Segundo derbi consecutivo para el CV Emalsa Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:15 Comenta Compartir

Segundo derbi consecutivo para el Emalsa Gran Canaria. Tras caer el pasado domingo ante el Heidelberg en el Arena, el conjunto grancanario visita este sábado (18.00 horas) el feudo tinerfeño del Tenerife Libby´s La Laguna en la quinta jornada de la Liga Iberdrola.

Avisa Juan Diego García, entrenador jefe del Olímpico, que el duelo se decidirá «por pequeños detalles». Esos que ante el líder, la jornada pasada, decantó el derbi para las visitantes en un partido, sin embargo, muy igualado en todos sus parciales.

«Espero un partido bastante igualado, que es lo que estamos viendo y está siendo la tónica general de la Liga. Haris es un equipo que en su casa suele jugar bastante bien. Y espero que nuestro equipo sea un rival duro en ese partido», añade un profesional onubense que conoce muy bien al rival que visita este sábado, donde consiguió disputarle los títulos al Olímpico, además de hacer historia en la CEV Champions League con las laguneras al clasificarlas para la disputa de la fase de grupos.

Al igual que el Emalsa, Haris se presenta en esta quinta jornada tras caer el pasado fin de semana. Lo hizo a domicilio, ante el DSV CV Sant Cugat por 3-1 y con protagonismo anotador para la receptora polaca Rozalia Hnatyszn, autora de 17 puntos.

Actualmente cuarto en la tabla clasificatoria con seis puntos, las tinerfeñas suman dos tangos más que el cuadro grancanario (noveno). Es por ello que el Emalsa irá con todo a la isla vecina para intentar sumar su primera victoria a domicilio. Un triunfo que le valga para escalar posiciones en una Liga Iberdrola más igualada que de costumbre este curso.

«Estamos poco a poco mejorando. Están saliendo más cosas y durante más tiempo», analiza un Juan Diego que espera que esa mejoría se pueda ver en Tenerife para tener opciones a llevarse el derbi.