Triunfo de oficio del CV Guaguas ante un combativo Conqueridor (0-3)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El Club Voleibol Guaguas prolonga su racha victoriosa en la Superliga Masculina tras imponerse por 0-3 al Leleman Conqueridor Valencia en el Polideportivo Nou Moles. El cuadro grancanario tuvo que emplearse a fondo ante un rival valiente, que nunca dejó de presionar, pero terminó imponiéndose gracias a su potencia física, su experiencia y una eficacia en la red que volvió a marcar diferencias.

Consciente del nivel del conjunto local, Sergio Miguel Camarero no quiso especular y apostó por un sexteto de máximas garantías: Unai Larrañaga como líbero, Io De Amo en la distribución y un tridente ofensivo de lujo con Osmany Juantorena, Walla Souza y Tomas Rousseaux, además del poderío central de Hélder Spencer. En el primer parcial, los amarillos fueron más incisivos y dominaron con claridad hasta cerrarlo por 19-25 gracias a un block-out fantástico de un inspirado Walla Souza.

Ampliar Walla volvió a ser un elemento diferencial.

La segunda manga tuvo un guion distinto. El conjunto de Manuel Zanini arrancó con fuerza, decidido a equilibrar la contienda. Sin embargo, el Guaguas volvió a mostrar su solidez defensiva, infranqueable, y llegó a situarse 12-16. Pese a ello, el empuje del público local llevó al Conqueridor a apretar hasta el 16-17 y, más tarde, a forzar un final de máxima igualdad 24-24. En ese punto crítico apareció la jerarquía de Nico Bruno, que con dos remates decisivos inclinó la balanza y puso el 0-2 en el marcador.

Conqueridor Léleman Valencia no bajó los brazos y siguió luchando en el tercer set, logrando recortar distancias en un tramo en el que Sergio Camarero movió el banquillo y Jean Pascal aportó acciones de mérito. Ahí se vio la mejor versión del CV Guaguas, que volvió a imponer su ritmo, su saque y su capacidad para remontar situaciones comprometidas hasta cerrar el duelo con un sólido 20-25.

Con este nuevo triunfo, los amarillos mantienen su pleno de victorias y continúan liderando la clasificación con paso firme, demostrando que su ambición y su nivel competitivo siguen intactos en todas las competiciones. La próxima cita será este miércoles, a las 18.00 horas, contra el recién ascendido Leganés en el Pabellón Europa, con una capacidad de 4.254 espectadores.

Ficha técnica:

Conqueridor Valencia (0): Hugo Amigo (-), Javier Monfort (14 puntos), Manu Furtado (-), Maxi Scarpin (5), Facu Funes (-), Paulo Renan Bertassoni (-), Rubén López (4), Nacho Huerta (1), Rodrigo Pernambuco (15), Luis Allen (3), Aharón Gámiz (-), Kayque Calasanz (3), Javier Mengod (-) y Justo Quesada (1).

CV Guaguas (3): Nico Bruno (9 puntos), Ezequiel Figueroa (-), Hélder Spencer (10), Osmany Juantorena (3), Walla Souza (20), Io De Amo (1), Unai Larrañaga (-), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (-), Jean Pascal (8), Tomas Rousseaux (8), Martín Ramos (-) y Dobromir Dimitrov (-).

Parciales: 19-25, 24-26 y 20-25.

Árbitros: Francisco Sabroso Moratilla - Ainhoa Saiz Goyenechea.