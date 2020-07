«Me llevo un cariño inmenso de la gente de Gran Canaria»

Con un pellizco en el corazón dice adiós Ricardo Rodríguez, Medianito IV, a los terreros de Gran Canaria tras ocho temporadas plagadas de éxitos, reconocimientos y afecto popular. Coleccionó títulos y prestigio, pero él se queda con «lo verdaderamente valioso» y que, enfatiza, está «en el cariño inmenso de la gente». Con «una emoción muy grande», el puntal palmero admite que su decisión de regresar a su isla natal «no ha sido fácil» porque implica dejar una tierra que se ha instalado en su corazón. «Allí dejo un montón de amigos, de familia, de aficionados que me brindaron un apoyo y un trato maravilloso. Por encima de deportistas, somos personas y, en mi caso, más allá de la lucha canaria, valoro la manera en la que me acogieron, la manera de tratarme, de hacerme sentir como si estuviese en mi casa en cada uno de los clubes a los que pertenecí en la provincia de Las Palmas: el Playa Honda de Lanzarote, el Maninidra, el Unión Sardina, el Roque Nublo y, ya por último, el Agüimes. No tengo palabras para poder expresar todo mi agradecimiento a todos estos equipos, a dirigentes, compañeros y seguidores. Y si tuviera que dar nombres propios, empezaría para no acabar», resalta.

Medianito recuerda que cuando empezó su periplo en las competiciones grancanarias su propósito era «sumar y ayudar», una misión que cumplió con creces hasta encumbrarse como una de las figuras con mayor impacto y que contribuyó a enaltecer el deporte vernáculo. Su recuento es de «experiencias positivas a todos los niveles» ahora que toca hacer balance y expresarse en clave de despedida.

«Me enseñaron a ser mejor persona, mejor compañero. Desde el Playa Honda, aquel año maravilloso en el Maninidra, con los vecinos de Ingenio parándome por la calle y llenando Los Molinillos, luego el Sardina o el Roque Nublo, también etapas increíbles, y en el Agüimes igual, pese a que me tuve que operar una rodilla o bajé de peso. Siempre me esperaron. Miro para atrás y supone un privilegio para mí haber defendido y pertenecido a todos esos colores y escudos porque, insisto, todas las palabras que diga para valorar lo que me dieron estos clubes se quedan cortas, son insuficientes», argumenta.

En puertas de iniciar periplo en Las Manchas, su nuevo club, se resiste a pensar en que es un paso irreversible el de la mudanza que ha hecho: «En la vida no se sabe lo que puede pasar. Ya tengo una edad, pero me siento como nunca, por ilusión y capacidad física, y dejo muchas puertas abiertas. Lo mismo en unos años me ven de nuevo por allí. No descarto nada. Eso sí, me motiva mucho corresponder a la confianza que han puesto en mí desde el CL Tamanca Las Manchas. Desde el punto de vista personal, por la necesidad de estar ahora con la familia, y por el proyecto que me ofrecieron, abro una página lleno de energías. Viviendo el presente y con lo pasado muy dentro de mí».