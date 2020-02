Mazazo de crueldad para la UD

Kevin Fontecha Pérez (enviado especial) / La Coruña

No rompe el maleficio Las Palmas, que en un ejercicio de rehabilitación trató de levantarse dos veces ayer en Riazor. Los isleños mordieron el polvo en el fortín blanquiazul y encadenan seis encuentros consecutivos sin lograr un triunfo. Y eso que no fue peor el cuadro de Mel. Mordió, jugó y trató de sobreponerse a las bajas con fútbol. Pero ahí entran las dinámicas. Al Deportivo le sale todo y a los grancanarios les cuesta una infinidad. Malgastó sus balas el conjunto del archipiélago y acabó pagando el peaje del perdón. Los locales enchufaron la primera y, cuando los visitantes habían empatado, condenaron con un zarpazo inmediato. No hubo premio pese a que se mereció facturar algún punto la Unión Deportiva. Así es el fútbol. No basta con intenciones y buenas jugadas, lo que cuentan son los goles y en eso los blanquiazules fueron superiores. No hay más.

En un ambiente más propio de la máxima categoría que de la Segunda División, con un estadio repleto y una afición que arropó a los suyos desde la llegada de la guagua, Mel trató de contrarrestar la racha deportivista con un cambio de sistema que otorgaba más libertad a sus peloteros. Con una línea de cinco atrás, con De la Bella y Srnic como carrileros, Pedri y Tana debían bailar sobre el tapete.

Se peleaba todo desde el principio. Con Riazor gritando y empujando a corazón abierto, Las Palmas saltaba al césped con convicción y sin cadenas. De hecho, la primera ocasión del partido llegó con un insulso disparo de Galarreta desde la frontal del área tras una dejada defectuosa de Tana. A eso respondía el Deportivo con más raza que fútbol. Entre pérdidas insulares y resbalones gallegos, corría el reloj.

Avisaba Las Palmas, que no había viajado para disfrutar del ambiente en las gradas. Combinación de terciopelo entre Eric, Tana, Varela y Srnic que remató alto Rubén Castro. Se entendieron los bajitos de Pepe Mel. Solo le faltó un final feliz a la jugada, porque había sido de manual. Estaba bien plantada la UD que, además, movía el fútbol de este a oeste sin miedos ni temores. En el minuto 11 volvía a asustar el isletero. Tras una serie de rechaces a saque de un córner, el punta visitante se perfilaba y lanzaba un intento a ras de césped. Le faltaron centímetros para batir a Dani Giménez. En la jugada se pidió penalti por manos de Somma, pero desde Madrid, pues el VAR estaba averiado en Riazor, se declinó la posibilidad.

Cuando mejor plantada estaba la Unión Deportiva, la suerte giraba la cara. Una falta lateral, por supuesta mano de Eric, conllevó a la puñalada. Centraba Mollejo desde la izquierda y aparecía Sabin Merino para desatar la locura. Era el cuarto gol del delantero en cuatro partidos con la elástica blanquiazul. Llegó por todo lo alto a Riazor, que explotaba en gritos tras ver que su remate de cabeza se colaba entre las piernas de Álvaro Valles. Se lamentaba Mel en el banquillo. No merecían ir por debajo en el marcador los suyos. Minuto 18 y ya tocaba remar a contracorriente en un ambiente hostil y poco aconsejable para intentar la remontada.

Tenía que cambiar algo Las Palmas si quería salir viva de La Coruña y el técnico agitaba todo, en el minuto 30 de la primera mitad, con la entrada de Juanjo Narváez. El colombiano sustituía a Eric Curbelo, que tenía amarilla y el entrenador cortaba por lo sano que pudiera ver una segunda. Pedri González pasaba al costado derecho. 4-2-3-1 con Rubén como faro y el recién incorporado en el carril izquierdo.

Pasaban los minutos y la UD no encontraba el camino para hacer daño a un Dépor muy bien plantado. Necesitaba algo más de descaro en el campo Mel y casi lo encuentra con el siempre anárquico Mauricio Lemos. El zaguero uruguayo, en una conducción central, levantó la cabeza y, al no salirle nadie al cruce, cargó su cañón. Tuvo que aparecer Dani Giménez para evitar el tanto de las tablas en una intervención meritoria. Voló.

Se fueron los grancanarios uno abajo al descanso y tras el intermedio todo seguía igual. Al Deportivo le valía con mantener el resultado y Las Palmas, por mucho que tratara de acercarse al arco rival, siempre lo tenía a demasiados metros. Sin rastro de Pedri, Varela intentaba ejercer de brújula, pero su fútbol nacía siempre desde muy lejos.

Las contras de Sabin Merino y las galopadas de Mollejo por el carril izquierdo levantaban al público. Lemos buscaba fortuna otra vez desde Uruguay, pero su disparo se marchó al segundo anfiteatro. Aketxe también lo intentaba y Valles blocaba en dos tiempos. El cronómetro no daba tregua alguna a los isleños. Y ya restaba solo media hora. Luego se animó Tana desde fuera, pero Dani Giménez escupió bien el esférico hacia el lateral. Lejos de achicarse, los blanquiazules apretaron el acelerador. Gaku dejaba atrás a tres rivales con suma clase y se la ponía a Sabin Merino para hacer lo que quisiera pero, por suerte para los intereses visitantes, remató mordido. Acto seguido, y casi sin que la UD pudiera coger oxígeno, el jugador japonés tuvo la sentencia en su bota derecha, pero tampoco encontró portería. Las Palmas seguía viva en la cita. Y tan viva, que en un centro potente de Srnic, Somma la introducía en su propia meta. Empataban los isleños, que llevaban buscándolo durante todo el encuentro.

No había tiempo para relajaciones cuando los grancanarios se durmieron. Sabin Merino encaraba a Valles y, sin ángulo, casi sube el 2-1 al electrónico. Quien no iba a fallar era Eneko Bóveda. El lateral derecho remataba un centro milimétrico y sobre la línea de un incansable Mollejo para batir a Álvaro Valles con un cabezazo que cogió al arquero sevillano a contrapié. Se había resbalado De la Bella y el ex del Athletic no tuvo oposición alguna. Rugía Riazor y se desvanecía Las Palmas. Mel movía ficha: fuera Rubén, dentro Pablo Haro.

Los gallegos manejaban los tiempos y el reloj parecía correr más de la cuenta para los intereses grancanarios. Pedri caía en la trampa de Fernando Vázquez, Tana no terminaba de aparecer y Varela se diluía. Çolak y Aketxe ponían la calidad en la sala de máquinas local. Mel pedía a los suyos morir matando. Apretaba con balones al área mientras los gallegos achicaban agua. Así acabó la película. La dinámica del Dépor sigue latiendo con fuerza, mientras que la racha insular continúa mermando posibilidades de victoria.

La UD necesita un triunfo que otorgue oxígeno y tranquilidad, y la semana que viene se mide ante el líder. Así está el tema.