Victoria de pico y pala del Emalsa Gran Canaria (3-1)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:40 Comenta Compartir

Triunfo de pico y pala para un CV Emalsa Gran Canaria que tuvo que tirar de todo, y un poco más, para tumbar a un notable Melilla que se presentaba en el Arena tras puntuar en todos sus anteriores encuentros.

No se rindió el grupo melillense ni con el 2-0 en contra, pero aunque obtuvo justo premio recordando terreno en el tercer parcial, no se dejó sorprender un Olímpico que vuelve a ganar en su guarida para seguir codeándose con los puestos que dan acceso a la Copa de la Reina.

Mando local

Con el músculo aún frío, el intercambio de golpes fue la tónica en las primeras acciones del duelo (5-4). Sin embargo, más efectivo desde el saque, el Olímpico tomó las primeras ventajas (9-5, y tiempo muerto solicitado por el técnico visitante, Rodríguez). La arenga centró al cuadro melillense, pero Emalsa, que mantenía su seriedad desde la línea de saque, dominaba e incluso estiraba la ventaja (15-10 y nueva parada técnica de las visitantes).

Y fue a más el grupo isleño, que con Saray Manzano al saque estiró la renta (18-10) y ya no se dejó sorprender para llevarse la primera batalla por un cómodo 25-15.

Salió mejor esta vez Melilla en el segundo acto (1-4). Con un juego muy coral, mantuvo las distancias el cuadro visitante con el paso de los minutos, ante un Emalsa menos efectivo (6-9).

Sin embargo, con Manzano al saque el Olímpico volvió a meterse en el partido con un parcial de 3-0 que igualaba los dígitos (9-9). Y así, con intercambio de golpes e igualdad se llegó a la recta final del parcial, donde una vez más las grancanarias tiraron de galones -y mejor saque- para apuntarse el 2-0 (25-21).

Volvió a entrar mejor el Melilla en el inicio del tercer acto (4-9, y tiempo muerto solicitado por el preparador local, Juan Diego). Mantuvo, esta vez sí, las distancias el grupo visitante con el paso de los minutos ante un Olímpico más timorato en sus acciones (12-18).

Y fue a más un Melilla que, a pesar de la mejoría local, veía recompensado su juego coral con un 18-25 que le valía para recortar terreno y forzar un nuevo parcial.

0-4 para Melilla

Forzando desde la línea de saque, Melilla volvió a entrar mejor una vez más en el cuarto acto (0-4 de parcial). Aunque mejoró el Olímpico, sobre todo desde el centro, mantuvo las distancias un grupo melillense descarado y crecido en el Arena (6-9).

Aunque no reculó Melilla en su juego coral, apareció de nuevo el mejor Emalsa para darle la vuelta al marcador y tomar el mando (15-11). Con el viento a favor, mantuvo las distancias un cuadro grancanario que tuvo que esforzarse al máximo para sumar el cuarto parcial y llevarse los tres puntos ante un rival que le exigió en cada puntos (25-19).

FICHA TÉCNICA

CV Emalsa Gran Canaria (3): Marina Scherer, Saray Manzano, Margaret Brown, Petra Indrova, Katherine Corelli, Laura Súarez -inicial-, Belly Mañana (líbero)-, Blanca Arcos, Alejandra Pavón y Fernanda Maida.

Entrenador: Juan Diego García.

CV Melilla (1): Yelizaverta Lazurenko, Valeria Rosado, Alexandra Madalina, Heloísa Pereira, Erica Staunion, Justyna Lukasik -inicial-, Almudena Martín (líbero), Aina Nadal, Sarah Braselle, Cristina Cruzado, Djuly Bengoechea

Entrenador: Alberto Rodríguez.

Parciales: 25-15 (22 minutos); 25-21 (25 min.); 18-25 (24 min.) y 25-19 (27 min.).

Árbitros: Elena Uruén y Marta Gauchia.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Iberdrola 2025-26 disputado este sábado en el Gran Canaria Arena. 150 espectadores.

Temas

Voleibol