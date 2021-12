El Maxorata reconoce a sus fundadores en su primer amistoso

La competición de primera en Fuerteventura se inicia el próximo día 17 de diciembre, donde participará, junto a los clubes majoreros de Maxorata, Saladar de Jandía, Unión Antigua, Rosario, Tetir y Agrupación Unión Norte de Lajares, los grancanarios del Unión Agüimes.

Ya algunos conjuntos han iniciado las luchadas de la pretemporada, como la de este pasado fin de semana, entre el club de Tarajalejo y un Maninidra reforzado con el palmero Kevin Acosta y el grancanario Agustín González Pollo de la Candelaria. Curiosamente, los locales celebran su 50 aniversario y los de Ingenio su 75 años como club. El triunfo fue por 12-10 para los del puntal A, el tinerfeño Eusebio Ledesma, en un terrero con una gran entrada de aficionados deseosos de volver a presenciar el vernáculo deporte.

Los más emotivo de la luchada fue el reconocimiento que se le efectuó en el terrero a dos de los hombres que estuvieron en esa fundación hace 50 años: José Padilla y Antonio Rodríguez que, de una manera u otra, siguen vinculado todavía al club de su vida.

En el plano meramente deportivo, la luchada la decidieron Manuel Hernández El Australiano, que pudo con Kevin Acosta, y Eusebio Ledesma que hizo lo propio con Agustín González, el Pollo de la Candelaria.

El club verdillo aprovechó el evento para presentar a sus equipos, destacando el conjunto senior que vuelve a aspirar a todo no solo en Fuerteventura, sino en el caso que se dispute la competición regional, un título que se les resiste las últimas temporadas, pero que en esta campaña tan especial para la entidad espran estar en lo más alto del pódium. Para ello contarán en su equipo senior como hombres más destacados al puntal A, Eusebio Ledesma; al puntal C, Mahy Espino; a los destacados B, Saúl Jiménez y David Medina; los destacados C Manuel Hernández El Australiano y Kevin González junto a los no clasificados: Rafa Elvira, Abián Sánchez, Javi Suárez, Jose Araya, Kiko Elvira y Esaúl Esteban, renovando una temporada, con Jorge Ávila como mandador.