Mbengue: «Será increíble ganar la Liga»

"Todavía no queremos decir que ganaremos el título liguero sí o sí pues aún hay que jugar el partido del viernes ante Porriño, aunque esperamos que salga todo bien y que seamos campeonas. Nos vale el empate, pero iremos a ganar como hemos hecho de aquí para atrás porque, además, podría irnos mal pensar en empatar", ha reconocido.

La lateral derecho del Rocasa, que el próximo curso afrontará el último año de Educación Primaria, se ha referido igualmente al pasado encuentro ganado en la cancha de Aula Valladolid, que acerca muchísimo a las isleñas a ganar su primera Liga.

"En el partido de Valladolid entramos muy bien, sobre todo en defensa, aunque al final tuvimos algunos fallos en ataque. Sabía que el encuentro no iba a ser fácil en su casa, porque es un pabellón complicado, y tuvimos que trabajar mucho para no dejar que corriesen al contraataque, que es lo que mejor saben hacer, y poder obtener el triunfo", ha indicado.

Sayna ya sueña con que este próximo viernes el Rocasa consiga una Liga que se le ha resistido en los últimos años.

"La Liga es el título que a muchas de mis compañeras y a mí nos falta y, la verdad, es que sería increíble ganarla este año. También será bueno para mi currículo -se ríe-. Estoy muy feliz de que estemos a un solo paso de conquistarla", ha afirmado.

Por otro lado, la joven jugadora grancanaria ha reconocido que la marcha del equipo de Almudena Rodríguez, que desde hace dos temporadas juega en Rumanía, ha servido para que ella haya progresado notablemente.

"Gracias a la marcha de Almudena he adquirido mayor protagonismo en el equipo. Aprendí muchísimo de ella porque es una jugadora increíble y me enseñó bastantes cosas. Cuando se fue, asumí el rol en el lateral derecho y he seguido creciendo deportivamente", ha comentado.

Sayna Mbenge, por su parte, tiene claro su futuro inmediato en el balonmano.

"Aún tengo dos temporadas más con el Rocasa con lo que mi futuro pasa por seguir trabajando en este equipo. He decidido quedarme aquí porque es uno de los mejores conjuntos que hay en España y, también, porque prefiero terminar mis estudios en la isla. Después todo lo que pudiera venir será bienvenido", ha reconocido.

De igual forma, la jugadora está esperanzada en poder acudir con la selección española a los próximos Juegos de Tokio 2020.

"La selección tiene una plantilla increíble. El seleccionador (Carlos Viver) ha renovado el equipo con unas incorporaciones que a mí me gustan muchísimo. Tenemos posibilidades de estar en Japón y para mí sería un sueño", ha indicado.

Finalmente, Sayna ha dicho que tiene claro quiénes serán las primeras personas que le vendrán a la mente si el Rocasa conquista la Liga.

"Pensaré en mis compañeras porque todas hemos sufrido y luchado por ganar ese título. Me alegraré por jugadoras como María González, Melania Falcón, Tiddara Trojaola o Silvia Navarro, que llevan muchos años a un gran nivel y sin conseguir una Liga, y estoy segura de que tendrán más ilusión aún que las jóvenes por ganarla", ha concluido.