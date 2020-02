«¿Mi futuro? No sé ni dónde voy a estar mañana»

— A veces no sale todo como uno quiere. He tenido las oportunidades, pero por lesiones en ciertos momentos y no acostumbrarme al clima, como por ejemplo me pasó en Alemania, no salieron las cosas como hubiese deseado. Son 25 años recién cumplidos y tengo aún el sueño de poder disfrutar del fútbol.

— De siempre. Es un barquito que tengo ahí en Gran Canaria y desde siempre he estado ligado al mar, con la pesca y demás. Al final me quedé como el Pirata.

— Es uno de los jugadores más determinantes de la categoría y una de las sensaciones de esta temporada.

— Yo me siento como uno más. Puedo tener algunas cosas diferentes al resto, pero yo creo que este momento es gracias al grupo y al míster, que me ha dado toda la confianza desde que llegué el primer día. Tiene mucha culpa de que me sienta con tanta confianza cada vez que salto al terreno de juego.

— Habla de disfrutar del fútbol. ¿Es eso lo más importante?

— Sí, es lo más bonito para los que lo practicamos. Cada fin de semana sales al campo con una sonrisa y a disfrutar de lo que haces. No puedo pedir nada más.

— Actualmente son los segundos clasificados, ¿cómo vive el vestuario la posibilidad de quedar campeones?

— Sinceramente, somos un equipo totalmente nuevo. De memoria, creo que quedan solo tres o cuatro jugadores de la campaña pasada. El año pasado no fue bueno. Llegamos con el objetivo de hacer olvidar el mal trago que sufrió la afición y la directiva. Solo pensábamos en alejarnos de los puestos de descenso, pero viendo cómo está transcurriendo la temporada, ¿por qué no luchar por meternos en la liguilla de ascenso? Si la cosa sigue así, lucharemos por el campeonato. Tenemos más balas en el cargador todavía.

— ¿Qué les dice su entrenador José Juan Almeida?

— Está contento, simplemente nos pide que estemos unidos. Somos una plantilla totalmente nueva. Habrá equipos que, por nombres, sean mejores que nosotros como plantilla, pero pocos equipos podrán tener un grupo como el nuestro. Ese es el secreto de que el Tenisca esté como está. En el fútbol son once contra once y nosotros no tememos a nadie que tengamos enfrente.

— Mirando al futuro y después de tamaña primera vuelta, ¿dónde estará Agoney el año que viene?

— No lo sé, todavía no sé ni dónde voy a estar mañana (ríe). Ahora mismo me debo al Tenisca y solo pienso en el Tenisca. Lo que pase el año que viene, bienvenido sea. Tengo contrato hasta junio. De momento no he mantenido ninguna conversación con el club. De todas formas, yo no me encargo de eso. Yo lo que hago es jugar al fútbol que es lo único que se me da bien.

— ¿Ve lejos jugar en Segunda División o aún sueña con ello?

— Los dos mejores equipos de Canarias juegan en Segunda. Sería hipócrita si dijese que no me gustaría jugar en cualquiera de ellos. Sueño con llegar, pero ahora me centro en dar una alegría a la afición del Tenisca.