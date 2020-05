Mensajes de los ídolos para el CEIP Los Caserones

No hay mejor aliciente para un niño que recibir un mensaje de su ídolo y sentirse, durante unos segundos, el centro del mundo. Y en el CEIP Los Caserones de Telde han querido que, con el deporte como mejor argumento, sus alumnos tengan el privilegio de ser receptores de palabras de figuras de sobrada fama en el ánimo de sobrellevar, de la mejor forma posible, estas semanas de confinamiento. Yeray Sánchez, director del centro, y Ángel Luis Camacho, profesor de Educación Física y a sus espaldas con una conocida trayectoria como futbolista profesional (cantera del Real Madrid, Gáldar, Alavés, Numancia, Osasuna, Castellón, Avilés y Universidad de Las Palmas), tomaron la iniciativa de llevar adelante esta idea que, con pocos días desde su implantación, no ha podido tener mejor acogida e impacto. Aythami Artiles, Juan Espino, Dani Ojeda, Pluto, Juanma, Hernández Hernández, María González, Medianito IV, Eric Curbelo, Migdalia Rodríguez... También gentes de la cultura y el espectáculo como Pepe Benavente o Kiko Barroso han querido unirse a esta gran comunidad para que los estudiantes de Los Caserones estudien y guarden el protocolo sanitario con mayor empeño. «Ha sido un éxito y casi con proporciones que no esperábamos, pues empezamos de una manera un tanto experimental y la colaboración y predisposición de todos ha sido total. Por el facebook del centro colgamos todos los vídeos y los padres nos han transmitido su satisfacción al ver la reacción de los chicos», pondera Ángel Luis Camacho, quien ensalza el complemento «insuperable» que estas apariciones estelares tienen en los consejos cívicos y tareas programadas. «No es lo mismo que un profesor te diga que tengas paciencia en estos tiempos, que estudies, que obedezcas en casa, que lo haga, por poner un ejemplo, el capitán de la UD Las Palmas. De ahí que hayamos conseguido el efecto que perseguíamos, es una especie de recompensa e incentivo que en las edades de formación a las que se dirigen alcanzan siempre lo que se proponen», insiste.

En apenas unos días, los miembros que forman la gran familia del CEIP Los Caserones se han sentido unos privilegiados por tener la atención de deportistas de primer nivel que, en muchos casos, jamás se plantearon poder ni conocer. Ahora forman parte de sus rutinas.