguieron. A Jémez se le hacía insufrible la función y pronto quiso agitar a los suyos con cambios. Antes de que cayera en combate Peñalba ya tenía previsto introducir en la cancha a Ezekiel. Detalle significativo de que sus planes estaban siendo equivocados de norte a sur. Y así se alcanzó el descanso, con un anfitrión paralizado, sin soluciones, abocado al fracaso y el de fuera a sus anchas, por delante en todo.